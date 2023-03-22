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Госдеп США: суды в Украине уязвимы перед политическим давлением и коррупцией, а доверие к ним низкое

суд,судья,фемида

Украинские суды остаются очень уязвимыми по отношению к политическому давлению и коррупции, а доверие к судебной власти - низким.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента США о соблюдении прав человека в разных странах, сообщает Цензор.НЕТ.

В Госдепе отметили, что Конституция Украины предусматривает независимую судебную систему, но на практике она часто не такова.

В отчете говорится, что среди судей и прокуроров сохраняется коррупция. Некоторые судьи утверждали, что высокопоставленные политики давили на них, чтобы они решали дела в их пользу, независимо от сущности. Кроме того, некоторые судьи и прокуроры принимали взятки в обмен на судебные решения.

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В Госдепе отмечают, что рассмотрение судебных дел замедляет полномасштабное вторжение РФ, недостаточное финансирование и кадровое обеспечение. Также гарантиям справедливого суда препятствует неспособность судов выполнять решения.

Нападения на адвокатов, говорится в отчете, часто связаны с защитой клиентов в политически чувствительных уголовных делах. Таким образом, подрывается способность адвокатов адекватно выполнять свои обязанности и защищать права своих клиентов.

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Судьи, подсудимые и защитники сообщают о случаях запугивания со стороны членов насильственных радикальных группировок. Впрочем, по данным центра по защите прав человека "Zmina", в течение года полномасштабное вторжение таких случаев не зафиксировано. Это объяснимо ограничением протестов через военное положение и призыв.

Иногда, как отмечают в Госдепе, кажется, что результаты судебных процессов были заранее определены должностными лицами или другим вмешательством. Группы мониторинга судов критиковали процессуальные нарушения в ходе расследований и судебных процессов, в том числе неправомерное использование доказательств и свидетельств свидетелей.

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Правозащитники объясняют эти вероятные нарушения возможной предвзятостью судей и политическим давлением со стороны высших должностных лиц юстиции и правоохранительных органов.

Госдепартамент США (1818) отчет (412) права человека (986) суд (25076)


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Топ комментарии
+31
Какие-то порохоботы в Госдепе окопались....
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22.03.2023 14:57
+20
Ну хоть от США узнаем часть правды. А то по словам Украинского правительства все верят ПФУ, гривне, Правительству. А вот оказывается, что нет.
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22.03.2023 14:55
+14
Не низька, а нульова. Сподіваюся хоч наші країни донори застявлять нашу зелену патороч хоч щось робити в цій царині
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22.03.2023 15:07
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Ну хоть от США узнаем часть правды. А то по словам Украинского правительства все верят ПФУ, гривне, Правительству. А вот оказывается, что нет.
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22.03.2023 14:55 Ответить
Це ще вони мьягко кажуть…

Насправді - Судів в Україні НЕ МАЕ.

Судова система відсутня.

Тих ряджені що зараз « вершать провосудіе» треба всіх люструвпти та набрати нових.

