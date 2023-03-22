Ночная атака РФ показывает, насколько Путин заинтересован в мире, – посол США Бринк

Посол США в Украине Бриджит Бринк прокомментировала ночную атаку оккупантов.

Об этом она сообщила в Twitter, передает Цензор.НЕТ.

"После всех вчерашних разговоров в Москве снова российские ракеты и снова атаки беспилотников на мирных жителей ночью - совершенно ясно показывают, насколько президент Путин заинтересован в справедливом мире или прекращении войны, которую он начал", - отметила дипломат.

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