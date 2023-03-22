Зеленский о ночной атаке оккупантов: "Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на преступные удары"
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночную атаку российских оккупантов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в Twitter.
"Более 20 иранских убийственных дронов, а еще ракеты, многочисленные обстрелы. И это только за одну минувшую ночь российского террора против Украины. Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на такие преступные удары", - подчеркнул глава государства.
По словам Зеленского, реальный мир приближают успехи украинских сил на земле, в небе и в море.
"Полное соблюдение санкционного режима против России реально возвращает силу Устава ООН. Глобальное единство способно вернуть глобальную стабильность", - подытожил президент.
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+16 Mykola Trofimenko #544375
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+8 Дмитро Бойко #551451
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А коли намагаєшся побачити "мир", розміновуєш, відводиш війська, розформовуєш військові частини, зупиняєш всі програми розробки та виготовлення озброєнь, щоб все ж побачити, то отримуєш кров вбитих українців на власних руках. Так, вова?