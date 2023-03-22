Путин рискует попасть под арест, если приедет в Бразилию, - министр МИД Виейра

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что его страна уважает и придерживается решений Международного уголовного суда. Поэтому Владимир Путин в случае приезда в Бразилию рисковал бы попасть под арест.

Об этом сообщает Tio, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, могут ли Путина арестовать, если он приедет в Бразилию, чиновник сказал: "У любого едущего в страну, которая является членом МУС, могут возникнуть проблемы, я в этом не сомневаюсь".

Виейра также подтвердил осуждение Бразилией полномасштабного российского вторжения в Украину.

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