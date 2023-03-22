РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9762 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины
7 994 24

Путин рискует попасть под арест, если приедет в Бразилию, - министр МИД Виейра

вієйра,мауро

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виейра заявил, что его страна уважает и придерживается решений Международного уголовного суда. Поэтому Владимир Путин в случае приезда в Бразилию рисковал бы попасть под арест.

Об этом сообщает Tio, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Отвечая на вопрос, могут ли Путина арестовать, если он приедет в Бразилию, чиновник сказал: "У любого едущего в страну, которая является членом МУС, могут возникнуть проблемы, я в этом не сомневаюсь".

Виейра также подтвердил осуждение Бразилией полномасштабного российского вторжения в Украину.

Читайте также: Если Путин приедет в Германию, его ждет арест, – посол Германии Фельдхузен

Автор: 

арест (10454) Бразилия (304) путин (31203) Международный уголовный суд (233)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+15
Дуже добре, найбільша країна Латинської Америки вказує дебілу-царьку на його справжнє місце у цьому світі, і що на нього чекає, коли він потрапить у руки справжнього правосуддя.
показать весь комментарий
22.03.2023 16:46
+12
Як там кацапи мріяли, БРІКС? Що з їпалом, уроди?
показать весь комментарий
22.03.2023 16:50
+5
показать весь комментарий
22.03.2023 16:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Путлер пошле на ешафот якогось із двійників, а сам буде спокійно доживати свій час. А війною продовжить керувати якийся патрушев
показать весь комментарий
22.03.2023 16:34 Ответить
Двійник легко розколеться. Та і нема в нього двійників - у нього є дублери: з певною схожістю, відповідно загримовані, але далеко не ідентичні.
показать весь комментарий
22.03.2023 16:52 Ответить
Нікого він посилати не буде, та й сам ніколи не поїде в країни підписанти Римського статуту. ***** сцикливе, але хитре.
показать весь комментарий
22.03.2023 17:07 Ответить
Не хитре, а підступне падло.
показать весь комментарий
22.03.2023 20:09 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2023 16:35 Ответить
А як же "глобальний Південь підтримує Росію"?
Схоже, підтримує тим, що не воювати проти неї...
показать весь комментарий
22.03.2023 16:36 Ответить
Ой та навіщо таке говорити-нехай би приїхав і арештували б того "уйла!
показать весь комментарий
22.03.2023 16:42 Ответить
Знову тупий Світ
не розуміє геніальних задумок Окурка
щодо захисту території рф
через захоплення України!
показать весь комментарий
22.03.2023 16:43 Ответить
Дуже добре, найбільша країна Латинської Америки вказує дебілу-царьку на його справжнє місце у цьому світі, і що на нього чекає, коли він потрапить у руки справжнього правосуддя.
показать весь комментарий
22.03.2023 16:46 Ответить
Як там кацапи мріяли, БРІКС? Що з їпалом, уроди?
показать весь комментарий
22.03.2023 16:50 Ответить
Ні чого страшного, у *****, багато ******...
показать весь комментарий
22.03.2023 16:52 Ответить
То що, "антиимпериалистический поход Глобального Юга" на чолі з ********** накрився мідним тазом?
показать весь комментарий
22.03.2023 17:08 Ответить
Вот это так ятаганищк запустил в спину Пуйлу
показать весь комментарий
22.03.2023 17:22 Ответить
и бросьте ************ в клетку к диким обезьянам,пускай жарят кремлевского ********............................................
показать весь комментарий
22.03.2023 17:22 Ответить
а це вже обідно
показать весь комментарий
22.03.2023 17:26 Ответить
хм, норм. Мне казалось Бразилия топит за кацапню. "Не все так адазначна",оказывается!)
показать весь комментарий
22.03.2023 17:53 Ответить
Ну так запрошуйте, а не лякайте
показать весь комментарий
22.03.2023 17:58 Ответить
Приятно и очень сильно удивлен. Вот уж от кого не ожидал. Какое им вообще до нас может быть дело? У нас 0.01% населения назовет географических соседей Бразилии (ну может 0.05%), у них наверное тоже самое в отношении нас.

Мир стал понимать, что ***** все блефовал и на самом деле у него крайне бедная страна без логистики и без большого запаса природных ресурсов. Только нефть, газ и коррупция в Германии держали их на плаву.
показать весь комментарий
22.03.2023 18:03 Ответить
меньшеверьте кремлеботам, коих тут зрадорфилов срущих на все страні подряд, до фига.
показать весь комментарий
22.03.2023 19:48 Ответить
А краще вбити "*****" при затримані, та наголосити що то дійсно *****!

показать весь комментарий
22.03.2023 18:08 Ответить
Плєшь опустили колеги по БРІКС. Як приємно!
показать весь комментарий
22.03.2023 18:19 Ответить
Саме головне-ви його приглашайте, а то вже друге діло.
показать весь комментарий
22.03.2023 18:25 Ответить
Тепер пуйлу прийдеться змінити прізвище, тепер він "вОвощ Підарешт - царь усія лаптєногой мокши"
показать весь комментарий
22.03.2023 18:43 Ответить
От біда! Нахєра пушилін хату на узбережжі купив.
показать весь комментарий
22.03.2023 19:39 Ответить
 
 