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Польша пытается убедить Пекин не поддерживать РФ в ее агрессивной политике, - Моравецкий

моравецький

22 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что визит Си Цзиньпина в Москву вызывает беспокойство, в то же время страна пытается убедить Пекин не поддерживать РФ

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Еспресо, об этом сообщает PAP со ссылкой на заявление премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого во время пресс-конференции с японским коллегой Фумио Кисидой.

"Визит главы КНР (Си Цзиньпина, – ред.) в Москву вызывает у нас беспокойство. Эта ось Китай-Москва опасна. Мы пытаемся убедить Китай не поддерживать Россию в ее агрессивной международной политике", – сказал глава польского правительства.

Моравецкий считает, что важно понимание стран глобального Юга этого поведения кремля.

"Сегодня с премьер-министром (Японии, – ред.) мы также много говорили о том, как показать эту российскую политику мира, глобальному Югу, чтобы там не было поддержки РФ. Наши страны лежат на двух крайних сторонах, границах России, но мы прекрасно понимаем угрозу, которую представляет российский империализм для мира во всем мире и для международного порядка", – подчеркнул Моравецкий.

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Премьер-министр Польши поблагодарил японского коллегу за визит в Киев, это "яркое доказательство и символ поддержки амбиций Украины, планов сохранения суверенитета, территориальной целостности, защиты свободы и демократии".

Также Моравецкий подчеркнул, что в настоящее время рождается новый геополитический порядок и "страны, думающие о мире, стабильности и свободе, должны очень тесно сотрудничать, равно как Польша и Япония".

Премьер-министр Фумио Кисида выразил благодарность и уважение полякам, оказывающим военную и гуманитарную помощь Украине.

"В связи с ростом бремени польского языка из-за длительной агрессии России против Украины, я сообщил премьер-министру, что мы решили по-особому относиться к Польше как к реципиенту официальной помощи на развитие, несмотря на то, что Польша уже развивается экономически и не классифицируется как страна-реципиент. Мы хотели бы постепенно увеличивать количество проектов", – отметил Кисида.

Автор: 

Польша (8403) Моравецкий Матеуш (287) Кисида Фумио (41)


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Топ комментарии
+2
Ця заява свідчить тільки про одне - світ побачив і оцінив, що Китай набрав ваги і відчув себе в силі диктувати свої вимоги. На тлі того, що відбувається зараз світ розуміє, що на арені з'явився новий гравець зі своїм інтересом. Важковаговик такий, який плював на усіх. Ой-йой ...
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22.03.2023 21:30
+2
Польша за эти полтора года сделала для Украины больше, чем Украина для Украины за 30.
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22.03.2023 21:57
+1
Безполєзно! Китаці бачуть сибір і їм більше нічого не цікаво. А то все деталі. Хто, кого і як.
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22.03.2023 21:21
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Безполєзно! Китаці бачуть сибір і їм більше нічого не цікаво. А то все деталі. Хто, кого і як.
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22.03.2023 21:21 Ответить
хрен им на всю морду ДвНР должна самоопределиться...!
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22.03.2023 22:27 Ответить
Ця заява свідчить тільки про одне - світ побачив і оцінив, що Китай набрав ваги і відчув себе в силі диктувати свої вимоги. На тлі того, що відбувається зараз світ розуміє, що на арені з'явився новий гравець зі своїм інтересом. Важковаговик такий, який плював на усіх. Ой-йой ...
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22.03.2023 21:30 Ответить
тю,так это и так лет 15назад было еще понятно по поводу китая
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22.03.2023 21:51 Ответить
І даремно хтось сподівається вчинити так, як Тарас Бульба (я тебе породив, я тебе і ...).
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22.03.2023 21:55 Ответить
Польща намагається переконати Пекін не підтримувати РФ в її агресивній політиці, - Не варто метати бісер....
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22.03.2023 21:36 Ответить
А Арахімія що скаже?
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22.03.2023 21:50 Ответить
Польша за эти полтора года сделала для Украины больше, чем Украина для Украины за 30.
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22.03.2023 21:57 Ответить
китайська підтримка буде вельми своєрідна
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22.03.2023 22:00 Ответить
Марно. Мета Китаю Східна Сибір.
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22.03.2023 22:01 Ответить
нужно им там дёгтем помазать - для скольжения...!
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22.03.2023 22:28 Ответить
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22.03.2023 22:31 Ответить
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23.03.2023 00:32 Ответить
 
 