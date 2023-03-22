Около 30 украинских пилотов уже полтора месяца обучаются на истребителях Mirage 2000 во Франции, - Le Figaro

Во Франции уже в течение полутора месяцев происходит обучение украинских пилотов на многоцелевых истребителях Mirage 2000.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на французскую газету Le Figaro.

По данным издания, около тридцати украинских пилотов уже более полутора месяцев проходят ускоренную подготовку на французских истребителях-бомбардировщиках на авиабазах Мон-де-Марсан и Нанси.

Решение об обучении пилотов было принято накануне визита президента Владимира Зеленского в Париж 8 февраля.

В случае принятия политического решения, Франция могла бы поставить украинской армии десяток истребителей.

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У французских воздушных сил сейчас 195 истребителей - 96 Rafale и 99 Mirage 2000 различных серий, еще 40 самолетов - на вооружении военно-морских сил. В последнее время Франция постепенно отказывается от Mirage в пользу Rafale, однако модификация Mirage 2000-C считается довольно неплохим самолетом, который после дополнительного ремонта можно продать заинтересованным странам.

В начале марта министр обороны Франции Себастьен Лекорню в общении с членами Сената отметил, что Франция пока не принимала никаких решений относительно самолетов для Украины или подготовки пилотов, но признал, что тема обсуждается.

Напомним, в Соединенных Штатах уже находятся два украинских пилота с целью оценки их навыков, и, по данным CNN, к ним могут присоединиться еще десять.