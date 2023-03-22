Российский флот в Севастополе ночью атаковали надводные беспилотники, движение водного транспорта остановлено
Оккупанты заявили об утренней атаке надводных беспилотников по бухте Севастополя.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Рано утром наш флот отразил атаку надводных беспилотников. Всего к этому часу уничтожены три объекта. Они пытались проникнуть в бухту, наши моряки по ним вели огонь из стрелкового оружия. Также отработало ПВО по воздушной цели", - написал в своем Telegram-канале так называемый "губернатор" оккупированного Севастополя Михаил Развожаев.
Он отметил, что российские военные корабли не пострадали.
"От взрывов уничтоженных вражеских морских беспилотников в зданиях на Ленина 2, в доме Москвы выбило стекла. Люди не пострадали", - добавил Развожаев.
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+46 Alex Sav #513490
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Навпроти мого дому був такий собі Севастопольский парк (на місті кладовища, де ховали тих, хто помер у госпіталі у тій війні) - там була алея Героїв Севастополя та в її кінці великий пам'ятник з пушками: місто дитячих забав влітку і снігова горка взимку. Все виглядало, як справжня перемога. Поки книжки не почнеш читати...
А багато хто з моїх однолітків книжки не читав, і так і не зрозумів, що не перемога то була...
Очевидно,що після частково успішної операції 29 жовтня (за рахунок ефекту несподіванки),ЧФ РФ врахував недоліки в обороні,й відтоді атаки морськими безпілотними човнами будуть малоефективними.
Кошти,витрачені на вундервафлю,можна було спрямувати на корисніші проекти.
Без твого керівництва і цінних порад цю війну не виграти.
, який ви створили для нас
украінців , в нашій краіні 😠
Питання :,, за що "?
Те саме стосується
Працюєте, крви, по одній методичці.
Блін, подумала, що мінус три москальські ******** ! )))
Але, може, я й не помиляюсь: як не потопили, то пошкодили точно.