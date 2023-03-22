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ISW: Путин не смог договориться с Си Цзиньпином о желаемом партнерстве

путін,сі,цзіньпін

Российский диктатор Владимир Путин по итогам переговоров с главой КНР Си Цзиньпином в Москве не смог обеспечить более плотное двустороннее партнерство с Китаем, на которое он мог надеяться.

К такому выводу пришли аналитики Института изучения войны, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

В совместном заявлении КНР и РФ "об углублении всестороннего партнерства и стратегического сотрудничества, вступлении в новую эру", которое подписали Путин и Си 21 марта, излагаются различные двусторонние намерения и подтверждается приверженность стран государственному суверенитету и территориальной целостности друг друга, среди других дипломатических обещаний .

Читайте на "Цензор.НЕТ": Многие положения мирного плана Китая могут быть взяты за основу для урегулирования в Украине, - Путин

Однако обязательства, взятые на себя Си и Путиным, были заметно однобокими, что указывает на то, что лидер КНР соглашается на более сдержанный вариант российско-китайских отношений, чем, вероятно, желает Путин, продолжают считать аналитики ISW.

Си похвалил Путина, подтвердил преданность Китая к  России в Совете Безопасности ООН и усилил позицию КНР относительно "политического урегулирования" войны в Украине, при этом он не пошел дальше таких заявлений.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ничего из сказанного Си и Путиным не указывает на то, что война в Украине скоро закончится, - Белый дом

"Путин, напротив, объявил о ряде мер, свидетельствующих об ориентации России на сохраняющийся Китай и зависимости от него в энергетическом и экономическом секторах, которые кажутся очень односторонними по сравнению с относительно умеренными обязательствами Си", - обращают внимание эксперты .

Глава КНР также не сигнализировал о намерении оказать поддержку войне РФ против Украины, кроме расплывчатых дипломатических заверений, что, вероятно, есть шагом назад по сравнению с тем, что Путин надеялся достичь переговоров, говорится в публикации.

В ISW пишут, что Путину, вероятно, не удалось заручиться именно тем партнерством, в котором он нуждается, и которого желает. А Си, скорее всего, покинет Москву, заручившись "более односторонними гарантиями", чем предполагал Путин.

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При цьому глава Кремля заявив про те, що у РФ і Китаю відбувся "дуже змістовний та відвертий обмін думками" про перспективи подальшого розвитку російсько-китайських відносин.

"Такой риторики явно не хватает формулировки, обычно используемой в дипломатических выступлениях, чтобы показать, что обе стороны пришли к окончательным и существенным соглашениям", - отмечают в ISW.

Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 20 марта. В этот же день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что Россия с уважением относится к "мирному плану Китая" и что многие положения этого плана могут быть взяты за основу мирного урегулирования для Украины. Цзиньпин ответил, что Пекин и Москва имеют много одинаковых или схожих целей, и пригласил Путина в Китай.

При этом оба лидера утверждают, что их страны не вступали в военный союз.

СМИ ранее сообщали, что после визита в РФ Си Цзиньпин может впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провести виртуальную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Вечером 21 марта президент заявил, что пока у Украины нет подтверждения информации об этом разговоре.

Китай (2910) путин (31203) россия (95352) Си Цзиньпин (279) ISW (493)


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Топ комментарии
+9
Не пишіть ***** в пацакському стилі.
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22.03.2023 09:17
+7
Китай хоче, щоб росія якомога більше ослабла у цій війні, але не дасть їй програти остаточно.
Коли справи стануть зовсім кепські, піде справжня допомога з Китаю.
Перемога росії у цій війні вигідна Китаю. Вона покаже, що Захід слабкий, можна "рєшать тєрріторіальниє вопроси" не звертаючи на нього уваги.
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22.03.2023 09:24
+4
не захотів робити мінь*ет- от нема і партнерства
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22.03.2023 09:13
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Правила форума Совет форумчан
не захотів робити мінь*ет- от нема і партнерства
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22.03.2023 09:13 Ответить
Не пишіть ***** в пацакському стилі.
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22.03.2023 09:17 Ответить
Смокче на вищому рівні, із задоволенням і аж по самі гланди і росія справедливо заслужила репустацію по всьому світі як знатна с@салка. Але @тсос @тсосом, а жетвувати собою, економікою, власним народом, ідучи на конфлік зі Світовим Лідером заради с@салки хай навіть і чудової ніхто не стане
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22.03.2023 09:21 Ответить
Значит ждемо нових поставок озброєнь на парашу.
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22.03.2023 09:21 Ответить
Сі добре знає, що:
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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22.03.2023 09:21 Ответить
Китай хоче, щоб росія якомога більше ослабла у цій війні, але не дасть їй програти остаточно.
Коли справи стануть зовсім кепські, піде справжня допомога з Китаю.
Перемога росії у цій війні вигідна Китаю. Вона покаже, що Захід слабкий, можна "рєшать тєрріторіальниє вопроси" не звертаючи на нього уваги.
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22.03.2023 09:24 Ответить
Но зато получил внешнее управление !
И шо теперь скажут кацапы ?
Неужели быть под узкоглазыми лучше, чем "нам под янками" ?
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22.03.2023 09:25 Ответить
Кричать що краще, ідіоти.
В ЄС, для прикладу, уйобики уйобуються як хотять, а під чайною так не походиш
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22.03.2023 09:31 Ответить
Си медленно проворачивает ***** на нефритовом стержне.

Уверен, он после ***** с Байденом базарить полетит.
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22.03.2023 09:26 Ответить
СВО іде по плану.... Китаю 😕
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22.03.2023 09:28 Ответить
так. і це найнеприємніше для нас
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22.03.2023 09:51 Ответить
Звідки вони знають,чого вони досягли.
Це наші керівники всіх рангів у fb повідомляють про кожний снаряд.
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22.03.2023 09:37 Ответить
Вот что, ребята. Пулемета я вам не дам.
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22.03.2023 09:38 Ответить
китай получает нефть от ***** почти даром так что все по плану...
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22.03.2023 09:40 Ответить
https://youtu.be/GdUEczJ8u1s Во Владивостоке не успевают хоронить
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22.03.2023 09:40 Ответить
А всего то, пыню намедне объявили в розыск.
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22.03.2023 09:43 Ответить
вони ніхєра аналізувати не можуть. вже стільки сказаного ними виявилося булькою, що часом думаю, чи на китай вони там всі працюют
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22.03.2023 09:48 Ответить
Існує думка,що китай не пробачить ніколи раші відібрані китайські землі...значить,сильний лаптестан йому не потрібен і він веде сценічну гру,спостерігаючи,чим все це закінчиться для помийки.
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22.03.2023 10:21 Ответить
Ну типично китайский стиль, взяли как можно больше, дали как можно меньше.
Нафига им связываться с санкциями, если можно получить всё и даром от РФ итак, тем-то деваться некуда и без оружия они на Китай завязаны. Датут какие-то крохи через Иран да Корею, тем дело и кончится.
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22.03.2023 10:22 Ответить
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22.03.2023 11:06 Ответить


тут навiть нiчого i писати не потрiбно. достатньо просто подивитись...

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22.03.2023 13:30 Ответить
 
 