Створити Суд -Це складна та системна робота.
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22.03.2023 16:00 Ответить
Согласен относительно сложности, но США не могут говорить более жестко. Не позволяют нормы дипломатии. Однако вопрос не только в судебной системе, но и в законах, которые у нас из совка остались и вместо отмены которых в них вечно вносят правки. Ладно не будем о грустном. США лишь успокоили меня тем, что не только мне кажется, что вранья и липовой статистики "благополучия" дофига.
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22.03.2023 16:06 Ответить
А люструвати бажано тільки гільйотиною
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22.03.2023 19:10 Ответить
НЕМАЄ
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22.03.2023 20:49 Ответить
Какие-то порохоботы в Госдепе окопались....
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22.03.2023 14:57 Ответить
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22.03.2023 15:04 Ответить
это точно
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22.03.2023 15:07 Ответить
Таки да. Пару дней назад о свободе слова и зеленой цензуре, теперь о судебной системе имени Портнова\Тартарова. Им, наверное, е@ломарафон не заходит.
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22.03.2023 15:17 Ответить
судова система, збудована чучмою, живе і понині. про яку довіру мова?
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22.03.2023 14:59 Ответить
Точно, птенцы гнезда Кивалова ******..я на месте и "працюють", а он стал широко известен публике в далёком 2004-м , да-да 19 лет назад
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22.03.2023 15:04 Ответить
Ющенко йому навіть орден дав.
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22.03.2023 16:08 Ответить
ОЗУ судова система - живе та процвітає.
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22.03.2023 15:03 Ответить
І це треба виправляти
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22.03.2023 15:03 Ответить
Это вторично. Как исправить придурков, приведших новых рыгов во власть?
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22.03.2023 15:19 Ответить
Держдеп акуратно натокмачив харьою Зєлємскага в самісіньку глибинну корупцію", якої ннмає.
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22.03.2023 15:05 Ответить
Українські судді занадто жадібні. Це єдина проблема.
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22.03.2023 15:05 Ответить
Що значить судді жадібні? Кінець епохи жадібності настав в 2019 році.
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22.03.2023 15:11 Ответить
Не низька, а нульова. Сподіваюся хоч наші країни донори застявлять нашу зелену патороч хоч щось робити в цій царині
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22.03.2023 15:07 Ответить
Який політичний тиск,про що ви?У них один бог,гроші!
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22.03.2023 15:08 Ответить
США красава, мокнули зелених гандонів у їхнє гівно. Рік війни, шо роблять депутати ****** не зрозуміло. Чінуші не повинні вилізати із кабінетів і сессійних залів, поки ЗСУ не вилізуть із окопів.
Але с зелених підарів щє спитають після війни, хто шо робив, які законопроекти подавали, за що голосували.
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22.03.2023 15:09 Ответить
Тре якось цей звіт на двері опи приліпить Так все одно скажуть,що американці брешуть
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22.03.2023 15:09 Ответить
ОПа это филиал Кремля, (простите что с большой буквы, это геграфическое название), так что эта ОПа и является в первую очередь антиконституонным образованием на теле многострадальной Украины по руководству из параши **********.
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22.03.2023 15:17 Ответить
Украина просто ОБЯЗАНА на 15 лет минимум уйти под юрисдикцию "Royal Courts of Justice". МИНИМУМ!
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22.03.2023 15:11 Ответить
Українські судді дуже хочуть судити чесно, але не можуть встояти перед спокусами
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22.03.2023 15:11 Ответить
Я за внєшнєє управлєніє внутрішніми пацюклоунами,таможня в першу чергу під контроль іноземців а суддів на дієту з масажем по мордякам...
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22.03.2023 15:14 Ответить
А коли суди були не корупціині -- Держдеп відкрив нам очі .
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22.03.2023 15:14 Ответить
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22.03.2023 15:20 Ответить
Мене в цій статті вразило тілько слово ДЕЯКІ. Навіть не здогадувався, що в Україні тільки ДЕЯКІ судді беруть хабарі. І тільки ДЕЯКІ працюють під тиском можновладців.
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22.03.2023 15:22 Ответить
Держава провела вже 5 судових реформ, але всі судді залишились на своїх посадах
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22.03.2023 15:24 Ответить
Ох як файно ''зелених'' тикнули в їхнє ж лайно!
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22.03.2023 15:29 Ответить
А всех предыдущих не тыкнули? Да я забыл. До 19 года наши суды были не коррумпированы.
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22.03.2023 15:36 Ответить
Лобода, та попустись вже. 😅Що до Пороха : зЕ-підар вже чотири (4)роки, як президент. Це все більше схоже на клініку. А при Б. Хмельницькому - теж, мабуть, щось не так було?😅
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22.03.2023 15:57 Ответить
Зеля їм дав карт-бланш. Навіть людей можуть давити якщо випили! Раніше таке було тільки у мера Киіва, як там-його ?
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22.03.2023 17:12 Ответить
Тобто, брали хабарі не так відкрито?
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22.03.2023 18:28 Ответить
Все залежить від менталітету. І тільки.
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22.03.2023 19:11 Ответить
Нічим він не формується. Гени. І все. Якщо вродився, наприклад, злодієм, буде красти все життя. І ні суспільство, ні тюрма його не виправлять. Злодій, що почав жити чесно, буває лиш в фільмах.
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22.03.2023 19:22 Ответить
Ні. Повторю: злодій, в якому бажання красти закладене генетично, не виправиться. І ніяка тюрма його не лякає. Мотаючи черговий срок, він на нарах будує плани, як і кого обікраде, коли вийде на волю. Хоча майже на 100% впевнений, що знову попадеться. Але це його все рівно не зупиняє.
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22.03.2023 19:39 Ответить
Хто відділятиме?
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22.03.2023 19:53 Ответить
В смислі? Найвеличнівшивіший сказав же що в Україні корупції нема, бо всі корупціонери виїхали!
Це що, виходить, боневтік збрехав, чи що????
Ми (73%) відмовляємося в це вірити! Це все проіскі праклятава шакаладнава баригі!


