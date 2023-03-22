Передача снарядов с обедненным ураном Украине не является ядерной эскалацией, - глава МИД Великобритании Клеверли

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли настаивает на отсутствии ядерной эскалации в войне в Украине в связи с передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных вопросах – это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о помощи Украине в ее защите", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном.

В то же время, российский диктатор Путин считает эскалацией решение минобороны Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Министерство обороны Британии заявило, что Путин "сознательно пытается дезинформировать", публично критикуя решение о поставках Украине боеприпасов, содержащих обедненный уран.

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