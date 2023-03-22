Рашисты открывают новые военные госпитали и завозят врачей из РФ на оккупированную часть Запорожской области, - Федоров

На временно оккупированной территории Запорожской области российские военные постоянно несут потери, из-за чего вынуждены открывать новые госпитали и завозить врачей.

Об этом заявил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"19 марта ВСУ уничтожили командный пункт, который орки обустроили в одном из подвалов временно оккупированного села Малая Белозерка вблизи Васильевки. Это постоянные "подарки" рашистам, после которых появляется все больше военных госпиталей. За последнюю неделю открылись по меньшей мере два таких госпиталя в селе Веселое и Васильевка в детсадах и школах", - рассказал он.

Федоров добавил, что въехала на оккупированные территории и очередная партия врачей из РФ. Предварительно речь идет о 250 врачах и медсестрах.

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