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Новости Война
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Рашисты открывают новые военные госпитали и завозят врачей из РФ на оккупированную часть Запорожской области, - Федоров

окупанти

На временно оккупированной территории Запорожской области российские военные постоянно несут потери, из-за чего вынуждены открывать новые госпитали и завозить врачей.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"19 марта ВСУ уничтожили командный пункт, который орки обустроили в одном из подвалов временно оккупированного села Малая Белозерка вблизи Васильевки. Это постоянные "подарки" рашистам, после которых появляется все больше военных госпиталей. За последнюю неделю открылись по меньшей мере два таких госпиталя в селе Веселое и Васильевка в детсадах и школах", - рассказал он.

Федоров добавил, что въехала на оккупированные территории и очередная партия врачей из РФ. Предварительно речь идет о 250 врачах и медсестрах.

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оккупация (10112) Запорожская область (3039) Федоров Иван (464)


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В 2021 у нас було 57 спецназів різних відомств. В чому проблема? На окупованій території вони мають кошмарити окупантів та зрадників.
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22.03.2023 14:22 Ответить
Більшість із них вистачало лише на те, аби обвісившись ******** екіпіровкою постояти на якомусь мітингу чи біля входу у державні установи і в сорок років піти на чималу пенсію. Лише незначна частина справді професіонали і вони, здебільшого, задіяні в бойових діях.
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22.03.2023 14:38 Ответить
От дебилы лишнехромосомные, МОРГИ открывайте, МОРГИ, а не госпитали для своей падали.
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22.03.2023 14:22 Ответить
треба їх вбити
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22.03.2023 14:29 Ответить
250 лікарів та медсестер . Це не ті 250 що вивіз за кордон неназваний мільярдер ( з отого журналу) на сімпозіум в Вірменію?
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22.03.2023 14:30 Ответить
Краще налагодили службу по утилізації.На яку трясцю лікувати біосміття.
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22.03.2023 14:34 Ответить
 
 