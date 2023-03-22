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Новости Агрессия России против Украины Война
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Российский флот в Севастополе ночью атаковали надводные беспилотники, движение водного транспорта остановлено

севастополь,бухта

Оккупанты заявили об утренней атаке надводных беспилотников по бухте Севастополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Рано утром наш флот отразил атаку надводных беспилотников. Всего к этому часу уничтожены три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели", - написал в своем Telegram-канале так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что российские военные корабли не пострадали.

"От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы выбило стекла. Люди не пострадали", - добавил Развожаев.

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беспилотник (3529) Крым (26363) город Севастополь (1759) атака (371)


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Топ комментарии
+46
а щоб ви всі там злягли з інфарктом
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22.03.2023 08:40
+41
Так они и после Крымской войны говорили. Этот биомусор не переделать.
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22.03.2023 08:31
+38
Відбили атаку? Так,як і в Джанкої? Ну-ну. Чекаємо нормальних повідомлень )
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22.03.2023 08:33
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Так они и после Крымской войны говорили. Этот биомусор не переделать.
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22.03.2023 08:31 Ответить
Тю так ОФИЦИАЛЬНО НА ПЕлеРАСТИИ В СОСТАВЕ ЧФ ДО СИХ ПОР СОСТОИТ КРЕЙСЕР МОШКА КОТОРЫЙ НЕ УТОНУЛ И находится где то в дальнем походе.. слушать звиздунов из Пелерастии..это круто у них усе всегда... карашо и идет по плану...
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22.03.2023 09:11 Ответить
А що вони (?) "после Крымской войны говорили"?
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22.03.2023 09:25 Ответить
Як завжди: "Сєвастополь - ґород слави руZZкіх моряков", "героіческій матрос Кошка", "Абмірал Нахімов", "пєрвая в міре мєдсестра (ага!) Даша Сєвастопольская", "Ми всєх побєділі, ура-ура!"

Навпроти мого дому був такий собі Севастопольский парк (на місті кладовища, де ховали тих, хто помер у госпіталі у тій війні) - там була алея Героїв Севастополя та в її кінці великий пам'ятник з пушками: місто дитячих забав влітку і снігова горка взимку. Все виглядало, як справжня перемога. Поки книжки не почнеш читати...
А багато хто з моїх однолітків книжки не читав, і так і не зрозумів, що не перемога то була...
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22.03.2023 09:47 Ответить
Ну, українці і справді (Нахімов, Кішка, Шевченко, пластуни та ін.) героїчно у Севастополі воювали, але про перемогу там навіть брехливі кацапи ніколи не казали. Тим більше, що вони тоді без флоту на ЧМ залишилися.
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22.03.2023 09:54 Ответить
насправді кацапи вправно маніпулювали історичними фактами й тому, якщо уважно не прочитати історію кримської війни (навіть радянської, того ж тарлє, наприклад), то й справді для масової свідомости видається, що саме вони перемогли тоді... пардон, але школярем я також так думав...
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22.03.2023 11:29 Ответить
Раньше я тоже считал их биомусором. Но они даже на био не тянут. Просто мусор-треш... А мусор надо прибрать с планеты, а то как то не скрепненько!
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22.03.2023 11:03 Ответить
Відбили атаку? Так,як і в Джанкої? Ну-ну. Чекаємо нормальних повідомлень )
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22.03.2023 08:33 Ответить
Оце чудова новина,що атакували і наземно і з повітря. Зрада легко не проходить.
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22.03.2023 08:33 Ответить
Та яка ж тут зрада.Хто кого зрадив ?
Очевидно,що після частково успішної операції 29 жовтня (за рахунок ефекту несподіванки),ЧФ РФ врахував недоліки в обороні,й відтоді атаки морськими безпілотними човнами будуть малоефективними.
Кошти,витрачені на вундервафлю,можна було спрямувати на корисніші проекти.
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22.03.2023 08:47 Ответить
Успішність атаки залежить ще й від кількості беспілотників: чим масованіша, тим більше шансів, що кацапи щось прогавлять.
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22.03.2023 09:23 Ответить
Крим зрадив Україну. Ні?
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22.03.2023 09:49 Ответить
Подавай резюме на начальника Київської флотилії.