Вже б найняли кілера, відпрацювали давно татарова і дєрьмака, і закрили б питання.
Все одно своїми ногами з влади вони не підуть, що б не сталося...
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22.03.2023 15:41 Ответить
Ну чому ми не в НАТО та ЄС?
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22.03.2023 15:46 Ответить
Garna apļeuha ZEvlade , i vsem debilnim zefanatikam ......
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22.03.2023 15:59 Ответить
Знаю лише одного суддю з Миколаєва, котрий поміняв мантію на маскувальний однострій. Все інше лайно - в загалі довіри немає.
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22.03.2023 16:00 Ответить
взагалі
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22.03.2023 20:55 Ответить
Довіра до судів просто відсутня
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22.03.2023 16:00 Ответить
Отчет составлен довольно таки по-джентльменски. А ведь могли и прямо написать, что они думают по поводу всего.
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22.03.2023 16:14 Ответить
Судами в країні і досі Портнов керує разом з Богданом...
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22.03.2023 16:33 Ответить
Если бы судья и тот, кто на него давит знали, что за неправильные действия или взятку будет неотвратимо отвечать и при малейшей провинности лишится абсолютно всего "нажитого непосильным трудом", суды стали бы сразу и уважаемыми, и неподконтрольными.
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22.03.2023 17:46 Ответить
Тогда зачем такие суды? Для галочки?
Государство - это как частное предприятие, плохо работает один отдел, его разгоняют и делают с нуля. Чего бы не стоило. Все равно дешевле.
Украинцы и так видят, что ы государстве нет судов, прокуратуры, полиции (не та, что на фронте). Нет честных чиновников. А про депутатов вообще песТни можно сочинять.
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22.03.2023 18:25 Ответить
А суди, прокуратура, поліція і чиновники звідкіля?
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22.03.2023 18:29 Ответить
Ні. Суди, прокуратура, поліція і чиновники - це ми і є.
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22.03.2023 19:14 Ответить
А де влада має обмеження? І хто її обмежує?
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22.03.2023 19:25 Ответить
Від кого одержить?
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22.03.2023 19:34 Ответить
Якраз сам по собі суддя і є небезпечний. Скільком людям він поламав долі, запроторивши за грати невинних, але бідних, щоб справжні злочинці, які багаті і дали йому хабаря, щоб самим уникнути відповідальності?
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22.03.2023 19:52 Ответить
Може посадять його, а може і не його. Скількох посадили, доки не впіймали справжнього Чикатило? Одного, наскільки я пам"ятаю, навіть розстріляли. А по чиїй вині? Правильно, по вині таких же "безпечних" судей, в яких виявилось генетично не закладено поняття совісті, порядності і відповідальності, які просто не захотіли розбиратись в справах тих безневинно засуджених і впритул не побачили, що ті справи шиті білими нитками.
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22.03.2023 20:03 Ответить
Every criminal is a "Jesus",
and every Judge a "Judas" .

Who is a traitor to whom ?

The president is "Jesus",
and the judge is "what" ?

It is not different everywhere, even in the USA.

This report is
pretty much to create artificial enemies.
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22.03.2023 18:33 Ответить
Як там справа з синоньою щодо ухиляння від сплати податків ?

Також чекаємо висліду від вже підтверджених транзакцій китайських грошей на рахунки "святої" сімейки.

"Велика демократія" має подати приклад.
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22.03.2023 19:45 Ответить
Як там справа у рудого додіка, через проекти якого відмивалися гроші за торгівлю людьми? Його ще не заарештували?
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22.03.2023 19:51 Ответить
Каковы опросы, с выборами Президенты США:
- за Трампа, готовы голосовать 60%, консерваторов.
- 52% демократов, против участия Байдена в выборах
- 46% избирателей страны, готовы голосовать за Трампа, 41% - за Байдена
- если бы в президентской гонке участвовали только Трамп и вице-президент Харрис,
то 49% респондентов проголосовали бы за Трампа, 39% - за Харрис

Увы, не плюй в колодец .... вероятность победы Президента-республикана, большая
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23.03.2023 00:05 Ответить
Трампізд?
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23.03.2023 00:18 Ответить
 
 