Склад с боеприпасами и вражеская техника уничтожены за сутки на Кинбурнской косе, - ОК "Південь"

За минувшие сутки ВСУ уничтожили на юге танк россиян, две единицы автобронетехники, два дрона-разведчика и склад с боеприпасами.

Об этом в эфире телемарафона сообщила начальница объединенного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За минувшие боевые сутки был уничтожен один танк противника, две единицы автобронетехники, два дрона-разведчика, которые они пытались вновь использовать для выявления наших позиций, наблюдательный пункт на левом берегу вражеского подразделения и склад с боеприпасами на Кинбурнской косе. То есть можем говорить о том, что определенное время на Очаковском направлении будет немного тише", - заявила она.

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Гуменюк отметила, что украинские защитники продолжают контрбатарейное противостояние и работу относительно того, чтобы отодвинуть врага на левом берегу как можно дальше, чтобы его средства поражения не достигали правобережья и не мешали мирным жителям восстанавливать регион после деоккупации.