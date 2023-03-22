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УЕФА и ФИФА уже ведут прямые переговоры с Россией о возвращении российских команд в футбольные турниры

футбол,уєфа

Россиян могут вернуть в европейский футбол летом.

Российская пресса и телевидение заявляли о скором возвращении футбольных команд из России в международные и европейские турниры. Такая перспектива вполне реальна уже летом этого года. Для согласования всех моментов УЕФА и ФИФА проводят прямые переговоры с Россией в рамках специально созданной рабочей группы.

Так, по словам заместитель генерального секретаря российского футбольного союза Дениса Рогачева "переговорный процесс идет". "Создана рабочая группа. Идет переговорный процесс по поэтапному возвращению российского футбола в первую очередь с УЕФА и ФИФА. О каких-то деталях этого процесса я не могу говорить. Думаю, что процесс восстановления наших прав в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение нас в европейском футбол", – приводит слова функционера "Спорт-Экспресс".

Отдельно Рогачев акцентирует на том, что россия сохраняет свои корпоративные права в УЕФА и ФИФА, пишет Life.ru.

В марте 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные и сборные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. На этих санкциях настаивала Украина в лице Украинской ассоциации футбола (УАФ). Россия попыталась оспорить их в CAS, но проиграла суд. В случае возврата рф в футбольные соревнования это станет для Украины очередным спортивным поражением. Ведь Международный олимпийский комитет также намерен допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде, в то время как Международная федерация фехтования (FIE) уже одобрила возвращение россиян в соревнования под своей эгидой.

УЕФА (342) ФИФА (236) футбол (3586)


