В результате ракетной атаки по Запорожью 1 человек погиб, 34 пострадали, - МВД
В Запорожье завершена спасательная операция на месте попадания российской ракеты в жилые дома.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
"Спасатели ГСЧС Украины извлекли из-под завалов 6 человек и ликвидировали пожар в 2 многоэтажках.
Пострадали 34 человека. 29 госпитализированы, из них 3 детей. К сожалению, один человек умер в больнице", - написал Клименко в фейсбуке.
Напомним, 22 марта россияне нанесли ракетный удар по Запорожью. Оккупанты попали в многоэтажку.
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Саша Пончик
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Чайка Київ
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ПравдаЛюбка
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