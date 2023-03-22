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Новости Война
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Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "украинский мирный план", но обменялись мнениями по "китайской инициативе", - Песков

путін,сі,цзіньпін

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с китайским коллегой Си Цзиньпинем "мирный план" Украины.

Об этом сообщил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Путин не обсуждал с лидером Китая украинский мирный план - был обмен мнениями по китайской инициативе", - сказав він.

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Китай (2910) Песков (1854) путин (31203) россия (95352) Си Цзиньпин (279)


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Топ комментарии
+12
Перекладаю:
Сі: "Дурєнь, бросай ружьйо да вспливай поскорєй!"
Ху: "Я рускій, я іду до конца, я рускій, я уже бєз яйца..."

Добрий результат зустрічі!
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22.03.2023 11:48
+8
Таке враження, що московити заплатили тільки за приїзд.
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22.03.2023 11:53
+8
"Путін не обговорював із лідером Китаю український мирний план - був обмін думками щодо китайської ініціативи", - сказав Пєсков
У перекладі на "людську мову:
- Китайці сказали - "Уйобуйте з України, поки вас не одмудохали остаточно, але ми вирішили ще "побикувать"!
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22.03.2023 11:54
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Правила форума Совет форумчан
Всем по..ую на тебя и твои заявления, ершик.
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22.03.2023 11:48 Ответить
Перекладаю:
Сі: "Дурєнь, бросай ружьйо да вспливай поскорєй!"
Ху: "Я рускій, я іду до конца, я рускій, я уже бєз яйца..."

Добрий результат зустрічі!
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22.03.2023 11:48 Ответить
"цап-царап", як любить приговарювати буйло, і рашки вже нема
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23.03.2023 07:14 Ответить
Ну ось і добре. Всім дякую. Всі вільні.)
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22.03.2023 11:49 Ответить
Таке враження, що московити заплатили тільки за приїзд.
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22.03.2023 11:53 Ответить
"Путін не обговорював із лідером Китаю український мирний план - був обмін думками щодо китайської ініціативи", - сказав Пєсков
У перекладі на "людську мову:
- Китайці сказали - "Уйобуйте з України, поки вас не одмудохали остаточно, але ми вирішили ще "побикувать"!
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22.03.2023 11:54 Ответить
А той суньхуйвчай так і не подзвонив зєдєпукіна???? Зрозумів що зі своїм планом він може йти за монголоїдним кораблем!!!!
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22.03.2023 11:55 Ответить
Найбільше зацікавленим до китайського плану виглядає Зе. Таке відчуття що хоче швидше здати країну, першому хто запропонує план.

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22.03.2023 12:02 Ответить
Оманські договорняки підганяють!
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22.03.2023 12:08 Ответить
Воно й не дивно. Різниця між Ze та ліліпутіним-20 років єдиного мараХВону.
І перший рік вже минув.
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22.03.2023 12:59 Ответить
Якось пох.. .що там ці два підара обговорювали.
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22.03.2023 12:02 Ответить
Пообсуждали а теперь можете друг другу в позе 69 повылизывать анусы. Насрать на ваши планы
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22.03.2023 12:06 Ответить
Судя по потоку информации, невольно возникает вопрос:
"А китайский мирный план был на кокаине, героине или на маковой соломке? Может, химия?".
Очень уж знатно их вставило.
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22.03.2023 12:17 Ответить
війна йде в Україні , тому не може бути їнших "планів" крім українського
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22.03.2023 12:33 Ответить
Сі соблаговоліл донести до холуя своє бачення. Холоп мовчки сучив ратицями, бо своєї думки холуям "по штату не положено", тільки власника.
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22.03.2023 12:56 Ответить
Скоріш за все ***** не почув те шо хтів, тому під*****вник таке й сказав шо нє Абгаварьєвалі...
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22.03.2023 13:00 Ответить
как преданно и подобострастно плешивое бункерное чмо заглядывает в глаза своему великому китайскому господину))

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22.03.2023 13:12 Ответить
Кацапи мають обговорювати свої проблеми, яких є багато, а буде і ще більше, а ми, українці якось без вас будемо обговорювати свої проблеми і успіхи.
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22.03.2023 13:49 Ответить
普京许洛 - (Путін *****)
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22.03.2023 14:01 Ответить
 
 