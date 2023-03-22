УЕФА разрешила использовать символику "Великой Венгрии" с частями территорий Украины и стран ЕС

Ассоциация футбола Венгрии на своем официальном сайте сообщила, что УЕФА решила не запрещать венгерским фанатам использовать символику с границами так называемой "Великой Венгрии" во время матчей, которые будут проводиться под эгидой УЕФА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Football.ua.

Речь идет о карте с нынешними территориями Украины (Закарпатье), Румынии (Трансильвания), Словакии, Сербии (Воеводина), Австрии (Бургенланд), Хорватии и Словении, которые согласно условиям Трианонского мирного договора от 4 июня 1920 года Венгрия потеряла из-за поражения в Первой мировой войне.

В Ассоциации футбола Венгрии сообщили, что УЕФА разрешила венгерским болельщикам использовать баннеры с изображением т. н. "Великой Венгрии", что, по их словам, "символизирует уважение к исторической Венгрии и солидарность с оказавшимися за рубежом болельщиками".

При этом использование подобной символики, имеющей явный посыл с территориальными претензиями к ряду европейских стран, возможно в соответствии с определенными правилами: на баннере не может быть других символов или надписей – только использование цветов флага страны. "Наши болельщики должны осознавать, что любой расистский или политический месседж приведет к дисциплинарным мерам", - говорится в заявлении Ассоциации футбола Венгрии.

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