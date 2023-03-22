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Новости Борьба с коррупцией
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НАБУ подозревает экс-главу Фонда госимущества Сенниченко в завладении с соучастниками 500 млн грн средств ОПЗ и ОГХК. ВИДЕО

Детективы НАБУ разоблачили преступную организацию во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины, участники которой в течение 2019-2021 гг. завладели более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". При этом сумма неправомерной выгоды, полученная членами преступной организации за все время контроля АО "ОПЗ", составляет более 2 млрд. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В указанное время Фондом руководил Дмитрий Сенниченко, который в 2019-2020 годах трижды сдавал НАБУ тех, кто предлагал ему взятки, в том числе $5 млн за назначение директора ОПЗ.

Как утверждает теперь НАБУ, в возглавляемую Сенниченко преступную организацию входили также приближенное к нему лицо (соорганизатор), советник председателя ФГИ, два и.о. директора ОПЗ, и.о. руководителя ОГХК, два владельца ООО – победителя аукциона на давальческую переработку на ОПЗ и еще два физлица.

НАБУ подозревает экс-главу Фонда госимущества Сенниченко в завладении с соучастниками 500 млн грн средств ОПЗ и ОГХК 01

В сообщении отмечается, что и.о. директора ОПЗ и советник главы ФГИ задержаны. Семерых лиц – экс-главу ФГИ, приближенное к нему лицо, и.о. директора ОПЗ, и.о. руководителя ОГХК, двух владельцев ООО и одно физическое лицо – поставлено в известность о подозрении в порядке ст.135, ст. 278 УПК (письменно), а еще одно лицо – лично.

Читайте также: Рада отправила Сенниченко в отставку с должности главы Фонда госимущества

Автор: 

НАБУ (4218) ОПЗ (259) ОГХК (50) ФГИУ (664) Сенниченко Дмитрий (64)


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Топ комментарии
+12
а коли НАБУ висуне підозри д'Єрмаку+Татарову+Смірнову+Кубракову+еtс???
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22.03.2023 18:41
+6
а Пивоварского или Коболева туда никак нельзя привязать?
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22.03.2023 18:27
+6
призначенці ЗеЄрмака так все роблять - звичайна справа

До речі, у моєї дружини на роботі сьогодні скидалися добровільно-примусово на прожектор для ППО проти Шахедів, а до цього на чоботи для воїнів ЗСУ
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22.03.2023 18:38
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(з цікавістю):
Гниди нагорі! Чого ви так любите "заволодівати коштами"?
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22.03.2023 18:22 Ответить
Там еще есть в ОП ,как минимум один ,которому тоже заносили.
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23.03.2023 05:48 Ответить
СБУ викрила на Хмельниччині ворожу ботоферму, через яку розганяли фейки про війну в Україні Про це https://t.me/SBUkr/7621 повідомляє пресслужба СБУ в Telegram.
За інформацією слідства, ботоферму організував житель Кам'янця-Подільського, колишній поліцейський.
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22.03.2023 18:27 Ответить
а Пивоварского или Коболева туда никак нельзя привязать?
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22.03.2023 18:27 Ответить
призначенці ЗеЄрмака так все роблять - звичайна справа

До речі, у моєї дружини на роботі сьогодні скидалися добровільно-примусово на прожектор для ППО проти Шахедів, а до цього на чоботи для воїнів ЗСУ
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22.03.2023 18:38 Ответить
Виходить чесна людина наверху на вагу золота -- кожен хто доривається до влади починає малювати схеми як почистити державу .
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22.03.2023 18:39 Ответить
а коли НАБУ висуне підозри д'Єрмаку+Татарову+Смірнову+Кубракову+еtс???
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22.03.2023 18:41 Ответить
Татарову є підозра, але справу у НАБУ забрали через Печерський суд і віддали СБУ.
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22.03.2023 20:09 Ответить
Теперь НАБУ на поводке Ермака -Татарова , если они смогли купить комиссию ,выбравшую самого Паршивого кандидата подставного ФУНТА СЕМЕНА КРИВОНОСА !
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23.03.2023 00:43 Ответить
----
а коли НАБУ висуне підозри д'Єрмаку+Татарову+Смірнову+Кубракову+еtс???
.....
відповідаю...
...
не раніше як рак на горі свисне або риба заспіває
...
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30.06.2023 13:20 Ответить
У нас регулярно повідомляють про підозри та відкриття справ стосовно розкрадання чиновниками величезних коштів. А скільки з них реально отримали серйозні терміни з конфіскацією? Та, практично, ніхто. Відтак, крали, крадуть і будуть красти, бо знають, що нічого їм за це не буде.
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22.03.2023 18:49 Ответить
Високого польоту птах. Дрібних хабарників, що заносили по якомусь мільйону, здав нафіг. Бо націлився на мільярди. Вміє падло розставляти пріоритети. Зараз би взяти за жопу того, хто його на посаду рекомендував...
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22.03.2023 18:52 Ответить
З 2019 року, кажете? Кхи-кхи!
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22.03.2023 19:21 Ответить
Та що там викривати. Члени жаліються, що їх кинули на "бабки". Невже там Агрохімія опинився ? Навіть Дєд "відійшов". Дєд - скоріш за все Святий Бенджамін. Звичайна справа для ОПГ -кидати при розподілі грошей. Це 100 закінчується фіаско для всіх, навіть для Коза Ностри.
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22.03.2023 19:32 Ответить
це той підарас, що про гнилі яблучка розказував, гендлюючи заводом Гетнера?(більшовик)
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22.03.2023 19:47 Ответить
Оце так дивлюся на це зелене ******** всередині країни і випливає сумний висновок - ***** перемагає.
Вся надія на ЗСУ.
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22.03.2023 19:49 Ответить
Українські правоохорнці каліки по зору. Вони важко страждають на далекозорість. Злодіїв, які розкрадають державне майно під самим носом ні СБУ, ні НАБУ. ні БЕБ, ні НАЗК ніц не бачать, а вже коли ті злодії від'їзджають подалі - до Монако, Лондона чи Парижу, можуть помітити і то в основному чомусь попєрєдніків.
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22.03.2023 20:11 Ответить
Ну викрили, а далі що? Бабло забрали і відпустили. Або от зараз у тренді: під заставу у невеличку суму.
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22.03.2023 20:53 Ответить
Було б дивно якби влада дєрьмака не доїла ОПЗ, який доїть кожна(!) українська влада
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22.03.2023 21:00 Ответить
Все зелене лайно,насране зеленими мухами, воняє однаково.
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23.03.2023 08:19 Ответить
Скільки було розслідувань у пресі та ані слова за Шефіра, батько, якого боровся з "бандерівцями" і на якого був "замах". Забули, як курирував ОПЗ , мабуть)
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23.03.2023 09:02 Ответить
Від того, що цей злочин висвітлено не холодно не спекотно, а от хто і яку поніс відповідальність за це і скільки грошей і де було повернуто це б було цікавіше...
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23.03.2023 12:19 Ответить
 
 