Раде предлагают ограничить использование патриотической тематики при регистрации ТМ и в рекламе

В Раде зарегистрировали законопроект 9128 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об ограничении использования патриотической тематики при регистрации торговых марок и в рекламе".

Как передает Цензор.НЕТ, в настоящее время проект закона прорабатывается в профильном комитете.

В пояснительной записке инициаторы отмечают, что в традиционных новостных форматах военнопатриотическая тематика является материалом для создания положительных стереотипов об украинской мощи, анекдотов и шуток о врагах и их руководстве, мотивирующих и иронических видео и мемов.

В то же время, некоторые производители товаров массового потребления "прибегают к неуместному использованию трагических событий войны".

"Речь идет о регистрации торговых марок алкогольных напитков, продуктов питания, других товаров (ТМ Героическая Буча Комбуча со вкусом цитруса, семян редиса "Азовсталь" и другие примеры), названия акций для клиентов, слоганы рекламы, которые применяют или обыгрывают военную тематику неосторожным, а иногда и просто недопустимым способом", - говорится в записке.

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"К сожалению, в таких случаях профессиональная этика часто не срабатывает, чтобы выставить необходимые барьеры при принятии решений о названиях товаров или запуске рекламных кампаний, скидок, акций с использованием понятий, событий и названий, которые имеют трагическую коннотацию или требуют особого уважения", – добавили авторы.

Инициаторы законопроекта предлагают запретить регистрацию торговых марок, содержащих:

- названия событий, связанных с осуществлением мер по национальной безопасности и обороне, отпора и сдерживания российской вооруженной агрессии;

- названия населенных пунктов и местностей, пострадавших от российской агрессии или ставших символами стойкости и героизма. Исключение возможно для брендов, уже зарегистрированных до 24 февраля 2022 года;

- наименования боевых действий и военных операций;

- наименования вооружения и военной техники;

- наименования военных подразделений ВСУ и других военных формирований;

- официальные приветствия ВСУ.