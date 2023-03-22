ISW: Путин не смог договориться с Си Цзиньпином о желаемом партнерстве
Российский диктатор Владимир Путин по итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином в Москве не смог обеспечить более плотное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он мог надеяться.
К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
В совместном заявлении КНР и РФ "об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, вступлении в новую эру", которое подписали Путин и Си 21 марта, излагаются различные двусторонние намерения и подтверждается приверженность стран государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга, среди других дипломатических обещаний .
Однако обязательства, взятые на себя Си и Путиным, были заметно однобокими, что указывает на то, что лидер КНР соглашается на более сдержанный вариант российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает Путин, продолжают считать аналитики ISW.
Си похвалил Путина, подтвердил преданность Китая к России в Совете Безопасности ООН и усилил позицию КНР относительно "политического урегулирования" войны в Украине, при этом он не пошел дальше таких заявлений.
"Путин, напротив, объявил о ряде мер, свидетельствующих об ориентации России на сохраняющийся Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах, которые кажутся очень односторонними по сравнению с относительно умеренными обязательствами Си", - обращают внимание эксперты .
Глава КНР также не сигнализировал о намерении оказать поддержку войне РФ против Украины, кроме расплывчатых дипломатических заверений, что, вероятно, есть шагом назад по сравнению с тем, что Путин надеялся достичь переговоров, говорится в публикации.
В ISW пишут, что Путину, вероятно, не удалось заручиться именно тем партнерством, в котором он нуждается, и которого желает. А Си, скорее всего, покинет Москву, заручившись "более односторонними гарантиями", чем предполагал Путин.
При цьому глава Кремля заявив про те, що у РФ і Китаю відбувся "дуже змістовний та відвертий обмін думками" про перспективи подальшого розвитку російсько-китайських відносин.
"Такой риторики явно не хватает формулировки, обычно используемой в дипломатических выступлениях, чтобы показать, что обе стороны пришли к окончательным и существенным соглашениям", - отмечают в ISW.
Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 20 марта. В этот же день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что Россия с уважением относится к "мирному плану Китая" и что многие положения этого плана могут быть взяты за основу мирного урегулирования для Украины. Цзиньпин ответил, что Пекин и Москва имеют много одинаковых или схожих целей, и пригласил Путина в Китай.
При этом оба лидера утверждают, что их страны не вступали в военный союз.
СМИ ранее сообщали, что после визита в РФ Си Цзиньпин может впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провести виртуальную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Вечером 21 марта президент заявил, что пока у Украины нет подтверждения информации об этом разговоре.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Коли справи стануть зовсім кепські, піде справжня допомога з Китаю.
Перемога росії у цій війні вигідна Китаю. Вона покаже, що Захід слабкий, можна "рєшать тєрріторіальниє вопроси" не звертаючи на нього уваги.
И шо теперь скажут кацапы ?
Неужели быть под узкоглазыми лучше, чем "нам под янками" ?
В ЄС, для прикладу, уйобики уйобуються як хотять, а під чайною так не походиш
Уверен, он после ***** с Байденом базарить полетит.
Це наші керівники всіх рангів у fb повідомляють про кожний снаряд.
Нафига им связываться с санкциями, если можно получить всё и даром от РФ итак, тем-то деваться некуда и без оружия они на Китай завязаны. Датут какие-то крохи через Иран да Корею, тем дело и кончится.
тут навiть нiчого i писати не потрiбно. достатньо просто подивитись...