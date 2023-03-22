НАБУ подозревает экс-главу Фонда госимущества Сенниченко в завладении с соучастниками 500 млн грн средств ОПЗ и ОГХК. ВИДЕО

Детективы НАБУ разоблачили преступную организацию во главе с бывшим главой Фонда госимущества Украины, участники которой в течение 2019-2021 гг. завладели более 500 млн грн средств АО "Одесский припортовый завод" и АО "Объединенная горно-химическая компания". При этом сумма неправомерной выгоды, полученная членами преступной организации за все время контроля АО "ОПЗ", составляет более 2 млрд. грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

В указанное время Фондом руководил Дмитрий Сенниченко, который в 2019-2020 годах трижды сдавал НАБУ тех, кто предлагал ему взятки, в том числе $5 млн за назначение директора ОПЗ.

Как утверждает теперь НАБУ, в возглавляемую Сенниченко преступную организацию входили также приближенное к нему лицо (соорганизатор), советник председателя ФГИ, два и.о. директора ОПЗ, и.о. руководителя ОГХК, два владельца ООО – победителя аукциона на давальческую переработку на ОПЗ и еще два физлица.

В сообщении отмечается, что и.о. директора ОПЗ и советник главы ФГИ задержаны. Семерых лиц – экс-главу ФГИ, приближенное к нему лицо, и.о. директора ОПЗ, и.о. руководителя ОГХК, двух владельцев ООО и одно физическое лицо – поставлено в известность о подозрении в порядке ст.135, ст. 278 УПК (письменно), а еще одно лицо – лично.

Читайте также: Рада отправила Сенниченко в отставку с должности главы Фонда госимущества