Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "украинский мирный план", но обменялись мнениями по "китайской инициативе", - Песков
Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с китайским коллегой Си Цзиньпинем "мирный план" Украины.
Об этом сообщил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.
"Путин не обсуждал с лидером Китая украинский мирный план - был обмен мнениями по китайской инициативе", - сказав він.
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+12 Михайло Сергієнко #551872
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Сі: "Дурєнь, бросай ружьйо да вспливай поскорєй!"
Ху: "Я рускій, я іду до конца, я рускій, я уже бєз яйца..."
Добрий результат зустрічі!
У перекладі на "людську мову:
- Китайці сказали - "Уйобуйте з України, поки вас не одмудохали остаточно, але ми вирішили ще "побикувать"!
І перший рік вже минув.
"А китайский мирный план был на кокаине, героине или на маковой соломке? Может, химия?".
Очень уж знатно их вставило.