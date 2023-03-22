Вторжение РФ в Украину было шоком, но не стало неожиданностью, - Столтенберг

НАТО было готово, когда русские танки вошли в Украину.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Вторжение, которое совершил Путин, было шоком, но не стало неожиданностью", - отметил он, назвав его "кульминацией модели агрессивного поведения".

Генсек Североатлантического союза добавил, что с тех пор, как Россия совершила оккупацию Крыма в 2014 году, в НАТО было проведено самое существенное укрепление коллективной обороны за последнее поколение.

"Итак, когда российские танки вошли в Украину, мы были готовы. За считанные часы наши оборонные планы вступили в силу, от Балтийского до Черного морей. Под командование НАТО было передано 40 000 военнослужащих, обеспечено значительное присутствие в воздухе и на море, а количество боевых" групп НАТО удвоены с четырех до восьми", - добавил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хотел меньше НАТО в Европе, вместо этого граница Альянса с РФ увеличится более чем вдвое, - Столтенберг