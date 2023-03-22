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Новости Агрессия России против Украины Война
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Путин не достиг и половины надежд во время встречи с Си Цзиньпином, - ОП

жовква

Руководство Российской Федерации не достигло желаемых результатов, возлагаемых на визит главы Китайской Народной Республики Си Цзиньпина.

Такое мнение высказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона "Единые новости", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Думаю, что Путин возлагал гораздо большие надежды на результаты этого визита для себя, для России и даже половины, а, может, даже и две трети этих результатов (надежд - ред.) не оправдались для России. Действительно, никакого военного союзничества или партнерства, никаких новых контрактов на поставку тех или иных видов вооружения, никакой четкой позиции в поддержку России китайским лидером занято не было", - сказал он.

Жовква считает, что Россия, не имея победы на поле боя против Украины, пыталась одержать победу на дипломатическом фронте, которую не одержала.

В то время замруководителя ОП отметил, что, в отличие от Путина, Си Цзиньпин достиг "абсолютного большинства" тех результатов, на которые рассчитывал перед визитом.

Читайте также: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали "украинский мирный план", но обменялись мнениями по "китайской инициативе", - Песков

В то же время, Жовква напомнил, что Украина передала Китаю украинскую формулу мира и рассчитывает, что КНР присоединится к ее реализации.

"Китай, я думаю, не может позволить России шантажировать весь мир и себя вопросом ядерной безопасности. Поэтому почему бы Пекину, например, не взять сокоординацию, солидерство в пункте норм один, где речь идет о ядерной безопасности", - пояснил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ISW: Путин не смог договориться с Си Цзиньпином о желаемом партнерстве

Автор: 

путин владимир (31214) Си Цзиньпин (279) Офис Президента (1795) Жовква Игорь (152)


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Топ комментарии
+19
а ти пістолом сидів і все чув... таке враження що в опі все знають наперед не опа а скорше жопа
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22.03.2023 20:57
+11
як вже задовбав цей ОПівський безпредметний триндьож... кожен завхоз з ОПи вже політичний оглядач, хоча плутає столицю Канади, вважаючи, що це не Оттава, а Торонто... Але цим бовдурам "какаяразніца", головне щось натеревеніти з "вумним" виглядом... бо такий самий недоумкуватий піпл все це схаває, розшарить, залайкає, так ніхєра й не зрозумів, але ж це для них не головне...
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22.03.2023 21:09
+10
Заступник верховного завгоспа прокоментував....
КУРВА!
Не прес-секретар Президента, не прес-служба МЗС чи голова дипломатичного відомства, не преЗЕдент чи Голова ВРУ, а заступник завгоспа!
Випускайте ще Данілова в чистій сорочці, агрохімію з диферамбами компартії Китаю і на останок безмізку - для відволікання уваги!

ДБЛ! (с)
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22.03.2023 21:14
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а ти пістолом сидів і все чув... таке враження що в опі все знають наперед не опа а скорше жопа
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22.03.2023 20:57 Ответить
Вони думають і гадають. Наприклад - вони думали що не нападе.
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22.03.2023 21:29 Ответить
як би там не було, а візит показав, що

Сі є царицею морською, а
Пу - старухою простою 😂
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23.03.2023 00:23 Ответить
Скажи ка, дядя,
Ведь не задаром

Сибирь спалення пожаром

Си была отдана ? 😂
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23.03.2023 00:35 Ответить
Путін не досяг ....але жертви в Києві і в Запоріжжі зразу після візиту китайця доказують протилежне.
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22.03.2023 21:01 Ответить
під час візиту китайця по Джанкою вдарили китайськими дронами
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22.03.2023 22:41 Ответить
шо столиця "мокшів" мацкваабад , в якій куйло зустрічав китайця пісь- пін- піна - вже Джанкой з китайськими дронами ???
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22.03.2023 22:47 Ответить
а чого
він досяг?
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22.03.2023 21:03 Ответить
Він досяг визнання його і його влади. Це все чого він в основному прагнув
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22.03.2023 21:06 Ответить
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22.03.2023 21:41 Ответить
ОП-а, ОП-а: срослись Китай и Жопа!
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23.03.2023 00:02 Ответить
Ну пуйло не досяг.....хер с ним.А Си с Зеленским по телефону поговорили???
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22.03.2023 21:06 Ответить
а може краще, щоб ЗЄлічайший не говорив з Сі ? 😕
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23.03.2023 00:25 Ответить
Хм...а на фото вбачається що смоктав по повній
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22.03.2023 21:07 Ответить
ну хоч параша пишуть вже з маленької, й то прогрес. тепер ***** треба точно так вчиться писати ))
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22.03.2023 21:08 Ответить
сцуки вонючі... орган пердизенту та скумбрії за три гривні...
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22.03.2023 21:09 Ответить
як вже задовбав цей ОПівський безпредметний триндьож... кожен завхоз з ОПи вже політичний оглядач, хоча плутає столицю Канади, вважаючи, що це не Оттава, а Торонто... Але цим бовдурам "какаяразніца", головне щось натеревеніти з "вумним" виглядом... бо такий самий недоумкуватий піпл все це схаває, розшарить, залайкає, так ніхєра й не зрозумів, але ж це для них не головне...
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22.03.2023 21:09 Ответить
Австрію з Австралією теж мальохо плутають. Цікаво спитати в них столицю Австралії..
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22.03.2023 21:14 Ответить
А звідки ОП знає про наміри *****. Ах, так - татарав, єрмак, падаляк і інші шапітолії...
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22.03.2023 21:12 Ответить
Зате китайці тепер знають чим і як нагибати мокшандію а також прикинули, скільки земель можна собі відхапати за референдним сценарієм мокши. пуйло війде в історію як великий всепросрав. Петро І його особисто шкварити буде.
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22.03.2023 21:13 Ответить
Заступник верховного завгоспа прокоментував....
КУРВА!
Не прес-секретар Президента, не прес-служба МЗС чи голова дипломатичного відомства, не преЗЕдент чи Голова ВРУ, а заступник завгоспа!
Випускайте ще Данілова в чистій сорочці, агрохімію з диферамбами компартії Китаю і на останок безмізку - для відволікання уваги!

