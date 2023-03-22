Зеленский об обстреле Запорожье: Ракета попала в многоэтажный дом, надо быстрее победить российский террор

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар оккупантов по жилому дому в Запорожье.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье. Просто сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей.

Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине или где угодно еще в Европе, или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь", - подчеркнул он.

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