Этот год является решающим для развития войны России против Украины, - президент Чехии Павел

Президент Чехии Петр Павел предположил, что в 2024 году поддержка Украины союзниками значительно снизится.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Мы должны принять во внимание усталость от войны и то, что это значит для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться", – отметил чешский президент.

Павел напомнил о президентских выборах в США в 2024 году и о ожидаемой сосредоточенности на внутренней политике.

"Если поддержка США уменьшится, поддержка ряда европейских стран также уменьшится. Украина должна это учитывать", – сказал он.

Президент Чехии предположил, что в 2024 году Украина, вероятно, уже не сможет приступать к каким-либо большим и сложным операциям.

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"Этот год является решающим для развития войны", - подчеркнул Павел.

Он добавил, что сейчас западные государства поставляют Украине необходимое оружие, чтобы оно могло занять лучшую стартовую позицию для любых переговоров с РФ.

Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка контрнаступления, поскольку союзникам будет сложно долгое время поддерживать нынешний уровень помощи.