Ночная атака "шахедов": Из-под завалов общежития в Киевской области достали тело четвертой жертвы. ВИДЕО+ФОТО

Число жертв российской атаки дронами в Киевской области возросло до 4 человек.

Об этом сообщил руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

"Только что с пятого этажа разрушенного шахедами общежития достали еще одного погибшего во время ночной атаки дронов. Четвертой жертвой стал 40-летний водитель. Мужчина во время воздушной тревоги не спустился в укрытие", - отметил он.

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