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Новости Война
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Зеленского просят создать Национальный Пантеон Героев Украины на территории парка Аскольдова Могила в Киеве, - петиция

могила,аскольдова

Национальный Пантеон Героев Украины - государственный мемориальный комплекс, который чтит память выдающихся деятелей, славных военных командиров, лидеров национально-освободительной борьбы всех времен.

Об этом в Facebook сообщила руководительница медицинской службы "УЛЬФ" и любимая Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что еще со времен Руси Аскольдова могила была местом почётных захоронений и воинской доблести.

"Советские власти разрушили это место силы, и независимая Украина до сих пор не смогла ни восстановить его, ни построить новое. Несмотря на это, Аскольдова могила сама возрождает свою роль. Здесь почтены Герои Крут, Герои Небесной Сотни, Иловайска, Дебальцево, Донецкого аэропорта. Здесь покоится друг Да Винчи – Герой Украины, командир батальона "Волки Да Винчи", - пояснила Михайлова.

Да, продолжила она, нужен Национальный Пантеон Героев Украины. Государственный мемориальный комплекс, чествующий память выдающихся деятелей, славных военных командиров, лидеров национально-освободительной борьбы всех времен.

Михайлова создала петицию на сайте Офиса президента о создании Национального Пантеона Героев Украины на территории парка Аскольдова Могила в Киеве.

"Обращаюсь к президенту Украины с инициативой создать Национальный Пантеон Героев Украины – мемориальный комплекс как сакральное место памяти и консолидации украинского народа. В этом пантеоне должны проходить почетные захоронения и устанавливаться памятные объекты для увековечения выдающихся исторических деятелей Украины: лидеров национально -освободительной борьбы всех времен, военных командиров, выдающихся лиц, совершивших героические поступки в борьбе за Независимость Украины.

Для размещения Национального Пантеона Героев Украины предлагаю культовое место воинской славы – парк Аскольдова Могила. Это одно из самых известных исторических мест в Киеве, где испокон веков хоронили воинов и других выдающихся личностей. Оккупационная советская власть разрушила некрополь, однако сегодня в Аскольдову Могилу возвращается ее историческая роль", - говорится в петиции.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленского просят присвоить звание Героя Украины (посмертно) воину-энергетику Богдану Калагурскому, - петиция

Автор: 

Зеленский Владимир (20234) петиция (356) Михайлова Алина (9)


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Топ комментарии
+11
Там має спочивати вічним сном, наспамеперд Герой України Степан Бандера - пора переносити могилу Героя з Мюнхену на батьківщину в Україну !!!
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22.03.2023 10:58
+8
Героям вічна Слава!!!
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22.03.2023 10:54
+7
Злобудовна мафія побудує і на кістках - це не проблема. ЖК на Панельній, як приклад. Розрили поховання на місці коцнтабору, зарили і понаєхі щасливі у нових квартирах.
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22.03.2023 11:21
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Правила форума Совет форумчан
Героям вічна Слава!!!
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22.03.2023 10:54 Ответить
Там має спочивати вічним сном, наспамеперд Герой України Степан Бандера - пора переносити могилу Героя з Мюнхену на батьківщину в Україну !!!
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22.03.2023 10:58 Ответить
І що з його останками зробить Коломойський ? У Німеччині безпечніше.
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22.03.2023 11:41 Ответить
беня к., як і влада зе не вічні, до того ж бенею дуже фіміда США цікавиться .. .
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22.03.2023 11:46 Ответить
Коли в Україні буде український парламент, український кабмін, вся державна вертикаль -
от тоді про це можна говорити.
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22.03.2023 11:50 Ответить
Останки без шуму перенести. А могилу там зберегти перетворивши в пам'ятник. Для чого?)

Треба брати приклад з євреїв. А саме збереження там пам'ятника це буде гарний привід щоб потім могти інших звинувачувати в антиукраїнстві, фашизмі і т.п.. Гарний політичний інструмент.
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22.03.2023 19:37 Ответить
чому жажлива ??? цей "парк" кацапської окуппаційної "слави" можна на пантено українських Героїв перепрофілювати, а червоним комуно-нацискам, совковим кацапам та їх посібникам не місце в Україні !!!
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22.03.2023 11:08 Ответить
повністю згоден. Чудове місце на пагорбах. Перебудувати там музей, додати нових імен, нового змісту..
а городити на кожному пагорбі по музею - це кацапство якесь.
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22.03.2023 19:35 Ответить
"а городити на кожному пагорбі по музею - це кацапство якесь" - навпаки це буде показувати велич українства. Епічність історії та глибину традицій.

