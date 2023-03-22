В России начался "трупный голод" из-за санкций, врачам не хватает тел, чтобы отрабатывать навыки, - "Baza"
Российским врачам из-за санкций не хватает трупов, чтобы отрабатывать свои навыки.
Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.
"В России начался трупный голод. Из-за санкций врачам не хватает кадавров, чтобы отрабатывать новые навыки. Если студенты могут обойтись формалиновыми трупами для обучения, то практикующие врачи, кроме манекенов используют кадавров - так называют тела умерших людей, с которыми медики проводят манипуляции. С ними работают, когда нужно отточить новый навык или использовать новое оборудование", - говорится в сообщении.
По данным Baza, в России не так просто завещать свое тело науке, поэтому отечественных кадавров обычно не хватало. До начала войны против Украины с нехваткой справлялись с помощью США – Штаты поставляют кадавров для многих стран, в том числе и России. Однако после 24 февраля 2022 г. поставки в РФ прекратились. Предложений на рынке банально нет – потому что не все страны поставляют кадавров (например, в мусульманских странах или Индии какие-либо манипуляции с труппами запрещены).
"Как рассказал руководитель частной анатомической лаборатории Алексей Иванов, за год найти новых поставщиков так и не удалось, а у преподавателей кадавр-курсов постепенно закончился материал. Теперь российские врачи вынуждены ездить в Армению, Грузию, Турцию и Азербайджан, чтобы посещать курсы там", – подытожил Telegram-канал.
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https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1638247951267950606
В Рашку не відправляти
Самих трупаків в них вистачає.
Звучить як невдалий жарт. Чого-чого, а трупів на росії вистачає. Хоч свіжих, хоч не дуже.
Дайте мамкє пєльмєнєй, жінці труси з начосом і робіть з Ваньки хоч кадавра, хоч кентавра, вони скажуть, що його ніколи не було.
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!
Зустрічаються дві рачихи під корчем І давай ляси точить Ну "слово за словом" - почали вихваляться одна перед одною всім, що в кого є значущого У одної аргументи закінчилися, от вона й каже:
- Ну то й що з того, що у тебе нора глибша і рак вусатіший? Зате я самим Клоковим обідала! А його половина Росії знала!
Египет. Жара, шевелиться не хочется. На берегу Нила лежат 2 крокодила.
Один, приоткрывая глаз, говорит второму
- Куме, а чим ви сьогодні обідали?
- Антилопою.
- А я москалика вполював.
Второй вскакивая
- Та бре!!! А ну дихни.
Імпортозамєщєніє забуксувало.