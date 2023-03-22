УЕФА и ФИФА уже ведут прямые переговоры с Россией о возвращении российских команд в футбольные турниры
Россиян могут вернуть в европейский футбол летом.
Российская пресса и телевидение заявляли о скором возвращении футбольных команд из России в международные и европейские турниры. Такая перспектива вполне реальна уже летом этого года. Для согласования всех моментов УЕФА и ФИФА проводят прямые переговоры с Россией в рамках специально созданной рабочей группы.
Так, по словам заместитель генерального секретаря российского футбольного союза Дениса Рогачева "переговорный процесс идет". "Создана рабочая группа. Идет переговорный процесс по поэтапному возвращению российского футбола в первую очередь с УЕФА и ФИФА. О каких-то деталях этого процесса я не могу говорить. Думаю, что процесс восстановления наших прав в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение нас в европейском футбол", – приводит слова функционера "Спорт-Экспресс".
Отдельно Рогачев акцентирует на том, что россия сохраняет свои корпоративные права в УЕФА и ФИФА, пишет Life.ru.
В марте 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные и сборные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. На этих санкциях настаивала Украина в лице Украинской ассоциации футбола (УАФ). Россия попыталась оспорить их в CAS, но проиграла суд. В случае возврата рф в футбольные соревнования это станет для Украины очередным спортивным поражением. Ведь Международный олимпийский комитет также намерен допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде, в то время как Международная федерация фехтования (FIE) уже одобрила возвращение россиян в соревнования под своей эгидой.
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https://www.obozrevatel.com/politics-news/guterresh-prodolzhit-vstrechatsya-s-putinyim-dazhe-posle-ordera-na-arest-gaagskogo-tribunala.htm Гутерреш продолжит встречаться с Путиным даже после ордера на арест Гаагского трибунала
Позабыв покой и лень.
Делай деньги, делай деньги,
А остальное все дребедень
Впевнений, пригріті газпромовським баблом чинуші уефа фіфа із радістю би провернули цей маневр, але тут для них дуже значні недоліки і особистісні ризики, тому навряд ці переговори до чогось дійсдуть, якщо вони взагалі є і виходять за межі кацапського вию "ну поверніть нас...." у слухавку
Може досить сюди вже тягати кацапське лайно?
...цей за гроші навіть чікатілу дозволить кубок взяти в руки...
Можливо, через десяток-другий років УЄФА прийме до свого складу нових членів із демократичної московії, Татарстану, Ічкерії і т.д.
Нічого не змінюється у цьому світі...
******. Самі касапи, які це повідомляють; ну і УЄФА/ФІФА (якщо це правда).
Особливо шо до можливості "порешать" з функціонерами ФІФА.
На куй собі солі насипте, собаки москальскі, розмріялись, про повернення....
білі гроші + чорний кацапський нал
ніхто ще цього не скасовував