Це якраз те що треба людям. Імперцями наші та не тільки наші люди стають саме через комплекс меншовартості та бажання бути частиною чогось великого та епічного.
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22.03.2023 19:59 Ответить
хіба велич українства не в тому, аби усі укранці були рівні перед законом, їх права та майбутнє як нації були захищені?
можна ще додати. Але я впевнений о велич українства - НЕ в тому, аби забудувати цвинтарями усі київські схили Дніпра.
гігантоманія-це чисто москальскі приколи.
мені подобаються більш скромні пам'ятники. Будувати чергву Маньку до неба - несмак і не *******. як мінімум.
наприклад - монумент американцям що загинули в Афгані
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22.03.2023 20:22 Ответить
"гігантоманія-це чисто москальскі приколи." - гігантоманія це закон всесвіту який працює і який стає причиною чому у нас так багато зрадників та манкуртів, які переходять на сторону імперії, а не навпаки.

До того ж не видавайте бажане за дійсне ось цвинтар в центрі столиці США та гігантоманія (наші монументи на фоні їх цвинтарів і меморіалів є карликами):



Ви виступаєте проти застосування таких інструментів Україною значить ви на стороні рф та пропагуєте наративи рф.
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22.03.2023 20:35 Ответить
А Пантеон у центрі Парижа, а Вестмінстерське Абатсво у центрі Лондона на ваш вибагливий смак ОК?
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22.03.2023 11:12 Ответить
Не з нашим менталітетом. В нас майже всі древні кладовища в центрі міст поруйнували разом із церквами. Прийдуть чергові Зелені більшовики- і буде вам опіум для народу і склади картоплі в храмах
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22.03.2023 11:31 Ответить
обидві наведені вами як приклад споруди дуже невеличкі і не ростуть вширшки.
як пропонує ця кохана коханого.
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22.03.2023 19:36 Ответить
Ну звісно "киянам" значно більше сподобалося б будівництво чергового комплекса чєловєйніків на 3000 квартир, або чергового торгівельного центру, які і так стоять напівпусті.
Інколи "киянам" краще жувати, ніж говорити.
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22.03.2023 11:15 Ответить
Злобудовна мафія побудує і на кістках - це не проблема. ЖК на Панельній, як приклад. Розрили поховання на місці коцнтабору, зарили і понаєхі щасливі у нових квартирах.
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22.03.2023 11:21 Ответить
Якщо чесно, то я взагалі не бачу смислу виносити це питання на широке обговорення.
Хай влада просто зробить те, що ввічливо просять люди, які життям ризикують, захищаючи країну.
А понаєхі-какієразніци, які вже починають розказувать, що усталі ат вайни, стають в стрій, встромляють перо собі в сраку і йдуть на йух.
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22.03.2023 11:26 Ответить
Просять призеленені люди і ,звісно, найвеличніший їх почує. Таки дійсно навіщо цей цирк?
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22.03.2023 11:38 Ответить
Підозрюю , що це хитроЖОПИЙ бизнес -проект ЯК ПОЛУЧИТИ ДІЛЯНКУ В ЗАБОРОНЕ6ИЙ ЗОНІ ДЛЯ БУДУВАННЯ
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22.03.2023 11:48 Ответить
За годину 10т+ підписантів(петиція розміщена миттево і не блокують підписи), у фб бан за протилежну думку, все це підтверджує зелене лоббі, нажаль.
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22.03.2023 12:10 Ответить
судячи як розкручували цю мадам - то ви праві на всі 100%.
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22.03.2023 19:37 Ответить
Взагалі радянська влада не тільки там кладовища руйнувала. В Києві було кладовище на місці Маріїнського парку, а кладовище на Аскольдовій могилі займало весь схил Дніпра аж до нинішнього 'парку вічної слави' і пам'ятнику жертвам голодомору. Те ж саме - між Бабиним яром і Кирилівською церквою де зараз парк. Старокиївська гора- скандинавський могильник. Замкова гора. Лиса гора з фортецею. Звіринецьке кладовище теж раніше займало більше місця де зараз приватний сектор. Там теж поховані герої Крут.

