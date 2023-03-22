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В "Честно" напомнили, что петиция против 5655 не рассматривается уже 100 дней

будинок,будівництво

Игнорировать петиции, которые в условиях военного положения остались едва ли не единственным путем доступа граждан к принятию решений, недопустимо. Но Президент уже 100 дней не реагирует на петицию с требованием наложить вето на законопроект 5655 о "градостроительной реформе".

Об этом говорится в публикации Движения "Честно" на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

"100 дней на рассмотрении находится петиция с требованием ветировать градостроительную "реформу". Никакой реакции от президента Владимира Зеленского граждане не получили, несмотря на определенные законодательством десять рабочих дней на рассмотрение", - говорится в публикации.

Координатор Движения "Честно" Вита Думанская отмечает, что игнорирование инструмента петиций, который во время военного положения едва ли не единственный дает гражданам доступ к принятию решений, недопустимо.

"В таких условиях сложно говорить о соблюдении государством принципов открытости. Офис президента должен сделать все, чтобы инструмент петиций заработал как должен, а правительство и Верховная Рада должны не имитировать бурную деятельность, а серьезно относиться к наработке ключевых политик, которые требует общество", - отмечает Думанская.

В феврале Движение "Честно" проводило исследование, как работает инструмент петиций и считается ли с мнением граждан Офис президента. В тот момент на рассмотрении находилось 13 петиций, все они не были рассмотрены в отведенный законом десятидневный срок, говорится в публикации.

Война, как и пандемия, стала возможностью закрыть данные и блокировать общественный контроль за работой политиков, чиновников и судей, отмечают в "Честно". И подчеркивают, что при любых условиях, в том числе в условиях войны, единственным источником власти в Украине является народ.

Как сообщалось, за проект №5655 Верховная Рада проголосовала почти минимальным количеством голосов (228 из необходимых 226) еще 8 декабря. В "Честно" напоминают, что для получения голосов были привлечены фигуранты Реестра госпредателей из бывшей ОПЗЖ, в частности Нестор Шуфрич и Александр Качный.

Против градостроительной реформы выступили общественный сектор, СМИ и органы местного самоуправления. Петиция с требованием ветировать скандальный законопроект набрала необходимые 25 тысяч голосов за несколько часов, а всего ее поддержали более 42 тысяч граждан. Также о рисках этого проекта в общении с представителями "Большой семерки" заявило НАПК.

Также читайте: Львовский горсовет призывает Зеленского ветировать закон 5655 о "реформе градостроительства"

градостроительство (42) петиция (356) ЧЕСНО (100)


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Топ комментарии
+15
"Я вам ничего не должен" ©
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22.03.2023 13:45
+14
Чхати хотів президент на такі петиції. Особливо коли вони стосуються шкурних питань д'єрмака, а значить і його особисто.
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22.03.2023 13:41
+9
Зеля ніколи не читає петіції ! Він на них музикальний інструмент ложив !
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22.03.2023 13:40
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Зеля ніколи не читає петіції ! Він на них музикальний інструмент ложив !
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22.03.2023 13:40 Ответить
"Не на часі! Дайте мівіну доїсти!"
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22.03.2023 17:43 Ответить
Чхати хотів президент на такі петиції. Особливо коли вони стосуються шкурних питань д'єрмака, а значить і його особисто.
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22.03.2023 13:41 Ответить
Так відповідь завжди стандартна: "Доручив розглянути Шмигалю".
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22.03.2023 13:44 Ответить
"Я вам ничего не должен" ©
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22.03.2023 13:45 Ответить
це він нічого нам винен не був до інавгурації, але після того як склав присягу - винен і аж бігом. Це ми йому нічого не винні, ми йому не присягали.
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22.03.2023 14:51 Ответить
Ми зелі ничого не винні.
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22.03.2023 13:49 Ответить
Хоче спустити на гальмах
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22.03.2023 13:56 Ответить
Відповідь Зеленського на ваші петиції

