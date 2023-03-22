Российский флот в Севастополе ночью атаковали надводные беспилотники, движение водного транспорта остановлено

Оккупанты заявили об утренней атаке надводных беспилотников по бухте Севастополя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Рано утром наш флот отразил атаку надводных беспилотников. Всего к этому часу уничтожены три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели", - написал в своем Telegram-канале так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.

Он отметил, что российские военные корабли не пострадали.

"От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы выбило стекла. Люди не пострадали", - добавил Развожаев.

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