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Этот год является решающим для развития войны России против Украины, - президент Чехии Павел

павел

Президент Чехии Петр Павел предположил, что в 2024 году поддержка Украины союзниками значительно снизится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Мы должны принять во внимание усталость от войны и то, что это значит для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться", – отметил чешский президент.

Павел напомнил о президентских выборах в США в 2024 году и о ожидаемой сосредоточенности на внутренней политике.

"Если поддержка США уменьшится, поддержка ряда европейских стран также уменьшится. Украина должна это учитывать", – сказал он.

Президент Чехии предположил, что в 2024 году Украина, вероятно, уже не сможет приступать к каким-либо большим и сложным операциям.

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"Этот год является решающим для развития войны", - подчеркнул Павел.

Он добавил, что сейчас западные государства поставляют Украине необходимое оружие, чтобы оно могло занять лучшую стартовую позицию для любых переговоров с РФ.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка контрнаступления, поскольку союзникам будет сложно долгое время поддерживать нынешний уровень помощи.

Автор: 

Павел Петр (121)


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Топ комментарии
+20
Если вы не будете снабжать Украину, то вскоре будете сами воевать. Не нужно думать что это только Украине нужно. Только слепец и глупец думает что современное оркообщество кацапии остановится на достигнутом. Любая победа кацапов только сделает их кровожаднее и наглее. Так что придется помогать и в 2024 и 2025 и сколько надо
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22.03.2023 22:07
+12
А где воевал этот генерал. В Европе последние боевые действия в конце
ХХ-го века в Югославии. Больше не было. А военные действия в Украине нельзя
не счем сравнить по накалу. Как он может оценивать ситуацию.
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22.03.2023 22:12
+11
Шось він часто про Україну, втому Заходу від війни, ще щось. Не схоже на генерала НАТО. Скидається на те, що боїться підозр в путінферштейн, та і п...ть його старих знайомців з "легендарной
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22.03.2023 22:09
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Правила форума Совет форумчан
Если вы не будете снабжать Украину, то вскоре будете сами воевать. Не нужно думать что это только Украине нужно. Только слепец и глупец думает что современное оркообщество кацапии остановится на достигнутом. Любая победа кацапов только сделает их кровожаднее и наглее. Так что придется помогать и в 2024 и 2025 и сколько надо
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22.03.2023 22:07 Ответить
Хто це сказав про «втому»???

Меркель? Орбан?

Ні. Це нова зірка ху&ла!

Яка клеїть дурня, та робить вигляд що усі забули як у 1968 було раздавлено російськими танками « Празку Весну»
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22.03.2023 22:20 Ответить
Вам просто не подобається реальність. Але це не його вина, вій її просто озвучив.
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23.03.2023 07:46 Ответить
Так я тоже озвучил реальность. Которая произойдет при условии Х.
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23.03.2023 09:31 Ответить
Платники податків в таку реальність у найближчі десятиліття не вірять.
Ось вам і реальність сьогодення.
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23.03.2023 15:21 Ответить
вы не вправе говорить за плательщиков налогов.
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23.03.2023 20:28 Ответить
Я кажу в першу чергу за реальність.
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24.03.2023 05:40 Ответить
реальность такова, что плательщики это миллионы человек, а говорите вы один. И вряд ли они делегировали вам способность выражать их мнение.
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24.03.2023 09:42 Ответить
Перебувайте і далі у своїй реальності...
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25.03.2023 07:41 Ответить
Дякую) ще найкраще побажання для мене.
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25.03.2023 16:52 Ответить
Шось він часто про Україну, втому Заходу від війни, ще щось. Не схоже на генерала НАТО. Скидається на те, що боїться підозр в путінферштейн, та і п...ть його старих знайомців з "легендарной
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22.03.2023 22:09 Ответить
Навпаки він типовий сцикливий генерал НАТО.
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22.03.2023 22:39 Ответить
Может он кореш Земана,тоже был той ещё пуйловской шлендрой но после начала войны вроде стал нормальным.
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22.03.2023 22:41 Ответить
Шо то риторика Павлика меняется стабильно по низходящей....

