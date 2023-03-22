Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "украинский мирный план", но обменялись мнениями по "китайской инициативе", - Песков

Президент РФ Владимир Путин не обсуждал с китайским коллегой Си Цзиньпинем "мирный план" Украины.

Об этом сообщил спикер кремлевского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РИА Новости.

"Путин не обсуждал с лидером Китая украинский мирный план - был обмен мнениями по китайской инициативе", - сказав він.

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