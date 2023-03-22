Россияне будут менять основные цели обстрелов с энергетических на военные, - ГУР МО

Российские оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов. Энергетика останется мишенью, но основной целью могут стать военные объекты и концентрация наших войск и логистика.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворивском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", - сказал он.

Скибцкий отметил, что климатическая зима уже заканчивается, а Кремлю так и не удалось разрушить украинскую энергосистему.

Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, Войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", - добавил он.

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Представитель ГУР обратил внимание – удары по нефтебазам подтвердили то, что оккупанты будут пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые нам необходимы для успешного ведения боевых действий. Он добавил, что энергетика также останется целью врага.

"Останутся также объекты критической инфраструктуры, прежде всего, экономические - те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и так далее", - говорит Скибицкий.

Вместе с тем он не исключает того, что мишенями врага могут стать гидротехнические и очистные сооружения, как об этом ранее говорили в Воздушных силах.

"Возможно. Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада. Россия постоянно ведет разведку этих объектов, в том числе космическую", - добавляет Скибицкий.

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