Без твого керівництва і цінних порад цю війну не виграти.
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22.03.2023 11:29 Ответить
А без твого коментаря ніхто б не дізнався про існування нарцисичних коміків-дебілів.
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22.03.2023 11:47 Ответить
Звикайте , кляті москалі , до такого стану( бабахів)
, який ви створили для нас
украінців , в нашій краіні 😠
Питання :,, за що "?
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22.03.2023 08:34 Ответить
Стесняюсь спросить, мол, кацапы , если у вас в Севасе - все чики-пики, то почему водному сообщению наступил гаплык?
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22.03.2023 08:35 Ответить
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22.03.2023 08:37 Ответить
а щоб ви всі там злягли з інфарктом
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22.03.2023 08:40 Ответить
лучше - перманентная спонтанная диарея, полная потеря контроля над пердячей кишкой
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22.03.2023 08:44 Ответить
На дно
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22.03.2023 08:56 Ответить
Собаку шкода. Краще б з інфарктом повлягалися кацапи.
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22.03.2023 08:51 Ответить
москалі, забудьте про "севастополь", звикайте до "Ахтіара"
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22.03.2023 08:38 Ответить
Братья и сестры мож кто не знал , как и я , то Ахтиар - исчезнувшее селение в Севастополе, располагавшееся на северном берегу
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22.03.2023 08:40 Ответить
,
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22.03.2023 08:43 Ответить
Потрібна якась українська або давньогрецька назва, не тюркська, тому що потім від турків з їх пантюркізмом не відмахаємось.
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22.03.2023 09:06 Ответить
Та вона вже є, грецька, ХЕРСОНЕС, за багато років до нашої ери!!!
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22.03.2023 09:13 Ответить
символично...
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22.03.2023 10:18 Ответить
Чомусь вони не претендують на Торчин, Узин (огузи), Печеніжин, Умань (кумани), Харків (Шарукан- столиця половців), Берендичі, Мамаї, Кочубеї. Хоча ці всі племена тюркського походження.
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22.03.2023 10:55 Ответить
Може наші відео викладуть? Тоді й подивимося, як вони "відбилися"...
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22.03.2023 08:38 Ответить
На ленина, будинок москви... Таким совком потхнуло..
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22.03.2023 08:39 Ответить
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22.03.2023 08:39 Ответить
Там где была доблесть выросло *****. Да и не было её с момента создания московии.
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22.03.2023 08:41 Ответить
''Отвєтка'' за безпілотник?
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22.03.2023 08:43 Ответить
Кацапам тішитись нема чого. То була лише проба пера. Схема кацапської оборони виявлена, засоби теж. Тому очікуйте, кацапня, чи вірніше - очкуйте! 😊
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22.03.2023 08:44 Ответить
Знищено 5 кацапів. Люди не постраждали.
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22.03.2023 08:44 Ответить
Очень приятно читать такие новости. Думаю, что и результат у ребят хороший.
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22.03.2023 08:51 Ответить
до приємних новин тут не вистачає втопленого або спаленого кацапсячого корита. а так - це просто новина.
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22.03.2023 08:56 Ответить
витаха вали в свой танчег т 62 и не отсвечивай только режим противодействия стоит в 2 раза дороже чем дроны эти
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22.03.2023 09:13 Ответить
ты уверен что там морячки как их делды с винтовко по дронам пиу пиу
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22.03.2023 09:49 Ответить
Тоді треба робити так, як роблять в останній час вони кошмарити їх, щоб в них тривога не вимикалась.
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22.03.2023 09:37 Ответить
Завали і бало, узкій бот!

