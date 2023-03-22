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Новости Война
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Вторжение РФ в Украину было шоком, но не стало неожиданностью, - Столтенберг

окупанти

НАТО было готово, когда русские танки вошли в Украину.

Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Вторжение, которое совершил Путин, было шоком, но не стало неожиданностью", - отметил он, назвав его "кульминацией модели агрессивного поведения".

Генсек Североатлантического союза добавил, что с тех пор, как Россия совершила оккупацию Крыма в 2014 году, в НАТО было проведено самое существенное укрепление коллективной обороны за последнее поколение.

"Итак, когда российские танки вошли в Украину, мы были готовы. За считанные часы наши оборонные планы вступили в силу, от Балтийского до Черного морей. Под командование НАТО было передано 40 000 военнослужащих, обеспечено значительное присутствие в воздухе и на море, а количество боевых" групп НАТО удвоены с четырех до восьми", - добавил Столтенберг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин хотел меньше НАТО в Европе, вместо этого граница Альянса с РФ увеличится более чем вдвое, - Столтенберг

путин (31203) россия (95352) Столтенберг (1619)


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Топ комментарии
+8
Поки що у нас проблема зі снарядами, а не в НАТО..
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22.03.2023 10:27
+5
вони від шоку відійшли в депресію...
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22.03.2023 10:30
+4
Нам НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН! Надо свое производство боеприпасов, а не то реально будем асфальтом бросать.
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22.03.2023 10:21
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если оно было готово то где производство снарядов?
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22.03.2023 10:14 Ответить
Поки що у нас проблема зі снарядами, а не в НАТО..
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22.03.2023 10:27 Ответить
В статье про НАТО а не про нас.

У НАТО нехватка снарядов чтобы нас обеспечить, половина танков не боеготовы, снижать закупки газа у росии пришлось целый год. К чему они готовились? К быстрой сдаче Украины и новой "перезагрузке" еврокуколды херовы.
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22.03.2023 10:42 Ответить
Так вони нам допомагають не зі шкодою для себе. На рахунок неготових танків - дуже скептично ставлюся до подібної інфо
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22.03.2023 10:58 Ответить
Если они нам не будут помогать, неважно с ущербом себе или без, то граница РФ будет уже с ними и ***** будет посылать уже Украинцев на мясо для захвата прибалтики, после прибалтики польши, а потом васстаннавление ГДР.

Мы с ними в одной лодке, но еврокуки предпочли что ничего страшного не произошло когда появилась информация о готовящейся атаке, можно дальше с рашкой торговать, не строить свой ОПК, не вводить санкции.
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22.03.2023 15:19 Ответить
Воно то так, але зі шкодою для себе буде в останню чергу. Частину причин чому такви описали самостійно.
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22.03.2023 15:21 Ответить
Vapros ne k NATO, a tem kto obrezal dengi na oboronu Ukraini, svernul raketnie razrabotki, proizvodstvo, prizval na shashliki i mesto oboronoe proizvotstvo stroil darogi, a potom nezarval miosti pri napodeniji nacistko-fashistkoi roSSiji... Vopros kto ze Ukraine etomu vinovat? A NATO zashtishtjaet svoix, kogda vidit chto vlast Ukraini negotovitca napodeniju roSSiji i pritom oskarbljaet tex kto preduprezdaet ix...
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22.03.2023 11:05 Ответить
Абсолютно точно. ЗЕ шваль какое фуфло только не делала, только не делала то что было нужно делать.
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22.03.2023 14:24 Ответить
Posle pobedi nad nacistkoi roSSiji, nadobudet Ukrainskomu narodu setim razbiratsa po daroge v ES...
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22.03.2023 14:31 Ответить
Конечно. Думаю там имело место и саботаж и коррупция и предательство и некомпетентность.
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22.03.2023 14:33 Ответить
Eto rishat Ukrainskim grazdanam, sostarani neochen to pravilno iz Latvija... Xotja otslezivaja situaciju godami, slushaja ne tolko Maraton ZE, poevljaetca voprosi.
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22.03.2023 14:41 Ответить
Я марафон ЗЕ, вообще не слушаю, у нас его не транслируют. ))) Да и не интересен он мне. Вопросы конечно появятся, всегда видна только верхушка айсберга, а основная его часть под водой.
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22.03.2023 14:44 Ответить
Я в свое время был в Риге, 2 недели. Жил на станции Шкиратаву, оттуда добирался электричкой в управление железной дороги. До сих пор помню, неподалеку от ж\д станции Шкиратаву, универсам.
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22.03.2023 14:47 Ответить
Ne samie krasivie mesta, univermag eshtjo sovkovix vremjon peredelaniji, a esli dalse k Daugave po primoi darogi, to sovremenie uze budut Ranshe nedaliko zil u samoi Daugavi, teper perebralsa centr...
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22.03.2023 14:56 Ответить
в этой статье речь о НАТО

про зелебоба мне не нужно рассказывать
поэтому будем честны, пока зелебоба разминировал чонгар,
еврокуки из НАТО даже не задумывались о том чтобы усилить свой ОПК, отказаться от газа из рашки, ввести превентивные санкции, а продолжали дружить с рашкой и дружно строили СП-2 после Крыма.

