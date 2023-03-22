На Харьковщине подорвался на кассетном снаряде и погиб гражданский мужчина, - ОВА
В Изюмском районе Харьковской области подорвался в поле на кассетном боеприпасе и погиб 50-летний мужчина.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"В с. Ивановка Изюмского района 50-летний мужчина подорвался в поле на кассетном снаряде. От полученных травм погиб на месте", – отметил Синегубов.
Он в очередной раз призвал жителей деоккупированных территорий воздержаться от посещения лесов, лесополос, рек, полей, поскольку все эти территории потенциально опасны и могут быть заминированы.
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Urs
показать весь комментарий22.03.2023 19:33 Ответить Мне нравится 1
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