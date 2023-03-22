Зеленский об обстреле Запорожье: Ракета попала в многоэтажный дом, надо быстрее победить российский террор
Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар оккупантов по жилому дому в Запорожье.
Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Запорожье. Просто сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей.
Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине или где угодно еще в Европе, или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь", - подчеркнул он.
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На другий рік великої війни вітчизняні приватні виробники озброєнь не можуть розкрити весь свій потенціал. https://www.epravda.com.ua/publications/2023/03/22/698283/
Зеленський відмовився назвати путіна "вбивцею".
Як передає "http://novynarnia.com Новинарня ", таке питання після великої пресконференції, що відбувалася в четвер, 20 травня, на заводі ДП "Антонов", главі держави поставила журналістка "Прямого каналу" Олена Курбанова. У цей час Зеленський, його помічники, охоронці та Курбанова вже йшли до виходу. Після звернення журналістки, яка спитала: "Чи можете ви назвати Путіна вбивцею, так або ні?" - один із помічників президента парирував: "Це некоректне питання".
Сам зеленський після паузи відповів: "Це питання… Давайте я вам відповім… Через ваше питання завтра сто людей можуть вбити на Донбасі. Що б ви робили?"Курбанова зазначила, що "вже по сто вбивають", але Зеленський далі не продовжив діалог і пішов.