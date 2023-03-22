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Новости Война
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Блинкен на комитете Сената США: Поддержка Китаем России противоречит интересам Вашингтона

блінкен

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил американским законодателям, что дипломатическая и политическая поддержка Китаем России противоречит интересам Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, 22 марта Блинкен отвечал на вопросы в Комитете по международным отношениям Сената в то время, когда президент Китая Си Цзиньпин покинул Россию, завершив трехдневный визит, в ходе которого он и президент России Владимир Путин подписали ряд документов о "стратегическом сотрудничестве".

"Я думаю, что их дипломатическая поддержка, их политическая поддержка и в определенной степени материальная поддержка России, безусловно, противоречит нашим интересам в прекращении этой войны (РФ против Украины. – Ред.)", – сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, Китай пересечет "красную линию", если предоставит существенную военную поддержку России. По его информации, КНР пока не предоставила России военную помощь, несмотря на усиление дипломатической поддержки.

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"На сегодняшний день мы не видели, чтобы они пересекли этот предел", - сказал Блинкен в ответ на вопрос в комитете Сената о том, оказывает ли Китай "летальную помощь" России.

Как заявил Блинкен, Китай предупредили о серьезных проблемах не только со стороны США, но и других союзников Украины, если он предоставит России существенную военную помощь.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 20 марта. В этот же день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что Россия с уважением относится к "мирному плану Китая" и что многие положения этого плана могут быть взяты за основу мирного урегулирования для Украины. Цзиньпин ответил, что Пекин и Москва имеют много одинаковых или схожих целей, и пригласил Путина в Китай.

При этом оба лидера утверждают, что их страны не вступали в военный союз.

СМИ ранее сообщали, что после визита в РФ Си Цзиньпин может впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провести виртуальную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Вечером 21 марта президент заявил, что пока у Украины нет подтверждения информации об этом разговоре.

Автор: 

Китай (2910) россия (95352) США (26381) Блинкен (936)


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Топ комментарии
+5
Любу країну, де немає злочинної диктатури це не може влаштовувати.
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22.03.2023 20:08
+4
Стрілка на шкалі стурбометра потроху підповзає до позначки 50 Меркелей. Небезпечний рівень. Терміново викликати посла косооких в Білий Дім, де пригрозити Китаю... , та нічим, і продовжувати переводити виробництво в Азію, закриваючи власні заводи
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22.03.2023 20:06
+4
Ці дві варварські комуняцькі диктатури є головною загрозою світовій Цивілізації.
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22.03.2023 20:19
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Стрілка на шкалі стурбометра потроху підповзає до позначки 50 Меркелей. Небезпечний рівень. Терміново викликати посла косооких в Білий Дім, де пригрозити Китаю... , та нічим, і продовжувати переводити виробництво в Азію, закриваючи власні заводи
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22.03.2023 20:06 Ответить
Нічим грозити Кітаю?

1. США « грозити» не будуть. Тільки попередять- бо цього достатне для Китаю.

Він дуже добре усе розуміе, що одне діло трандіти про борьбу с імперіалізмом у середині країни.
А зовсім друге діло- міжнародний рівень.

2. США достатньо Обмежети доступ Китаю на внутрішній ринок США для зменшення амбіцій Китаю.

А якщо це буде « не обмеження», а повний бойкот китайських товарів, то це буде повна зупинка іх єкономіки.

3. У Разі скордінованниз дій Заходу ( Европи, Японії та інших) проти китайських товарів- це буде повне руйнування всеого…

Чому???
Тому що усе китайське «єкономічне чудо « було сбудованно на доступу на завнішні ринки Західних країн.

Тому що коммуністичний Китай не взмозі збудувати «сильну» єкономіку. Его внутрішній ринок не може споживати усе що вони виробляють.

Ден Сяо Пін зміг умовити США відкрити свій ринок для китайських товарів.
Зараз американці зрозуміли що це була помилка та намагаються її виправити.

Один необережний рух Кітаю і ці двері будуть зачинени…
Тому вони много говорять та не дуже поспішають з допомогою ху&лу.
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22.03.2023 22:05 Ответить
А інвестиції вашого бізнесу до КНР не суперечать інтересам, чи може айфони та багато іншого вже там не збирають?
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22.03.2023 20:08 Ответить
Любу країну, де немає злочинної диктатури це не може влаштовувати.
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22.03.2023 20:08 Ответить
На ютюбі вже більше року є цікаві симуляції того, як може початися військове зіткнення США та Китаю. Якщо коротко, то в один прекрасний момент при проведені демонстративних маневрів залякування у якогось із операторів озброєння не витримають нерви (як це вже бувало в історії) і хтось першим відкриє рахунок. А далі процес лавиноподібно стане неконтрольованим. Дивлячися, на те, як чешеться ЧСВ у убер-***** Сі - це цілком ймовірний сценарій. https://www.youtube.com/watch?v=rzw68Wt77aA&ab_channel=HypOps https://www.youtube.com/watch?v=vJXWJ-Px5tU&ab_channel=HypOps
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22.03.2023 20:13 Ответить
Ці дві варварські комуняцькі диктатури є головною загрозою світовій Цивілізації.
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22.03.2023 20:19 Ответить
В своё время Гитлер и Сталин поделили , в тайне, Европу между собою. Польшу пополам , Литву , Латвию , Эстонию , Финляндию решили отдать СССР . В результате , нет ни Гитлеровской Германии , ни СССР , а эти страны живы , здоровы и члены ЕС и НАТО , а в России гитлеризм
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22.03.2023 20:40 Ответить
Ну що ж, якщо "суперечить" зробіть щось таке, щоб не суперечила...
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23.03.2023 03:59 Ответить
Китай такая же ЫМПЕРИЯ РАБОВ, как и паРашка, но в отличи от злобных орков, китайцев больше и они на самом деле (своей внутренней природе) не такие ЗЛОБНЫЕ и воинственные, как хотят себя видеть (в многочисленых сказках-фэнтези китайского кинопроката), а довольно трусливые (в бою), поэтому проиграли в свое время монголам, японцам и даже немногочисленым англичанам. РАБЫ - всегда плохие и плохо мотивированные воины на поле боя, несмотря на свою многочисленость, история это уже многократно доказала!
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23.03.2023 07:16 Ответить
 
 