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Новости Борьба с коррупцией
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НАБУ закрыло производство относительно таможенника, в автомобиле которого нашли почти 700 тыс. долларов

гбр

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство относительно бывшего начальника отдела таможенного оформления 2-го таможенного поста "Ягодин" Михаила Бурдейного.

Такой вывод можно сделать на основе постановления Высшего антикоррупционного суда от ноября 2022 года, которое нашел Цензор.НЕТ.

Постановление суда свидетельствует, что в суд обратился адвокат подозреваемого с ходатайством отменить арест имущества, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 10.06.2021 по делу №757/30547/2-к, а именно: средств на общую сумму 690 300 долларов США, в том числе: денежных купюр номиналом 100 долларов США в количестве 5 434 штук; купюры номиналом 50 долларов США в количестве 913 штук на общую сумму 589 100 долларов США; денежных купюр номиналом 100 долларов США в количестве 924 штуки и денежные купюры номиналом 50 долларов США в количестве 36 штук на общую сумму 94 200 долларов США; денежных купюр номиналом в 100 долларов США в количестве 70 штук на общую сумму 7 000 долларов США.

Также адвокат просил передать средства на общую сумму 690300 долларов США и 1000 гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

В передаче средств суд отказал.

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В материалах указано, что 22.11.2022 старшим детективом Национального бюро вынесено постановление, которым закрыто уголовное производство №62021000000000538.

В июне 2021 года стало известно, что ГБР расследует злоупотребление на Волынской таможне, а у одного из начальников таможенного поста изъяли более 700 тысяч.

В то же время ГБР было заявлено, что ими установлено, что некоторые должностные лица за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей.

Схема по их словам была организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни. Начальник одного из таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.

Следователи ГБР провели обыск его автомобиля на стационарном посту дороги Киев-Чоп в Ривненской области. В ходе обыска изъяты 704,3 тыс. долларов США.

Автор: 

НАБУ (4218) коррупция (8555) таможня (1958) ГБР (2970) Волынская область (991)


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Топ комментарии
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ВЛАДА ДОПЛАТ НЕ ПОВЕРНЕ

Недорога влада. Цей неймовірно цинічний пост я пишу спеціально для тебе. Щойно ти відібрала у українських солдатів доплату у 30 тисяч, за службу у тилу. І цим ти, владо, неймовірно полегшила життя мені і всім іншим своїм противникам. Бо, влада, дивися.

Я, владо, твій переконаний противник і я цього ніколи не приховував. Я агітував проти тебе ще коли Зеленський не був президентом, я критикую тебе всі роки зеленого президентсва і я категорично не сприймаю тезу ніби допомога Заходу Україні це бодай якось заслуга Зеленського. Я буду проти тебе агітувати у будь-яких випадках, крім ситуації коли з ЗЕкоманди будуть ганебно випхані Гетманцев (азаровець), Бужанський (ватник), і подібні - аж до самого Єрмака (сірий кардинал) і Зеленський займеться зміцненням (а не знищенням, як зараз) українського виробника.

Тобто - ніколи.

І от, влада, ти мені зробила просто королівський подарунок. Одним рішенням ти показала багатьом українцям що ти, влада - збіговисько підлоти і нікчем. Бо якщо ти влада не зрозуміла, що ти зробила, я тобі поясню.

Розумієш, влада, солдат який служить у тилу, це далеко не волоцюга і нероба, як ти намагаєшся подати. Солдат у тилу - це інструктор навчальної частини, який має за огидних умов навчання і абсолютної нестачі техніки перетворити солдата на спеціаліста. Солдат у тилу, це водій який добами не вилазить з-за керма перевозячи на фронт харчі, пальне, **********, тощо. Це медсестра у шпиталі, яка чергує на прорив. Тощо й тощо.

