На войне погиб руководитель общественной инициативы "Моя Мовна Стійкість" Руслан Стороженко (Творецкий)

В боях за Украину погиб руководитель общественной инициативы "Моя Мовна Стійкість", координатор модераторов челленджа "Навчай українською" Руслан Творецкий.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает общественная инициатива "Моя Мовна Стійкість" на странице в фейсбуке.

Творецкий в первый день полномасштабного вторжения России отправился защищать Украину с оружием, но продолжал координировать инициативу с фронта.

"Пропагандировал украинский язык, отстаивал его и создал среду, где каждый, кто хочет перейти на украинский, находил поддержку", – пишут о погибшем товарищи по инициативе.

"Руслан Стороженко (псевдо Творецкий) был основателем и двигателем многих патриотических инициатив. Один из ведущих активистов киевской ячейки "Національного Альянсу", поддерживал патриотический детский лагерь "Поклик Яру", создал и продвигал общественную инициативу "Моя Мовна Стійкість", боролся за украинский язык и Украинское государство, отмечал важность национально-патриотического воспитания - написала о погибшем директор радио "На хвилі Корсуня" Галина Добровольская.

Фото: Цензор.НЕТ



Фото: Цензор.НЕТ



Фото: Цензор.НЕТ



Фото: Цензор.НЕТ



Фото: Цензор.НЕТ

Похоронят Руслана Стороженко в городе Корсунь-Шевченковский.

Поддержать семью погибшего:

4149 5100 3167 0310

Мама: Стороженко Светлана Васильевна



