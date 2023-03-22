Принц Уильям неожиданно посетил военную базу недалеко от украинско-польской границы, а завтра будет общаться с беженцами в Варшаве
Принц Уэльский 22 марта совершил редкую необъявленную поездку в Польшу. Он посетил военную базу недалеко от украинской границы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.
Принц Уэльский поначалу посетил базу 3-й бригады Сил территориальной обороны в Жешуве. Уильям встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком и осмотрел экспозицию военной техники.
Отдельно член королевской семьи общался с военнослужащими британских вооруженных сил по поводу их сотрудничества с польскими коллегами во время операций в поддержку Украины.
"Наши страны имеют крепкие связи. Благодаря нашему сотрудничеству в поддержку народа Украины и его свободы, которая также является нашей и вашей свободой, эти связи еще больше укрепляются", - сказал наследник британского престола по прилету в Варшаву.
В столице Польши Уильям посетит центр размещения, "чтобы собственными глазами увидеть гуманитарный ответ и насколько важна поддержка, которую общины по всей Польше оказывают убегающим от войны украинцам".
Сегодня принц Уэльский посетит памятник погибшим воинам на площади Пилсудского в центре польской столицы. Затем он должен встретиться в президентском дворце с польским лидером Анджеем Дудой.
Завершится визит встречей с украинской молодежью. Ожидается, что будет обсуждаться возобновление обучения и поиск работы в Варшаве. Принц пообщается с польскими семьями, которые помогли разместить украинских беженцев.
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09 березня, 2023
А що робити ? 😂
@leusenko1
Дві русскомирські потвори, луганський браток Данілов та пропагандонка Бєні скабєєва (закреслено) мосейчук про ігри Залужного!
Не про схематози ОПи, мародерство резнікова, єрмака, капітуляцію подоляка-арахамії, пройопи Зеленського, а про ігри нашого генерала!
Гниди, млять.
Так що на місці ЗЄльоних варто міцно послухати репу 😂
Деякі з них, прибудуть на власних яхтах, щоб передати до складу ВМС України! Пора, сезон відпочинку….
Ми ж, це, щось одне, а он тє, коториє…, он тє, махонькіє, как миші, пардон, кріси….
Чому ми не в НАТІ ..