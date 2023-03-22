Госдеп США: суды в Украине уязвимы перед политическим давлением и коррупцией, а доверие к ним низкое
Украинские суды остаются очень уязвимыми по отношению к политическому давлению и коррупции, а доверие к судебной власти - низким.
Об этом говорится в отчете Государственного департамента США о соблюдении прав человека в разных странах, сообщает Цензор.НЕТ.
В Госдепе отметили, что Конституция Украины предусматривает независимую судебную систему, но на практике она часто не такова.
В отчете говорится, что среди судей и прокуроров сохраняется коррупция. Некоторые судьи утверждали, что высокопоставленные политики давили на них, чтобы они решали дела в их пользу, независимо от сущности. Кроме того, некоторые судьи и прокуроры принимали взятки в обмен на судебные решения.
В Госдепе отмечают, что рассмотрение судебных дел замедляет полномасштабное вторжение РФ, недостаточное финансирование и кадровое обеспечение. Также гарантиям справедливого суда препятствует неспособность судов выполнять решения.
Нападения на адвокатов, говорится в отчете, часто связаны с защитой клиентов в политически чувствительных уголовных делах. Таким образом, подрывается способность адвокатов адекватно выполнять свои обязанности и защищать права своих клиентов.
Судьи, подсудимые и защитники сообщают о случаях запугивания со стороны членов насильственных радикальных группировок. Впрочем, по данным центра по защите прав человека "Zmina", в течение года полномасштабное вторжение таких случаев не зафиксировано. Это объяснимо ограничением протестов через военное положение и призыв.
Иногда, как отмечают в Госдепе, кажется, что результаты судебных процессов были заранее определены должностными лицами или другим вмешательством. Группы мониторинга судов критиковали процессуальные нарушения в ходе расследований и судебных процессов, в том числе неправомерное использование доказательств и свидетельств свидетелей.
Правозащитники объясняют эти вероятные нарушения возможной предвзятостью судей и политическим давлением со стороны высших должностных лиц юстиции и правоохранительных органов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Насправді - Судів в Україні НЕ МАЕ.
Судова система відсутня.
Тих ряджені що зараз « вершать провосудіе» треба всіх люструвпти та набрати нових.
Створити Суд -Це складна та системна робота.
Але с зелених підарів щє спитають після війни, хто шо робив, які законопроекти подавали, за що голосували.
Це що, виходить, боневтік збрехав, чи що????
Ми (73%) відмовляємося в це вірити! Це все проіскі праклятава шакаладнава баригі!
Вже б найняли кілера, відпрацювали давно татарова і дєрьмака, і закрили б питання.
Все одно своїми ногами з влади вони не підуть, що б не сталося...
Государство - это как частное предприятие, плохо работает один отдел, его разгоняют и делают с нуля. Чего бы не стоило. Все равно дешевле.
Украинцы и так видят, что ы государстве нет судов, прокуратуры, полиции (не та, что на фронте). Нет честных чиновников. А про депутатов вообще песТни можно сочинять.
and every Judge a "Judas" .
Who is a traitor to whom ?
The president is "Jesus",
and the judge is "what" ?
It is not different everywhere, even in the USA.
This report is
pretty much to create artificial enemies.
Також чекаємо висліду від вже підтверджених транзакцій китайських грошей на рахунки "святої" сімейки.
"Велика демократія" має подати приклад.
- за Трампа, готовы голосовать 60%, консерваторов.
- 52% демократов, против участия Байдена в выборах
- 46% избирателей страны, готовы голосовать за Трампа, 41% - за Байдена
- если бы в президентской гонке участвовали только Трамп и вице-президент Харрис,
то 49% респондентов проголосовали бы за Трампа, 39% - за Харрис
Увы, не плюй в колодец .... вероятность победы Президента-республикана, большая