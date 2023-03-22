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Новости Война
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Около 30 украинских пилотов уже полтора месяца обучаются на истребителях Mirage 2000 во Франции, - Le Figaro

винищувач,2000,mirage

Во Франции уже в течение полутора месяцев происходит обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях Mirage 2000.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французскую газету Le Figaro.

По данным издания, около тридцати украинских пилотов уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.

Решение об обучении пилотов было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

В случае принятия политического решения, Франция могла бы поставить украинской армии десяток истребителей.

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У французских воздушных сил сейчас 195 истребителей - 96 Rafale и 99 Mirage 2000 различных серий, еще 40 самолетов - на вооружении военно-морских сил. В последнее время Франция постепенно отказывается от Mirage в пользу Rafale, однако модификация Mirage 2000-C считается довольно неплохим самолетом, который после дополнительного ремонта можно продать заинтересованным странам.

В начале марта министр обороны Франции Себастьен Лекорню в общении с членами Сената отметил, что Франция пока не принимала никаких решений относительно самолетов для Украины или подготовки пилотов, но признал, что тема обсуждается.

Напомним, в Соединенных Штатах уже находятся два украинских пилота с целью оценки их навыков, и, по данным CNN, к ним могут присоединиться еще десять.

Автор: 

самолет (3588) военные учения (3457) Франция (3495)


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Топ комментарии
+11
вот интересно спросить свиноцабак - чьим оружием вас передастов ещё не уничтожали...?
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22.03.2023 20:31
+11
Нічого нового не сталося, французи давно поставляють нам озброєння... Гаубиці, БТР- и, МРАП, птрк, МЛРС з недавнього AMX-10 RC і багато іншого...
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22.03.2023 20:47
+10
Після війни у наших пілотів буде такий досвід боїв на літаках різних моделей, що ого-го. Хай тільки повертаються живі та здорові.
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22.03.2023 20:33
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Правила форума Совет форумчан
ой у лузі червона калина підійме всю Україну!
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22.03.2023 20:26 Ответить
вот интересно спросить свиноцабак - чьим оружием вас передастов ещё не уничтожали...?
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22.03.2023 20:31 Ответить
Після війни у наших пілотів буде такий досвід боїв на літаках різних моделей, що ого-го. Хай тільки повертаються живі та здорові.
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22.03.2023 20:33 Ответить
А шо сталосі? Макрону наскучило телефонувати вечорами )(уйлу?
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22.03.2023 20:38 Ответить
Нічого нового не сталося, французи давно поставляють нам озброєння... Гаубиці, БТР- и, МРАП, птрк, МЛРС з недавнього AMX-10 RC і багато іншого...
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22.03.2023 20:47 Ответить
Германия передает БМП Мардер. А противотанковые ракеты "Милан" именно к ним, передает Франция.
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22.03.2023 20:55 Ответить
Походу и тут намечается "зоопарк") Цензор сообщает про двух пилотов на Ф-16, по другим источникам пилоты уже вернулись из обучения в США и их было не двое) Не очень удивлюсь если выясниться, что также обучение проходит и в Германии, и в Швеции))) Даренному коню в зубы не заглядывают)
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22.03.2023 20:43 Ответить
Я читал что пилотов было 2, но после них, еще 10 прибыли в США.
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22.03.2023 20:49 Ответить
В Великобританії навчаються і це 100%.Як багато ми ще не знаємо нащастя...
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22.03.2023 20:55 Ответить
В Британии учатся на "Еврофайтере". Это достаточно новый самолет, его вряд ли дадут.....
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22.03.2023 20:56 Ответить
Так. Якщо нічого не поміняється то буде зоопарк майже з усіх виробників. Бо Франція не одна, є ще Британія, є ще інші країни де йде навчання... Все майже так як з танками.

Було б краще якби тільки ф16, це було б простіше, но і так добре бо могло б взагалі нічого не бути.

Чекаємо квітня.
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22.03.2023 20:57 Ответить
Мое мнение, что переподготовка пилотов, минимум 6 мес. Значит по самым оптимистичным расчетам, пилоты закончат обучение в конце июля. Если все так сложится, то в августе можно ждать истребители Мираж.
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22.03.2023 20:53 Ответить
Так авіацію обіцяють на осінь. Включно із авіацією від США. Правда перед тим в квітні мають бути офіційні заяви. А там буде видно.
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22.03.2023 20:58 Ответить
а ігнат сказав брехня.. хтось з вас киздить
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22.03.2023 20:58 Ответить
Игнат не может и не должен много говорить. А будь я его начальником, я бы вообще запретил давать интервью. Не дело военному, языком болтать, он делами должен свою компетенцию показывать.
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22.03.2023 21:01 Ответить
Правильно все Игнат сказал) Брехня) А то будете верить всяким газетенкам, а не дай Бог еще и коментам под всякими статейками)))
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22.03.2023 21:04 Ответить
Яке навчання? Ви про що?) Немає ніякого офіційно навчання.

То все діаспора та воєнторг 😎, і взагалі вилами по воді писано 😔. Тому очевидно що коли немає ніяких офіційних дій то і офіційні заяви казатимуть що вони не знають, що не правда, бо вони не мають до того відношення.
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22.03.2023 21:07 Ответить
Воєнторг то велика сила, особливо західний!)))
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22.03.2023 21:10 Ответить
Мираж??? - красавцы...четвертое поколение, хоть его и заменяют на Рафал, но машина очень даже и очень
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22.03.2023 21:11 Ответить
Французский легион.
Legio Patria Nostra
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22.03.2023 21:14 Ответить
все ж хотілося б почути авіафахівців... 30 наших пілотів отак просто в розпал бойових дій зняти з фронту й послати на навчання? та й ще із неясною перспективою одержати ці борти. я б іще зрозумів це, якщо у нас є надлишок льотного складу.
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22.03.2023 21:45 Ответить
Вірь в ЗСУ і допомагай ЗСУ. Слава ЗСУ.
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22.03.2023 21:53 Ответить
я ні разу не військовий експерД, але припускаю, що на даний момент потреба в льотчиках не така величезна, як була минулого року. Фронт ніби щось там тримають виключно сухопутними військами, ракетні атаки вже набагато рідші з меншою кількістю ракет. Тому можна декого відправити на навчання, щоб потім пригодились і літаки і пілоти, якщо все-таки контр-наступ і де-окупація не є хворою фантазією зеленського і буде реалізовуватись в майбутньому....
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23.03.2023 03:18 Ответить
Серйозно? Навчаються? Значить ці літаки будуть в Україні.
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23.03.2023 06:33 Ответить
І що, навіть не треба було цим пілотам півроку французьку мову вчити ?
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19.08.2023 17:39 Ответить
 
 