Загалом це не тільки проблема Києва. Радянська влада усюди в великих містах руйнувала кладовища дореволюційної епохи і робила з них парки або стадіони- яскраві приклади Харків, Луганськ, Донецьк
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22.03.2023 11:27 Ответить
А кладовище старе на Староноволницький. Там заіжді будивельникі знахабніли і будували на кістках
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22.03.2023 11:38 Ответить
Наче так, але такі проблеми є в усих містах і селах, які ростуть.
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22.03.2023 12:41 Ответить
Чудова ідея але є одне «але», зелені виродки знову почнуть велике крадівництво. Вони і його не закінчували.
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22.03.2023 11:30 Ответить
Ви не киянин, тому не розуміете, що ідея будівництва на Аскольдовій могили далеко не чудова .
там вузький спуск і проблема паркування для великих заходів , та постійні затори.

робити треба на площині , де можливо розвернути потоки
А Аскольдова нехай збереЖЕТЬСЯ як ЯКІСНА ІСТРИЧНА ПАМЯТКА

е в мене вообще підозра, що хтось хоче хапнуть ділянку на схилах -10% під пантеон і 90% під ресторани . А куча полізних ідіотах хлопають у ладані що до петиції
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22.03.2023 11:43 Ответить
‼️‼️Я БИ АСКОЛЬДОВУ НЕ ТРОГАЛА . Петицію зробили люди, які не знають проблеми схилів.

- в схілах Дніпра неколько єтажів тоннелів для відводу води , і працівники ПРОТИОПОЛЗНЕВОГО управління там постійно , як шахтарі , підтримують ці тоннелі і відводять воду.

- ґрунти в Київі суглиністі, це не гранітичи камені. Це така смесь , як мука - іі тількі замочи і вода одразу сплюснеться. І пойдуть процеси руйнування фундаментів по всім склонам. ТОМУ В СХІЛАХ ЛЕПШЕ НЕ КОПАТИСЯ. Е достатньо у Київі місць, де можливо зробити пантеон , де буде великий паркінг , де можливо проводити поминальні чи інши заходи
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22.03.2023 11:36 Ответить
Зараз і Вас потруть, мій аналогічний комент вже хрестиком)
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22.03.2023 11:39 Ответить
Важаю, що редакція ( яка мабудь не кияне) з повагаю віднесуться до коментів професіоналів
особисто була у тих тоннелях на схілах. Люди просто не розуміють проблему схилів , які звісно постіно повзуть ізза течії Дніпра
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22.03.2023 11:46 Ответить
Хто хоч раз гуляв схилами Дніпра не міг не бачити ті всі комунікації, тунелі з гратами тощо.
Може люди дійсно не розуміють, що те все сповзе і стіче ? А поруч генделики, атракціони, зелений театр. Для тих, хто там зростав - це очевидно.
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22.03.2023 12:01 Ответить
Так, ви - праві.
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22.03.2023 12:04 Ответить
‼️‼️‼️Колись Кухаренко ( управляннЯ збереження пам'яток) ХОТИВ ВНЕСТИ СХІЛИ ДНІПРА ДО ОХОРОНИ ЮНЕСКО . Не встиг, бо Янек із донецькими його у сизо посадили, ЩОБ НЕ ЗАВАЖАВ РУЙНУВАТИ МАЛЬОВНИЧІ СХИЛИ ДНІПРА
но ідея була супер - мало міст у світі мають таку красоту як схіли .
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22.03.2023 12:08 Ответить
Так, потім сашко-стоматолог побудував офісний центр з майданчиком для гелікоптерів, проклав потворну дорогу туди, а зелені потвори вирішили остаточно вирішити "проблему" схилів. І ще мерзенно прикриваючись якою нагодою.
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22.03.2023 12:16 Ответить
Принаймні, це вже адекватна відповідь, на відміну від "ми, "кияни" різко проти і точка", як у попередньої дописувачки.
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22.03.2023 11:42 Ответить
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22.03.2023 11:50 Ответить
Колись , коли загорівся Нотр дам, я зробила комент , що згорить тількі стриха і все. Велика кількість форумчан зі мною сперечалися . Тоді я спитала - ВИ у Нотр дамі ОСОБИСТО БУЛИ ? ( річ у тому, що собор побудован з великих блоків мабудь туфу і тому це не горить)
І ЗАРАЗ Я СПИТАЛаБИ АВТОРІВ ПЕТИЦІЇ - ви особисто були в тоннлях під схилами ????
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22.03.2023 11:55 Ответить
Прийнято ж Закон про декомунізацію. А декому не дійшло - час виконувати.
Скільки над Дніпром нависатиме "музей вєликай атєчествеєнной вайни" ?
От там якраз і місце.
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22.03.2023 11:48 Ответить
Він частина нашої історії. Нашої. Не чужої. Не можна його дарувати комусь.

