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В России начался "трупный голод" из-за санкций, врачам не хватает тел, чтобы отрабатывать навыки, - "Baza"

медицина,росія

Российским врачам из-за санкций не хватает трупов, чтобы отрабатывать свои навыки.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza, передает Цензор.НЕТ.

"В России начался трупный голод. Из-за санкций врачам не хватает кадавров, чтобы отрабатывать новые навыки. Если студенты могут обойтись формалиновыми трупами для обучения, то практикующие врачи, кроме манекенов используют кадавров - так называют тела умерших людей, с которыми медики проводят манипуляции. С ними работают, когда нужно отточить новый навык или использовать новое оборудование", - говорится в сообщении.

По данным Baza, в России не так просто завещать свое тело науке, поэтому отечественных кадавров обычно не хватало. До начала войны против Украины с нехваткой справлялись с помощью США – Штаты поставляют кадавров для многих стран, в том числе и России. Однако после 24 февраля 2022 г. поставки в РФ прекратились. Предложений на рынке банально нет – потому что не все страны поставляют кадавров (например, в мусульманских странах или Индии какие-либо манипуляции с труппами запрещены).

"Как рассказал руководитель частной анатомической лаборатории Алексей Иванов, за год найти новых поставщиков так и не удалось, а у преподавателей кадавр-курсов постепенно закончился материал. Теперь российские врачи вынуждены ездить в Армению, Грузию, Турцию и Азербайджан, чтобы посещать курсы там", – подытожил Telegram-канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поле под Бахмутом, усеянное труппами российских оккупантов.. ФОТО

медицина (2517) россия (95352) санкции (11254) труп (132)


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Топ комментарии
+56
пусть используют чмобиков, а для того чтобы сэкономить на заморозке, предлагаю брать еще живых
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22.03.2023 15:14
+25
А позбирати своїх військових яких ЗСУ перетворила в кадаврів не хотять?
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22.03.2023 15:15
+13
ничего страшного, батальйон так батальйон
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22.03.2023 15:29
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пусть используют чмобиков, а для того чтобы сэкономить на заморозке, предлагаю брать еще живых
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22.03.2023 15:14 Ответить
це м'ясо не годяще, там потрібна дороговартісна обробка трупа. батальйон чмобіків стільки не вартує, скільки один спеціальний труп.
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22.03.2023 15:26 Ответить
ничего страшного, батальйон так батальйон
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22.03.2023 15:29 Ответить
Дайте два!
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22.03.2023 17:43 Ответить
???
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22.03.2023 15:15 Ответить
пропагандонский вброс - типа патерь нет
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22.03.2023 16:06 Ответить
А позбирати своїх військових яких ЗСУ перетворила в кадаврів не хотять?
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22.03.2023 15:15 Ответить
Ані ньє свєжиє та собачками покоцані
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22.03.2023 17:17 Ответить
Кожен день майже по тисячі свєжих
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22.03.2023 17:45 Ответить
Так поки кацапи їх позбирають...
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22.03.2023 17:48 Ответить
Ті десятки тисяч трупів, які повертаються на роZію з України, чим їх не влаштовують?
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22.03.2023 15:15 Ответить
@распад и неуважение

Жительница Владивостока показала пробку из гробовозок на местном кладбище, где не прекращаются похороны российских военных.

После разгрома 155-й бригады морпехов Тихоокеанского флота под Угледаром во Владивосток пошел нескончаемый поток гробов.

https://twitter.com/VictorKvert2008/status/1638247951267950606
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22.03.2023 15:19 Ответить
"Пахнут дурно"...
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22.03.2023 15:20 Ответить
Бо, мабуть, орки остаточно деградували і втратили навіть вміння робити кадаврів з трупів...
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22.03.2023 17:27 Ответить
Якце не вистачає тіл? Куди ж вони дівають всі ті трупи? Як завжди лишають собачкам?
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22.03.2023 15:16 Ответить
Тюююю, в Бахмуте улицы завалены падалью русни и все поля с посадками вокруг так же. Пускай туда едут, пока одичавшие свиньи и собаки с лисами, вороньём и ёжиками такой, для парашных лекарей, материал не сожрали.
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22.03.2023 15:17 Ответить
Мені здається, що справа в тому, що вони просто не вміють робити кадаврів з дохлих чмобиків. Там спеціальна технологія, щоб вони не розкладалися...
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22.03.2023 15:18 Ответить
Можна ж кожного дня міняти.
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22.03.2023 17:19 Ответить
В говні , що у руках розпливається- не навчишся.
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22.03.2023 17:23 Ответить
Та ну нах -- трупів ім не хватає .
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22.03.2023 15:18 Ответить
Нехай пазабирають те що тут порозкидуване, буде їм надовго
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22.03.2023 15:19 Ответить
російські кадаври за примхою ***** поперлися в Україну.
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22.03.2023 15:20 Ответить
А США де такий "товар" бере цікаво,дивна якась демократія? Я тут без політики. І чого русня не використовує своїх неопізнаних 200х
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22.03.2023 15:20 Ответить
Polnasti oficalno, dobravolno zaveshtjaesh posle smerti svojo telo na nauku, organi, ja toze eto zdelal po zkonam ES... Xotja mojo godami prokurenoe vrjadli prigoditca...
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22.03.2023 15:34 Ответить
Додай примітку:
В Рашку не відправляти
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22.03.2023 16:43 Ответить
Tam tolko dlja Latvija... Daze drugie ES neotpravjat
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22.03.2023 17:03 Ответить
Бо орки деградували і втратили навіть вміння робити кадаврів з трупів...
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22.03.2023 17:25 Ответить
най живих кацапів беруть та тренуються. хіба нам шкода
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22.03.2023 15:21 Ответить
А живі кацапи теж "пахнут дурно"
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22.03.2023 15:26 Ответить
носи позатикають. головне щоб без анастезії тринувались
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22.03.2023 15:31 Ответить
Україна саме в цьому може значно допомогти!
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22.03.2023 15:23 Ответить
Хай до ВСУ звернуться, вони допоможуть.
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22.03.2023 15:24 Ответить
І що "ВСУ",правильно ЗСУ їх збирати будуть?...Вони ж "пахнут дурно"
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22.03.2023 15:29 Ответить
Что за бред, тысячи вагнеровцев есть.
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22.03.2023 15:27 Ответить
Таіки не послухали Верещук забрати трупи.
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22.03.2023 15:27 Ответить
Чмобікі, зеки, звичайні раби расєї
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22.03.2023 15:33 Ответить
Здуріти можна, кацапи настільки ******* що навіть маючи по тисячі трупів щодня, не можуть отримати достатньо трупів для своїх медиків... відчувається "вялічіє".
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22.03.2023 15:33 Ответить
У кацапів проблеми з препаратами для обробки трупів.
Самих трупаків в них вистачає.
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22.03.2023 15:41 Ответить
"у Росії не так просто заповідати своє тіло науці, тому вітчизняних кадаврів зазвичай не вистачало"

