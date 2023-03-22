РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13150 посетителей онлайн
Новости Война
2 829 14

Раде предлагают ограничить использование патриотической тематики при регистрации ТМ и в рекламе

реклама

В Раде зарегистрировали законопроект 9128 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении использования патриотической тематики при регистрации торговых марок и в рекламе".

Как передает Цензор.НЕТ, в настоящее время проект закона прорабатывается в профильном комитете.

В пояснительной записке инициаторы отмечают, что в традиционных новостных форматах военнопатриотическая тематика является материалом для создания положительных стереотипов об украинской мощи, анекдотов и шуток о врагах и их руководстве, мотивирующих и иронических видео и мемов.

В то же время, некоторые производители товаров массового потребления "прибегают к неуместному использованию трагических событий войны".

"Речь идет о регистрации торговых марок алкогольных напитков, продуктов питания, других товаров (ТМ Героическая Буча Комбуча со вкусом цитруса, семян редиса "Азовсталь" и другие примеры), названия акций для клиентов, слоганы рекламы, которые применяют или обыгрывают военную тематику неосторожным, а иногда и просто недопустимым способом", - говорится в записке.

Читайте также: Закон о запрете сексизма и гендерной дискриминации в рекламе вступил в силу

"К сожалению, в таких случаях профессиональная этика часто не срабатывает, чтобы выставить необходимые барьеры при принятии решений о названиях товаров или запуске рекламных кампаний, скидок, акций с использованием понятий, событий и названий, которые имеют трагическую коннотацию или требуют особого уважения", – добавили авторы.

Инициаторы законопроекта предлагают запретить регистрацию торговых марок, содержащих:

- названия событий, связанных с осуществлением мер по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии;
- названия населенных пунктов и местностей, пострадавших от российской агрессии или ставших символами стойкости и героизма. Исключение возможно для брендов, уже зарегистрированных до 24 февраля 2022 года;
- наименования боевых действий и военных операций;
- наименования вооружения и военной техники;
- наименования военных подразделений ВСУ и других военных формирований;
- официальные приветствия ВСУ.

Автор: 

ВР (29228) законопроект (3219) патриотизм (227) реклама (643)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
22.03.2023 16:57
+8
А також піаритися ''зеленій'' владі на героях ЗСУ!!!
показать весь комментарий
22.03.2023 16:43
+8
А також заборонити клованам на сцені використовувати військову тематику та одяг! Нехай владу критикують-вони вже досвід мають!
показать весь комментарий
22.03.2023 16:46
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А також піаритися ''зеленій'' владі на героях ЗСУ!!!
показать весь комментарий
22.03.2023 16:43 Ответить
Блин... Важный проект. Еще 2200 грн выплат - и живешь в раю. Ну только мне кажется, что есть гораздо более важные законопроекты?
показать весь комментарий
22.03.2023 16:43 Ответить
А також заборонити клованам на сцені використовувати військову тематику та одяг! Нехай владу критикують-вони вже досвід мають!
показать весь комментарий
22.03.2023 16:46 Ответить
Цілком логічно, багато маркетологів-уродів появилось
показать весь комментарий
22.03.2023 16:48 Ответить
А якщо щурячу отруту називати "хароший руський".
показать весь комментарий
22.03.2023 16:52 Ответить
показать весь комментарий
22.03.2023 16:57 Ответить
Будь-ласка, припиніть цю *****. Редиска «Азовсталь», горілка «Бахмут», морозиво «Окоп під Ізюмом», коктейль «Розстріл у Бучі». Просто. Припиніть. *****. Це неправильно. Ви це робите не з почуття патріотизму. Ви це робите з бажання збільшити продажі. У вас корисливий мотив. Корисливий мотив у бізнесу бути зобов'язаний, і тут питань нема. Але є дуже чітка межа. Там, де ваша заслуга і ваш вчинок - ок. Де не ваш - не ок. Все просто. Прибуток або частина прибутку на підтримку ЗСУ? Супер. Це ваше рішення, це ваш прибуток і ваш вчинок. Пишіть про це величезними літерами, подавайте приклад іншим, все чудово. Назва з місця, яке прямо асоціюється з боєм чи трагедією - ідіть *****. Це не був ваш бій, це не була ваша трагедія. Ви тут ні до чого, ви просто хайпуєте на чужій крові. Пишіть на всіх товарах, що у вас працюють ветерани. Пишіть, що ви допомагаєте армії. Пишіть, що у вас був бізнес у Росії, але ви вийшли після початку війни. Пишіть, це круто і правильно. Нехай конкуренти наздоганяють і працевлаштовують більше ветеранів, ніж ви. Але з редискою «Азовсталь» і всім іншим - ну правда, ідіть *****. В житті такого не куплю.
показать весь комментарий
22.03.2023 16:57 Ответить
а це взагалі якесь збочення у мізках, контужених кацапізмом. Просто напрошуються знайти та ввалити піздюлєй.
показать весь комментарий
22.03.2023 17:02 Ответить
Ще **** зеленнсьеого лайна заборонили крізь тиеати. Остогид цей тупий *********** башка
показать весь комментарий
22.03.2023 16:59 Ответить
поки що не заборонили. Вам у бронзі чи може м'яку іграшку для дитини замість ведмедика для сну??


показать весь комментарий
22.03.2023 18:34 Ответить
Ага , цукерки в кольорах прапора і потім обгортки від цукерок по урнах і дорогах .
показать весь комментарий
22.03.2023 17:14 Ответить
так топтатися по прапору - закладено ще з часів сцени на День Незалежності, по якій скакав сонцессяйний із своєю зеко-******.
показать весь комментарий
22.03.2023 18:53 Ответить
тому сьогодні у насєлєнія є попит на таку хєрню:
показать весь комментарий
22.03.2023 18:55 Ответить
Оригінал , скрин в студію хочу глянути
показать весь комментарий
23.03.2023 09:23 Ответить
 
 