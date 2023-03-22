РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10397 посетителей онлайн
Новости Война
2 374 10

Сержанты смогут не только занимать офицерские должности, но и получать соответствующие воинские звания, - нардеп "Голоса", воин Костенко о законопроекте 8339

зсу

Военнослужащие, не имеющие высшего образования, могут получить младшее офицерское звание. Раньше они и так могли занимать офицерские должности, но званий при этом не получали. Теперь эта ситуация исправлена законопроектом 8339.

Об этом заявил секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас в войске не хватает офицерского состава, но есть сержанты. Мы еще раньше разрешили сержантам занимать офицерские должности, но при этом они не получали воинские звания. Потому что согласно украинскому законодательству, офицер должен иметь высшее образование. И сейчас, согласно нового закона, если у человека есть опыт боевых действий, если он три месяца в должности и непосредственно руководит бойцами, то у командира есть право без высшего образования присвоить такому человеку первичное офицерское звание, например, младший лейтенант", - пояснил он.

По словам Костенко, речь идет пока о младших офицерских званиях. Получение высших – уже после получения образования.

"Сейчас командир взвода это – младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант. Командир роты – это капитан. Как минимум, к командиру взвода, старшему лейтенанту, такой человек без высшего образования может служить. Дальше – будет дополнительное обучение. Эту систему уже будут проделывать в Вооруженных силах и Министерстве обороны, чтобы эти люди в перспективе могли расти по службе", - добавил парламентарий.

Также читайте: Раде предлагали запретить всем военным быть депутатами и высказываться о внутренней политике. Эти поправки отклонили, - Луценко

ВР (29227) законопроект (3219) ВСУ (6543) Костенко Роман (165)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+1
як в США-там сержант в армії БОГ!
показать весь комментарий
22.03.2023 10:31
+1
Раніше після прапорщика можна було молодшого отримати. Нічого нового, хоч би звання змінили, а то знову совок
показать весь комментарий
22.03.2023 10:31
+1
у якому це совку прапорщик міг молодшого лейтенанта отримати?)))) хіба що після 90 року)) бо у радянській армії без військового училища офіцерів не було...
показать весь комментарий
22.03.2023 10:41
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
як в США-там сержант в армії БОГ!
показать весь комментарий
22.03.2023 10:31 Ответить
Раніше після прапорщика можна було молодшого отримати. Нічого нового, хоч би звання змінили, а то знову совок
показать весь комментарий
22.03.2023 10:31 Ответить
у якому це совку прапорщик міг молодшого лейтенанта отримати?)))) хіба що після 90 року)) бо у радянській армії без військового училища офіцерів не було...
показать весь комментарий
22.03.2023 10:41 Ответить
Так, бо я тоді і була там. Для мене майстер-сержант звучить краще.
показать весь комментарий
22.03.2023 11:01 Ответить
То вона переплутала з страшим прапорщиком.
показать весь комментарий
22.03.2023 12:08 Ответить
раніше під час бойових дій (напр. афганська війна) навіть рядовий срочник міг відразу отримати молодшого лейтенанта якщо займав відповідну посаду (напр. був комсоргом батальйону чи окремої роти і виконував обов'язки замполіта)
показать весь комментарий
22.03.2023 10:44 Ответить
рядовій виконував обов'зки замполіта роти?))) та ви діти зовсім *********...)))
показать весь комментарий
22.03.2023 10:46 Ответить
тим рядовим був я
показать весь комментарий
22.03.2023 10:57 Ответить
В мене був один, розказував що рядовим був замісником командира взводу. Такої посади в СА не було. Неофіційно були сержанти-замки в учебках для того щоб взводному (капітану) не треба було часто ходити на службу.
показать весь комментарий
22.03.2023 13:19 Ответить
Надо хоть краткосрочные курсы для сержантов-кандидатов на офицерские звания организовать..Офицер даже военного времени обязан знать самое необходимое по военным наукам..,особенно по тактике
показать весь комментарий
22.03.2023 20:29 Ответить
 
 