Россиян могут вернуть в европейский футбол летом.

Российская пресса и телевидение заявляли о скором возвращении футбольных команд из России в международные и европейские турниры. Такая перспектива вполне реальна уже летом этого года. Для согласования всех моментов УЕФА и ФИФА проводят прямые переговоры с Россией в рамках специально созданной рабочей группы.

Так, по словам заместитель генерального секретаря российского футбольного союза Дениса Рогачева "переговорный процесс идет". "Создана рабочая группа. Идет переговорный процесс по поэтапному возвращению российского футбола в первую очередь с УЕФА и ФИФА. О каких-то деталях этого процесса я не могу говорить. Думаю, что процесс восстановления наших прав в качестве приоритетного варианта предусматривает сохранение нас в европейском футбол", – приводит слова функционера "Спорт-Экспресс".

Отдельно Рогачев акцентирует на том, что россия сохраняет свои корпоративные права в УЕФА и ФИФА, пишет Life.ru.

В марте 2022 года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубные и сборные команды от участия в соревнованиях под своей эгидой. На этих санкциях настаивала Украина в лице Украинской ассоциации футбола (УАФ). Россия попыталась оспорить их в CAS, но проиграла суд. В случае возврата рф в футбольные соревнования это станет для Украины очередным спортивным поражением. Ведь Международный олимпийский комитет также намерен допустить российских спортсменов к участию в Олимпиаде, в то время как Международная федерация фехтования (FIE) уже одобрила возвращение россиян в соревнования под своей эгидой.