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Топ комментарии
+73
Живемо в світі 3,14#@рів
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22.03.2023 13:59
+68
нікчеми... без рабсійських грошеняток тяжко живеться всіляким чинушам єврогейським... бабло рулить світом нажаль
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22.03.2023 13:58
+48
И здесь уже всех купили. Всеми спортивными организациями должны рулить американцы либо британцы.
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22.03.2023 14:00
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нікчеми... без рабсійських грошеняток тяжко живеться всіляким чинушам єврогейським... бабло рулить світом нажаль
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22.03.2023 13:58 Ответить
Гроші закінчаться у москалів тоді компромат і шантаж продажних чинуш.
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22.03.2023 19:51 Ответить
Живемо в світі 3,14#@рів
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22.03.2023 13:59 Ответить
Продажних...
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22.03.2023 15:05 Ответить
И здесь уже всех купили. Всеми спортивными организациями должны рулить американцы либо британцы.
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22.03.2023 14:00 Ответить
Можно и ребят из нашего Миная привлечь.
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22.03.2023 17:04 Ответить
не вірте кацапській пресі
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22.03.2023 14:01 Ответить
Щось більшість тубільців Вас не сильно і підтримує. Аднака
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22.03.2023 14:47 Ответить
Нормальні клуби англійські точно на поле не вийдуть щоб грати з цим гімном .Уефа і фіфа будинок в Запоріжжі це життя людей ..
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22.03.2023 14:02 Ответить
з такими розкладами кацапи виграють всі кубки . Бо якго з ними не гратимуть, то не буде жодного програшу.
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22.03.2023 14:29 Ответить
виграшу теж не буде, а взгалі гівна вартий такий кубок, що за бабло до гри приймуть і людожерів.
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22.03.2023 15:01 Ответить
Коли одна команда зʼявляється на матч, а інша - ні, то першій присуджується перемога, а другій - поразка.
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22.03.2023 15:13 Ответить
Якщо ніхто грати з ними не з'явиться то нехай фіфа-уїфа проголосить їх "Чємпіонамі Паралєльнава Міра" : кубок в дупу і потяг назустріч
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22.03.2023 15:36 Ответить
Так гімнюки і не з'являться бо їх там зачмирять
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22.03.2023 15:42 Ответить
ще й як зʼявляться. І ще пів стадіона "німців" в кокошніках.
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22.03.2023 15:58 Ответить
на кацапський вкид схоже
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22.03.2023 14:03 Ответить
Ви мали на увазі какцапський вкид грошей цим продажним тварюкам?! Тоді так. Лицемірні покидьки з ФУФла і УЕФгівна давно зачекалися кровавих копійчат.
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22.03.2023 14:08 Ответить
вони то може і чекають, але прекрасно розуміють, шо втрат буде більше. окрім негативного розголосу і бойкотування рос команд, ще і спонсори розбіжуться. тому може вони навіть і імітують якісь переговори, але без загального консенсусу усеруться повертати кацапів. навіть за дуже велике бабло.
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22.03.2023 14:30 Ответить
Ваші б слова та богу в вуха. Ми вже бачили іміджеві втрати і в рапіристів, і в тенісистів. Тут потрібно не чекати на їхню адекватну відповідь, а тиснути з усіх боків, щоб боялися, навіть подумати про грішне... Шкода, що наші ...ОПи, МІДії цього не розуміють.
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22.03.2023 15:15 Ответить
Повії на окружній дорозі набагато чесніші і принциповіші ніж шльондри з фіфи і ує...фи! Більш корумпованої контори як ненажери від спорту немає!🤢
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22.03.2023 14:03 Ответить
Не ображайте повій, порівнюючи їх з цим лайном.
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22.03.2023 14:07 Ответить
Tak on i pishet chto prostitutki: чесніші і принциповіші ніж шльондри з фіфи і ує...фи
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22.03.2023 14:14 Ответить
оон - флагман цих подій.
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22.03.2023 14:19 Ответить
Так і є...
https://www.obozrevatel.com/politics-news/guterresh-prodolzhit-vstrechatsya-s-putinyim-dazhe-posle-ordera-na-arest-gaagskogo-tribunala.htm Гутерреш продолжит встречаться с Путиным даже после ордера на арест Гаагского трибунала
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22.03.2023 16:46 Ответить
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22.03.2023 14:04 Ответить
А що ж ми хотіли? В цих організаціях на посадах безпринципні рвачі та хапуги,які кормляться з клішні роССійської мафії.
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22.03.2023 14:04 Ответить
Продажные твари. И вообще, футбол это не спорт, а бизнес. Ни когда не понимал, что находит 20 000, и более, человек в этом зрелище.
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22.03.2023 14:04 Ответить
Skaske, multike, Hotabich toze neponimal, virval volosok boradi i kazdamu po mjachiku...
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22.03.2023 14:17 Ответить
А может старик был прав?
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22.03.2023 14:21 Ответить
Ja ne zrja spomnil multik, ja poderzivaju evo...
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22.03.2023 14:24 Ответить
футбол це спорт, так само як і кіно - мистецтво, проте багаті і впливові з метою отримання надприбутків зробили з цього....ні, це навіть не бізнес, це калюжа смердючого лайна з мухами.
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22.03.2023 15:03 Ответить
Футбол БЫЛ спортом. Лет 40 тому назад. Теперь это БИЗНЕС, по образцу проституции. А все эти УЄФА та ФІФА просто сутенёры.
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22.03.2023 15:13 Ответить
Деньги-деньги, дребеденьги,

Позабыв покой и лень.

Делай деньги, делай деньги,

А остальное все дребедень
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22.03.2023 14:04 Ответить
Тут поки по квартирі уєфа не прелетить скрепа,їм далі буде насрати на смерті згвалтування і те що в Україні йде наймаштабніша війна після другої світової,їм просто покуй це ж не їхні громадяни гинуть,головне дурні бабки за продажі матчів і ЧС...
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22.03.2023 14:05 Ответить
Цікаво ,а чи буде Гутцайт закликати наших футболістів до бойкоту футбольних турнірів ,якщо там буде виступати кацапня???
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22.03.2023 14:05 Ответить
Залежить від того скільки підорашня заплатить.
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22.03.2023 14:39 Ответить
спортивна мафія жадібна до бабла тому це не дивно
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22.03.2023 14:06 Ответить
Ага, будет соревнование 4 стран - Венгрии, Австрии, белоруси и роззсии. Интрига - кто займет призовое 1, 2 и 3 место.
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22.03.2023 14:06 Ответить
Перше місце вже заброньовано для КНДР.
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22.03.2023 14:22 Ответить
Та ні,Австрія вже не при дєлах.Тієї,що обсмоктувала *****, вже немає.
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22.03.2023 14:40 Ответить
Заспокойтесь, і перестаньте сліпо передруковувати московські хотілки. Наразі їх поверення до УЄФА і ФІФА неможливе.
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22.03.2023 14:06 Ответить
Та "так".Ордєноносного ************ секретаря кілька днів тому переобрали на наступний термін і "наша" ХВедерація з протестом не вийшла.
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22.03.2023 14:43 Ответить
так казали і з олімпійським комітетом)) Ф1у сочах теж не скасоване, певній частині світу срати що коїть расєя в Україні...
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22.03.2023 14:44 Ответить
Ну і до чого ці кацапській вкиди? Приймуть назад-от побачимо ступінь гниття і розкладення фіфа і уєфа.
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22.03.2023 14:06 Ответить
Джерело інфо, звісно заслуговує довіри.

