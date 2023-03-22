НАБУ закрыло производство относительно таможенника, в автомобиле которого нашли почти 700 тыс. долларов
Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство относительно бывшего начальника отдела таможенного оформления 2-го таможенного поста "Ягодин" Михаила Бурдейного.
Такой вывод можно сделать на основе постановления Высшего антикоррупционного суда от ноября 2022 года, которое нашел Цензор.НЕТ.
Постановление суда свидетельствует, что в суд обратился адвокат подозреваемого с ходатайством отменить арест имущества, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 10.06.2021 по делу №757/30547/2-к, а именно: средств на общую сумму 690 300 долларов США, в том числе: денежных купюр номиналом 100 долларов США в количестве 5 434 штук; купюры номиналом 50 долларов США в количестве 913 штук на общую сумму 589 100 долларов США; денежных купюр номиналом 100 долларов США в количестве 924 штуки и денежные купюры номиналом 50 долларов США в количестве 36 штук на общую сумму 94 200 долларов США; денежных купюр номиналом в 100 долларов США в количестве 70 штук на общую сумму 7 000 долларов США.
Также адвокат просил передать средства на общую сумму 690300 долларов США и 1000 гривен на нужды Вооруженных сил Украины.
В передаче средств суд отказал.
В материалах указано, что 22.11.2022 старшим детективом Национального бюро вынесено постановление, которым закрыто уголовное производство №62021000000000538.
В июне 2021 года стало известно, что ГБР расследует злоупотребление на Волынской таможне, а у одного из начальников таможенного поста изъяли более 700 тысяч.
В то же время ГБР было заявлено, что ими установлено, что некоторые должностные лица за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей.
Схема по их словам была организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни. Начальник одного из таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.
Следователи ГБР провели обыск его автомобиля на стационарном посту дороги Киев-Чоп в Ривненской области. В ходе обыска изъяты 704,3 тыс. долларов США.
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- И за что с ним так?!
- Ну, так он был фоГменной сволочью! И не делился! Вэй!
- А за что его же его вчеГа Выпустили?
- Ну, так он же поделился!!!
ДБР ловит человека с полным багажником налички. Пачки налички подписаны. "Прокурору", "СБ" и так далее.
Открывают дело, ****** там как-то, ******, перекидывают дело в НАБУ, проводят следственные действия.
Денежки всё это время лежат под арестом.
Спустя два года обнаруживается, что пограничник вообще ни в чем не виноват, а деньги эти принадлежат не ему, а местному депутату, который продал гостиницу. А пограничника он просто попросил эти денежки покатать туда-сюда, и вот так совпало интересно, что именно в этот момент пограничника решили принять. Ну бывает, вероятно. Ни у кого, правда, не бывало, случай уникальный, но что поделать. Видимо так.
Суд решает дело закрыть. Арест с денежек снимается, денежки возвращаются пограничнику, чтобы он спустя два года довез их все-таки другу-депутату.
Но вместо этого друзья пограничник и депутат принимают важке, але виважене рішення подарить эти деньги родине. Конкретно фонду Зеленского United24 подарить, если быть точным.
А нам, соответственно, предлагается поверить в то, что именно так всё и произошло.
Извините, но я вынужден сделать ряд допущений на том основании, что я не дебил. Допущения эти таковы.
1. Пограничник действительно вор и деньги эти - за оформление контрабанды на границе. Именно о том, что конкретно этот пограничник - вор и кассир пропускного пункта, сидящий на приеме взяток, пишут форумы и сайты региона.
2. Из этого следует, что НАБУ и САП отпустили вора.
3. НАБУ и САП отпустили вора не просто так, а за выкуп. Выкуп составил в точности сумму изъятого черного нала.
4. САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПУНКТ: о выкупе НАБУ и САП каким-либо образом договаривались с этим вором. "мы вас выпустили" и "в президентский фонд капнули бабки" - не изолированные, а связанные между собой события. Что доказывается тем фактом, что пресс-службы НАБУ и САП отчитались о произошедшем, как о победе.
5. Если вор предложил НАБУ, что дело будет слито, а он взамен закинет бабки на президентский фонд - мы имеем дело с дачей взятки, статьи 368-369 УК Украины.
6. Если всё наоборот, и это НАБУ предложило вору, что дело будет слито в обмен на закидывание бабок в президентский фонд - мы имеем дело с вымогательством, статья 189 УК Украины.
7. Ну и поскольку в конце концов ворованные деньги, собранный на таможне черный нал, поступил в президентский фонд United24, а люди, которые его собирали, благодаря этому из статуса обвиняемых перешли в статус меценатов и патриотов - то у нас на глазах произошла ещё и 209 статья УК Украины - легализация средств, полученных преступным путем.
Таким образом, друзья, дела наши плохи. Если начать рассматривать ситуацию серьёзно, то у нас не спортивная рыбалка в исполнении НАБУ происходит. Нет. Не просто "ловим коррупционера-отпускаем коррупционера". У нас происходит раубриттерство. Ловим коррупионера-ВЫМОГАЕМ ВЫКУП-отпускаем коррупционера.
У нас вместо антикоррупционной вертикали получается тогда бандитская организация. Мафия. А что заливает не в свой карман, а в президентский благотворительный фонд - так это не смягчающее обстоятельство, это отягчающее. Это вы всё государство в подельники своей мафиозной деятельности пытаетесь затянуть.
Таковы дела.
Це узгоджені дії привладних з *****м за непідкорену Україну???
Тобто, знайшовська, такий собі «власник», кривавих грошей на мародерстві України…??
За поліцейського з Тернопільщини, що не пішов на повідку у прикормлених гнид в уніформі, теж Стефанчук-Зеленський затихарили, як і за бананова івана!!!!
Брати Каськіви теж, мовчки точать грошима безпеку України на сотні млн грн…..
Виходить, справа портнова з ригоАналами якунОвоща щодо розкрадання України продовжилася з 2019 року і не зупиняється!!
Виходить, дивлячись не бездіяльний параліч привладних, знову, як і на Фронті, одна Надія на Українців та вірьовки!!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
раз на десять років, Українці роблять Майдан , якій е втілення терапії та еволюційного очищення Державних інституцій.))
цього року Майдан , як третій за рахунком, має відбутися після посадки картоплі.
А де, цікаво, оті "смєтуни", що верещали як різані свині "єслі что будіт ні так ми іво смітьом"?
"in no cent".
The whole 700 tsd $$ are his, then,
unlawfully taken away from him
by his "comrades" from other departments.
He can do now whatever he wants with
that money,
even pay human traffickers,
throw away his passport,
and reach Germany, and ask for asylum:
1'000 to 1'200 €uro worth of everything a month,
≈ 15 tsd a year, 300 tsd in 20 years,
and the money is granted, and cannot
be stolen from him anymore.
Недобре, коли журналісти ведуть себе некоректно і говорять лише напівправду, збурюючи тим суспільство. Слідчий суддя ВАКС відмовив не тільки в передачі коштів на потреби ЗСУ - він відмовив у клопотанні про зняття арешту з коштів, а відтак, оскільки питання передачі коштів на потреби ЗСУ є похідним від зняття арешту, то дійшов висновку, що питання про передачу розгляду не підлягає.
Ну погодьтеся, зовсім же ж інші акценти, ніж стаття сформульована, правда ? Бо виглядало, ніби суддя вирішив не передавати кошти на ЗСУ, а повернути їх митнику, якого обвинувачували . . .
Інше питання, що далі буде.
Ничего не поменяется, пока не будет финконтроля чиновников