А до выборов "так дышал, таак дышал"...
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22.03.2023 22:09 Ответить
А где воевал этот генерал. В Европе последние боевые действия в конце
ХХ-го века в Югославии. Больше не было. А военные действия в Украине нельзя
не счем сравнить по накалу. Как он может оценивать ситуацию.
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22.03.2023 22:12 Ответить
Цікаво: а що скаже світова економіка при затягуванні війни на невизначений час? Іншими словами: що скажуть вам ваші виборці, коли їх рівень життя впаде через цю війну? Ну і найгірший варіант: що ви будете робити, якщо (не приведи Боже!) Україна не вистоїть?
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22.03.2023 22:13 Ответить
Набридла ця комуняцька консерва в червоних труселях.
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22.03.2023 22:13 Ответить
чи то орбан вкусив його за цюцюрку?
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22.03.2023 22:15 Ответить
У них любоФ.
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23.03.2023 00:07 Ответить
Щось збагато триндить цей генерал
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22.03.2023 22:16 Ответить
Тим не менш, Захід - це група найсильніших країн світу, з аналізом там усе добре. Такий сценарій, що Росія буде намагатися "втомати" Захід війною, був відомий задовго до її початку. Я впевнений, що якщо враховуючи весь свій наявний аналітичний апарат, Захід усе ж вирішив серйозно втрутитися у війну, а не дато Україні тихо померти - значить, скоріш за все, у нього є план, який виправдає цю інвестицію.
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22.03.2023 22:28 Ответить
И весь мир не будет крутиться только вокруг одних интересов. )) А прийдеться .
До міра ще туго доходить , що паРаша не заспокоїться сама по собі . ЇЇ прийдеться тільки - змушувати силою . Одні поляки та прибалти це розуміють , інші вважають що все якось само собою - устаканиться . Ну ну . !!
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22.03.2023 22:36 Ответить
Гдє то слишал , але бачу - не дійшло . То ж почуй ще раз !!
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22.03.2023 22:45 Ответить
Та заспокойся. Ти хоч сто раз повторюй ці свої хотєлки, але захід вже прямо в очі каже, що підтримка тільки на цей рік. Це завуальовано означає, що нам на визволення своєї території відведений час до зими. Якщо все не відвоюємо, то на решту територій корейський варіант. І нікуди ми не дінемось, прийдеться погодитись. Зелені гнилий не спромоглися за три роки налагодити виробництво власної зброї, тому повністю залежати від заходу.
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22.03.2023 22:59 Ответить
Мені пох що каже Захід , в особі цього хєнєрала . Хоча таки - більшість Заходу ніяких дедлайнів і не надає , а обіцяє підтримувати Україну скільки треба . Хєнєрал зарано пускає соплі . Як і ти ..
Я лише говорю про те що Захід , в разі згортання підтримки України , буде змушений заспокоювати ***** сам . !! От і все .
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22.03.2023 23:23 Ответить
Який наївний у нас народ. "Обіцянки-цяцянки"
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22.03.2023 23:30 Ответить
Фсьопрапальної гнидоти теж вистачає .
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22.03.2023 23:37 Ответить
особенно ты утомился милок...
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22.03.2023 22:37 Ответить
тебя Ивана здесь много пользователей знает...?
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22.03.2023 22:50 Ответить
ВВП США і ЄС приблизно половина світового -- рашки 2% і вони вже починають буксувати -- чи не зарано .
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22.03.2023 22:25 Ответить
Цей Павєл вже - устал ат вайни і зламався .
Вертайте Земана , той обіцяв підтримувати Україну скільки буде потрібно .
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22.03.2023 22:31 Ответить
Я про це казав ще минулого року. Перше вікно можливостей проє*** кінець літа-осінь. Партнери не надали достатьньої кількосі тих же снарядів. Тому наступ швидко захлинувся через нестачу БК. Далі відбулась мобілізація орків...
Зараз прийдеться штурмувати ешелоновану оборону орків, а для цього знову треба більше БК.