Впевнений, пригріті газпромовським баблом чинуші уефа фіфа із радістю би провернули цей маневр, але тут для них дуже значні недоліки і особистісні ризики, тому навряд ці переговори до чогось дійсдуть, якщо вони взагалі є і виходять за межі кацапського вию "ну поверніть нас...." у слухавку
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22.03.2023 14:07 Ответить
Можно и вернуть, но при одном условии - все игры на стадионах в Бахмуте, Запорожье, Краматорске...
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22.03.2023 14:09 Ответить
Організації тільки розглядають така процедура так як є заявка від кацапів , рішення поки що немає і те що вона буде позитивна малоймовірно , а зараз це просто гівновкид і інформ війна.
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22.03.2023 14:09 Ответить
Стаття ні про що насправді! Але тут читають тільки заголовки - і вперьод...
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22.03.2023 14:09 Ответить
ну шо ви хотіли нашим футболом керують Павелки ахметови та суркіси ... Тому в нас і футбол нижче плінтуса
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22.03.2023 14:10 Ответить
Причем наш футбол к продажности евро и латино-сучек от футбола?
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22.03.2023 18:02 Ответить
Щось я дуже сумніваюсь. Особливо зважаючи на джерело інформації.
Може досить сюди вже тягати кацапське лайно?
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22.03.2023 14:10 Ответить
Посилання на "російська преса" це те саме що "баба Марія на базарі розказувала"...І хоч "гроші не пахнуть" UEFA на таке не піде,принаймні не зараз ,не цього року...А інфантіні з FIFA ,
...цей за гроші навіть чікатілу дозволить кубок взяти в руки...
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22.03.2023 14:11 Ответить
Инфантино давно на кремлевских харчах. А о словенце из УЕФА пока ничего не слышал. Все-таки бывшая Югославия.
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22.03.2023 14:11 Ответить
Ляпнути таке про словенців, це теж саме, що казати - літовци? ну ета ж бивший Савєцкій Саюз
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22.03.2023 14:44 Ответить
З великою імовірністю країна з назвою "росія" більше ніколи не виступатиме у футбольних змаганнях під егідою УЄФА та ФІФА, а їх теперішній "триколорний" прапор через деякий час буде заборонений у світі, як свого часу заборонили нацистську символіку.

