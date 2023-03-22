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За минувшие сутки россияне убили на Донетчине четырех гражданских, еще пять человек получили ранения, - ОВА

донеччина

За прошедшие сутки, 21 марта, российские оккупанты убили 4 и ранили 5 мирных жителей Донецкой области.

Об этом сообщил в телеграме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"За 21 марта россияне убили 4 жителей Донецкой области: 2 в городе Часов Яр, 1 в Красногоровке и 1 в Бахмуте.
Еще 5 человек в области получили ранения", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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За минувшие сутки россияне убили на Донетчине четырех гражданских, еще пять человек получили ранения, - ОВА 01

жертвы (2056) Донецкая область (9498) Кириленко Павел (638)


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