На войне погиб руководитель общественной инициативы "Моя Мовна Стійкість" Руслан Стороженко (Творецкий)
В боях за Украину погиб руководитель общественной инициативы "Моя Мовна Стійкість", координатор модераторов челленджа "Навчай українською" Руслан Творецкий.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная инициатива "Моя Мовна Стійкість" на странице в фейсбуке.
Творецкий в первый день полномасштабного вторжения России отправился защищать Украину с оружием, но продолжал координировать инициативу с фронта.
"Пропагандировал украинский язык, отстаивал его и создал среду, где каждый, кто хочет перейти на украинский, находил поддержку", – пишут о погибшем товарищи по инициативе.
"Руслан Стороженко (псевдо Творецкий) был основателем и двигателем многих патриотических инициатив. Один из ведущих активистов киевской ячейки "Національного Альянсу", поддерживал патриотический детский лагерь "Поклик Яру", создал и продвигал общественную инициативу "Моя Мовна Стійкість", боролся за украинский язык и Украинское государство, отмечал важность национально-патриотического воспитания - написала о погибшем директор радио "На хвилі Корсуня" Галина Добровольская.
Фото: Цензор.НЕТ
Похоронят Руслана Стороженко в городе Корсунь-Шевченковский.
Поддержать семью погибшего:
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Мама: Стороженко Светлана Васильевна
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Один із провідних активістів київського осередку"Національного Альянсу", підтримував патріотичний дитячий табір "Поклик Яру", створив та рухав громадську ініціативу "Моя Мовна Стійкість", боровся за українську мову та Українську державу, наголошував на важливості національно-патріотичного виховання молоді", -https://www.facebook.com/galinadobro написала про загиблого директорка радіо "На хвилі Корсуня" Галина Добровольська."
Джерело:
Гній, наділений владою "мудрими 73%", який вимагав "НА РУССКОМ СО МНОЙ ГОВОРИ" живе та жирує.
https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNXmrvfvhSyJl02AedlYz2d6UPJzD4l9dHUpz-1eEMLg&s
"У 2015-2020 роках канал UATV мовив на базі ДП ІА https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC Укрінформу як українське державне мульти-мовне іномовлення, що вело мовлення 5-ма мовами: українською, англійською, арабською, кримськотатарською та російською мовами.
З січня 2020 по березень 2021 року канал UATV фактично не діяв.
У березні 2021 року ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» (материнська компанія телеканалів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC Дім/Дом та UATV російською) перезапустило іномовлення як російськомовний телеканал державного іномовлення України під брендом UATV російською."
https://twitter.com/13Hellis_13/status/1638251028737843203
Слава ЗСУ!
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Боляче, що гинуть свідомі, розумні, творчі, освічені люди, які дуже потрібні Україні для розбудови держави.