Блинкен на комитете Сената США: Поддержка Китаем России противоречит интересам Вашингтона

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил американским законодателям, что дипломатическая и политическая поддержка Китаем России противоречит интересам Вашингтона.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, 22 марта Блинкен отвечал на вопросы в Комитете по международным отношениям Сената в то время, когда президент Китая Си Цзиньпин покинул Россию, завершив трехдневный визит, в ходе которого он и президент России Владимир Путин подписали ряд документов о "стратегическом сотрудничестве".

"Я думаю, что их дипломатическая поддержка, их политическая поддержка и в определенной степени материальная поддержка России, безусловно, противоречит нашим интересам в прекращении этой войны (РФ против Украины. – Ред.)", – сказал Блинкен.

По словам госсекретаря, Китай пересечет "красную линию", если предоставит существенную военную поддержку России. По его информации, КНР пока не предоставила России военную помощь, несмотря на усиление дипломатической поддержки.

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"На сегодняшний день мы не видели, чтобы они пересекли этот предел", - сказал Блинкен в ответ на вопрос в комитете Сената о том, оказывает ли Китай "летальную помощь" России.

Как заявил Блинкен, Китай предупредили о серьезных проблемах не только со стороны США, но и других союзников Украины, если он предоставит России существенную военную помощь.

Напомним, Си Цзиньпин прибыл с визитом в РФ 20 марта. В этот же день он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным. Путин заявил, что Россия с уважением относится к "мирному плану Китая" и что многие положения этого плана могут быть взяты за основу мирного урегулирования для Украины. Цзиньпин ответил, что Пекин и Москва имеют много одинаковых или схожих целей, и пригласил Путина в Китай.

При этом оба лидера утверждают, что их страны не вступали в военный союз.

СМИ ранее сообщали, что после визита в РФ Си Цзиньпин может впервые с начала полномасштабного вторжения РФ провести виртуальную встречу с президентом Владимиром Зеленским. Вечером 21 марта президент заявил, что пока у Украины нет подтверждения информации об этом разговоре.