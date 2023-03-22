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Новости Война
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В результате ракетной атаки по Запорожью 1 человек погиб, 34 пострадали, - МВД

запоріжжя

В Запорожье завершена спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилые дома.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

"Спасатели ГСЧС Украины извлекли из-под завалов 6 человек и ликвидировали пожар в 2 многоэтажках.

Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, из них 3 детей. К сожалению, один человек умер в больнице", - написал Клименко в фейсбуке.

Напомним, 22 марта россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Оккупанты попали в многоэтажку.

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Суки кацапські горіть в пеклі всі до одного. Ваше ******** стадо має бути знищене.
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22.03.2023 21:59 Ответить
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22.03.2023 22:08 Ответить
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22.03.2023 23:01 Ответить
 
 