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УЕФА разрешила использовать символику "Великой Венгрии" с частями территорий Украины и стран ЕС

орбан

Ассоциация футбола Венгрии на своем официальном сайте сообщила, что УЕФА решила не запрещать венгерским фанатам использовать символику с границами так называемой "Великой Венгрии" во время матчей, которые будут проводиться под эгидой УЕФА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Football.ua.

Речь идет о карте с нынешними территориями Украины (Закарпатье), Румынии (Трансильвания), Словакии, Сербии (Воеводина), Австрии (Бургенланд), Хорватии и Словении, которые согласно условиям Трианонского мирного договора от 4 июня 1920 года Венгрия потеряла из-за поражения в Первой мировой войне.

В Ассоциации футбола Венгрии сообщили, что УЕФА разрешила венгерским болельщикам использовать баннеры с изображением т. н. "Великой Венгрии", что, по их словам, "символизирует уважение к исторической Венгрии и солидарность с оказавшимися за рубежом болельщиками".

При этом использование подобной символики, имеющей явный посыл с территориальными претензиями к ряду европейских стран, возможно в соответствии с определенными правилами: на баннере не может быть других символов или надписей – только использование цветов флага страны. "Наши болельщики должны осознавать, что любой расистский или политический месседж приведет к дисциплинарным мерам", - говорится в заявлении Ассоциации футбола Венгрии.

Читайте также: Если Украина не будет уважать права нацменьшинств, Венгрия не поддержит ее интеграцию в ЕС, - Сийярто

Автор: 

болельщики (290) Венгрия (1932) УЕФА (342) карта (182)


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Топ комментарии
+63
Треба з'ясувати хто фінансує чиновників УЄФА.
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22.03.2023 17:37
+61
Країна уйо..ків, ой, вибачте, *******
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22.03.2023 17:36
+53
Це тільки початок. На літо підараси з УЄФА намагатимуться повернути в єврокубки кацапські клуби
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22.03.2023 17:37
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То нашо провокувати взагалі?
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22.03.2023 17:35 Ответить
как раз отличная новость)) больша ада и треша, угрі еще не со всеми странами Европі посрались))
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22.03.2023 18:30 Ответить
Країна уйо..ків, ой, вибачте, *******
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22.03.2023 17:36 Ответить
Йо-о...
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22.03.2023 17:50 Ответить
Довбой.....ків.
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22.03.2023 19:37 Ответить
Треба з'ясувати хто фінансує чиновників УЄФА.
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22.03.2023 17:37 Ответить
Чисельні корупційні скандали в цій смердючій конторі вже показали, хто і яким чином фінансує.
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22.03.2023 17:39 Ответить
Поэтому когда топ-клубы пытались сделать альтернативную лигу (без всей этой швали коррумпированной), то удивляли некоторые кадры, кто был против (из знакомых, понятно что там фифа жопой трясти стала). Жалко, что эта идея слилась. Фифа и уефа невозможно реформировать, можно только создать параллельную организацию и все клубы и сборные уедут именно туда.
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22.03.2023 17:57 Ответить
що зясовувати ?? гімно плаває зверху ... МОК , ФФІФА , УЄФА .ЖРУТЬ ЗА ДВІ ЩОКИ ..
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22.03.2023 17:59 Ответить
тоді треба розкрити російську шпигунську мережу, і все приховане стане явним
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22.03.2023 18:16 Ответить
Да нафига на них вообще внимание обращать. Пусть рисуют что попало.
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22.03.2023 18:40 Ответить
московія як завжди затіває велику колотнечу не усвідомлюючи що вона "доживає" свої останні місяці.
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22.03.2023 19:47 Ответить
Це тільки початок. На літо підараси з УЄФА намагатимуться повернути в єврокубки кацапські клуби
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22.03.2023 17:37 Ответить
Підар підару друг, товариш і...
підар.
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22.03.2023 19:39 Ответить
Що в черговий раз доводить що УЄФА ніразу не корумпована організація
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22.03.2023 17:37 Ответить
УЄФА потрібно розігнати як корумповану шайку фашистів,футбол став не про спорт а про бабло
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22.03.2023 17:37 Ответить
Он всегда был про бабло, просто теперь про кровавое
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22.03.2023 17:46 Ответить
терміново в друк мапи без Угорщини (вгагалі ) і кацапю там китайози розкришили трохи були (25 вроді окремих осередків ) ))
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22.03.2023 17:38 Ответить
В УЄФА подвійні стандарти. Прочитайте цю статтю і все зрозумієте: https://www.bbc.com/ukrainian/news-57424481 https://www.bbc.com/ukrainian/news-57424481

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22.03.2023 17:38 Ответить
Гроші не пахнуть.

