В боях за Украину погиб вице-чемпион юношеской Олимпиады-2018 по боксу Максим Галиничев

В боях в Луганской области погиб украинский боксер, 22-летний Максим Галиничев.

Об этом сообщила Федерация бокса Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Перспективный украинский боксер выигрывал "золото" чемпионата Европы среди молодежи 2017 года, был серебряным призером юношеских Олимпийских Игр 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы до 22 лет 2021 года", - говорится в сообщении.

В мае 2022 года Максим сознательно отказался от участия в чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска.

Он дважды был ранен, но снова и снова возвращался на войну.

Максим погиб 10 марта 2023 года в Луганской области.

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Семью Максима можно поддержать, переведя его матери Светлане Дмитриевне средства на карточку 4441 1144 4420 0776.