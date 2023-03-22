Передача снарядов с обедненным ураном Украине не является ядерной эскалацией, - глава МИД Великобритании Клеверли
Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли настаивает на отсутствии ядерной эскалации в войне в Украине в связи с передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
"Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных вопросах – это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о помощи Украине в ее защите", - сказал он.
Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном.
В то же время, российский диктатор Путин считает эскалацией решение минобороны Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.
Министерство обороны Британии заявило, что Путин "сознательно пытается дезинформировать", публично критикуя решение о поставках Украине боеприпасов, содержащих обедненный уран.
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Первыми поставщиками снарядов с обедненным ураном в ВСУ были россияне. ВСУ затрофеели огромное количество танков Т-80БВМ армии рФ с этими снарядами на борту.
Россияне в Украине с самого начала войны применяют снаряды с обедненным ураном. Но им это не помогло. И теперь истерят, когда ВСУ получили такие снаряды от Британии. Истерят, так как знают, что украинцы воюют намного лучше русских.
Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд "Свинец-2", разработанный госкорпорацией «Ростех» в 2019 году на базе БОПС «Свинец» образца 1991 года, имеет сердечник с урановым сплавом. «Свинец-2» способен пробивать 300 мм преграды, в отличие от штатного БОПС, пробивающего 200 мм. Дальность действия - 2 километра.
Загадывать нельзя. А вдруг такие снаряды будут применены в Украине ? Не дай бог конечно. Поскольку последствия для населения, проживающего поблизости, серьезны, включая онкологические и наследственные заболевания, преждевременные роды. Хотя почему только для населения ? Страдают и сами военнослужащие.
https://brom.ua/ru/vojna-ukrainy-i-rossii-2022-chast-5
стаття за 23 рік, ******* та з нашого змі. Читаємо та розуміємо, що раша в Україні такі снаряди не застосовувала. Все, питання закрите. І нам не варто починати, бо точно атомну бомбу на голову скинуть.
То, по ходу, хороші снаряди. Треба брати!
мало оприлюднити цю інфу.
Собака гавкає, а караван йде!
Навпаки - після попадання снаряду зі збідненого урану рівень радіації в танку лише понизиться!