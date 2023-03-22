Сержанты смогут не только занимать офицерские должности, но и получать соответствующие воинские звания, - нардеп "Голоса", воин Костенко о законопроекте 8339

Военнослужащие, не имеющие высшего образования, могут получить младшее офицерское звание. Раньше они и так могли занимать офицерские должности, но званий при этом не получали. Теперь эта ситуация исправлена законопроектом 8339.

Об этом заявил секретарь комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардеп "Голоса" и воин Роман Костенко, передает Цензор.НЕТ.

"У нас сейчас в войске не хватает офицерского состава, но есть сержанты. Мы еще раньше разрешили сержантам занимать офицерские должности, но при этом они не получали воинские звания. Потому что согласно украинскому законодательству, офицер должен иметь высшее образование. И сейчас, согласно нового закона, если у человека есть опыт боевых действий, если он три месяца в должности и непосредственно руководит бойцами, то у командира есть право без высшего образования присвоить такому человеку первичное офицерское звание, например, младший лейтенант", - пояснил он.

По словам Костенко, речь идет пока о младших офицерских званиях. Получение высших – уже после получения образования.

"Сейчас командир взвода это – младший лейтенант, лейтенант, старший лейтенант. Командир роты – это капитан. Как минимум, к командиру взвода, старшему лейтенанту, такой человек без высшего образования может служить. Дальше – будет дополнительное обучение. Эту систему уже будут проделывать в Вооруженных силах и Министерстве обороны, чтобы эти люди в перспективе могли расти по службе", - добавил парламентарий.

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