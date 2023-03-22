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Новости Война
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Число жертв атаки беспилотниками в Ржищеве увеличилось до 8, под завалами могут быть 4 человека, - ГСЧС

дснс,ржищів

Число жертв ночной атаки вражескими беспилотниками в г. Ржищев Киевской области достигло восьми человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Главного управления ГСЧС в Киевской области.

"По состоянию на 18:00 погибли восемь человек, пострадали семь человек и спасен один человек. Вероятно, под завалами находятся четыре человека", - говорится в сообщении.

На месте трагедии работают 116 спасателей и 27 единиц техники. Разбор завалов и поисково-спасательные работы продолжаются.

Смотрите также: Ночная атака "шахедов": Из-под завалов общежития в Киевской области достали тело четвертой жертвы. ВИДЕО+ФОТО

Напомним, ночью 22 марта в г. Ржищев Киевской области в результате вражеской атаки дронами-камикадзе частично разрушены четвертый и пятый этажи двух пятиэтажных общежитий и трехэтажный учебный корпус профессионального лицея с последующим горением. В 6:50 утра пожар был ликвидирован.

Автор: 

Киевская область (4117) жертвы (2059) ГСЧС (4950)


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Топ комментарии
+3
хорошо что военные сразу в бомбоуежтще спускаються,такого как в десне -100 и николаеве 70 человек больше не будет...и по поводу наводчиков не надо думать просто мерша ржищева тупая курица когда военных подселяла то вылаживала в интернет это все дело какая она молодец...кстати в горловке(домбабве)рождена...
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22.03.2023 21:50
+2
Родичі? Серйозно? 500 метрів? Прізвище скажеш? А я тебе нах пошлю. Буде кожне чмо розповідати що і де в моєму місті. Х
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22.03.2023 22:38
+2
у багатьох склалося враження що ну не просто так шахіди прилетіли у Ржищів...прослідковується аналогія з Б.Ц...так влучно вони не випадково попали...
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23.03.2023 00:32
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хорошо что военные сразу в бомбоуежтще спускаються,такого как в десне -100 и николаеве 70 человек больше не будет...и по поводу наводчиков не надо думать просто мерша ржищева тупая курица когда военных подселяла то вылаживала в интернет это все дело какая она молодец...кстати в горловке(домбабве)рождена...
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22.03.2023 21:50 Ответить
Які військові, дурню?!!! Це сімейний гуртожиток, там проживали звичайні мешканці міста.
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22.03.2023 22:23 Ответить
там и военные были частично размещены рекрутеры,не надо ляля,родычи через 500 м.живут,не чужой городок.но у армии потерь нет,так как все в бомбоубежище спускаються,повторения десны как год назад не будет уже.
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22.03.2023 22:33 Ответить
Родичі? Серйозно? 500 метрів? Прізвище скажеш? А я тебе нах пошлю. Буде кожне чмо розповідати що і де в моєму місті. Х
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22.03.2023 22:38 Ответить
Какого хе-а строить из себя провидца и умного поца? Диванное чучело . Очень жалко погибших и пострадавших . Будь проклятый моль- ху-ло и все кацапы , причастные к войне .
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22.03.2023 23:09 Ответить
Ти якесь ото кончене..нарк чи синяк??
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23.03.2023 04:19 Ответить
Мені ще у червні місяці минулого року військовий, якого на три дні через смерть батька відпустили додому, розповідав, що "ми ночуємо в підземеллі".
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23.03.2023 07:49 Ответить
у багатьох склалося враження що ну не просто так шахіди прилетіли у Ржищів...прослідковується аналогія з Б.Ц...так влучно вони не випадково попали...
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23.03.2023 00:32 Ответить
Аналогія з торговим центром Кременчука в тебе не прослідковується? Житловим будинком Запоріжжя? БеЦик - дім 72 бригади, а Ржижів? Дім ДФТГ Ржищів? Так в ДФТГ немає казарм
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23.03.2023 07:29 Ответить
Тільки хтось скаже щось схоже на неприємну правду, а жертви єдиного шапкозакидацького марафону тут як тут. І давай ту людину лайном поливати. Шахеди недарма в той гуртожиток прилетіли, якась гнида злила інфу, а, мо', дійсно мерша винувата.
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23.03.2023 06:41 Ответить
Кацапе, іди на путіна! Ви кінчена мразота, що не має права на життя! Це перший цивільний об'єкт, що попадає під удар? Мало було торгових центрів, жилих будинків, шкіл? Чому Ржищів? Тому що Киів дістати не взмозі, там ППО. Чому саме це СПТУ? Логіку вас, кінчених, зрозуміти не можливо, з точки зору здорового глузду.
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23.03.2023 07:22 Ответить
Чого ти розходилося, жертва аборта, тобто жертва єдиного марафону? І по-кацапськи з ранку на похміла ображаєш людей?
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23.03.2023 07:46 Ответить
Погань тупа, моя садиба поруч з училищем, на моїх очах витягували хлопчика 11 років, в комі, з третьої общаги, і тіло підлітка-учня, родом з Шандри, з першої общаги, а кожне кацапське бидло буде розповідати, що нєвсьо так адназначна, прикриваючись якимось дибілізмом про телемарафон. Хоче щось сказати? Приїзди сюди, і я тобі все, білять, конкретно розповім
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23.03.2023 09:03 Ответить
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23.03.2023 10:28 Ответить
Здувся бидло тупе, кацапсина сциклива?!!! Тільки на язик сміливий?
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23.03.2023 11:10 Ответить
 
 