Путин рискует попасть под арест, если приедет в Бразилию, - министр МИД Виейра
Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что его страна уважает и придерживается решений Международного уголовного суда. Поэтому Владимир Путин в случае приезда в Бразилию рисковал бы попасть под арест.
Об этом сообщает Tio, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Отвечая на вопрос, могут ли Путина арестовать, если он приедет в Бразилию, чиновник сказал: "У любого едущего в страну, которая является членом МУС, могут возникнуть проблемы, я в этом не сомневаюсь".
Виейра также подтвердил осуждение Бразилией полномасштабного российского вторжения в Украину.
Топ комментарии
+15 Вячеслав Crane
показать весь комментарий22.03.2023 16:46
+12 буков
показать весь комментарий22.03.2023 16:50
+5 ZoV KobZona
показать весь комментарий22.03.2023 16:35
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Схоже, підтримує тим, що не воювати проти неї...
не розуміє геніальних задумок Окурка
щодо захисту території рф
через захоплення України!
Мир стал понимать, что ***** все блефовал и на самом деле у него крайне бедная страна без логистики и без большого запаса природных ресурсов. Только нефть, газ и коррупция в Германии держали их на плаву.