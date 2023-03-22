В России начался "трупный голод" из-за санкций, врачам не хватает тел, чтобы отрабатывать навыки, - "Baza"

Российским врачам из-за санкций не хватает трупов, чтобы отрабатывать свои навыки.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"В России начался трупный голод. Из-за санкций врачам не хватает кадавров, чтобы отрабатывать новые навыки. Если студенты могут обойтись формалиновыми трупами для обучения, то практикующие врачи, кроме манекенов используют кадавров - так называют тела умерших людей, с которыми медики проводят манипуляции. С ними работают, когда нужно отточить новый навык или использовать новое оборудование", - говорится в сообщении.

По данным Baza, в России не так просто завещать свое тело науке, поэтому отечественных кадавров обычно не хватало. До начала войны против Украины с нехваткой справлялись с помощью США – Штаты поставляют кадавров для многих стран, в том числе и России. Однако после 24 февраля 2022 г. поставки в РФ прекратились. Предложений на рынке банально нет – потому что не все страны поставляют кадавров (например, в мусульманских странах или Индии какие-либо манипуляции с труппами запрещены).

"Как рассказал руководитель частной анатомической лаборатории Алексей Иванов, за год найти новых поставщиков так и не удалось, а у преподавателей кадавр-курсов постепенно закончился материал. Теперь российские врачи вынуждены ездить в Армению, Грузию, Турцию и Азербайджан, чтобы посещать курсы там", – подытожил Telegram-канал.

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