Можливо, через десяток-другий років УЄФА прийме до свого складу нових членів із демократичної московії, Татарстану, Ічкерії і т.д.
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22.03.2023 14:12 Ответить
Взагалі не розумію, що за інтерес у спостеріганні за тим, як двадцять два мільйонери ганяють м'яча. Мільярди доларів витрачаються на фінансування корупційних структур типу ФІФА та УЄФА бо якусь примітивну гру розпіарили на весь світ.
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22.03.2023 14:20 Ответить
Panem et circenses (хліба та видовищ)
Нічого не змінюється у цьому світі...
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22.03.2023 14:26 Ответить
Навіть і не сумніваюся. Вони їм чемпіонат світу дозволили провести, хоча Україна закликала цього не робити.
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22.03.2023 14:22 Ответить
футбольні функціонери мабудь збідніли без кацапських грошей..Отак воно було до війни повсюди - кацапи за нафтогазодолари купили все і всюди, і всякі міжнародні організації і цілі уряди країн як Німеччина та деякі інші. А завтра ці людоїди в футболках з літерою зет вийдуть знову на поля Європи і будуть волати "рассея впердє"
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22.03.2023 14:30 Ответить
FIFAMAFIA
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22.03.2023 14:31 Ответить
..у шлюх нет национальности УЄФА та ФІФА - первые из них
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22.03.2023 14:38 Ответить
продажні тварини...
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22.03.2023 14:39 Ответить
, а УЄФА/ФІФА збирається повернути їх касапів в турніри?
******. Самі касапи, які це повідомляють; ну і УЄФА/ФІФА (якщо це правда).
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22.03.2023 14:40 Ответить
Ой як погано наша дипломатія працює ,таке питаня повернення нациської федорації навіть не повино підніматись, за роки повномаштабної війни загинуло понад 250 українських спортсменів,в якому світі живуть ці функціонери ФІФА і УЕФА ,а ще ОК ?
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22.03.2023 14:44 Ответить
Это самые коррумпированные спортивные организации, причем с этим уже все смирились😂😂
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22.03.2023 14:45 Ответить
"Бабло внєпалітікі!"
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22.03.2023 14:52 Ответить
Окрім Рогачова є заяви від УЄФА та ФІФА?
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22.03.2023 14:59 Ответить
Йоу.... Та пистець яка смішна орківська "хотелка"....
Особливо шо до можливості "порешать" з функціонерами ФІФА.
На куй собі солі насипте, собаки москальскі, розмріялись, про повернення....
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22.03.2023 15:00 Ответить
Бажаю, шоб хРюський мир прийшов в будинки цих запроданців!😡
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22.03.2023 15:11 Ответить
Вже згадав про історичний матч у Києві :Люфтвафе -Динамо Київ .Рахунок був наш але команду розстріляли .
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22.03.2023 15:45 Ответить
Любиш кацапські казки?))))
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22.03.2023 18:04 Ответить
футбол - це шоу-бізнес

білі гроші + чорний кацапський нал

ніхто ще цього не скасовував
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22.03.2023 16:02 Ответить
Вони ведуть перемовини з газпромівським баблом - намає там жодного натяку на спорт. ****** грошові.
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22.03.2023 16:03 Ответить
Треба постити в групах Фіфа і х*ефа про злочини росії. Про те як вони влучяють в будинки, знищуюють наші стадіони, іфраструктуру. Нехай навіть якщо п*дари повернуть це лайно в футбол то їх на кожному стадіоні будуть крити матом і співати путін х*йло. Можливо такий сором буде навіть неприємніший россійскьим футболітам та вболівальникам.
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22.03.2023 16:06 Ответить
У фіфа та уєфа ломка без допінґу у вигляді кацапських хабарів. Тьху! Добре, що я перестав дивитися футбол ще років 15 тому. Бо вже було не сила спостерігати за цим корумпованим гівном, на який перетворили гру та све, що навколо неї.
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22.03.2023 16:09 Ответить
Ігнорувати слабо? Нехай грають разом з мад'ярами і...все
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22.03.2023 17:33 Ответить
Це Західні та зокрема Європейські цінності де бабло перемагає добро?
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22.03.2023 18:11 Ответить
На розвалинах багатоповерхівок варто розмістити величезні банери з Символікою УЄФА та ФІФА та написом вони це підтримують.
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22.03.2023 18:14 Ответить
***** ж купило Платіні та Блаттера, то чому ж йому не купити когось іншого.
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22.03.2023 19:37 Ответить
А я давно говорил . что всякие там Чиферины-*****, это пророссийские Фашисты в галстугах и костюмах!!...Но гораздо наглее и подлее чем германский фашизм!!.. За сколько продались Путину ?? Суки..лысые!!
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22.03.2023 19:37 Ответить
кацапы за огромное бабло купили мок, уефа и фифа!позор им несмываемый!
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22.03.2023 22:12 Ответить
Пусть УЕФА и ФИФА переезжают в мордор. Там им и место.
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23.03.2023 09:32 Ответить
 
 