Життя покаже чи вдасться розгромити окупантів тим що нам надали.
З іншого боку наші керманичі занадто сподівались на допомогу. А свої мобілізаційні можливості (людські та економічн) просрали. А більше займались улюбленою справою (крадіжками з бюджету та піаром)
Відтак дійсно залишився останній шанс переламати хід війни.
Альтернатива... Перехід до позиційної війни, стабілізація фронту. А далі або перемир'я. Або безкінечні бої "місцевого значення" на 1500 км фронту.
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22.03.2023 22:38 Ответить
Нажаль ви праві((
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22.03.2023 22:46 Ответить
"Ми повинні взяти до уваги втому від війни"Хто це "ми" США?НАТО? Чехія? Сам паркетний генерал Павел? втомились від війни? А, українці значить не втомились? Чути постійно постріли, вибухи, взліти літаків, шахедів, удари по цивільним і мирним місцям і інфраструктурі , смерті рідних і близьких, сльози матерів і дітей, чути неприємні новини з фронту, смерті бійців ЗСУ, сирени, довготривале відключення світла, проблема з водою, опаленням, їжею(прифронтові зони), страх, безнадія у світле майбутнє ? Таких масштабів війни і таких ворогів немала ні ОДНА країна у світі як ми, в США таких ворогів не було, в Ізраїля також слабенькі вороги в порівнянні з кацапами, якщо Україна ( не дай бог) паде, то будете ви воювати з ******, бо почувши "запах перемоги" на одній Україні він не зупиниться, і тоді ви ще згадаєте як Україна ваші шкури боронила
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22.03.2023 22:39 Ответить
Интересно в каких войнах и сражениях побывал этот бравыйгенерал....
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22.03.2023 22:43 Ответить
В Югославії чеський спецназ під його проводом деблокував французів - мироточців, затиснутих між сербами та хорватами. За це отримав французького ордена.
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22.03.2023 23:03 Ответить
О, значит я беру назад свої слова, що він паркетний генерал, але все одне його слова для нас невтішні
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22.03.2023 23:05 Ответить
А навіщо ви це розказуєте президенту Чехії? Втомились від війни ви три роки назад, коли обрали довбойоба президентом. Тепер які претензії до Павела? І не буде Росія воювати з НАТО, це дешеві страшилки таких диванних експертів. Є Україна. Буфер. Цього цілком достатньо. А те, що війна заморозить я на довгий час, їх цілком влаштовує. Це ж не їх територія
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22.03.2023 23:07 Ответить
За Долбойоба-Боневтіка я ніколи не голосував, за його Зелену Шоблу також і близько.Вони мене не цікавлять, от думка пана Генерала Павла-так, тому що , це не перша його заява про Україну і наступ , я до сих пір згадую його заяву 3 дні тому, як він казав "Якщо український контрнаступ потерпить поразку, то отримати кошти на наступну допомогу буде важче".І зразу ж питання:А, звідки він знає, що буде саме так? Він, що геній у військовій справі?Чи знає туж обстановку яка відбувається у Бахмуті? Чи такий самий експерт як і ті, що давали Києву "3 днів", а він не впав? Павел і інші "лідери думок", думають, якщо вони на високих посадах у розвинутих країнах, то можна лапяти, що завгодно і це підніме духу українцям? Я більше вірю і прислухаюсь до думок і дій Залужного і Генштабу.
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22.03.2023 23:19 Ответить
Якщо Павел це говорить, значить такі настрої панують в країнах НАТО. Іїх абсолютно не колишуть ваші хотєлки. І Заслужений без допомоги заходу безсилий. Такі реалії, як би ви не затуляли вуха і голосно не кричали
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22.03.2023 23:28 Ответить
Так їх не тільки мої хотєлки, їх ***** не цікавить в цьому світі, окрім хіба що бабла і лизання сраки *****.Війна в Україні показала-хто є хто, світ повністю прогнил наскільки, що ні одного толкового лідера немає в цьому світі, Рейгани, Тетчери, Черчелі, вже давно повмирали, хіба, що Борис Джонсон ще більш-менш, а решта то таке, "слимаки".
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22.03.2023 23:35 Ответить
ну мне вот интересно - какие прогнозы у этого Петра Павела...?
