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Новости Война
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Россияне будут менять основные цели обстрелов с энергетических на военные, - ГУР МО

ракета,ракети

Российские оккупанты несколько переориентируют направления своих ударов. Энергетика останется мишенью, но основной целью могут стать военные объекты и концентрация наших войск и логистика.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил заместитель начальника ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий, передает Цензор.НЕТ.

"Давайте возьмем последние удары беспилотными летательными аппаратами в ночь с 17 на 18 марта и в ночь с 21 на 22 марта. Попали в базы горюче-смазочных материалов в Новомосковске, Житомире и еще были попадания в Яворивском районе. Какие основные цели были? Система логистики наших войск и концентрация нашей техники, которая находится в пунктах дислокации", - сказал он.

Скибцкий отметил, что климатическая зима уже заканчивается, а Кремлю так и не удалось разрушить украинскую энергосистему.

Это благодаря нашим энергетикам, Вооруженным силам, Войскам противовоздушной обороны, а также благодаря скоординированной работе всех министерств и ведомств. Поэтому россияне сейчас будут несколько переориентировать направления нанесения ударов. Это могут быть и военные объекты, и концентрация войск, и система логистики наших группировок", - добавил он.

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Представитель ГУР обратил внимание – удары по нефтебазам подтвердили то, что оккупанты будут пытаться уничтожить те критические элементы инфраструктуры, которые нам необходимы для успешного ведения боевых действий. Он добавил, что энергетика также останется целью врага.

"Останутся также объекты критической инфраструктуры, прежде всего, экономические - те, которые влияют на развитие нашего государства. Это нефтеперерабатывающие предприятия, предприятия оборонно-промышленного комплекса и так далее", - говорит Скибицкий.

Вместе с тем он не исключает того, что мишенями врага могут стать гидротехнические и очистные сооружения, как об этом ранее говорили в Воздушных силах.

"Возможно. Мы анализируем, разведку каких объектов ведет Российская Федерация. Среди них есть и гидротехнические сооружения, мосты через Днепр, аэродромы и аэропорты, пути поставки вооружения и военной техники, идущие с Запада. Россия постоянно ведет разведку этих объектов, в том числе космическую", - добавляет Скибицкий.

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Автор: 

обстрел (26872) разведка (4168) россия (95352) Скибицкий (290)


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Топ комментарии
+8
А дзеркальна відповідь по кацапії буде? Чи різні ''д'єрмаки'' не дозволяють, бо ''ми жє нє ахрєссарі''.
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22.03.2023 17:33
+5
аж чотыры раза...
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22.03.2023 18:15
+4
Про мосты через Днепр читал статью , что это невозможно, у кацапни нет столько высокоточных ракет плюс мосты стараются прикрыть ПВО, ПРО . Не берусь судить о достоверности статьи , но если бы ****** имели эту возможность , они бы УЖЕ разрушили все мосты.
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22.03.2023 18:08
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Вже пізно !
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22.03.2023 17:33 Ответить
А дзеркальна відповідь по кацапії буде? Чи різні ''д'єрмаки'' не дозволяють, бо ''ми жє нє ахрєссарі''.
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22.03.2023 17:33 Ответить
А дитячий майданчик у Запоріжжі то ж військовий об'єкт? Мокши ж не брешуть?

В них цілі не змінюються. Валити по будь яким об'єктам. Казочки ж про ракетні установки у жилих кварталах не просто так розповсюджують.
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22.03.2023 17:35 Ответить
Зеля військовий?
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22.03.2023 17:41 Ответить
аж чотыры раза...
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22.03.2023 18:15 Ответить
Про мосты через Днепр читал статью , что это невозможно, у кацапни нет столько высокоточных ракет плюс мосты стараются прикрыть ПВО, ПРО . Не берусь судить о достоверности статьи , но если бы ****** имели эту возможность , они бы УЖЕ разрушили все мосты.
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22.03.2023 18:08 Ответить
Знаете, причина может быть в несколько другом. Высокоточные ракеты то у пуйла есть, но вот если у них геопозиционирование основано на частотах спутников GPS в гражданском диапазоне, то этот диапазон, не дает высокой точности, на то он и гражданский. А вот армия США, для позиционирования использует совершенно другой диапазон частот GPS но доступ к этому диапазону, они никому не дают.
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22.03.2023 18:40 Ответить
Да да , припоминаю , про это писали. Смысл , что технически это очень трудно сделать, иначе кацапня уже бы лупила по мостам.
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22.03.2023 19:01 Ответить
ГУР МО - 🤡🤡🤡
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22.03.2023 19:19 Ответить
Скорее на гражданские....
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22.03.2023 20:21 Ответить
..явная ложь мацковии,********** не могут воевать с рег подразделениями Ukrainy
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23.03.2023 07:18 Ответить
 
 