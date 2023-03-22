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Новости Война
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На войне погиб руководитель общественной инициативы "Моя Мовна Стійкість" Руслан Стороженко (Творецкий)

В боях за Украину погиб руководитель общественной инициативы "Моя Мовна Стійкість", координатор модераторов челленджа "Навчай українською" Руслан Творецкий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная инициатива "Моя Мовна Стійкість" на странице в фейсбуке.

Творецкий в первый день полномасштабного вторжения России отправился защищать Украину с оружием, но продолжал координировать инициативу с фронта.

"Пропагандировал украинский язык, отстаивал его и создал среду, где каждый, кто хочет перейти на украинский, находил поддержку", – пишут о погибшем товарищи по инициативе.

"Руслан Стороженко (псевдо Творецкий) был основателем и двигателем многих патриотических инициатив. Один из ведущих активистов киевской ячейки "Національного Альянсу", поддерживал патриотический детский лагерь "Поклик Яру", создал и продвигал общественную инициативу "Моя Мовна Стійкість", боролся за украинский язык и Украинское государство, отмечал важность национально-патриотического воспитания - написала о погибшем директор радио "На хвилі Корсуня" Галина Добровольская.

На войне погиб руководитель общественной инициативы Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецкий) 01

Фото: Цензор.НЕТ
На войне погиб руководитель общественной инициативы Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецкий) 02

 Фото: Цензор.НЕТ
На войне погиб руководитель общественной инициативы Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецкий) 03

 Фото: Цензор.НЕТ
На войне погиб руководитель общественной инициативы Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецкий) 04

Фото: Цензор.НЕТ
На войне погиб руководитель общественной инициативы Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецкий) 05

Фото: Цензор.НЕТ

Похоронят Руслана Стороженко в городе Корсунь-Шевченковский.

Поддержать семью погибшего:

4149 5100 3167 0310

Мама: Стороженко Светлана Васильевна

На войне погиб руководитель общественной инициативы Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецкий) 06
На войне погиб руководитель общественной инициативы Моя Мовна Стійкість Руслан Стороженко (Творецкий) 07

потери (4368) ВСУ (6543)


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Топ комментарии
+22
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22.03.2023 09:58
+20
Царство Небесне...
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22.03.2023 09:49
+20
цвіт нації, найкращі люд гинуть, а ми завзято будували дороги...
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22.03.2023 09:55
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Царство Небесне...
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22.03.2023 09:49 Ответить
цвіт нації, найкращі люд гинуть, а ми завзято будували дороги...
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22.03.2023 09:55 Ответить
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22.03.2023 09:58 Ответить
ну а хто тоді служитиме нороду якщо його справжні слуги підуть на війну...
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22.03.2023 10:22 Ответить
На жаль, 73% виборців обрали своїх катів. Хотіли по приколу, а накликали війну
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19.04.2023 22:41 Ответить
"Руслан Стороженко (псевдо Творецький) був засновником та рушієм багатьох патріотичних ініціатив.
Один із провідних активістів київського осередку"Національного Альянсу", підтримував патріотичний дитячий табір "Поклик Яру", створив та рухав громадську ініціативу "Моя Мовна Стійкість", боровся за українську мову та Українську державу, наголошував на важливості національно-патріотичного виховання молоді", -https://www.facebook.com/galinadobro написала про загиблого директорка радіо "На хвилі Корсуня" Галина Добровольська."

Джерело:
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22.03.2023 10:08 Ответить
Українці гинуть.
Гній, наділений владою "мудрими 73%", який вимагав "НА РУССКОМ СО МНОЙ ГОВОРИ" живе та жирує.

https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSNXmrvfvhSyJl02AedlYz2d6UPJzD4l9dHUpz-1eEMLg&s
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22.03.2023 10:09 Ответить


"У 2015-2020 роках канал UATV мовив на базі ДП ІА https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC Укрінформу як українське державне мульти-мовне іномовлення, що вело мовлення 5-ма мовами: українською, англійською, арабською, кримськотатарською та російською мовами.
З січня 2020 по березень 2021 року канал UATV фактично не діяв.
У березні 2021 року ДП «Мультимедійна платформа іномовлення України» (материнська компанія телеканалів https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D0%BC/%D0%94%D0%BE%D0%BC Дім/Дом та UATV російською) перезапустило іномовлення як російськомовний телеканал державного іномовлення України під брендом UATV російською."
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22.03.2023 12:09 Ответить
На ОЦЕ зараз, коли іде страшна війна, в армії купа незакритих потреб, ідуть мільйони з податків українців:

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1638251028737843203
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22.03.2023 12:25 Ответить
Це огидно. Реально огидно.
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22.03.2023 12:35 Ответить
На жаль гинуть найкращі патріоти ,а всяка паскуда "какая разница" продовжує бикувати.
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22.03.2023 10:26 Ответить
R.I.P...
Слава ЗСУ!
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22.03.2023 10:42 Ответить
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22.03.2023 12:03 Ответить
Світла пам'ять Герою України 😪😪😪
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22.03.2023 12:13 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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22.03.2023 12:27 Ответить
С.У.М.
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22.03.2023 13:17 Ответить
Світла пам'ять.

Боляче, що гинуть свідомі, розумні, творчі, освічені люди, які дуже потрібні Україні для розбудови держави.
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22.03.2023 23:34 Ответить
Підтримай Українське Майбутнє за яке віддав життя Руслан СТОРОЖЕНКО (ТВОРЕЦЬ) https://www.youtube.com/@user-xm9ux1cj5h/videos
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23.03.2023 11:53 Ответить
 
 