Враг ведет наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Продолжаются бои на юге и севере Бахмута, - Генштаб
Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о российском вторжении по состоянию на 18.00 22 марта 2023 года.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный фейсбук Генштаба ВСУ.
В вечерней сводке отмечается: "Продолжаются триста девяносто вторые сутки российского широкомасштабного вторжения. Российская федерация продолжает вооруженную агрессию против Украины, сосредоточив основные усилия на попытках полного захвата Донецкой и Луганской областей в пределах административных границ. Противник продолжает вести наступательные действия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях. Самые яростные бои продолжаются в южной и северной части Бахмута, также враг проводил наступательные действия на Авдеевском направлении с целью установления контроля над Авдеевкой и Марьинкой.
Российский агрессор продолжает применять привычную для него тактику террора против гражданского населения, обстреливает населенные пункты, а также объекты критической инфраструктуры.
За сутки противник нанес ракетный удар по Запорожью, в результате чего 2 российские ракеты попали в жилой многоэтажный дом, есть погибшие и раненные среди гражданских. Также враг нанес 41 авиационный удар. В частности, оккупанты использовали 21 БпЛА типа Шахед-136 из Брянской области российской федерации, 16 из этих дронов были сбиты. В результате ударов вражеских БПЛА, россияне поразили территорию общежития профессионального колледжа в Ржищеве на Киевщине, есть погибшие и раненные среди гражданских, а также поврежден объект гражданской критической инфраструктуры на Житомирщине. Также захватчики совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Угроза нанесения врагом ударов остается по всей территории Украины.
На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, формирование наступательных группировок противника не выявлено. Российское руководство продолжает использовать инфраструктуру республики Беларусь для подготовки своих войск. Противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. В течение суток враг совершил обстрелы районов населенных пунктов Хреновка, Михальчина Слобода Черниговской области; Атинское, Волфино и Поповка Сумской области и Басовое, Стрелечья, Глубокое и Волчанск Харьковской области.
На Купянском и Лиманском направлениях противник продолжает попытки сломать нашу оборону. Вел безуспешные наступательные действия в районах населенных пунктов Макеевка и Белогоровка. Совершил артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов Двуречная, Купянск и Крахмальное Харьковской области; Белогоровка - Луганской, а также Колодцы и Верхнекаменское в Донецкой области.
На Бахмутском направлении враг продолжает ведение наступательных действий, однако его наступательный потенциал снижается. Противник не прекращает попыток захватить город, утрачивая значительное количество живой силы, вооружения и военной техники. Наши защитники круглосуточно отражают многочисленные атаки противника в районах населенных пунктов Бахмут, Богдановка и Предтечино. Вражеским обстрелам подверглись населенные пункты вблизи линии столкновения, среди них - Васюковка, Миньковка, Григорьевка, Бахмут, Ивановское, Белая Гора, Дружба, Майорск, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях противник совершил наступательные действия в районах населенных пунктов Новокалиново, Степное, Бердичи, Авдеевка, Ласточкино, Северное, Водяное, Первомайское, Марьинка и Победа - успеха не имел. Вражеским обстрелам подверглись в частности Авдеевка, Водяное, Карловка, Красногоровка, Марьинка, Угледар и Большая Новоселка Донецкой области.
На Запорожском и Херсонском направлениях противник ведет оборонительные действия. Обстрелам подверглись районы населенных пунктов, что неподалеку от линии столкновения, в частности, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Каменское Запорожской области, а также Гавриловка, Берислав, Веселое, Антоновка, Днепровский и город Херсон.
В населенном пункте Веселое временно занятой территории Запорожской области, на территории здания детского сада, российские оккупационные войска обустроили военный госпиталь.
Российская преступная власть продолжает меры по принудительной паспортизации населения временно оккупированных и занятых территорий Украины. Так, в населенных пунктах Херсонской области российские оккупационные так называемые "власти" угрожают местным жителям с апреля прекратить выплачивать пенсию в случае отсутствия российского паспорта.
В то же время в Старобельском профессиональном колледже Луганского национального аграрного университета проводилось собрание преподавателей, которые выражали недовольство принудительной паспортизацией педагогического состава, из-за указания оккупационного так называемого "руководства" учебного заведения до 1 июня всем работникам колледжа получить паспорт гражданина российской федерации. Преподавателям не дают возможности уволиться по собственному желанию. Оккупантами были приняты меры по силовому разгону и прекращению собрания.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов.
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