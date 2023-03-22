Воздушные силы о взлетах МиГов в Беларуси: Пытаются держать Украину в напряжении

В Беларуси взлетают МиГ-31, являющиеся носителями ракет "кинджал", для того, чтобы держать Украину в напряжении.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат, передает Цензор.НЕТ.

"Все уже знают, когда раздается воздушная тревога, взлет с белорусского аэродрома истребителя МиГ-31К, который является носителем "кинджала", отрабатывает горючее и возвращается на аэродром. Тревога стихает. Должны реагировать на эти сигналы, потому что видим, что" противник время от времени применяет", – пояснил он.

По словам Игната, истребитель МиГ может летать по кругу и "отрабатывать горючее".

"Таким образом он угрожает всей территории Украины, "кинджал" может лететь в любую точку. ... Он просто сжигает весь керосин и садится. Между тем вся карта "в тревоге". Понятно, что это влияет и на людей, психологический фактор. Понятно, что и экономика от этого несколько страдает, враг об этом знает и делает это для того, чтобы держать страну в напряжении", - добавил представитель Воздушных сил.

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