мой прогноз - на первое число мая 203000+\- небольшой %...
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22.03.2023 22:41 Ответить
Цей павЕл,щось постійно пистить одне і теж,щур ще той,,(,
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22.03.2023 22:43 Ответить
"Ми повинні взяти до уваги втому від війни і те, що це означає для підтримки з боку західних країн. З часом вона зменшуватиметься", - зазначив чеський президент. рашистський агент Павел не враховує і не бере до уваги, що маховик війскової допомоги Україні тільки починає набирати обертів і заробляти на випуску зброї для України є непоганою рушійною силою для багатьох економік як в ЄС.так і в США
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22.03.2023 22:54 Ответить
Таки Павел - то не Гавел... Членство у КПЧ дається взнаки?
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22.03.2023 22:59 Ответить
Апостолы Петр и Павел печально качают головами...
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22.03.2023 23:08 Ответить
Якщо "колективний захід" дозволить собі "втомитися від України", то через деякий час теперішня "втома" буде видаватися йому (Заходу) періодом розквіту сил...
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22.03.2023 23:13 Ответить
НЕ ВИСНАЖУЄ.
Цілі галузі, ров'язані з ВПК США, активізувались, працюють з прибутком і розширюються.
Торгівля зброєю значно активізувалась: країни НАТО скидають Україні застраілі версії зброї, заміщаючи іх новітніми.
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22.03.2023 23:15 Ответить
Так. Дотепер "активізація ВПК" призводила до створення і масштабування нових матеріалів і технологій. На жаль, у більшості своїй - смертоносних. І кожного разу були потрібні неабиякі зусилля, що тримати того джина "поблизу пляшки". Про те, щоб "загнати його назад до пляшки" не було й мови.
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22.03.2023 23:26 Ответить
А хто його тягне за язика ?
Нема чим зайнятись ???
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22.03.2023 23:10 Ответить
Виходить, що обов'язки президента Чеської республіки не такі обтяжливі, щоб не залишалося часу на "воспомінанія і размишлєнія".
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22.03.2023 23:18 Ответить
Шось цей Павєл склизький якийсь...Усі його коменти стосовно подальших перспектив військових дій мають якийсь проросійський відтінок! Допомога зменшиться, втомилися від війни, буде непросто...Вкрай неприємний типус!
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22.03.2023 23:23 Ответить
Це й так зрозуміло, що Захід не буде вливати міліарди в Україну безкінечно. Вони хочуть отримати результат своєї допомоги - тому постійно й говорять про важливість контрнаступу і вже по ньому будуть дивитися - чи продовжувати допомогу, чи не в коня корм.
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22.03.2023 23:34 Ответить
Якщо корм не в коня, то Павел буде знову спостерігати Т-62 на вулицях Праги.
А Світлана Круп дуже близько познайомиться з бурятами.
То ж краще включити мізки.
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22.03.2023 23:44 Ответить
Точніше - круп Світлани. Ви самі нарвались на таку відповідь.
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22.03.2023 23:45 Ответить
Де ви взагалі такі беретеся - хами і придурки?
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22.03.2023 23:48 Ответить
Єдине на що здатні - в мережі ображати жінок, бо настільки нікчеми, що самі свою країну захистити не здатні, Захід за вас вобювати повинен. Підараси.
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22.03.2023 23:50 Ответить
Захід за нас не воює - він дає зброю.
Де беруть ТП, які не здатні це збагнути ?
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23.03.2023 00:46 Ответить
Так і в рашки ресурси через санкції і втрати на фронті будуть зменшуватись.Павел трохи дурновате і забагато теліпає язиком.
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23.03.2023 00:08 Ответить
Да, если в конце апреля (последней декаде, после беславной кончины ***** или его дублеров-двойников) паРашка не падет, то война продлится еще минимун на год!
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23.03.2023 06:38 Ответить
 
 