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Спикер Воздушных сил Игнат опроверг информацию об обучении во Франции пилотов ВСУ

ігнат

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию французских СМИ о том, что украинские пилоты учатся во Франции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Игнат заявил в эфире Радио Свобода.

Спикер Воздушных сил Игнат заявил, что разные страны предлагают Украине свои площадки для возможного будущего обучения пилотов ВСУ, но пока речь об обучении летного состава не идет.

Как информировал Цензор.НЕТ, ранее французская газета Le Figaro сообщала, что Франция уже больше полутора месяцев обучает украинских пилотов на истребителях Mirage 2000.

Автор: 

авиация (2821) Франция (3495) Игнат Юрий (590)


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Топ комментарии
+12
игнату меньше вериться просто трындит чтобы впереди паровоза не бежали оффициоз будут когда они будут уже в украине
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22.03.2023 20:50
+9
зарано радіти, ще треба вчитися )
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22.03.2023 20:42
+8
Значить і Ігнату не потрібно про це знати. Головне щоб пілоти добре вчились
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22.03.2023 21:00
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А ми тільки зрадіти встигли...
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22.03.2023 20:41 Ответить
зарано радіти, ще треба вчитися )
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22.03.2023 20:42 Ответить
Тут багато ще й Президентові Чехії зрадіти встигли, а потім...
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22.03.2023 20:47 Ответить
серед літаків зоопарк ми точно не потягнемо
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22.03.2023 20:47 Ответить
игнату меньше вериться просто трындит чтобы впереди паровоза не бежали оффициоз будут когда они будут уже в украине
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22.03.2023 20:50 Ответить
игнат - та же люся
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22.03.2023 21:15 Ответить
Ni , Ļusja iģot vne očereģi ....ņiatņimai ievo pačotnoe ļiderstvo
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22.03.2023 21:22 Ответить
А если отбросить тупые бессмысленные сравнения, то можно заметить, что Игнат - всего лишь говорящая голова Повітряних Сил ЗСУ.

Когда мудрец показывает на луну, собака лает на палец...
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22.03.2023 21:37 Ответить
Ну підтвердив би, важко чи шо? Чому тільки "московське ІПСО" може бути?
На московії б палало, зродофіли б шукали щось новеньке, а наші хлопці готуються в іншому місці та на іншій техніці... Головне натяк, а далі московити самі себе порвуть і заплюють ядом
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22.03.2023 20:55 Ответить
Це все фантазіі, що хтось там сам себе порве.
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22.03.2023 21:39 Ответить
Ну добре, не себе, а свою дупу... Особливо на кремлівських каналах... Все одно нам весело було б, а пропаг@ндонам - заняття на тиждень
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22.03.2023 21:48 Ответить
У ЗСУ трохи інші задачі.
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22.03.2023 21:49 Ответить
Тобто дезінформація ворога не входить до задач ЗСУ?
Аплодую стоячи!
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22.03.2023 22:06 Ответить
Значить і Ігнату не потрібно про це знати. Головне щоб пілоти добре вчились
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22.03.2023 21:00 Ответить
кто вообще за язык тянет?
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22.03.2023 21:00 Ответить
Вам словосочетание "пресс-служба" о чём-нибудь говорит?
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22.03.2023 21:40 Ответить
Ігнат тепер що Догма ?Ігнат сказав те , Ігнат сказав це .Коли цього довбо...ба з новин приберуть .Він тупий як він ППО керує взагалі ?
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22.03.2023 21:08 Ответить
З чого ви взяли, що речник керує ППО?)
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22.03.2023 21:32 Ответить
Ігнату напевне заборонили розповсюджувати інформацію
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22.03.2023 21:09 Ответить
У Ігната нема власної ініциативи росповсюджувати інформацію, тому йому ніхто не забороняє нічого, а просто формують кожний прес-реліз, що він має озвучити кожного разу.
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22.03.2023 21:52 Ответить
Аватарку Игната поменяйте...что это за фото,сотрудники цензора???Не стыдно?
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22.03.2023 21:09 Ответить
Якийсь ******* треш з цими зеленими піарниками.
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22.03.2023 21:09 Ответить
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22.03.2023 21:11 Ответить
Ігнат -їба...т ..Навіщо його висери за новину видавати .Сидить собі нікчемне тупе дно щось там говорить ...
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22.03.2023 21:11 Ответить
Це офіційна заява Повітряних сил ЗСУ, дурік ти.
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22.03.2023 21:33 Ответить
Очень много летчиков Украинских во Французском легионе. Украинцы очень там ценятся.
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22.03.2023 21:11 Ответить
Игнат, не болтать, ты не можешь? Или для тебя кумир болтун абдристович?
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22.03.2023 21:15 Ответить
Погугліть спочатку хто такий речник, бо трохи позорно виглядаєте із своєю тупою претензією)
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22.03.2023 21:35 Ответить
А мені цікаво побачити штатні розписи (без ЗП чи окладів). Тупо штатний розпис на всі штатні одиниці - підрозділи, посади із зазначенням прізвищ, імен, побатькові. На всі держструктури. Починаючи з Банкової. Зі всьома секретаріатами, штатами помічників, радників. Депутатського корпусу теж. ВСІХ хто отримує зарплатню державним коштом, або за рахунок партій.

То ж не є військовою чи державною таємницею. В інтернеті то все фігня. А ось офіційне б побачити..думаю, ми б охрініли навіть без фінансової складової.
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22.03.2023 21:23 Ответить
Це відкрита інформація, навіть із ЗП та формуванням надбавок. Вас мабуть цікавить не штатний розклад, а чорна бухгалтерія та частина ЗП у конвертах.
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22.03.2023 21:47 Ответить
Ні. Мене цікавить саме те що я зазначила. ПОВНИЙ штатний розпис. А не шаройобитись по сайтам й реєстрам невнятні куски інформації видолбувати. Бажано затверджений.
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22.03.2023 22:46 Ответить
..
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22.03.2023 21:31 Ответить
Ну бывает. Лично на CNN (со ссылкой на американских военных) читал, что крейсер Москва на плаву и своим ходом идет на Севастополь.
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22.03.2023 21:32 Ответить
Мираж, или Рафаль??
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22.03.2023 21:35 Ответить
Міраж.
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22.03.2023 21:39 Ответить
Ач, як тут кацапів корчить навіть від якогось речника.
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22.03.2023 21:40 Ответить
Ігнат не з телеграм каналами боротись треба а БПЛА збивай ..
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23.03.2023 05:54 Ответить
"...наразі мова про навчання льотного складу не йде"
Ага, тобто хлопці вже навчилися
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23.03.2023 09:59 Ответить
 
 