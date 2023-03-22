Вторжение РФ в Украину было шоком, но не стало неожиданностью, - Столтенберг
НАТО было готово, когда русские танки вошли в Украину.
Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".
"Вторжение, которое совершил Путин, было шоком, но не стало неожиданностью", - отметил он, назвав его "кульминацией модели агрессивного поведения".
Генсек Североатлантического союза добавил, что с тех пор, как Россия совершила оккупацию Крыма в 2014 году, в НАТО было проведено самое существенное укрепление коллективной обороны за последнее поколение.
"Итак, когда российские танки вошли в Украину, мы были готовы. За считанные часы наши оборонные планы вступили в силу, от Балтийского до Черного морей. Под командование НАТО было передано 40 000 военнослужащих, обеспечено значительное присутствие в воздухе и на море, а количество боевых" групп НАТО удвоены с четырех до восьми", - добавил Столтенберг.
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У НАТО нехватка снарядов чтобы нас обеспечить, половина танков не боеготовы, снижать закупки газа у росии пришлось целый год. К чему они готовились? К быстрой сдаче Украины и новой "перезагрузке" еврокуколды херовы.
Мы с ними в одной лодке, но еврокуки предпочли что ничего страшного не произошло когда появилась информация о готовящейся атаке, можно дальше с рашкой торговать, не строить свой ОПК, не вводить санкции.
про зелебоба мне не нужно рассказывать
поэтому будем честны, пока зелебоба разминировал чонгар,
еврокуки из НАТО даже не задумывались о том чтобы усилить свой ОПК, отказаться от газа из рашки, ввести превентивные санкции, а продолжали дружить с рашкой и дружно строили СП-2 после Крыма.
В Германии сухопутные войска составляют 60 тысяч человек, это 0 для противостояния рашке. Что было сделано немцами после информации от разведки США для усиления обороны? ничего
1) кормили ввх газоеврами
2) уничтожали свою армию (в часности Германия)
3) продавали высокотехнологичные товары двойного назначения в рф
4) продавали средства разгона протестующих в рф
5) когда пришла война задумались о производстве снарядов только через год
как следствие если бы Украина пала, еврокуки оказались бы в очень большой беде так как уже осенью ***** двигал бы границы прибалтики окрыленный импотентностью НАТО
и тут совершенно не важно что делал Зеленский и в целом Украина
A togda kakaja dlja vas raznica chto delala ES i NATO?
🤦
-О, наши пришли. Как вы быстро от границы до Киева доехали!
-Наши, наши. Это я, Залужный.