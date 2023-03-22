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Новости Война
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Зеленский о ночной атаке оккупантов: "Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на преступные удары"

зеленський

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку российских оккупантов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.

"Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары", - подчеркнул глава государства.

По словам Зеленского, реальный мир приближают успехи украинских сил на земле, в небе и в море.

"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Устава ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", - подытожил президент.

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Зеленский (20210) обстрел (26872)


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Топ комментарии
+16
А хто першим почав шукати мир в очах пуйла, а?
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22.03.2023 09:23
+10
Вже не заглядаєш в очко ВВХ?
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22.03.2023 09:31
+8
От падло зелене, а як же просто перестать стрілять та мир в очах у *****
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22.03.2023 09:29
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А хто першим почав шукати мир в очах пуйла, а?
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22.03.2023 09:23 Ответить
Як то кажуть, чи я би корова мичала
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22.03.2023 09:30 Ответить
Ти про Сі в мацквє розскажи!
Ще не поїхав?
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22.03.2023 09:24 Ответить
Це такий є китайський мирний план? Уродський такий планчик...
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22.03.2023 09:28 Ответить
От падло зелене, а як же просто перестать стрілять та мир в очах у *****
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22.03.2023 09:29 Ответить
щоразу коли мені говорять про продажність моїх холуїв-у мене затикаються вуха і очі
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22.03.2023 09:30 Ответить
Вже не заглядаєш в очко ВВХ?
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22.03.2023 09:31 Ответить
Когось очікує доля яника ( в кращому випадку )))
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22.03.2023 09:55 Ответить
Дорого нам обходиться це опудало дегенеративне
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22.03.2023 10:08 Ответить
"Щоразу, коли хтось намагається почути слово "мир" у Москві..." Джерело:

А коли намагаєшся побачити "мир", розміновуєш, відводиш війська, розформовуєш військові частини, зупиняєш всі програми розробки та виготовлення озброєнь, щоб все ж побачити, то отримуєш кров вбитих українців на власних руках. Так, вова?
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22.03.2023 10:22 Ответить
 
 