Коли відмазаний тобою, владо, від корупції міністр Резніков заявляє "хочеш заробляти більше - пиши рапорт і йди на фронт" він цинічно бреше. По-перше, солдат не обирає де служити. Якщо ти потрібний в тилу, на фронт тебе просто ніхто не відпустить. По-друге, чимало солдатів у тил служити і так прийшли з фронту. Просто тому, що в тилу потрібні професіонали, які знають потреби фронту.

Бо хто приготує мобілізованих громадян до фронту? Арестович? Чи оті твої блогери які заявляють "навчати солдатів не треба, бо мої знайомі чоловіки самі готуються"?

Я вже не кажу про солдатів яких з фронту відводять на ротацію, доукомплектування і навчання. Всі вони миттю переїздять зі 100 тисяч фронтових (які в багатьох частинах платять з затримкою) на цілих аж 22 тисячі. З цих грошей вони ремонтують та заправляють автотранспорт, оплачують собі житло і утримують свої сім'ї.

Це суто матеріальний бік. А є ще й бік моральний. Ти, владо, намагаєшся переконати солдата, що наявні 22 тисячі кращі за 44 тисячі які були (14 тис окладу + 30 тис доплати). Але солдати бачать інше. Вони бачать, що гарно платили їм тоді, коли ти, влада, тремтіла від переляку через перспективу опинитися на колінах перед регочучою російською десантурою. Ти влада, була неймовірно щедрою коли ворог стояв під Києвом, і коли російські танки розстрілювали ваші дачі і ваше майно.

Але варто було тобі, владо, переконатися що небезпека далеко і боятися нічого, як ти, владо, почала економити. І економиш ти не на єдиних марафонах і не на власному піарі. Ти, владо, економиш на солдатах. На нас. Вже повір, владо, ЦЕ розуміють всі солдати без винятку.

Так от, владо, мені стало дуже просто пояснювати співрозмовникам що ти - збіговисько нікчем. Ні, я тебе зараз не критикую, боронь Боже. Я просто щоразу як мова заходить за ЗП (а заходить вона часто) починаю цитувати твого міністра Резнікова, твоїх депутангів, та твоїх пропагандистів. І це на солдатів діє краще за будь-яку пропаганду. А за кожним солдатом - сім'ї і родичі. А це все - виборці. Тямиш?

В принципі, владо, зроблене не складно виправити. Треба всього лише підтримати пропозиції Петра Порошенка і повернути солдатам доплату. Але ти, владо нічого не виправиш. Нічого!

По-перше, тому що ти панічно боїшся Порошенка. А по-друше тому, що ти, владо збіговисько дурнів. Ти нічого не розумієш.

Тому, владо, мені дуже просто зараз пояснювати сослуживцям хто ти, владо. Та власне, вони й самі все бачать.

Печера дракона
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22.03.2023 18:55
+83
Читай уважніше! Суд відмовив в передачі грошей ЗСУ. Суд сам з ними справиться. очевидно.
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22.03.2023 18:59
+79
новообраний голова почав працювать
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22.03.2023 18:55
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- Гоша! Ви слышали, что на пГошлой неделе аГестовали АбГамовича!
- И за что с ним так?!
- Ну, так он был фоГменной сволочью! И не делился! Вэй!
- А за что его же его вчеГа Выпустили?
- Ну, так он же поделился!!!
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22.03.2023 21:09 Ответить
Вішати вздовж доріг!!!
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22.03.2023 21:17 Ответить
ХТО буде вішати? У суспільстві запит на симпатичних зелених мегакрадунів.
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23.03.2023 12:20 Ответить
Хабар Злочевського на 6 млн. де ? Його випустили. Вже купує газові родовища.
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22.03.2023 21:25 Ответить
Це все, що траба знати по так званій "боротьбі" з корупцією. Нахіба ми платим високі зарплати суддям, Набу, ***** різним?
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22.03.2023 21:25 Ответить
Давайте-ка я ещё раз попробую сделать подход к снаряду. Этот вчерашний кассир-пограничник - это довольно интересная же на самом деле история.

