Путин не достиг и половины надежд во время встречи с Си Цзиньпином, - ОП
Руководство Российской Федерации не достигло желаемых результатов, возлагаемых на визит главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.
Такое мнение высказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Думаю, что Путин возлагал гораздо большие надежды на результаты этого визита для себя, для России и даже половины, а, может, даже и две трети этих результатов (надежд - ред.) не оправдались для России. Действительно, никакого военного союзничества или партнерства, никаких новых контрактов на поставку тех или иных видов вооружения, никакой четкой позиции в поддержку России китайским лидером занято не было", - сказал он.
Жовква считает, что Россия, не имея победы на поле боя против Украины, пыталась одержать победу на дипломатическом фронте, которую не одержала.
В то время замруководителя ОП отметил, что, в отличие от Путина, Си Цзиньпин достиг "абсолютного большинства" тех результатов, на которые рассчитывал перед визитом.
В то же время, Жовква напомнил, что Украина передала Китаю украинскую формулу мира и рассчитывает, что КНР присоединится к ее реализации.
"Китай, я думаю, не может позволить России шантажировать весь мир и себя вопросом ядерной безопасности. Поэтому почему бы Пекину, например, не взять сокоординацию, солидерство в пункте норм один, где речь идет о ядерной безопасности", - пояснил он.
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Сі є царицею морською, а
Пу - старухою простою 😂
Ведь не задаром
Сибирь спалення пожаром
Си была отдана ? 😂
він досяг?
КУРВА!
Не прес-секретар Президента, не прес-служба МЗС чи голова дипломатичного відомства, не преЗЕдент чи Голова ВРУ, а заступник завгоспа!
Випускайте ще Данілова в чистій сорочці, агрохімію з диферамбами компартії Китаю і на останок безмізку - для відволікання уваги!
ДБЛ! (с)
Хіба шо показовий , в піку США.
киташка-рашка-ірашка-корешка
Щоб після цього світ ділити як пиріг
Та щось пішло не так і замість перемоги
Лиш від ***** міньєт отримати він зміг ...
Но это так, на всякий случай.
китайські комуняки типу кидають виклик гегемонії буржуїв сша у світі, тому приходиться робити дзеркально те, що робить сша.... історія завжди одна і та ж!
то пан мабуть є зам. завгоспа по каналізаційним наукам:
пів-дюйма, дюйм, три-чверті...
але як може 2-дюймова труба мати внутрішній діаметр 2 1/8 дюйма, але зовнішній - 2 5/8 дюйма
це вам не той во...