Звучить як невдалий жарт. Чого-чого, а трупів на росії вистачає. Хоч свіжих, хоч не дуже.
Дайте мамкє пєльмєнєй, жінці труси з начосом і робіть з Ваньки хоч кадавра, хоч кентавра, вони скажуть, що його ніколи не було.
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22.03.2023 15:35 Ответить
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22.03.2023 15:39 Ответить

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22.03.2023 15:52 Ответить
Зразу багато тем стало зрозумілими і не дуже .Отже США є великим постачальником трупів ...Ага я згадав 2014 рік про несвіжі трупи які падали на Грабово . І трупний голод в рашці ?Ну да черга катафалків біля цвинтаря у Владивостоці ніочьом ..
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22.03.2023 15:40 Ответить
Кадаври - тіла вмерлих людей. Тому й з тіл орків кадаврів не зробити...
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22.03.2023 15:41 Ответить
у нас цих кадаврів повно валяються. https://twitter.com/i/status/1629743759431704576 На них не тільки наші кабани тренуються, а навіть і свійські коти.
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22.03.2023 15:44 Ответить
Сидять вовки в байраці. Один другому каже:
- О! Чуєш, Сірий? Зі сходу гуде! Харчі їдуть! Пішли обідать!
Другий каже:
- Не швиди! То "консерви".... Почекай трохи - он хлопці ще тільки "консервні ножі" з бліндажа виносять!



Зустрічаються дві рачихи під корчем І давай ляси точить Ну "слово за словом" - почали вихваляться одна перед одною всім, що в кого є значущого У одної аргументи закінчилися, от вона й каже:
- Ну то й що з того, що у тебе нора глибша і рак вусатіший? Зате я самим Клоковим обідала! А його половина Росії знала!

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22.03.2023 15:54 Ответить
Вспомнилось.
Египет. Жара, шевелиться не хочется. На берегу Нила лежат 2 крокодила.
Один, приоткрывая глаз, говорит второму
- Куме, а чим ви сьогодні обідали?
- Антилопою.
- А я москалика вполював.
Второй вскакивая
- Та бре!!! А ну дихни.
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22.03.2023 16:56 Ответить
це така шутка?в них тих тіл,що вони їх можуть експортувати замість нафти
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22.03.2023 15:45 Ответить
146 млн живих кадаврів по рашці топчуться, а вони заморських хочуть як і все імпортне.
Імпортозамєщєніє забуксувало.
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22.03.2023 15:45 Ответить
З такою кількістю м"яса, що привозять з України, дуже сумніваюсь у тому, що це правда
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22.03.2023 15:50 Ответить
Даже трупы у них импортные. Свои наверное типа автоваза.
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22.03.2023 15:56 Ответить
У кацапів все не так, то не вистачає зеків, хоча сидять не менш як 400 000 голів сидільців, то снарядів . хоча склади ними завалені /правда простроченими по 50 років/, трупи ЧМОБіків теж спрострочені, тепер перестало хватати кадаврів. Цю проблему вирішити легше - треба вбивати під замовлення любого орка і з пилу -жару в анатомічний театр, родичам ладу.
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22.03.2023 16:05 Ответить
та ну, у кацапів зараз дуже багато трупів, десятки тисяч, не думаю шо в расєї колись буде проблема с трупами
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22.03.2023 16:12 Ответить
Пусть берёт своих чмобиков, их под Бахмутом навалом. Можно и прямо с военкоматов - там и меньше испорченные будут.
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22.03.2023 16:28 Ответить
Странный экспорт. Кто же соглашается продать труп родного человека. Да еще в таких количествах, если Америка обеспечивает трупами весь мир.
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22.03.2023 16:38 Ответить
Це типа заповіту
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22.03.2023 16:48 Ответить
Україна стала монопольним постачальником кадаврів в МОсковію
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22.03.2023 17:32 Ответить
Пусть приезжают на передовую,там работы будет много,а может и сами для кого то работой станут.
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22.03.2023 18:37 Ответить
новина фігня...відкрив виключно для коментарів)
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22.03.2023 20:29 Ответить
 
 