Те саме стосується

Працюєте, крви, по одній методичці.
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22.03.2023 11:33 Ответить
Та не скажіть, все ж таки нерви ваті і кацапам зробили, виявили місця розташування ппо. Не так вже й мало.
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22.03.2023 09:29 Ответить
Севастополь місто безкозирок і проституток.
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22.03.2023 09:06 Ответить
Як по мені, то використання морських надводних дронів по об'єктах у бухтах, яки можливо на вході у них перегородити плаваючим, наприклад боновим, огородженням мало ефективні. Це все одно, що пускати повітряні дрони лише за одним і тим самим маршрутом завдяки чому супротивник зможе їх збивати обмеженою кількістю засобів ППО на вузькому участку. Тому вважаю необхідним або використовувати їх за межами бухт, по надводних цілях що вийшли у море, як звичайні торпеди, або, якщо ці цілі мають змогу маневрувати і тому уходити від атаки морськими дронами, взагалі відмовитись від витрати коштів на таку зброю направши їх на щось більш ефективне! А так - гроші на вітер. Шуму багато, а толку - НУЛЬ!!!
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22.03.2023 09:07 Ответить
тебя забыли спросить о потомко пахомов с балтика
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22.03.2023 09:17 Ответить
результат є ??
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22.03.2023 12:54 Ответить
А замість атакувати в добре прострілюваній бухті можна вдарити по цим *********, коли вони виходять у море для запуску ракет? Видно, що після першої такої атаки висновки зроблені, захист підсилений.
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22.03.2023 09:14 Ответить
там выход ордером - а вот удар по базе всегда эфективен Доказано не раз
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22.03.2023 09:18 Ответить
******** захищені і всі на стрьомі, а тут 4 ранку, охорона бухає, а тут ХОБА: треба зі стрілецької зброї збивати дрони вночі )))
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22.03.2023 12:46 Ответить
Хороший будильник. Напомнил мокшанам что им пора сваливать с крыма на свои московские болота
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22.03.2023 09:26 Ответить
каждая секунда для кацапов в Крыму и на всей расии должны быть превращены в кромешный ад - ни секунды покоя, ни секунды тишины, ни секунды мирной жизни... сплошные коверные бомбежки и обстрелы кацапии до самого распада вонючей дерьмовой недостраны... смерть расии!
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22.03.2023 10:06 Ответить
"Нептуни" ефективніші і на них треба було б витрачати і так куці ресурси. Бо від "водних мотоциклів" тільки шум, а результату нема.
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22.03.2023 10:06 Ответить
Дальність Нептуна 300 км. Він базується на машині. Машина на 300 км до Сєваса не проїде...
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22.03.2023 15:06 Ответить
З.І. інші варіанти (корабельний, літаковий) зарубав Верховний головнокомандувач і його патріотична команда.
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22.03.2023 15:07 Ответить
оце ЛАЙК!
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22.03.2023 10:07 Ответить
Щось нормально там гепнуло..якщо на березі тремтіла камера...Патерь нет) ага)
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22.03.2023 11:11 Ответить
Кацапу повірити- себе не поважати.
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22.03.2023 11:52 Ответить
"ПОТЕРЬ НЕТ!" )))))
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22.03.2023 12:44 Ответить
Флот россии: Все атаки отбиты!
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22.03.2023 14:41 Ответить
Відео просто "бімба".... навіщо взагалі писати що є відео....
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22.03.2023 15:56 Ответить
Прикро що не додалося ваньок на корм крабів. Краби вже перетравити 500 судаків з крейсера мамква та чекають нову русятину
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22.03.2023 22:08 Ответить
Загалом до цієї години знищено три об'єкти. (с)

Блін, подумала, що мінус три москальські ******** ! )))
Але, може, я й не помиляюсь: як не потопили, то пошкодили точно.
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22.03.2023 23:17 Ответить
 
 