ДБР ловит человека с полным багажником налички. Пачки налички подписаны. "Прокурору", "СБ" и так далее.

Открывают дело, ****** там как-то, ******, перекидывают дело в НАБУ, проводят следственные действия.

Денежки всё это время лежат под арестом.

Спустя два года обнаруживается, что пограничник вообще ни в чем не виноват, а деньги эти принадлежат не ему, а местному депутату, который продал гостиницу. А пограничника он просто попросил эти денежки покатать туда-сюда, и вот так совпало интересно, что именно в этот момент пограничника решили принять. Ну бывает, вероятно. Ни у кого, правда, не бывало, случай уникальный, но что поделать. Видимо так.

Суд решает дело закрыть. Арест с денежек снимается, денежки возвращаются пограничнику, чтобы он спустя два года довез их все-таки другу-депутату.

Но вместо этого друзья пограничник и депутат принимают важке, але виважене рішення подарить эти деньги родине. Конкретно фонду Зеленского United24 подарить, если быть точным.

А нам, соответственно, предлагается поверить в то, что именно так всё и произошло.

Извините, но я вынужден сделать ряд допущений на том основании, что я не дебил. Допущения эти таковы.

1. Пограничник действительно вор и деньги эти - за оформление контрабанды на границе. Именно о том, что конкретно этот пограничник - вор и кассир пропускного пункта, сидящий на приеме взяток, пишут форумы и сайты региона.

2. Из этого следует, что НАБУ и САП отпустили вора.

3. НАБУ и САП отпустили вора не просто так, а за выкуп. Выкуп составил в точности сумму изъятого черного нала.

4. САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПУНКТ: о выкупе НАБУ и САП каким-либо образом договаривались с этим вором. "мы вас выпустили" и "в президентский фонд капнули бабки" - не изолированные, а связанные между собой события. Что доказывается тем фактом, что пресс-службы НАБУ и САП отчитались о произошедшем, как о победе.

5. Если вор предложил НАБУ, что дело будет слито, а он взамен закинет бабки на президентский фонд - мы имеем дело с дачей взятки, статьи 368-369 УК Украины.

6. Если всё наоборот, и это НАБУ предложило вору, что дело будет слито в обмен на закидывание бабок в президентский фонд - мы имеем дело с вымогательством, статья 189 УК Украины.

7. Ну и поскольку в конце концов ворованные деньги, собранный на таможне черный нал, поступил в президентский фонд United24, а люди, которые его собирали, благодаря этому из статуса обвиняемых перешли в статус меценатов и патриотов - то у нас на глазах произошла ещё и 209 статья УК Украины - легализация средств, полученных преступным путем.

Таким образом, друзья, дела наши плохи. Если начать рассматривать ситуацию серьёзно, то у нас не спортивная рыбалка в исполнении НАБУ происходит. Нет. Не просто "ловим коррупционера-отпускаем коррупционера". У нас происходит раубриттерство. Ловим коррупионера-ВЫМОГАЕМ ВЫКУП-отпускаем коррупционера.

У нас вместо антикоррупционной вертикали получается тогда бандитская организация. Мафия. А что заливает не в свой карман, а в президентский благотворительный фонд - так это не смягчающее обстоятельство, это отягчающее. Это вы всё государство в подельники своей мафиозной деятельности пытаетесь затянуть.