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22.03.2023 13:58 Ответить
дуже мило, але він не має права, хиба ж ми силою колись пхали його в Президенти? Виліз? Чудово! Най виконує свої обов"язки.
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22.03.2023 14:52 Ответить
Не надо во всем винить Зелю. В стране много неприкасаемых, к кому даже Зеленский не входит без стука. Не разрешают значит.
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22.03.2023 13:59 Ответить
От фігня яка-не діє,на крокодила,молитва! Спробуйте йому "поезію" почитати-мо "пройме"!
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22.03.2023 14:01 Ответить
Там дуже велике бабло грає і тому держава безсила. Шуляк не дарма обмовилась про $100000. Видно така такса була у депутатів за голос.
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22.03.2023 14:02 Ответить
Чхати він хотів на цю петицію. ЗЕкоманда прийшла до влади за баблом і якщо хтось вважає, що зможе зупинити будівельну мафію петиціями - дуже помиляється. Через війну вони отримали величезні можливості і максимально використають їх у власних інтересах.
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22.03.2023 14:04 Ответить
Дайте йому ще сто днів.
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22.03.2023 14:08 Ответить
забудовники занесли торбу Єрмаку- і все готово! Та й як Зеля може відповісти,коли текст йому не написали?
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22.03.2023 14:08 Ответить
Зеля говорит,что он никому ничего не должен
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22.03.2023 14:13 Ответить
А я вам нічєго нє должєн. Я прєзідєнт!
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22.03.2023 14:15 Ответить
«Кожен з нас - президент!»
/цитати відомих людей/
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22.03.2023 14:30 Ответить
власно тому й винен, бо став Президентом, його силою в Президенти ніхто не пхав. У Презиента є обов"язки і відповідальність.
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22.03.2023 14:54 Ответить
Не надійтесь. Нема в нього відчуття відповідальності. В нього комплекс самозванця. Розуміє, що обманом повезло посісти таке місце. І крім хапати все похапцем, поки не викинули, нічого в цій голові нема. Жив так завжди. Війна трохи змінила. Але трохи.
Перед виборами була дискусія, і розумні люди казали, що коли побачить, що може виграти, то зніме свою кандидатуру. Бо розуміє, що не компетентний, і відповідальність на себе за країну та народ не візьме. Ага. результат бачимо.
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22.03.2023 16:17 Ответить
Зе-банду геть!
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22.03.2023 14:16 Ответить
Коли петиція та, що потрібна - миттєво створюється/публікується/набирає голоси/позитивна відповідь.
Спробуйте створити і підписати невдобну для них петицію, пізнаєте много нового)
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22.03.2023 14:20 Ответить
президент i його банда х#! положили на закони, i на Конституцiю, i на громадян. "на часi" тiльки "крадiвництво" i самопиар. замiсть законiв у нас "рєволюцiонная цєлєсообразность".
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22.03.2023 14:24 Ответить
...походу, Найвэлычнившивый тупо в доле.. может даже уже свою долю где-то (и даже не в Украине, а где-то рядом с дерьмаком) пристроил
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22.03.2023 14:43 Ответить
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22.03.2023 15:04 Ответить
Залити зелю бітоном і зробити з нього памятник на честь строітелей.
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22.03.2023 16:01 Ответить
якби це був президент він би відразу зреагував на петицію а так коли ним крутить підсипає йому можливо щось Єрмак то так і маємо як хоче єрмак керує владою підар єрмак
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22.03.2023 16:10 Ответить
Звісно, Єрмак єдиний злодій а Зеля увесь таки собі білий та пухнастий. Ну не вірю, що у Зе немає ричагів на Єрмака. Аж ні разу. Якщо навіть припустити, що Єрмак як справжній злодюга ФСБшник тримає Зе за яйця за якісь компромат, а сім'ю в заручниках - то один дзвінок (навіть смс) Байдену, та назавтра Єрмак зникає в невідомий час та напрямку.
Але ж ні. Єрмак при владі. І Зе незважаючи на галас народу - пояснить чи спражвні закиди американської розвідки стосовно Єрмака - мовчить.
Тому звісно Зе в долі, він про все знає, він все прикриває. Отже так.
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22.03.2023 18:30 Ответить
 
 