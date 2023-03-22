В "Честно" напомнили, что петиция против 5655 не рассматривается уже 100 дней

Игнорировать петиции, которые в условиях военного положения остались едва ли не единственным путем доступа граждан к принятию решений, недопустимо. Но Президент уже 100 дней не реагирует на петицию с требованием наложить вето на законопроект 5655 о "градостроительной реформе".

Об этом говорится в публикации Движения "Честно" на сайте организации, передает Цензор.НЕТ.

"100 дней на рассмотрении находится петиция с требованием ветировать градостроительную "реформу". Никакой реакции от президента Владимира Зеленского граждане не получили, несмотря на определенные законодательством десять рабочих дней на рассмотрение", - говорится в публикации.

Координатор Движения "Честно" Вита Думанская отмечает, что игнорирование инструмента петиций, который во время военного положения едва ли не единственный дает гражданам доступ к принятию решений, недопустимо.

"В таких условиях сложно говорить о соблюдении государством принципов открытости. Офис президента должен сделать все, чтобы инструмент петиций заработал как должен, а правительство и Верховная Рада должны не имитировать бурную деятельность, а серьезно относиться к наработке ключевых политик, которые требует общество", - отмечает Думанская.

В феврале Движение "Честно" проводило исследование, как работает инструмент петиций и считается ли с мнением граждан Офис президента. В тот момент на рассмотрении находилось 13 петиций, все они не были рассмотрены в отведенный законом десятидневный срок, говорится в публикации.

Война, как и пандемия, стала возможностью закрыть данные и блокировать общественный контроль за работой политиков, чиновников и судей, отмечают в "Честно". И подчеркивают, что при любых условиях, в том числе в условиях войны, единственным источником власти в Украине является народ.

Как сообщалось, за проект №5655 Верховная Рада проголосовала почти минимальным количеством голосов (228 из необходимых 226) еще 8 декабря. В "Честно" напоминают, что для получения голосов были привлечены фигуранты Реестра госпредателей из бывшей ОПЗЖ, в частности Нестор Шуфрич и Александр Качный.

Против градостроительной реформы выступили общественный сектор, СМИ и органы местного самоуправления. Петиция с требованием ветировать скандальный законопроект набрала необходимые 25 тысяч голосов за несколько часов, а всего ее поддержали более 42 тысяч граждан. Также о рисках этого проекта в общении с представителями "Большой семерки" заявило НАПК.

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