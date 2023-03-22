Зеленского просят создать Национальный Пантеон Героев Украины на территории парка Аскольдова Могила в Киеве, - петиция

Национальный Пантеон Героев Украины - государственный мемориальный комплекс, который чтит память выдающихся деятелей, славных военных командиров, лидеров национально-освободительной борьбы всех времен.

Об этом в Facebook сообщила руководительница медицинской службы "УЛЬФ" и любимая Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что еще со времен Руси Аскольдова могила была местом почётных захоронений и воинской доблести.

"Советские власти разрушили это место силы, и независимая Украина до сих пор не смогла ни восстановить его, ни построить новое. Несмотря на это, Аскольдова могила сама возрождает свою роль. Здесь почтены Герои Крут, Герои Небесной Сотни, Иловайска, Дебальцево, Донецкого аэропорта. Здесь покоится друг Да Винчи – Герой Украины, командир батальона "Волки Да Винчи", - пояснила Михайлова.

Да, продолжила она, нужен Национальный Пантеон Героев Украины. Государственный мемориальный комплекс, чествующий память выдающихся деятелей, славных военных командиров, лидеров национально-освободительной борьбы всех времен.

Михайлова создала петицию на сайте Офиса президента о создании Национального Пантеона Героев Украины на территории парка Аскольдова Могила в Киеве.

"Обращаюсь к президенту Украины с инициативой создать Национальный Пантеон Героев Украины – мемориальный комплекс как сакральное место памяти и консолидации украинского народа. В этом пантеоне должны проходить почетные захоронения и устанавливаться памятные объекты для увековечения выдающихся исторических деятелей Украины: лидеров национально -освободительной борьбы всех времен, военных командиров, выдающихся лиц, совершивших героические поступки в борьбе за Независимость Украины.

Для размещения Национального Пантеона Героев Украины предлагаю культовое место воинской славы – парк Аскольдова Могила. Это одно из самых известных исторических мест в Киеве, где испокон веков хоронили воинов и других выдающихся личностей. Оккупационная советская власть разрушила некрополь, однако сегодня в Аскольдову Могилу возвращается ее историческая роль", - говорится в петиции.

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