Таковы дела.
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22.03.2023 21:30 Ответить
Отличная работа,американские налогоплательщики будут довольны,оплата работы судей,прокуроров и всяких дэбззр из их кармана происходит не зря,а мнение наших налогоплательщиков никого нах не интересует.
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22.03.2023 21:58 Ответить
Дивує бездіяльність чи саботаж привладних Стефанчука-Зеленського з істотами на розкраданні України, а у цей же час ***** продовжує убивати Українців!!! Запоріжжя, Ржищів … Гомоніла України….
Це узгоджені дії привладних з *****м за непідкорену Україну???
Тобто, знайшовська, такий собі «власник», кривавих грошей на мародерстві України…??
За поліцейського з Тернопільщини, що не пішов на повідку у прикормлених гнид в уніформі, теж Стефанчук-Зеленський затихарили, як і за бананова івана!!!!
Брати Каськіви теж, мовчки точать грошима безпеку України на сотні млн грн…..
Виходить, справа портнова з ригоАналами якунОвоща щодо розкрадання України продовжилася з 2019 року і не зупиняється!!
Виходить, дивлячись не бездіяльний параліч привладних, знову, як і на Фронті, одна Надія на Українців та вірьовки!!!
Слава Захисникам України та їх Сім'ям!
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22.03.2023 22:14 Ответить
Яка влада таке й правосуддя. Суцільна ганьба.
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22.03.2023 22:24 Ответить
в Україні складається добра традиція , яка повинна відбутися цього року.))
раз на десять років, Українці роблять Майдан , якій е втілення терапії та еволюційного очищення Державних інституцій.))
цього року Майдан , як третій за рахунком, має відбутися після посадки картоплі.
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23.03.2023 00:41 Ответить
Майдану не буде. Поки не закінчать з кацапами
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23.03.2023 08:53 Ответить
то ему подбросили
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22.03.2023 23:01 Ответить
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22.03.2023 23:10 Ответить
Ну не совсем так, икру с него все-таки скачали
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23.03.2023 08:37 Ответить
Збіговисько зелених підарасів. В "хорошому смислі".
А де, цікаво, оті "смєтуни", що верещали як різані свині "єслі что будіт ні так ми іво смітьом"?
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22.03.2023 23:11 Ответить
а разве ****** да еще зеленые бывают в ,,хорошем смысле,, они ****** хоть в кавычках хоть без кавычек --- резников вместо чтобы писать рапорт об отставке с довольным ****** ездит на рамштайн --- зеленые ****** даже на время расследования не отстранили его от должности , а там речь идет о миллиардах гривень
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23.03.2023 08:07 Ответить
Then that customs official is "innocent", then,
"in no cent".

The whole 700 tsd $$ are his, then,
unlawfully taken away from him
by his "comrades" from other departments.

He can do now whatever he wants with
that money,
even pay human traffickers,
throw away his passport,
and reach Germany, and ask for asylum:

1'000 to 1'200 €uro worth of everything a month,
≈ 15 tsd a year, 300 tsd in 20 years,
and the money is granted, and cannot
be stolen from him anymore.
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22.03.2023 23:44 Ответить
А на зуя такое набу нам нужно
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23.03.2023 00:05 Ответить
Це взагалі, так в відкриту: ви всі Лохи і бидло, а ми біла кість і робитиме що нам на потребу. Що набу, що суд! То там на передовій молодь за це своє життя віддає?! Вони віддають життя ! А ви правоохоронні органи не можете кар'єрою пожертвувати! ( Бо такі речі робляться по вказівці з верху) хто в Україні займається її добробутом і безпекою? Організми шлункового етапу розвитку в яких за бога золотий тілець. То просто жах. Будуть набивати свої кишені навіть якщо поруч будуть різати власну мати!
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23.03.2023 00:20 Ответить
650 тис дол на потреби зсу тт на дерибан?
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23.03.2023 06:36 Ответить
https://reyestr.court.gov.ua/Review/107509334 https://reyestr.court.gov.ua/Review/107509334


Недобре, коли журналісти ведуть себе некоректно і говорять лише напівправду, збурюючи тим суспільство. Слідчий суддя ВАКС відмовив не тільки в передачі коштів на потреби ЗСУ - він відмовив у клопотанні про зняття арешту з коштів, а відтак, оскільки питання передачі коштів на потреби ЗСУ є похідним від зняття арешту, то дійшов висновку, що питання про передачу розгляду не підлягає.

