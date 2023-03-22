НАБУ закрыло производство относительно таможенника, в автомобиле которого нашли почти 700 тыс. долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины закрыло уголовное производство относительно бывшего начальника отдела таможенного оформления 2-го таможенного поста "Ягодин" Михаила Бурдейного.

Такой вывод можно сделать на основе постановления Высшего антикоррупционного суда от ноября 2022 года, которое нашел Цензор.НЕТ.

Постановление суда свидетельствует, что в суд обратился адвокат подозреваемого с ходатайством отменить арест имущества, наложенный постановлением следственного судьи Печерского районного суда г. Киева от 10.06.2021 по делу №757/30547/2-к, а именно: средств на общую сумму 690 300 долларов США, в том числе: денежных купюр номиналом 100 долларов США в количестве 5 434 штук; купюры номиналом 50 долларов США в количестве 913 штук на общую сумму 589 100 долларов США; денежных купюр номиналом 100 долларов США в количестве 924 штуки и денежные купюры номиналом 50 долларов США в количестве 36 штук на общую сумму 94 200 долларов США; денежных купюр номиналом в 100 долларов США в количестве 70 штук на общую сумму 7 000 долларов США.

Также адвокат просил передать средства на общую сумму 690300 долларов США и 1000 гривен на нужды Вооруженных сил Украины.

В передаче средств суд отказал.

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В материалах указано, что 22.11.2022 старшим детективом Национального бюро вынесено постановление, которым закрыто уголовное производство №62021000000000538.

В июне 2021 года стало известно, что ГБР расследует злоупотребление на Волынской таможне, а у одного из начальников таможенного поста изъяли более 700 тысяч.

В то же время ГБР было заявлено, что ими установлено, что некоторые должностные лица за неправомерную выгоду способствуют незаконному перемещению грузов через государственную границу без уплаты таможенных платежей.

Схема по их словам была организована сотрудниками руководящего звена Волынской таможни. Начальник одного из таможенных постов систематически собирал и аккумулировал у себя полученные деньги, часть которых распределял между другими правоохранительными структурами.

Следователи ГБР провели обыск его автомобиля на стационарном посту дороги Киев-Чоп в Ривненской области. В ходе обыска изъяты 704,3 тыс. долларов США.