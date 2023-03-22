Госдеп США насчитал в Украине 19 видов злоупотреблений и нарушений со стороны российских оккупантов

Россияне обстреливают школы и больницы, устраивают массовые убийства, задерживают, пытают и депортируют взрослых и детей, ограничивают свободу слова и передвижения.

Об этом говорится в отчете Государственного департамента США о ситуации с правами человека в разных странах мира, сообщает Цензор.НЕТ.

"Начавшаяся в феврале 2022 года полномасштабная война России против Украины привела к массовым смертям и разрушениям, есть сообщения о совершении российскими военными преступлений и других зверств, в том числе внесудебные казни гражданских лиц и ужасные отчеты о гендерном насилии, включая сексуальное насилие против женщин и детей", - отметил во вступительном слове в отчете госсекретарь США Энтони Блинкен.

В документе говорится, что на декабрь прошлого года россияне поразили обстрелами по меньшей мере 261 медицинское учреждение и более 500 школ. Там же содержится перечень серьезных нарушений прав человека, которые совершили российские войска на оккупированных территориях. Это лишь те нарушения, по которым авторы отчета получали "достоверные сообщения".

Речь идет, в частности, о:

массовых и незаконных убийствах, в том числе внесудебных;

исчезновениях людей;

пытках и жестоком, бесчеловечном или унизительном обращении или наказании, в частности детей;

произвольном аресте или задержании;

политические заключения или задержания, в частности, во время операций "фильтрации", сопровождавшихся допросами, пытками, принудительным разделением семей, принудительной депортацией и усыновлением украинских детей в российские семьи;

неправомерное вмешательство в частную жизнь;

наказание членов семьи за возможную вину родственника;

серьезные злоупотребления во время конфликта, зверства, похищения, пытки и физическое насилие;

серьезные ограничения свободы выражения мнений, в частности, для представителей СМИ, сопровождавшихся насилием или угрозами в отношении журналистов, необоснованных арестов или преследований журналистов, цензуры;

серьезные ограничения свободы Интернета;

существенное вмешательство в свободу мирных собраний;

жесткие ограничения религиозной свободы;

ограничение свободы передвижения;

неспособность граждан голосовать на свободных и честных выборах;

серьезные и необоснованные ограничения на участие в политической жизни;

серьезные ограничения или преследования национальных и международных правозащитных организаций;

отсутствие расследования и ответственности за гендерное насилие;

преступления, связанные с насилием, против представителей меньшинств или коренного населения, крымских татар и этнических украинцев;

преступления, связанные с насилием против людей ЛГБТ.

При этом, как отмечают в Госдепе, представители украинской власти были причастны ко многим преступлениям - в частности, к убийствам, пыткам, произвольным арестам, влиянию на судей, ограничению свободы, преследованию людей.

По их словам, государственные институты не принимали адекватных мер по привлечению к ответственности или наказанию должностных лиц, совершивших нарушения, что привело к атмосфере безнаказанности.

В качестве примера указывается на убийство в Киеве Дениса Киреева во время ареста силами СБУ. Он являлся членом украинской делегации на переговорах с Россией. Дело все еще расследует Государственное бюро расследований.