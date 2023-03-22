РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9994 посетителя онлайн
Новости Война
7 137 17

В боях за Украину погиб вице-чемпион юношеской Олимпиады-2018 по боксу Максим Галиничев

максим,галінічев

В боях в Луганской области погиб украинский боксер, 22-летний Максим Галиничев.

Об этом сообщила Федерация бокса Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Перспективный украинский боксер выигрывал "золото" чемпионата Европы среди молодежи 2017 года, был серебряным призером юношеских Олимпийских Игр 2018 года и серебряным призером чемпионата Европы до 22 лет 2021 года", - говорится в сообщении.

В мае 2022 года Максим сознательно отказался от участия в чемпионате Европы и пошел добровольцем в десантно-штурмовые войска.

Он дважды был ранен, но снова и снова возвращался на войну.

Максим погиб 10 марта 2023 года в Луганской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На войне погиб руководитель общественной инициативы "Моя Мовна Стійкість" Руслан Стороженко (Творецкий)

Семью Максима можно поддержать, переведя его матери Светлане Дмитриевне средства на карточку 4441 1144 4420 0776.

бокс (597) потери (4368)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+20
показать весь комментарий
22.03.2023 13:27
+17
показать весь комментарий
22.03.2023 13:23
+12
Vi4na Pam'yat'...🙏
показать весь комментарий
22.03.2023 13:23
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Vi4na Pam'yat'...🙏
показать весь комментарий
22.03.2023 13:23 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2023 13:23 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2023 13:27 Ответить
Лохаченку Василий поц !
показать весь комментарий
22.03.2023 14:05 Ответить
він зрадник, і зрадники всі, хто його намагаються і досі виправдовувати.
показать весь комментарий
22.03.2023 14:59 Ответить
Спочивай з миром, Воїне!
показать весь комментарий
22.03.2023 15:09 Ответить
Сонечко ((((.. Як же болячє.. Молодий хлопець завсім, ще й діточок напевне не мав(((. Плачу..
показать весь комментарий
22.03.2023 15:19 Ответить
С.У.М.
показать весь комментарий
22.03.2023 16:13 Ответить
duze bolj4e 😰
spiv4uttja ridnym 😨
vi4na pam´jat´Geroju 🙏
показать весь комментарий
22.03.2023 18:50 Ответить
Світла пам'ять Захиснику України.
Спочивай у кращому світі.
показать весь комментарий
22.03.2023 23:27 Ответить
 
 