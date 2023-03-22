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Новости Война
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Зеленский об обстреле Запорожье: Ракета попала в многоэтажный дом, надо быстрее победить российский террор

запоріжжя

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ракетный удар оккупантов по жилому дому в Запорожье.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Запорожье. Просто сейчас российская ракета попала в многоэтажный дом. Россия со зверской жестокостью обстреливает город. Попадания по жилым кварталам, где живут обычные люди, дети. Страна-террорист стремится уничтожить наши города, наше государство, наших людей.

Это не должно стать "просто обычным днем" в Украине или где угодно еще в Европе, или мире. Надо больше единства и решительности мира, чтобы поскорее победить российский террор и защитить жизнь", - подчеркнул он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили по жилому дому в Запорожье. ВИДЕО+ФОТО

Запорожье (2645) Зеленский (20210) обстрел (26872)


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Топ комментарии
+13
А как ваше, гниды, воровство на армии приближает победу над ****** и московией? Видосиками будем побеждать?
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22.03.2023 13:01
+9
Зелений пабідун.
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22.03.2023 13:03
+6
Треба стать багатим, треба, треба... Рецепт какой, нелох?
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22.03.2023 13:04
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Поки Росія мобілізує всі свої ресурси для імпорту запчастин контрабандою, в Україні досі діють нормативні обмеження та фіскальні навантаження, які гальмують розробку та випуск безпілотників.

На другий рік великої війни вітчизняні приватні виробники озброєнь не можуть розкрити весь свій потенціал. https://www.epravda.com.ua/publications/2023/03/22/698283/
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22.03.2023 13:00 Ответить
А как ваше, гниды, воровство на армии приближает победу над ****** и московией? Видосиками будем побеждать?
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22.03.2023 13:01 Ответить
Зелений пабідун.
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22.03.2023 13:03 Ответить
Треба стать багатим, треба, треба... Рецепт какой, нелох?
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22.03.2023 13:04 Ответить
Бери вова асфальт в рюкзак, команду 95 квартала, рєзнікова з яйцями і яблуками, і вали їх вова, вали по чорному. І перемога буде, обовязково буде. Ми в тебе вірим.
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22.03.2023 13:04 Ответить
Тільки от одним безкінечним піздіжом проблему террораші не вирішити. А світ може подивитися на яйця по 17грн, та й послати на хрін коррупціонерів і брехунів зі словами: "Я вам нічєго нє должєн". Перш ніж задовбувати світ, непогано показати йому, що й сам щось робиш, а не клянчити.
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22.03.2023 13:09 Ответить
-"...треба швидше перемогти..." -Треба , діставай ракети з-під асвальту ... чи може ше не на часі..
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22.03.2023 13:10 Ответить
Одному будинку пощастило, фото виклали, як ракета застрягла в даху і не вибухнула. Слава Богу!
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22.03.2023 13:12 Ответить
Та ви що там на диванах ******? Це житловий будинок біля ТЦ. Якщо вам Вовка не подобається, не чіпайте людей!!!
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22.03.2023 13:13 Ответить
А им пох.р на людей.
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22.03.2023 13:18 Ответить
Поки не накопичемо зброї в такій кількості, щоб вистачило і на контрнаступ, і на наступне утримання звільнених територій, такі атаки будуть продовжуватися. Боюсь, потім московія уйде за поребрик і буде нам язика звідти показувати, використовуючи нашу обіцянку не бити по їх території. То ви розумієте, що зараз нам треба берегти свою зброю, щоб потім саме нею створити 50-кілометрову безжиттєву смугу на кордоні з недоімперією.
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22.03.2023 13:13 Ответить
Ну порівняно з срасєйськими свино собаками гітлер був босяком
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22.03.2023 13:16 Ответить
Цинічна брехлива мерзота схоже забула, як ще у травні 2021 р. відмовилася назвати путіна вбивцею, бо переживала, що москалі припинять купляти у нього права на трансляцію його бидло-шоу та серіалів ...

Зеленський відмовився назвати путіна "вбивцею".

Як передає "http://novynarnia.com Новинарня ", таке питання після великої пресконференції, що відбувалася в четвер, 20 травня, на заводі ДП "Антонов", главі держави поставила журналістка "Прямого каналу" Олена Курбанова. У цей час Зеленський, його помічники, охоронці та Курбанова вже йшли до виходу. Після звернення журналістки, яка спитала: "Чи можете ви назвати Путіна вбивцею, так або ні?" - один із помічників президента парирував: "Це некоректне питання".
Сам зеленський після паузи відповів: "Це питання… Давайте я вам відповім… Через ваше питання завтра сто людей можуть вбити на Донбасі. Що б ви робили?"Курбанова зазначила, що "вже по сто вбивають", але Зеленський далі не продовжив діалог і пішов.
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22.03.2023 13:16 Ответить
як такими темпами буде йти допомога.., то найшвидше-мабуть через роки..
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22.03.2023 13:19 Ответить
якби здійснили часткову експропріацію, закупи зброю (а не чекали пока Дадуть), то справи просовалися б значно швидше..Чи ні??
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22.03.2023 13:20 Ответить
Поки вован набалакається,кацапи ще половину Запоріжжя розвалять.
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22.03.2023 13:36 Ответить
Ну то перемагай, а не відосики знімай
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22.03.2023 17:13 Ответить
 
 