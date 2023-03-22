УЕФА разрешила использовать символику "Великой Венгрии" с частями территорий Украины и стран ЕС
Ассоциация футбола Венгрии на своем официальном сайте сообщила, что УЕФА решила не запрещать венгерским фанатам использовать символику с границами так называемой "Великой Венгрии" во время матчей, которые будут проводиться под эгидой УЕФА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Football.ua.
Речь идет о карте с нынешними территориями Украины (Закарпатье), Румынии (Трансильвания), Словакии, Сербии (Воеводина), Австрии (Бургенланд), Хорватии и Словении, которые согласно условиям Трианонского мирного договора от 4 июня 1920 года Венгрия потеряла из-за поражения в Первой мировой войне.
В Ассоциации футбола Венгрии сообщили, что УЕФА разрешила венгерским болельщикам использовать баннеры с изображением т. н. "Великой Венгрии", что, по их словам, "символизирует уважение к исторической Венгрии и солидарность с оказавшимися за рубежом болельщиками".
При этом использование подобной символики, имеющей явный посыл с территориальными претензиями к ряду европейских стран, возможно в соответствии с определенными правилами: на баннере не может быть других символов или надписей – только использование цветов флага страны. "Наши болельщики должны осознавать, что любой расистский или политический месседж приведет к дисциплинарным мерам", - говорится в заявлении Ассоциации футбола Венгрии.
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Здається європейським силовикам додався новий об'єкт для перевірок з практично 100-відсотковим результатом.
https://sport.24tv.ua/karta-velikoyi-ugorshhini-uyefa-ne-dozvolyav-sharf-orbana-24_n2279485
- Куме! Ви чули новину про футбол?
- Яку?
- Комітет УЕФА знайшов спосіб зменшить кількість міжнаціональних конфліктів між вболівальниками під час матчів, які будуть проводитися під її егідою.
- Який?
- Він дозволив мадярським фанатам під час матчів та поза ними використовувати символіку з кордонами так званої "Великої Угорщини" Тепер українці, серби, хорвати, словенці, румуни та словаки об"єднуватимуться разом, щоб духопелить мадяр!
Велика угорщина???
Ці мафіозі під прикриттям футболу на багато років за гратами собі набрали
Хотілося сподіватися на перемогу здорового глузду, але останні роки показали, що він давно попрощався з тим самим ситим та пихатим Заходом і втік. Вірніше, його витиснули.
Так вперто і затято знищувати надбання насамперед європейської цивілізації, придумувати і примусово впроваджувати (бо інакше застосовується тотальне скасування і всі лівацькі помийки вибухають "праведним гнівом") маячню, яка, крім отетеріння, нічого не викликає ...
Для чого ви створюєте прецедент ? Мало ? Хочете, щоб добралося й до вас ? Так ми не проти: тільки, оминаючи нас.