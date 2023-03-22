Спикер Воздушных сил Игнат опроверг информацию об обучении во Франции пилотов ВСУ
Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат опроверг информацию французских СМИ о том, что украинские пилоты учатся во Франции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Игнат заявил в эфире Радио Свобода.
Спикер Воздушных сил Игнат заявил, что разные страны предлагают Украине свои площадки для возможного будущего обучения пилотов ВСУ, но пока речь об обучении летного состава не идет.
Как информировал Цензор.НЕТ, ранее французская газета Le Figaro сообщала, что Франция уже больше полутора месяцев обучает украинских пилотов на истребителях Mirage 2000.
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Когда мудрец показывает на луну, собака лает на палец...
На московії б палало, зродофіли б шукали щось новеньке, а наші хлопці готуються в іншому місці та на іншій техніці... Головне натяк, а далі московити самі себе порвуть і заплюють ядом
Аплодую стоячи!
То ж не є військовою чи державною таємницею. В інтернеті то все фігня. А ось офіційне б побачити..думаю, ми б охрініли навіть без фінансової складової.
Ага, тобто хлопці вже навчилися