В Германии сухопутные войска составляют 60 тысяч человек, это 0 для противостояния рашке. Что было сделано немцами после информации от разведки США для усиления обороны? ничего
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22.03.2023 15:25 Ответить
Esli Ukraina sama nezabotilas o svoei zashtite, to kakie pretenziji k NATO? Ja toze uprekaju ob oshbki staroi ES, no i Ukraina s nachala voini 2014 godov nezakrila neftenuju, gazavuju trubu, biznes prodalzalsja roSSijoi okupirovavshim Ukrainskiji Krim i tak dale... A chevo togda xotet ot drugix stran, esli prezident Ukraini vsex poslal dalshe kogda priezdjali predupridit o napadeniji nacistkoi roSSiji, ne nachil gotovitsa, a prizval na shashliki...
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22.03.2023 15:57 Ответить
Такие что они не заботились о своей безопасности

1) кормили ввх газоеврами
2) уничтожали свою армию (в часности Германия)
3) продавали высокотехнологичные товары двойного назначения в рф
4) продавали средства разгона протестующих в рф
5) когда пришла война задумались о производстве снарядов только через год

как следствие если бы Украина пала, еврокуки оказались бы в очень большой беде так как уже осенью ***** двигал бы границы прибалтики окрыленный импотентностью НАТО

и тут совершенно не важно что делал Зеленский и в целом Украина
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22.03.2023 17:03 Ответить
A togda kakaja dlja vas raznica chto delala ES i NATO?
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22.03.2023 17:38 Ответить
в статье о НАТО обсуждаем НАТО, вы

A togda kakaja dlja vas raznica chto delala ES i NATO?

🤦
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22.03.2023 17:45 Ответить
Ja vam uze pisal... Dosvidanija...
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22.03.2023 17:46 Ответить
Відходьте вже від шоку,та давайте далекобійну зброю,знищимо підарасів нарешті,щоб ваші шоковані заячі дупи не страждали у майбутньому.
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22.03.2023 10:16 Ответить
вони від шоку відійшли в депресію...
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22.03.2023 10:30 Ответить
Ну хоч хтось був готовии .
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22.03.2023 10:20 Ответить
Нам НИКТО НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН! Надо свое производство боеприпасов, а не то реально будем асфальтом бросать.
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22.03.2023 10:21 Ответить
та да, самі справяца і без України єслі што.
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22.03.2023 10:34 Ответить
Они в самом деле справятся. НАТО уничтожит Московию за две-три недели. Только ядерный армагеддон станет реальностью.
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22.03.2023 10:51 Ответить
Почитайте книгу Віктора Суворова "Самогубство". Хоч книга і про події минулого століття, але вона дуже допоможе зрозуміти події наших днів. Напад Гітлера як і ху#ла був на всі сто самогубством із самого початку і він не мав жодного шансу на перемогу і мало хто міг повірити, у те, що він піде на такий самогубчий шаг. Віктор Суворов робить величезний аналіз того, чому Гітлер не мав жодного шансу за будь яких обставин та переконливо пояснює те, щому він таки наважився на цей крок
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22.03.2023 10:25 Ответить
Я теж очікував не такого масштабне вторгнення, бо кацапи недорозвинені та й не вистачить сил. Але, як показала практика, я був правий, вони застрягли дуже швидко.
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22.03.2023 10:28 Ответить
У 1918 мабуть те ж саме казали.
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22.03.2023 10:30 Ответить
Така хитра комбінація - сподівпниц, тобто очікуваний шок! 😁 І часто аони там той шок очікують? Вони від іього кайф ловлять? Дурня! Якщо шок, то однозначно несподівпний. Сподівпного шокв бути не може.
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22.03.2023 10:35 Ответить
Ukraine prezident prizval na shashliki mesto oboroni svoei strani!!! A Nato to vremja gotovilos, preduprezdala Zelenskova!!! Kakie togda mogut bit prtrnziji k NATO?
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22.03.2023 10:52 Ответить
24 февраля. ЗЕ просыпается от взрывов и видит в полутьме фигуру в военной форме.
-О, наши пришли. Как вы быстро от границы до Киева доехали!
-Наши, наши. Это я, Залужный.
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22.03.2023 14:26 Ответить
для Оп теж не було шоку чи несподіванки.Але є нюанс.
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22.03.2023 12:15 Ответить
 
 