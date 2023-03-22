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Новости Война
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Воздушные силы о взлетах МиГов в Беларуси: Пытаются держать Украину в напряжении

міг

В Беларуси взлетают МиГ-31, являющиеся носителями ракет "кинджал", для того, чтобы держать Украину в напряжении.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Все уже знают, когда раздается воздушная тревога, взлет с белорусского аэродрома истребителя МиГ-31К, который является носителем "кинджала", отрабатывает горючее и возвращается на аэродром. Тревога стихает. Должны реагировать на эти сигналы, потому что видим, что" противник время от времени применяет", – пояснил он.

По словам Игната, истребитель МиГ может летать по кругу и "отрабатывать горючее".

"Таким образом он угрожает всей территории Украины, "кинджал" может лететь в любую точку. ... Он просто сжигает весь керосин и садится. Между тем вся карта "в тревоге". Понятно, что это влияет и на людей, психологический фактор. Понятно, что и экономика от этого несколько страдает, враг об этом знает и делает это для того, чтобы держать страну в напряжении", - добавил представитель Воздушных сил.

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авиация (2821) Беларусь (7886) Игнат (590) воздушная тревога (774)


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Топ комментарии
+9
А почему в бсср не гудят тревоги, когда взлетают самолеты ВСУ?
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22.03.2023 11:43
+8
Але Узеленськи розказують, що Белорусія з Україной не воює.
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22.03.2023 11:38
+6
Ну так и не делайте того, что хочет враг? Может перестать просаживать экономику из-за взлета Миг-31 в Мачулищах? Выступить с обращением, мол о взлете будет предупреждение, но без тревоги и закрытия всего и вся. Осознанный риск - вместо тупой реакции на ничего.
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22.03.2023 12:05
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Але Узеленськи розказують, що Белорусія з Україной не воює.
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22.03.2023 11:38 Ответить
А почему в бсср не гудят тревоги, когда взлетают самолеты ВСУ?
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22.03.2023 11:43 Ответить
У нас що, немає літака з ракетами, щоб також дрочити партяночну дроч?
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22.03.2023 11:45 Ответить
Маячня якась ...
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22.03.2023 11:48 Ответить
Щось теж не розумію, треба знищити цей аеродром, і інші, яким чином це вже не хай наші військові мислять!!! Цей розвідувальний літак же пошкодили, от і решта треба!!!
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22.03.2023 11:51 Ответить
Одиного разу достатньо бахнути по Муділіщу Блєворусіі , щоби він заглох назавжди 😡
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22.03.2023 12:00 Ответить
Ну то може прийшов час перестати як мінімум паралізувати громадський транспорт? Чи хер з нею, з економікою, насрать на психіку, головне аби у чинуші срака була прикрита?
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22.03.2023 12:03 Ответить
Ну так и не делайте того, что хочет враг? Может перестать просаживать экономику из-за взлета Миг-31 в Мачулищах? Выступить с обращением, мол о взлете будет предупреждение, но без тревоги и закрытия всего и вся. Осознанный риск - вместо тупой реакции на ничего.
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22.03.2023 12:05 Ответить
Це законна ціль чи ні? Знищіть його нарешті.
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22.03.2023 12:21 Ответить
 
 