ДБЛ! (с)
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22.03.2023 21:14 Ответить
Говоріть шо хочте, але резюмірувати на хлопський розум можна точно той факт шо китайці не хочуть купувати то, що ввазають своїм. Тобто сидить старий китаєць на березі Амура і дивиться як тече вода і плине час...
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22.03.2023 21:18 Ответить
Раз Хутін не досяг мети від зустрічі з з хазяїном - значить ОПа пропонує йти на шашлички?
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22.03.2023 21:18 Ответить
демагогія китайців була демонстративно на підтримку орків та й ще одразу після ордеру на арешт Пу, фальшивий оптимізм дезорієнтує, авторитарний Китай зовсім не нейтральна сторона
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22.03.2023 21:22 Ответить
Слухати ОП- себе не поважати.
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22.03.2023 21:22 Ответить
так і не зрозумів нах Сі їздив до путлєра. Таке враження, що був плановий, але, в принципі, не обов'язковий візит.
Хіба шо показовий , в піку США.
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22.03.2023 21:23 Ответить
Сі гуртує "імперію Зла" - світле китайське майбутнє людства за взірцем сінцьзян-уйгурських концтаборів 😕

киташка-рашка-ірашка-корешка
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23.03.2023 00:31 Ответить
цікаво, цю інфу повідомив козак дєрьмаку? тобто вони спілкуються постійно? чи повідомив той, із ким дєрьмак із зе-лупою спілкувалися в омані? отже, можно зробити висновок наступний: якщо у дєрьмака (та його зе-лупи) такі класні контакти у кремлі, то вони мали б повдомити заздалегідь про вторгнення 24.2.22? отже, повідомляли? чи ні?
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22.03.2023 21:36 Ответить
Сі їхав до Москви щоб миротворцем стати
Щоб після цього світ ділити як пиріг
Та щось пішло не так і замість перемоги
Лиш від ***** міньєт отримати він зміг ...
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22.03.2023 21:41 Ответить
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22.03.2023 21:43 Ответить
Що таке хабаровськ? Нема більше такого міста, є місто Болі
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22.03.2023 21:59 Ответить
раньше Владивосток назывался Ханьшеньвэй.
Но это так, на всякий случай.
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22.03.2023 22:13 Ответить
певно ОП отримав персонально від пу чи від сі інформацію про це
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22.03.2023 21:53 Ответить
Как не крути,а решение международного суда оставило свой отпечаток, как бы и кацапы и китайцы не делали покер фейс при плохой игре
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22.03.2023 21:54 Ответить
Якшо не будуть давати зброю то це головне -- а як там Сі нагибав путю -- шо це нам дає .
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22.03.2023 21:56 Ответить
китайское руководство себе на уме.оно прекрасно понимает что если пойдёт на поводу у рашки то сша обнородует материалы по ковидной инфекции.и не только.объём экспорта импрта кнр сша во много раз превышает объём такого же экспорта импорта кнр и рашки.и не в интересах китая ********* насчёт рашки.а в отличии от кацапов китай никогда не был идиотом и всё делал во благо своей страны.так что расклад понятен.рашка пролетела как фанера над парижем.
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22.03.2023 22:04 Ответить
Схоже в ОП всерйоз думають, що китайоза прилетів морально підтримати опущеного. ідіоти. Імператор по мєлочам не тирить. Путін всьо - маріонетка, а рашка - сировинний придаток Китаю. Тепер вже Сей-пень буде нишком тягнути війну і чекати, поки всі втомляться і попросять його величність змилуватись. Наша війна для нього потрібна, щоб поторгуватись з Байденом, отримати хоч якісь поступки і тільки опісля продемонструвати свою імператорську велич презирливо цикнувши на дворнягу-доходягу.
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22.03.2023 22:06 Ответить
Не достиг, однако дырка заднего прохода плешивого значительно увеличилась в диаметре))
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22.03.2023 22:11 Ответить
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22.03.2023 22:32 Ответить
Пока идет война с Украиной эта мразь жива, он понимает что если остановить все ему конец .
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22.03.2023 22:52 Ответить
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23.03.2023 00:58 Ответить
єдина причина, чому пінь приперся до пук іна - це приїзд бідена до зеленського рівно місяць назад!

китайські комуняки типу кидають виклик гегемонії буржуїв сша у світі, тому приходиться робити дзеркально те, що робить сша.... історія завжди одна і та ж!
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23.03.2023 03:11 Ответить
а шо такое... шо так не падалюка... почему молчит наиглавнейший разсветчик боневтика отгогилашвиленный булданов... почему пчелкой не жужжит, докладывая... выпустили какого-то почти неизвестного...
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23.03.2023 06:52 Ответить
Якщо це сказали в опі, значить брешуть. На жаль...
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23.03.2023 08:05 Ответить
"половини" "двох третин"

то пан мабуть є зам. завгоспа по каналізаційним наукам:
пів-дюйма, дюйм, три-чверті...
але як може 2-дюймова труба мати внутрішній діаметр 2 1/8 дюйма, але зовнішній - 2 5/8 дюйма
це вам не той во...
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23.03.2023 13:41 Ответить
 
 