Так можливо наші предки ту війну повноцінно не виграли, незалежність не отримали зразу, но якби повністю програли то стали б скоріше за все історією.
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22.03.2023 19:54 Ответить
там досить місця, шоб подвинуть той меморіал, і на іншій половині зробити меморіал війни з рашею.
не бачу проблеми.
Хто зна скільки ще Україні воювати. Кожного разу новий меморіал будувати - ніяких схилів не вистачить.
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22.03.2023 20:25 Ответить
А там місце є ? Це ж не одну могилу треба буде розмістити. Я так зрозумів, мається на увазі тільки видатні і знакові особи.
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22.03.2023 12:43 Ответить
давайте ще з Майдану Незалежності чи з Софіївської площі зробимо кладовища в центрі міста..Я все розумію але є місця для мертвих і є для живих
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22.03.2023 16:36 Ответить
Как Киевлянин-полностью поддерживаю. Ну и на стенах ограждающий Михайловский Золотоверхий собор-должны быть все фамилии с фото всех солдат кто погиб защищпя Украину. Даже если для этого придется все стены занять. Тампостоянно ходят люди и это постоянное напоминание о Героях Украины. Если не хватит стен Михайловского,то и стены Киево-Печерской Лавры тоже. Люди должны знать Героев и против кого они воевали защищая Украинцев и Украину.!
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22.03.2023 17:10 Ответить
Якби це запропонувала Безумна, то я б зрозумів. Але..
Давайте для початку все ж таки отримаємо перемогу, а потім подумаємо про пантеони і все таке. А то це як ділити шкуру ще не вбитого медведя.
Хоча, якби в якомусь там пантеоні поховали нашого наймудрішого з наймудріших, причому ще пожиттево, то я б тільки ЗА, і як найшвидше.
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22.03.2023 19:26 Ответить
Гарна ідея.

Але треба зорієнтуватись з розмірами. Щоб це був монументальний меморіал на віки та епохи. Щоб воно не було менше парку Вічної Слави, Меморіалу Голодомору та Музею Другої Світової із Батьківщиною Матір'ю.

Зробити все відповідно, на рівні, і вийде епічне джерело єдності та знатний туристичний маршрут.
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22.03.2023 19:48 Ответить
ой давайте весь Київ зруйнуємо нах і побудуємо МЕМОРІАЛИЩЕ!!
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22.03.2023 20:26 Ответить
Давайте вас зруйнуємо нах щоб ви не пропагували наративи рф?)

Меморіалище США 👇 (розміром з центр столиці США Вашингтон). Як казав заслужено здохнувший в агонії москаль - ой тупие.

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22.03.2023 20:43 Ответить
больше скажу- в США не один мемориал.
Например Арлингтонское кладбище. В настоящее время на кладбище погребено более 400 000 человек; площадь его составляет 2,53 км2. Находится ВНЕ ПРЕДЕЛОВ Вашингтона, за Потомаком.
вы можете представить, чтобы у нас построили нечто столь же скромное? да еще ЗА городом (Аскольдова могилда НЕ за городом, напомню.)
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22.03.2023 21:24 Ответить
Я ж скинув гуглкарту. Їхнє "за містом" це в центрі міста. Просто самі подивіться що там аеропорт, що там пентагон (який більший за наш меморіал-музей другої світової з Батьківщиною матір'ю), а заодно по карті порівняйте розмір пентагону до кладовища. Що там одне місто переходить в інше, і по факту декілька міст повністю злились та є такими собі районами одного великого мегаполіса.
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22.03.2023 21:52 Ответить
памятник Неизветсному солдату. скромнее некуда. и лаконичнее и понятнее и строже.
У нас наворотят что-то не меньше фаллоса Незалежности до неба, стопудова. или очередной Маньки.
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22.03.2023 21:25 Ответить
Інша могила невідомому солдату. Теж в США:

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22.03.2023 21:59 Ответить
а вот Мемориал погибшим во Вьетнаме.
не верю, что нас обойдутся без пафоса в этом деле
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22.03.2023 21:26 Ответить
Ракурс

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22.03.2023 21:55 Ответить
Мудрий нарід до Віслюка, як до царя вже звертається...Нарід, в межах Києва питаннями виділення землі займається міська рада і мер. Віслюк тут до одного місця припарка. Втім як і до інших. Проте, можете записати іще відос, тільки на коліна станьте перед Віслюком. Він це любить.
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22.03.2023 20:59 Ответить
Пантеоны и памятники героям построят после победы (где бы они не находились), а сейчас нужно выиграить эту войну!
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23.03.2023 06:31 Ответить
 
 