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Передача снарядов с обедненным ураном Украине не является ядерной эскалацией, - глава МИД Великобритании Клеверли

танк

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли настаивает на отсутствии ядерной эскалации в войне в Украине в связи с передачей Киеву снарядов с обедненным ураном.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Ядерной эскалации нет. Единственная страна в мире, которая говорит о ядерных вопросах – это Россия. Нет никакой угрозы для России, речь идет исключительно о помощи Украине в ее защите", - сказал он.

Напомним, ранее сообщалось, что Великобритания будет поставлять Украине снаряды с обедненным ураном.

В то же время, российский диктатор Путин считает эскалацией решение минобороны Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Министерство обороны Британии заявило, что Путин "сознательно пытается дезинформировать", публично критикуя решение о поставках Украине боеприпасов, содержащих обедненный уран.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российское наступление под Бахмутом начинает ослабевать, - британская разведка

боеприпасы (2330) Великобритания (4919) ядерная безопасность (490) Клеверли (41)


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Топ комментарии
+17
Ray

@Ray_net_ua

Первыми поставщиками снарядов с обедненным ураном в ВСУ были россияне. ВСУ затрофеели огромное количество танков Т-80БВМ армии рФ с этими снарядами на борту.
Россияне в Украине с самого начала войны применяют снаряды с обедненным ураном. Но им это не помогло. И теперь истерят, когда ВСУ получили такие снаряды от Британии. Истерят, так как знают, что украинцы воюют намного лучше русских.
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22.03.2023 13:32
+12
Постачання снарядів зі збідненим ураном спровокувало ланцюгову реакцію підпалу кацапських пердаків з виділенням енергії еквівалентним ядерної зброї.
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22.03.2023 13:39
+9
Навіщо виправдовуватися перед кацапами?
Собака гавкає, а караван йде!
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22.03.2023 13:49
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Ray

@Ray_net_ua

Первыми поставщиками снарядов с обедненным ураном в ВСУ были россияне. ВСУ затрофеели огромное количество танков Т-80БВМ армии рФ с этими снарядами на борту.
Россияне в Украине с самого начала войны применяют снаряды с обедненным ураном. Но им это не помогло. И теперь истерят, когда ВСУ получили такие снаряды от Британии. Истерят, так как знают, что украинцы воюют намного лучше русских.
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22.03.2023 13:32 Ответить
Цей снаряд називається 3БМ60 "Свинец-2". Ось цитата з кацапського сайту:

Бронебойный оперенный подкалиберный снаряд "Свинец-2", разработанный госкорпорацией «Ростех» в 2019 году на базе БОПС «Свинец» образца 1991 года, имеет сердечник с урановым сплавом. «Свинец-2» способен пробивать 300 мм преграды, в отличие от штатного БОПС, пробивающего 200 мм. Дальность действия - 2 километра.
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22.03.2023 13:42 Ответить
Старый совковый "Свинец", ну который 3БМ59, тоже на обедненном уране... Просто кацапы, когда орут про Югославию, про свое "культурно" забывают...
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22.03.2023 16:35 Ответить
це можна розказувати будь-кому у світі, але не кацапам, їм скажуть, що це ядерна зброя, для них це буде ядерна зброя, на жаль вони не думають, бо нічим, вони тільки підтримують війну та свого фюрера...
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22.03.2023 13:35 Ответить
Так як і передача касетних *********** не була б порушенням жодної Конвенції щодо цієї зброї, бо Україна її не підписувала. Чому б нам офіційно не підкинути хоча б символічну кількість, що б зрушити воз з місця і слідом нам би надали чи подали касетні ********** і інші країни
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22.03.2023 13:39 Ответить
Постачання снарядів зі збідненим ураном спровокувало ланцюгову реакцію підпалу кацапських пердаків з виділенням енергії еквівалентним ядерної зброї.
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22.03.2023 13:39 Ответить
почнеться з кацапських горящих пердаків на форумах, а закінчиться атомною бомбою в реале нам на голову. перспектива не дуже.
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22.03.2023 13:48 Ответить
И? А наличие таких снарядов у кацапов вас не смущает? Если кацапы захотят применить ЯО, они будут искать повод? Или придумают его?)
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22.03.2023 16:40 Ответить
наявність та застосування це різні речі. У кацапів повно ядерної зброї, але вони її не застосовують. І нам не варто. Моя думка - е звичайні снаряди і хай ними стріляють один одного.
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22.03.2023 17:07 Ответить
Всмысле? Кацапы еще с 14-го года ПРИМЕНЯЮТ эти снаряды против нас, а под Харьковом мы их затрофеили в огромных количествах... Самый верхний комент, с картинкой, прочтите) Там указана маркировка этих снарядов... Инфа легко гуглится... Я проверял... И, да... Эти снаряды к ЯО не имеют отношение) Ну как и морская свинка к морю)
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22.03.2023 17:23 Ответить
я гуглил- нічого про застосування таких снарядів у орків немае. У статті вище написано про можливість застосування та не більше. Пізніше ще погуглю, а краще скинь посилання про застосування таких снарядів орками.
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22.03.2023 17:29 Ответить
Да пожалуйста) Пол минуты поисков по указанной маркировке и с указанием, что трофеи) https://twitter.com/zloy_odessit/status/1624340629319831553
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22.03.2023 17:52 Ответить
у твіттері пишуть такі ж, як і ми з тобою - що захотів, те й написав. Посилання на інформаційну зми треба, я особисто нічого не знайшов про використання орками таких снарядів.
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22.03.2023 17:57 Ответить
Делаем такой запрос "трофейные снаряды 3БМ60 "Свинец-2 фото" и наслаждаемся... И куча ссылок на радости кацапов, что они ПРИМЕНЯЮТ эти снаряды....
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22.03.2023 18:18 Ответить
Сами эти снаряды похожи на ракеты, имеют оперение для стабилизации полета и включают, как уже было сказано, урановую начинку. И хотя радиоактивный материал служит не для поражения живой силы непосредственно, но при массовом применении, представляет собой серьезную опасность, поскольку может загрязнить территорию военных действий и потребовать затратных и долгих мероприятий по деактивации участка.
Загадывать нельзя. А вдруг такие снаряды будут применены в Украине ? Не дай бог конечно. Поскольку последствия для населения, проживающего поблизости, серьезны, включая онкологические и наследственные заболевания, преждевременные роды. Хотя почему только для населения ? Страдают и сами военнослужащие.
https://brom.ua/ru/vojna-ukrainy-i-rossii-2022-chast-5

