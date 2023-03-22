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Новости Война
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Ночная атака "шахедов": Из-под завалов общежития в Киевской области достали тело четвертой жертвы. ВИДЕО+ФОТО

Число жертв российской атаки дронами в Киевской области возросло до 4 человек.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Только что с пятого этажа разрушенного шахедами общежития достали еще одного погибшего во время ночной атаки дронов. Четвертой жертвой стал 40-летний водитель. Мужчина во время воздушной тревоги не спустился в укрытие", - отметил он.

Также читайте: В Ржищеве на Киевщине "шахеды" попали в общежития, под завалами ищут людей, - ГСЧС. ФОТОрепортаж

Ночная атака шахедов: Из-под завалов общежития в Киевской области достали тело четвертой жертвы 01
Ночная атака шахедов: Из-под завалов общежития в Киевской области достали тело четвертой жертвы 02

Киевская область (4114) Небытов (161)


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Топ комментарии
+10
ОКО ЗА ОКО
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22.03.2023 11:18
+7
Де сказано , що там військові знаходяться ?
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22.03.2023 11:45
+6
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22.03.2023 12:01
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ОКО ЗА ОКО
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22.03.2023 11:18 Ответить
Та ні- за одного нашого, сотню їхніх
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22.03.2023 15:06 Ответить
Блдь, якась гнида здала розташування військових.
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22.03.2023 11:35 Ответить
Де сказано , що там військові знаходяться ?
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22.03.2023 11:45 Ответить
а чого вони туди мітили??? можливо там вже і не було військових, можливо там проїздом розміщувались тимчасово, або раніше не важливо - скорше якась падла здала інформацію
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22.03.2023 15:14 Ответить
дитина 11 років поранена
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22.03.2023 11:49 Ответить
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22.03.2023 12:01 Ответить
Каким было наше ПВО неэффективным против мопедов, таким и осталось.
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22.03.2023 12:49 Ответить
Так чого ти без діла сидиш? Взяв в руки берданку і на полювання!
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22.03.2023 13:23 Ответить
Сегодня, 22 марта, в пресс-службе Генштаба ВСУ отчитались о ночной "охоте" на вражеские дроны. Всего было выпущен 21 беспилотник, 16 были уничтожены. При этом над Киевом и областью были поражены все вражеские объекты. Воздушная тревога была объявлена в Центральной, Западной и Северной Украине. Многие местные власти сообщили об успешной работе ПВО. Пока более подробной информации нет. Глава Киевской ГВА Сергей Попко заявил, что все дроны, летевшие в сторону столицы, были уничтожены силами ПВО. По предварительным данным, жертв и разрушений нет.

читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/270211_1679463308
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22.03.2023 13:00 Ответить
А звідки була атака, з білорусі? Якщо так, то може вже пора влупити щось у відповідь?
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22.03.2023 13:01 Ответить
 
 