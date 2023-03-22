Ракетный удар по Запорожью: 33 пострадавших, в том числе трое детей (обновлено). ФОТОрепортаж
В результате ракетной атаки на Запорожье известно о 33 пострадавших. Масштабы разрушений уточняются.
Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.
"Под обстрел этих коварных сволочей попали два девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро - в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.
Впоследствии глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что количество пострадавших увеличилось.
"Пока известно о 33 пострадавших, один человек умер… Есть информация, что в квартире, куда именно было попадание, могут быть люди, предварительно - пожилая пара", - сказал он.
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