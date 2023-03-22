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Новости Война
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Принц Уильям неожиданно посетил военную базу недалеко от украинско-польской границы, а завтра будет общаться с беженцами в Варшаве

вільям

Принц Уэльский 22 марта совершил редкую необъявленную поездку в Польшу. Он посетил военную базу недалеко от украинской границы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

Принц Уэльский поначалу посетил базу 3-й бригады Сил территориальной обороны в Жешуве. Уильям встретился с министром обороны Польши Мариушем Блащаком и осмотрел экспозицию военной техники.

Отдельно член королевской семьи общался с военнослужащими британских вооруженных сил по поводу их сотрудничества с польскими коллегами во время операций в поддержку Украины.

"Наши страны имеют крепкие связи. Благодаря нашему сотрудничеству в поддержку народа Украины и его свободы, которая также является нашей и вашей свободой, эти связи еще больше укрепляются", - сказал наследник британского престола по прилету в Варшаву.

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В столице Польши Уильям посетит центр размещения, "чтобы собственными глазами увидеть гуманитарный ответ и насколько важна поддержка, которую общины по всей Польше оказывают убегающим от войны украинцам".

Сегодня принц Уэльский посетит памятник погибшим воинам на площади Пилсудского в центре польской столицы. Затем он должен встретиться в президентском дворце с польским лидером Анджеем Дудой.

Завершится визит встречей с украинской молодежью. Ожидается, что будет обсуждаться возобновление обучения и поиск работы в Варшаве. Принц пообщается с польскими семьями, которые помогли разместить украинских беженцев.

Автор: 

беженцы (1637) Великобритания (4929) визит (3070) Польша (8403)


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Топ комментарии
+31
Достойный наследник британской короны. Не срамит память бабушки
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22.03.2023 21:35
+29
Принцеса Вельська відвідала полігон, де тренуються українські солдати
09 березня, 2023

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22.03.2023 22:01
+22
Приємна новина 🙂
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22.03.2023 21:35
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Достойный наследник британской короны. Не срамит память бабушки
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22.03.2023 21:35 Ответить
Приємна новина 🙂
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22.03.2023 21:35 Ответить
Це в кацапів "незванний гость". А ми - "Ласкаво просимо!", Завітайте і до нас.
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22.03.2023 21:48 Ответить
Дивно, а наші депутати та можновладці їздять тільки на курорти.
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22.03.2023 21:48 Ответить
бо вони не наші, хоч їх і привів наш "мудрий" нарід.
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22.03.2023 21:55 Ответить
Зовсім нюх втратив пишний
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22.03.2023 22:25 Ответить
ДАСТ НАМ КРЕДИТ НА НАШЕ ИМЯ , ДЛЯ НЕГО
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22.03.2023 22:25 Ответить
Респектище!
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22.03.2023 21:52 Ответить
Принцеса Вельська відвідала полігон, де тренуються українські солдати
09 березня, 2023

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22.03.2023 22:01 Ответить
Так, Катруся - молодець.
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22.03.2023 23:11 Ответить
А солдату тепер до старості ходити з отим турнікетом, який наклала принцеса ?
А що робити ? 😂
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23.03.2023 00:16 Ответить
Олег Леусенко
@leusenko1
Дві русскомирські потвори, луганський браток Данілов та пропагандонка Бєні скабєєва (закреслено) мосейчук про ігри Залужного!
Не про схематози ОПи, мародерство резнікова, єрмака, капітуляцію подоляка-арахамії, пройопи Зеленського, а про ігри нашого генерала!
Гниди, млять.
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22.03.2023 22:12 Ответить
Залужний грає в стратегічні ігри, по серьозному, із своєю генеральською братвою.
Так що на місці ЗЄльоних варто міцно послухати репу 😂
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23.03.2023 00:19 Ответить
З дня на день, чекаємо на візит в Україну катлети та посильних генерала харашковсько з батальйонів БЗДІЖенців у Монако, Відня, Дубаю, та країн півдня ЄС!!
Деякі з них, прибудуть на власних яхтах, щоб передати до складу ВМС України! Пора, сезон відпочинку….
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22.03.2023 22:23 Ответить
********** в РНБОУ, як і церковникии московії, до жлобських соковиті меблів, щоб «вялічіє» перло черні та холопам в очі!!!
Ми ж, це, щось одне, а он тє, коториє…, он тє, махонькіє, как миші, пардон, кріси….
Чому ми не в НАТІ ..
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22.03.2023 22:29 Ответить
Гут.
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22.03.2023 23:07 Ответить
 
 