Здається європейським силовикам додався новий об'єкт для перевірок з практично 100-відсотковим результатом.
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22.03.2023 17:38 Ответить
Ого, які замашки! А їм ''рєпа'' не лусьне?
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22.03.2023 17:41 Ответить
НИХАСЕ СЕБЕ! И ЕС это говно молча ПРОГЛОТИТ!?
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22.03.2023 17:41 Ответить
Нет, ну это лютый трэш... Сколько же им платят? Все, фифу 2023 покупать не буду! А если серьезно - хорошо, что эти продажные свиньи всплывают именно сейчас. Хорошо чтобы все.
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22.03.2023 17:45 Ответить
НУ И ПОЛУЧАТ войну на стадионах ,парашное бабло делает свое дело.
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22.03.2023 17:46 Ответить
Що ви хочете від корупційної організації де записано що рф вступила до УЄФА 1954 року така сама оборудка зроблена як у РБООН де назву срср замінили на рф.
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22.03.2023 17:47 Ответить
Кацапня проплатила. Хай потешат своё самолюбие.. я думаю что после этой выходки им так присунут шо дупа палати буде щє довго
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22.03.2023 17:48 Ответить
уєфа вкрай уєфіло... якщо у великих клубів буде воля, мають повторити той демарш, і самостійно організувати власні європейські змагання...
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22.03.2023 17:49 Ответить
от гандони УЕФА...-ліберальні штопані гандони...це ж той же шовінізм-невже в ЕС немае правників...що , по кацапам цього не бачать...
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22.03.2023 17:51 Ответить
Я бы всё-таки подождал официального пояснения от УЕФА, что-то сильно кринжово звучит. Не хватало ещё на европейских стадионах массовых мордобоев на почве исторических дебрей и кому и что раньше принадлежало. А также лучше готовится заранее к судебным искам и разрабатывать новый дизайн футболок, ну например Савецкий танк на фоне Парламента Венгрии и цифры 1956...
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22.03.2023 17:51 Ответить
уефа - на мыло
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22.03.2023 17:52 Ответить
Такое впечатление , шо в уэфа засели бывшие боксеры с отбитой головой.
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22.03.2023 17:54 Ответить
Прихильники Орбана збрехали: УЄФА не надавав Угорщині дозвіл на використання мапи із Закарпаттям
https://sport.24tv.ua/karta-velikoyi-ugorshhini-uyefa-ne-dozvolyav-sharf-orbana-24_n2279485
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22.03.2023 17:52 Ответить
Вас тут не чують і не почують...нажаль...більшість читає заголовки і чи це правда і де офіційна інфа їм не цікаво.Люди перестали мислити,люди не шукають першоджерело,люди перетворюються на тупих кацапів....
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22.03.2023 18:15 Ответить
Как же вас ,такого благородного сударя голубых кровей,занесло к простым смертным?
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22.03.2023 18:43 Ответить
угорщина довийобується
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22.03.2023 17:52 Ответить
До чого? Дозволить кацапам у себе розмiстити вiйськову базу?
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22.03.2023 18:38 Ответить
грати в структурі яка потакає мадярському фашизму, напевно буде гидотно й соромно.
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22.03.2023 17:55 Ответить
Щось з УЄФА трапилося,мабуть розум покинув їх.
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22.03.2023 17:55 Ответить
перестав дивитись футбол ще з 2014 року і не шкодую.
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22.03.2023 17:56 Ответить
Це не заважає арештовувати і садити в тюрму за таку карту в Україні. Кримінальний кодекс України не скасовується рішеннями УЄФА.
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22.03.2023 17:56 Ответить
Ето уже не спорт а неприкрытый нацизм.
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22.03.2023 17:56 Ответить
ні, це лише вологі сни ще однієї ************ недоімперії
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22.03.2023 21:37 Ответить
УЄФА перетворюється на політичного імпотента...і явно корумповану структуру,яка з принципами спорту та міжнародних відносин вже ніяк не співідноситься...дно...!
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22.03.2023 17:58 Ответить
Похоже на одновременный вброс дези от **** и якцапов.
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22.03.2023 17:59 Ответить
Т.е., надпись "Слава Україні! Героям слава!" запретили на лицевой части футболки писать, а это - можно? Интересно, шо там Павелко, реакция есть?
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22.03.2023 18:01 Ответить
От "проблема" Буде чим зайняться вболівальникам з України, Румунії ,Сербії, Словенії , Хорватії та Словаччини (останню автор статті забув ) у перервах між матчами - засовувать шарфики "Великої Мадярії" в зад вболівальникам з Угорщини
- Куме! Ви чули новину про футбол?
- Яку?
- Комітет УЕФА знайшов спосіб зменшить кількість міжнаціональних конфліктів між вболівальниками під час матчів, які будуть проводитися під її егідою.
- Який?
- Він дозволив мадярським фанатам під час матчів та поза ними використовувати символіку з кордонами так званої "Великої Угорщини" Тепер українці, серби, хорвати, словенці, румуни та словаки об"єднуватимуться разом, щоб духопелить мадяр!
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22.03.2023 18:03 Ответить
Та бреше ***** орбан.
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22.03.2023 18:09 Ответить
Думаєте Вам хтось повірить... і повне питати в googla як воно насправді?
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22.03.2023 18:20 Ответить

