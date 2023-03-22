Число жертв атаки беспилотниками в Ржищеве увеличилось до 8, под завалами могут быть 4 человека, - ГСЧС

Число жертв ночной атаки вражескими беспилотниками в г. Ржищев Киевской области достигло восьми человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Киевской области.

"По состоянию на 18:00 погибли восемь человек, пострадали семь человек и спасен один человек. Вероятно, под завалами находятся четыре человека", - говорится в сообщении.

На месте трагедии работают 116 спасателей и 27 единиц техники. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

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Напомним, ночью 22 марта в г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки дронами-камикадзе частично разрушены четвертый и пятый этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением. В 6:50 утра пожар был ликвидирован.