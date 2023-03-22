Путин не достиг и половины надежд во время встречи с Си Цзиньпином, - ОП

Руководство Российской Федерации не достигло желаемых результатов, возлагаемых на визит главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Такое мнение высказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Думаю, что Путин возлагал гораздо большие надежды на результаты этого визита для себя, для России и даже половины, а, может, даже и две трети этих результатов (надежд - ред.) не оправдались для России. Действительно, никакого военного союзничества или партнерства, никаких новых контрактов на поставку тех или иных видов вооружения, никакой четкой позиции в поддержку России китайским лидером занято не было", - сказал он.

Жовква считает, что Россия, не имея победы на поле боя против Украины, пыталась одержать победу на дипломатическом фронте, которую не одержала.

В то время замруководителя ОП отметил, что, в отличие от Путина, Си Цзиньпин достиг "абсолютного большинства" тех результатов, на которые рассчитывал перед визитом.

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В то же время, Жовква напомнил, что Украина передала Китаю украинскую формулу мира и рассчитывает, что КНР присоединится к ее реализации.

"Китай, я думаю, не может позволить России шантажировать весь мир и себя вопросом ядерной безопасности. Поэтому почему бы Пекину, например, не взять сокоординацию, солидерство в пункте норм один, где речь идет о ядерной безопасности", - пояснил он.

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