стаття за 23 рік, ******* та з нашого змі. Читаємо та розуміємо, що раша в Україні такі снаряди не застосовувала. Все, питання закрите. І нам не варто починати, бо точно атомну бомбу на голову скинуть.
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22.03.2023 18:29 Ответить
И обратите внимание на дату публикации) Почти через полгода после того как затрофеили) И поставки из Британие это ОТВЕТКА, не более) И почему бриты не сообщили, что кацапы применяют, это вопрос... Может ждут пару дней подрывания кацапских пердаков, а потом их мордой мокнут, посмотрим... Сомневаюсь, что это проблема коммуникации военных и дипломатов)
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22.03.2023 18:01 Ответить
англійці ведуть свою гру і можуть провокувати, а розхлобуватися доведеться нам. Це давно пора зрозуміти. Нам точно користі від таких снарядів не будуть і перебіг війни ми ними не переламаемо, але нажремся урану запросто і очі потім повилазять у всіх.
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22.03.2023 18:07 Ответить
Ага))) Это английцы провоцируют?) Понятно... Когда капитулируем, чтобы кацапы чего не применили???
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22.03.2023 18:20 Ответить
так кацапи і не збираються нічого страшного застосовувати, допоки нам чогось такого не підсунуть під ніс. Ось і підсовують вже, а ти радісний, що типу вундервафля нова, і переможемо скоро. Головою думай чим це загрожуе.
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22.03.2023 18:33 Ответить
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22.03.2023 13:49 Ответить
В кацапів вже істерика. В уйобка соловьйова в студії один кацап навіть в обморок упав.
То, по ходу, хороші снаряди. Треба брати!
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22.03.2023 13:42 Ответить
Нафіг їм про це розказали, тепер зберуть ООН і будуть плакати
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22.03.2023 13:44 Ответить
Там якийся депутат Британського Парламента надіслав депутатський запит на адресу МО ВБ. МО ВБ
мало оприлюднити цю інфу.
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22.03.2023 13:48 Ответить
Почули слово уран і волосся дибером у них встало. Безграмотні чикісти, блд. Та хоч би в якийсь довідник заглянули, то знали б, що збіднений уран це майже хімічно чистий уран-238, який отримують після сепарації природного урану на уран-235 (збройний уран). Десь читав, що в США такого збідненого урану сотні тисяч тонн.
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22.03.2023 13:46 Ответить
у быдла необразованного триггер на слово уран. Аааа....урааааааннннн
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22.03.2023 17:59 Ответить
Путін вчився на трійки. Звідки йому це знати. Або навіть якщо йому це пояснили, то він свідомо дезинформує свій "нарід".
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23.03.2023 10:26 Ответить
Навіщо виправдовуватися перед кацапами?
Собака гавкає, а караван йде!
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22.03.2023 13:49 Ответить
100%
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22.03.2023 13:51 Ответить
тільки те саме хотів написати
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22.03.2023 13:53 Ответить
Может не надо каждый раз прежде чем что-то дать свистеть об этом на каждом углу. Зачем они это делают?
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22.03.2023 14:03 Ответить
Уран, уран.... Та кацапы до сих пор считают, что морская свинка живёт в море, а докторская колбаса из докторов......
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22.03.2023 14:11 Ответить
Боевая часть почти каждого вида авиационных ракет для поражения целей имеет в своем составе урановые стержни, общей массой 2.5 килограмма. ЭТО ОБЫЧНАЯ ПРАКТИКА, применяемая ВО ВСЕХ АВИАЦИОННЫХ РАКЕТАХ советского и постсоветского периода. Этот вой на болотах не больше чем еще один повод истерии рашки
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22.03.2023 15:00 Ответить
до чого ці виправдання? не усе оно чим вбивати російських вбивць і вироків? вони не питали ні в кого, чим прийшли нас вбивати.
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22.03.2023 16:35 Ответить
Є ідея! Хай кацапи у танки садять виключно тих солдат які народилися та виросли у Киштимі (Свердловська обл) Челябінськ-40 (завод "Маяк") Чебеньках (Оренбуржжя) Балаково Ті вже так тої радіації нахваталися що вже нічого не бояться (Киштим - предтеча Чорнобилю Вибух в 50-х роках) "Маяк" - переробка радіоактивних матеріалів Чебеньки - військові навчання з застосуванням ядерного вибуху Балаково - "бракована" АЕС що постійно викидає раіактивні матеріали у повітря!
Навпаки - після попадання снаряду зі збідненого урану рівень радіації в танку лише понизиться!
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22.03.2023 16:42 Ответить
Кило бананов более радиоактивно, чем кило обедненного урана, вот это поворот!
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22.03.2023 18:03 Ответить
 
 