Велика угорщина???
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22.03.2023 18:09 Ответить
Дочекались. Країни, які зневажають мад'яри, повинні об'явити бойкот з припиненням фінансування цих злочинців, які потурають реваншизму і сприяють війні у Європі. Гроші кремлівської воші працюють на розвал Євросоюзу з середини, а корумповані посадовці від спорту отримують свої "тридцять серебреників" за свою особисту участь у цьому. Ганьба.
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22.03.2023 18:11 Ответить
Геть **** дались
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22.03.2023 18:15 Ответить
А УЄФА для чого розпалювати ворожнечу .
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22.03.2023 18:17 Ответить
Думаю найближчим часом у Інтерпола з'явиться багато роботи

Ці мафіозі під прикриттям футболу на багато років за гратами собі набрали
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22.03.2023 18:18 Ответить
"Великий ******-Ланд" (ВЙОБЛА)
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22.03.2023 18:20 Ответить
Румунська федерація футболу теж звернулася до УЄФА з цього питання і отримала відповідь, що символіка "Великої Угорщини" не є дозволеною на міжнародному рівні.
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22.03.2023 18:20 Ответить
А ви впертий!..Не повірили орбану,поґуґлили...
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22.03.2023 18:22 Ответить
Продажные футбольные чинуши даже не доганяют эффекта, который они получат от болельщиков на стадионах. Палать будет вся и все. У них хоть кто-то остался в здравом уме или бабло последние мозги вышибло?
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22.03.2023 18:23 Ответить
Вони можуть і символіку Третього Рейху дозволити. Питання лише в ціні.
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22.03.2023 18:24 Ответить
по такому самому принципу,українські фанати можуть зображати на банерах карту України з Кубанню,Білгородщиною,курщиною і.т д.які колись також входили в склад Великої України!
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22.03.2023 18:25 Ответить
ничоси, так болельщики Баварии теперь могут выходить с картами где 3/4 Европы в составе гитлеровской Германии или это другое?
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22.03.2023 18:34 Ответить
https://www.flashscore.ua/match/CUKcAgU8/#/standings мад'яри з сербами і з чорногорцями в одній групі відбору на Євро грають. .. Можуть бути замеси
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22.03.2023 18:35 Ответить
Я неоднократно писал - У рашки могут закончится деньги на оружие и БК но никогда не закончатся деньги на подкуп разных политиков и организаций типа УЭФА - это не менее важный фронт для рашистов. Поэтому, Украина и ее союзники должны развернутся в борьбе против рашизма и там.
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22.03.2023 18:35 Ответить
Якби не довелось колись і їм наваляти як і кацапам....
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22.03.2023 18:39 Ответить
Якщо це не туфта від угорської федерації для внутрішнього споживання, то таке рішення має прийматися уповноваженим підрозділом УЄФА на своєму засіданні шляхом голосування і відображатися в протоколі засідання, оприлюднено на сайті УЄФА і може бути оскаржено федерацією - членом УЄФА у відповідному суді. Тоді ФФУ повинна негайно діяти, заявити гучний протест, підняти грандіозний шум у європейських медіа, подати судовий позов до УЄФА. Оскільки нічого цього немає, то 99++ процентів, що інформація - туфта
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22.03.2023 18:39 Ответить
хайп хайп хайп
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22.03.2023 18:40 Ответить
І так діяти треба, навіть якщо це туфта для внутрішнього споживання. Що *********** принаймі крутились як вуж на пательні: "вирвано із кантєкста, ето другоє..."
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22.03.2023 19:02 Ответить
Паскуди
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22.03.2023 18:41 Ответить
Це відкрита тереторіальна претензія, і нічого іншого. Цікаво хто оплачує такі дозволи?
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22.03.2023 18:43 Ответить
Чорррт! В цікаві часи живемо. Психіатрам буде багато роботи!
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22.03.2023 19:04 Ответить
Ждем шарфик от Монголии. Вот там претензии на территории.
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22.03.2023 19:06 Ответить
Та римская империя тоже уже нервно переминается с ноги на ногу
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23.03.2023 00:52 Ответить
Схоже уєфа зробила ще один крок до самознищення. Залишилось вернути кацаів в мирові турніри.
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22.03.2023 19:16 Ответить
Заходу нудно жити, не вистачає драйву. Тому він обрав шлях до самознищення.

Хотілося сподіватися на перемогу здорового глузду, але останні роки показали, що він давно попрощався з тим самим ситим та пихатим Заходом і втік. Вірніше, його витиснули.

Так вперто і затято знищувати надбання насамперед європейської цивілізації, придумувати і примусово впроваджувати (бо інакше застосовується тотальне скасування і всі лівацькі помийки вибухають "праведним гнівом") маячню, яка, крім отетеріння, нічого не викликає ...

Для чого ви створюєте прецедент ? Мало ? Хочете, щоб добралося й до вас ? Так ми не проти: тільки, оминаючи нас.
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22.03.2023 19:16 Ответить
А де офіційний протест від нашого Уряду?
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22.03.2023 19:17 Ответить
Хай дозволяють, тепер тільки пистити мадярів з такими шарфами, і бажано групово, фанами тих країн на шарфі
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22.03.2023 19:21 Ответить
 
 