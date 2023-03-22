РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9994 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
13 860 13

Ракетный удар по Запорожью: 33 пострадавших, в том числе трое детей (обновлено). ФОТОрепортаж

В результате ракетной атаки на Запорожье известно о 33 пострадавших. Масштабы разрушений уточняются.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев, передает Цензор.НЕТ.

"Под обстрел этих коварных сволочей попали два девятиэтажных дома с мирными людьми. В настоящее время известно о 18 пострадавших (из них двое детей 7 и 9 лет). 11 взрослых госпитализированы (из них четверо находятся в тяжелом состоянии, семеро - в среднем). Еще пять человек получили медицинскую помощь на месте прилета. Детей сейчас везут в медицинские учреждения", - говорится в сообщении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Момент попадания российской ракеты в жилую многоэтажку в Запорожье. ВИДЕО

Впоследствии глава Запорожской ОВА Юрий Малашко сообщил, что количество пострадавших увеличилось.

"Пока известно о 33 пострадавших, один человек умер… Есть информация, что в квартире, куда именно было попадание, могут быть люди, предварительно - пожилая пара", - сказал он.

Ракетный удар по Запорожью: 33 пострадавших, в том числе трое детей (обновлено) 01
Ракетный удар по Запорожью: 33 пострадавших, в том числе трое детей (обновлено) 02
Ракетный удар по Запорожью: 33 пострадавших, в том числе трое детей (обновлено) 03
Ракетный удар по Запорожью: 33 пострадавших, в том числе трое детей (обновлено) 04

Запорожье (2645) обстрел (26872)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Це такий мирний план Сі! В жопу собі засуньте свої мирні плани. Щоб вам *****..
показать весь комментарий
22.03.2023 13:59
+18
Не перестаю повторювати - це та подібне цьому жахіття буде продовжуватися до тих пір, поки росія не отримає адекватної відповіді! На війні зівжди існувало й продовжує існувати правило - "кров-за кров, смерть-за смерть!" Але за більш ніж рік кривавої війни щось не траплялися повідомлення про загибель від ракетних ударів "мирних" мешканців на росії, зокрема жителів Бєлгорода, Курська, Брянскька, Воронєжа й тому подібне!
показать весь комментарий
22.03.2023 14:49
+11
Результат "миротворчої місії" Сі. Ракетний удар по Запоріжжю: 18 постраждалих, зокрема двоє дітей,
показать весь комментарий
22.03.2023 13:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Знов тривога.
показать весь комментарий
22.03.2023 13:52 Ответить
Результат "миротворчої місії" Сі. Ракетний удар по Запоріжжю: 18 постраждалих, зокрема двоє дітей,
показать весь комментарий
22.03.2023 13:56 Ответить
Це такий мирний план Сі! В жопу собі засуньте свої мирні плани. Щоб вам *****..
показать весь комментарий
22.03.2023 13:59 Ответить
Лютують рашисти, бо від Сі так і не дочекалися військової допомоги та істотної підтримки війни і зганяють злобу на мирних мешканцях
показать весь комментарий
22.03.2023 14:24 Ответить
мэни цикаво, хоч одна падла, що голо-Сувала за яныка вси рокы, вызнае сэбэ вынною у цьому? Xs воны нэ пры дилах, то путлер напав ?
показать весь комментарий
22.03.2023 14:38 Ответить
Весь той самий лохторат проголосував за зе, який всіх яниковських завів у владу. Ніяких висновків. На всі запитання відповідь - ну і шо?
показать весь комментарий
22.03.2023 15:01 Ответить
Ти забув хто привів Багатирьову в секретарі РНБО
показать весь комментарий
22.03.2023 16:26 Ответить
да, и Ющ недоотравленый воскресил дваждынесудимого ...
показать весь комментарий
22.03.2023 18:44 Ответить
Не перестаю повторювати - це та подібне цьому жахіття буде продовжуватися до тих пір, поки росія не отримає адекватної відповіді! На війні зівжди існувало й продовжує існувати правило - "кров-за кров, смерть-за смерть!" Але за більш ніж рік кривавої війни щось не траплялися повідомлення про загибель від ракетних ударів "мирних" мешканців на росії, зокрема жителів Бєлгорода, Курська, Брянскька, Воронєжа й тому подібне!
показать весь комментарий
22.03.2023 14:49 Ответить
А хто на росії худобу рахує? Та й які можуть бути "мирні мешканці" на тій підаросії? Там 200 000 "чоловіків" могилізували... Може й більше - тільки Україна це біосміття рахує....
показать весь комментарий
22.03.2023 16:29 Ответить
Ось він "русский мир" і китайський мирний план ,схоже в бункерного чорта агонія після візиту Сі.
показать весь комментарий
22.03.2023 14:50 Ответить
Мирный план говорите.
показать весь комментарий
23.03.2023 09:30 Ответить
 
 