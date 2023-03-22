Экс-командиру "Беркута" Пацеляку сообщено о подозрении в организации теракта и умышленных убийствах митингующих на Майдане в 2014 году, - Офис Генпрокурора

Бывшему командиру батальона милиции особого назначения "Беркут" ГУМВД Украины во Львовской области Ростиславу Пацеляку по обстоятельствам организации незаконного препятствования акциям протеста 18 февраля 2014 года в центральной части г. Киева сообщено о подозрении.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора Украины.

"По данным следствия, подозреваемый, выполняя явно преступный приказ руководства Министерства внутренних дел и ГУМВД Украины в г. Киеве, для устрашения населения организовал совершение подчиненными сотрудниками террористического акта. Его целью было препятствование массовому движению митингующих с Майдана Незалежности в Верховную Раду Украины. Протестующие планировали публично выразить поддержку голосованию народных депутатов за возвращение в Конституцию Украины 2004 года, что предусматривало ограничение полномочий Президента", - говорится в сообщении.

Экс-правохранитель обеспечил без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства неизбирательное применение подчиненными сотрудниками МОН "Беркут" специальных средств и огнестрельного оружия.

Такие действия бывшего командира батальона "Беркута" привели к убийствам 3 митингующих, нанесению тяжких телесных повреждений 5, средней тяжести - 43, легких - 77.

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В настоящее время за указанными событиями к уголовной ответственности привлечен ряд руководителей органов внутренних дел, которые непосредственно организовали совершение указанных преступлений, в том числе бывшего Министра внутренних дел Украины, его заместителя, руководство ГУМВД Украины в г. Киеве, а также исполнителей среди сотрудников. МОТ "Беркут".

Пацеляка обвиняют в превышении служебных полномочий, совершении террористического акта, организации нанесения тяжких телесных повреждений, а также совершении умышленных убийств и покушений на убийство двух и более участников акций протеста.