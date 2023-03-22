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Новости
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Экс-командиру "Беркута" Пацеляку сообщено о подозрении в организации теракта и умышленных убийствах митингующих на Майдане в 2014 году, - Офис Генпрокурора

пацеляк

Бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД Украины во Львовской области Ростиславу Пацеляку по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центральной части г. Киева сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел и ГУМВД Украины в г. Киеве, для устрашения населения организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта. Его целью было препятствование массовому движению митингующих с Майдана Незалежности в Верховную Раду Украины. Протестующие планировали публично выразить поддержку голосованию народных депутатов за возвращение в Конституцию Украины 2004 года, что предусматривало ограничение полномочий Президента", - говорится в сообщении.

Экс-правохранитель обеспечил без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства неизбирательное применение подчиненными сотрудниками МОН "Беркут" специальных средств и огнестрельного оружия.

Такие действия бывшего командира батальона "Беркута" привели к убийствам 3 митингующих, нанесению тяжких телесных повреждений 5, средней тяжести - 43, легких - 77.

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В настоящее время за указанными событиями к уголовной ответственности привлечен ряд руководителей органов внутренних дел, которые непосредственно организовали совершение указанных преступлений, в том числе бывшего Министра внутренних дел Украины, его заместителя, руководство ГУМВД Украины в г. Киеве, а также исполнителей среди сотрудников. МОТ "Беркут".

Пацеляка обвиняют в превышении служебных полномочий, совершении террористического акта, организации нанесения тяжких телесных повреждений, а также совершении умышленных убийств и покушений на убийство двух и более участников акций протеста.

Беркут (8689) майдан (4141) евромайдан (7835) преступления против Майдана (293) Пацеляк Ростислав (7)


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Топ комментарии
+11
Умнічки які!
Скільки ще триватиме це окозамилювання? Ви цю гніду спочатку з парашки виковиряйте!
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22.03.2023 11:29
+10
Він де ? в Москві ? Тоді можна !
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22.03.2023 11:28
+6
Спочатку зєля їх відпустив на фєдєрашку, а тепер робить «морду» патріота та дає хід справі, яка була заморожена, з початку його каденції???
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22.03.2023 11:35
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Він де ? в Москві ? Тоді можна !
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22.03.2023 11:28 Ответить
Може пора вже саджати?

А не « повідомляти»…
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22.03.2023 14:32 Ответить
Умнічки які!
Скільки ще триватиме це окозамилювання? Ви цю гніду спочатку з парашки виковиряйте!
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22.03.2023 11:29 Ответить
т а т а р о в, агов!
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22.03.2023 11:34 Ответить
Його поки не бачать, він ще не в Москві і не в Монако.
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22.03.2023 11:48 Ответить
Спочатку зєля їх відпустив на фєдєрашку, а тепер робить «морду» патріота та дає хід справі, яка була заморожена, з початку його каденції???
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22.03.2023 11:35 Ответить
Не всіх Зеля відпустив на Засрашку. В його ОПі працюють такі собі смірнов, єлдак, татаров. Останній фальшував справи і допомагав зеку організовувати розгін і вбивство Майдану і нічого, сьогодні герой і вирішує решту долі українців.
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22.03.2023 13:53 Ответить
рассмєші коміка
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22.03.2023 11:37 Ответить
Оперативно..й десяти років не пройшло. Можуть працювати коли захочуть.
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22.03.2023 11:42 Ответить
🤣🤣🤣
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22.03.2023 11:49 Ответить
Не пройшло і десять років....
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22.03.2023 12:00 Ответить
9 лет спустя такое может и нужно, но война теперь, иные методы нужно--- перестрелять! Если далеко цель--- за деньги растреляют. И Мосад тут не при чем. Методу такому века. Так победим! Все остальное от лукавого.
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22.03.2023 23:01 Ответить
 
 