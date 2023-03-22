Госдеп США: суды в Украине уязвимы перед политическим давлением и коррупцией, а доверие к ним низкое

Украинские суды остаются очень уязвимыми по отношению к политическому давлению и коррупции, а доверие к судебной власти - низким.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента США о соблюдении прав человека в разных странах, сообщает Цензор.НЕТ.

В Госдепе отметили, что Конституция Украины предусматривает независимую судебную систему, но на практике она часто не такова.

В отчете говорится, что среди судей и прокуроров сохраняется коррупция. Некоторые судьи утверждали, что высокопоставленные политики давили на них, чтобы они решали дела в их пользу, независимо от сущности. Кроме того, некоторые судьи и прокуроры принимали взятки в обмен на судебные решения.

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В Госдепе отмечают, что рассмотрение судебных дел замедляет полномасштабное вторжение РФ, недостаточное финансирование и кадровое обеспечение. Также гарантиям справедливого суда препятствует неспособность судов выполнять решения.

Нападения на адвокатов, говорится в отчете, часто связаны с защитой клиентов в политически чувствительных уголовных делах. Таким образом, подрывается способность адвокатов адекватно выполнять свои обязанности и защищать права своих клиентов.

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Судьи, подсудимые и защитники сообщают о случаях запугивания со стороны членов насильственных радикальных группировок. Впрочем, по данным центра по защите прав человека "Zmina", в течение года полномасштабное вторжение таких случаев не зафиксировано. Это объяснимо ограничением протестов через военное положение и призыв.

Иногда, как отмечают в Госдепе, кажется, что результаты судебных процессов были заранее определены должностными лицами или другим вмешательством. Группы мониторинга судов критиковали процессуальные нарушения в ходе расследований и судебных процессов, в том числе неправомерное использование доказательств и свидетельств свидетелей.

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Правозащитники объясняют эти вероятные нарушения возможной предвзятостью судей и политическим давлением со стороны высших должностных лиц юстиции и правоохранительных органов.