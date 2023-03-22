Зеленского просят создать Национальный Пантеон Героев Украины на территории парка Аскольдова Могила в Киеве, - петиция
Национальный Пантеон Героев Украины - государственный мемориальный комплекс, который чтит память выдающихся деятелей, славных военных командиров, лидеров национально-освободительной борьбы всех времен.
Об этом в Facebook сообщила руководительница медицинской службы "УЛЬФ" и любимая Героя Украины Дмитрия "Да Винчи" Коцюбайло Алина Михайлова, передает Цензор.НЕТ.
Она напомнила, что еще со времен Руси Аскольдова могила была местом почётных захоронений и воинской доблести.
"Советские власти разрушили это место силы, и независимая Украина до сих пор не смогла ни восстановить его, ни построить новое. Несмотря на это, Аскольдова могила сама возрождает свою роль. Здесь почтены Герои Крут, Герои Небесной Сотни, Иловайска, Дебальцево, Донецкого аэропорта. Здесь покоится друг Да Винчи – Герой Украины, командир батальона "Волки Да Винчи", - пояснила Михайлова.
Да, продолжила она, нужен Национальный Пантеон Героев Украины. Государственный мемориальный комплекс, чествующий память выдающихся деятелей, славных военных командиров, лидеров национально-освободительной борьбы всех времен.
Михайлова создала петицию на сайте Офиса президента о создании Национального Пантеона Героев Украины на территории парка Аскольдова Могила в Киеве.
"Обращаюсь к президенту Украины с инициативой создать Национальный Пантеон Героев Украины – мемориальный комплекс как сакральное место памяти и консолидации украинского народа. В этом пантеоне должны проходить почетные захоронения и устанавливаться памятные объекты для увековечения выдающихся исторических деятелей Украины: лидеров национально -освободительной борьбы всех времен, военных командиров, выдающихся лиц, совершивших героические поступки в борьбе за Независимость Украины.
Для размещения Национального Пантеона Героев Украины предлагаю культовое место воинской славы – парк Аскольдова Могила. Это одно из самых известных исторических мест в Киеве, где испокон веков хоронили воинов и других выдающихся личностей. Оккупационная советская власть разрушила некрополь, однако сегодня в Аскольдову Могилу возвращается ее историческая роль", - говорится в петиции.
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от тоді про це можна говорити.
Треба брати приклад з євреїв. А саме збереження там пам'ятника це буде гарний привід щоб потім могти інших звинувачувати в антиукраїнстві, фашизмі і т.п.. Гарний політичний інструмент.
а городити на кожному пагорбі по музею - це кацапство якесь.
Це якраз те що треба людям. Імперцями наші та не тільки наші люди стають саме через комплекс меншовартості та бажання бути частиною чогось великого та епічного.
можна ще додати. Але я впевнений о велич українства - НЕ в тому, аби забудувати цвинтарями усі київські схили Дніпра.
гігантоманія-це чисто москальскі приколи.
мені подобаються більш скромні пам'ятники. Будувати чергву Маньку до неба - несмак і не *******. як мінімум.
наприклад - монумент американцям що загинули в Афгані
До того ж не видавайте бажане за дійсне ось цвинтар в центрі столиці США та гігантоманія (наші монументи на фоні їх цвинтарів і меморіалів є карликами):
Ви виступаєте проти застосування таких інструментів Україною значить ви на стороні рф та пропагуєте наративи рф.
як пропонує ця кохана коханого.
Інколи "киянам" краще жувати, ніж говорити.
Хай влада просто зробить те, що ввічливо просять люди, які життям ризикують, захищаючи країну.
А понаєхі-какієразніци, які вже починають розказувать, що усталі ат вайни, стають в стрій, встромляють перо собі в сраку і йдуть на йух.
Загалом це не тільки проблема Києва. Радянська влада усюди в великих містах руйнувала кладовища дореволюційної епохи і робила з них парки або стадіони- яскраві приклади Харків, Луганськ, Донецьк
там вузький спуск і проблема паркування для великих заходів , та постійні затори.
робити треба на площині , де можливо розвернути потоки
А Аскольдова нехай збереЖЕТЬСЯ як ЯКІСНА ІСТРИЧНА ПАМЯТКА
е в мене вообще підозра, що хтось хоче хапнуть ділянку на схилах -10% під пантеон і 90% під ресторани . А куча полізних ідіотах хлопають у ладані що до петиції
- в схілах Дніпра неколько єтажів тоннелів для відводу води , і працівники ПРОТИОПОЛЗНЕВОГО управління там постійно , як шахтарі , підтримують ці тоннелі і відводять воду.
- ґрунти в Київі суглиністі, це не гранітичи камені. Це така смесь , як мука - іі тількі замочи і вода одразу сплюснеться. І пойдуть процеси руйнування фундаментів по всім склонам. ТОМУ В СХІЛАХ ЛЕПШЕ НЕ КОПАТИСЯ. Е достатньо у Київі місць, де можливо зробити пантеон , де буде великий паркінг , де можливо проводити поминальні чи інши заходи
особисто була у тих тоннелях на схілах. Люди просто не розуміють проблему схилів , які звісно постіно повзуть ізза течії Дніпра
Може люди дійсно не розуміють, що те все сповзе і стіче ? А поруч генделики, атракціони, зелений театр. Для тих, хто там зростав - це очевидно.
но ідея була супер - мало міст у світі мають таку красоту як схіли .
І ЗАРАЗ Я СПИТАЛаБИ АВТОРІВ ПЕТИЦІЇ - ви особисто були в тоннлях під схилами ????
Скільки над Дніпром нависатиме "музей вєликай атєчествеєнной вайни" ?
От там якраз і місце.
Так можливо наші предки ту війну повноцінно не виграли, незалежність не отримали зразу, но якби повністю програли то стали б скоріше за все історією.
не бачу проблеми.
Хто зна скільки ще Україні воювати. Кожного разу новий меморіал будувати - ніяких схилів не вистачить.
Давайте для початку все ж таки отримаємо перемогу, а потім подумаємо про пантеони і все таке. А то це як ділити шкуру ще не вбитого медведя.
Хоча, якби в якомусь там пантеоні поховали нашого наймудрішого з наймудріших, причому ще пожиттево, то я б тільки ЗА, і як найшвидше.
Але треба зорієнтуватись з розмірами. Щоб це був монументальний меморіал на віки та епохи. Щоб воно не було менше парку Вічної Слави, Меморіалу Голодомору та Музею Другої Світової із Батьківщиною Матір'ю.
Зробити все відповідно, на рівні, і вийде епічне джерело єдності та знатний туристичний маршрут.
Меморіалище США 👇 (розміром з центр столиці США Вашингтон). Як казав заслужено здохнувший в агонії москаль - ой тупие.
Например Арлингтонское кладбище. В настоящее время на кладбище погребено более 400 000 человек; площадь его составляет 2,53 км2. Находится ВНЕ ПРЕДЕЛОВ Вашингтона, за Потомаком.
вы можете представить, чтобы у нас построили нечто столь же скромное? да еще ЗА городом (Аскольдова могилда НЕ за городом, напомню.)
У нас наворотят что-то не меньше фаллоса Незалежности до неба, стопудова. или очередной Маньки.
не верю, что нас обойдутся без пафоса в этом деле