Ну погодьтеся, зовсім же ж інші акценти, ніж стаття сформульована, правда ? Бо виглядало, ніби суддя вирішив не передавати кошти на ЗСУ, а повернути їх митнику, якого обвинувачували . . .
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23.03.2023 07:29 Ответить
Або стаття написана по дебільному. Часто складається враження що пишуть аби щось написати і погано формулюють думки. Або виконують завдання для розхитування ситуації. Основне питання Де ті гроші зараз і чи пішли для потреб ЗСУ не розкрито.
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23.03.2023 10:56 Ответить
Та що там розкривати - раз арешт ще не знятий, то гроші на депозитному рахунку органу досудового розслідування поки.

Інше питання, що далі буде.
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23.03.2023 11:08 Ответить
Стаття не про те чи передані гроші у ЗСУ, чи ні, а про те, що У ЧЕРГОВИЙ РАЗ, навіть при затриманні з підтверджуючими злочин грошима, з злочинця знімають обвинувачення. І робить це служба яка створена заради боротьби з корупціонерами та мздоїмцями!!! А все інше - це наслідки цього, бо і суддя теж має рило у пушку!!!
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23.03.2023 10:57 Ответить
А де, де ці гроші тепер? Хто їх контролює??
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23.03.2023 08:41 Ответить
Гадаю що то була секретна спецоперація - той митник мав секретно придбати ще один притулин супутник.
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23.03.2023 08:47 Ответить
На кіл ГАНД@НІВ.
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23.03.2023 09:33 Ответить
Стидоба. Норм робота якщо попавсь віддав що вкрав. А не попавсь то лишив собі.
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23.03.2023 09:43 Ответить
немає слів.....ЩО РОБИТИ,БРАТТЯ?
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23.03.2023 10:11 Ответить
Відчувається "почерк" Єрмака-Татарова. Гидота!
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23.03.2023 10:18 Ответить
На які це "потреби ЗСУ"!!!!!??? Адресат доставки з Банкової буде незадоволений такою роботою митниці!!!! Гроші вже зачекались, половина вже повинна була бути сплачена за "хатинку за кордоном"!!!!! А інша половина мала піти на відосики!!!!
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23.03.2023 10:19 Ответить
А ви часом не ****** , 700000 готівкою доларів, в нас за 5000 $ в банку істерика. Ну ну....... далеко підете
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23.03.2023 10:26 Ответить
Наші рулять! Кругом свої люди. Тепер можна красти, брати взятки, і нічого нам за це не буде! Чи не так, пане Зеленський?
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23.03.2023 10:44 Ответить
Борьба с коррупцией идёт полным ходом.
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23.03.2023 10:56 Ответить
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23.03.2023 11:58 Ответить
Ми всі раби в уяві держслужбовців.якщо так нагло знехтують відповідальністю за корупцію та зговір.Та за яку державу ль'ють кров молоді хлопці.Ща цих підарів на чолі.
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23.03.2023 13:20 Ответить
Хабар сила страшная.
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23.03.2023 14:41 Ответить
А скільки дали щоб все повернули ворюзі??!!! І не забудьте що це падло, буде красти і надалі, і ще й більше! Слава Україні та нашим бійцям захистникам!
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24.03.2023 11:55 Ответить
Питання не в наших абвгдейках, чиновниках та іншій срані - а в нас самих - чому ми даємо, чому не вимагаємо від себе і тих кого обрали якісного виконання роботи, за яку ми їм платимо!...
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24.03.2023 12:39 Ответить
Как был совок, так и остался (
Ничего не поменяется, пока не будет финконтроля чиновников
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24.03.2023 14:15 Ответить
Суд принял во внимание, что он делился и отпустил.
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24.03.2023 16:48 Ответить
С вороватых москалей смеялись, а оказывается своих крыс не меньше. Кому война, а кому мать родна. Все в душе москали.
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25.03.2023 12:04 Ответить
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