РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10335 посетителей онлайн
Новости Война
3 610 10

Ночная атака РФ показывает, насколько Путин заинтересован в мире, – посол США Бринк

київщина

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ночную атаку оккупантов.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью - совершенно ясно показывают, насколько президент Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", - отметила дипломат.

Также читайте: Зеленский о ночной атаке оккупантов: "Каждый раз, когда кто-то пытается услышать слово "мир" в Москве, там отдают очередной приказ на преступные удары"

обстрел (26872) путин (31203) россия (95352) США (26381) Бринк (177)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+12
Оголошено набір у цей дурдом...

показать весь комментарий
22.03.2023 10:38
+8
йбанутого пєдофіла путіна, не очікуючи суду, треба знищти нахй.
показать весь комментарий
22.03.2023 10:37
+5
Кацапів влаштовує мир лише на умовах капітуляції-окупації та знищення України. Тому кацапи ідуть за своїм крейсером! А мордор має розпастися!
показать весь комментарий
22.03.2023 10:54
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
йбанутого пєдофіла путіна, не очікуючи суду, треба знищти нахй.
показать весь комментарий
22.03.2023 10:37 Ответить
Оголошено набір у цей дурдом...

показать весь комментарий
22.03.2023 10:38 Ответить
Зібрати цей кодляк разом і спалити до тла 😡
показать весь комментарий
22.03.2023 12:24 Ответить
Кацапів влаштовує мир лише на умовах капітуляції-окупації та знищення України. Тому кацапи ідуть за своїм крейсером! А мордор має розпастися!
показать весь комментарий
22.03.2023 10:54 Ответить
нічна атака рашистських окупантів вказує на "китайське благословення" дальнішої війни в Україні і вбивство українців.
показать весь комментарий
22.03.2023 11:28 Ответить
А то вони без цього благословення не вбивають - от навіщо таке писати?
показать весь комментарий
22.03.2023 12:15 Ответить
"растуди" , включи мозги і дай собі відповідь на ось таке запитання-"Чи розпочинав би війну в Україні куйло всія 3,14рації і всесвітній терорист,та вбивця якщо би, перед олімпіадою, на зустрічі з китайськими негідниками не отримав від них благословення(завірення).що вони не будуть вмішуватися в цю рашистську бойню в Україні ,а у випадку чого ,ще й допоможуть куйлу вбивати український народ і руйнувати Україну зброєю???? коли знайдеш правильну відповідь, тоді своє "от навіщо таке писати? змиєш в унітаз
показать весь комментарий
22.03.2023 19:45 Ответить
Це типу атвєточка за Джанкой - ну, така собі, хоча шкода загиблих. Біснуваті, що поробиш...
показать весь комментарий
22.03.2023 12:14 Ответить
Ху@ло , йо@ нуте на всю голову плєшиве чмо , з трясущими руками і
ногами , які викручує при сидінні !!
Ніяк , падлюка , не здохне 😠

показать весь комментарий
22.03.2023 12:22 Ответить
Брінк не тупи. Путін всьо. Він вже нічого не вирішує. Косокий Пиня прилітав прийняти без бою капітуляцію рашки перед Китаєм. Отримавши ресурси він заодно успадкував війну і тепер буде її тягнути поки Байден не попросить. Війну він, як великий імператор, хоче припинити демонструючи свою велич для всього світу, одним кивком пальця, отримавши від США якісь поступки для Китаю.
показать весь комментарий
22.03.2023 12:28 Ответить
 
 