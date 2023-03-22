Этот год является решающим для развития войны России против Украины, - президент Чехии Павел
Президент Чехии Петр Павел предположил, что в 2024 году поддержка Украины союзниками значительно снизится.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ZN со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.
"Мы должны принять во внимание усталость от войны и то, что это значит для поддержки со стороны западных стран. Со временем она будет уменьшаться", – отметил чешский президент.
Павел напомнил о президентских выборах в США в 2024 году и о ожидаемой сосредоточенности на внутренней политике.
"Если поддержка США уменьшится, поддержка ряда европейских стран также уменьшится. Украина должна это учитывать", – сказал он.
Президент Чехии предположил, что в 2024 году Украина, вероятно, уже не сможет приступать к каким-либо большим и сложным операциям.
"Этот год является решающим для развития войны", - подчеркнул Павел.
Он добавил, что сейчас западные государства поставляют Украине необходимое оружие, чтобы оно могло занять лучшую стартовую позицию для любых переговоров с РФ.
Напомним, ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что у Украины будет только одна попытка контрнаступления, поскольку союзникам будет сложно долгое время поддерживать нынешний уровень помощи.
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Меркель? Орбан?
Ні. Це нова зірка ху&ла!
Яка клеїть дурня, та робить вигляд що усі забули як у 1968 було раздавлено російськими танками « Празку Весну»
Ось вам і реальність сьогодення.
А до выборов "так дышал, таак дышал"...
ХХ-го века в Югославии. Больше не было. А военные действия в Украине нельзя
не счем сравнить по накалу. Как он может оценивать ситуацию.
До міра ще туго доходить , що паРаша не заспокоїться сама по собі . ЇЇ прийдеться тільки - змушувати силою . Одні поляки та прибалти це розуміють , інші вважають що все якось само собою - устаканиться . Ну ну . !!
Я лише говорю про те що Захід , в разі згортання підтримки України , буде змушений заспокоювати ***** сам . !! От і все .
Вертайте Земана , той обіцяв підтримувати Україну скільки буде потрібно .
Зараз прийдеться штурмувати ешелоновану оборону орків, а для цього знову треба більше БК.
Життя покаже чи вдасться розгромити окупантів тим що нам надали.
З іншого боку наші керманичі занадто сподівались на допомогу. А свої мобілізаційні можливості (людські та економічн) просрали. А більше займались улюбленою справою (крадіжками з бюджету та піаром)
Відтак дійсно залишився останній шанс переламати хід війни.
Альтернатива... Перехід до позиційної війни, стабілізація фронту. А далі або перемир'я. Або безкінечні бої "місцевого значення" на 1500 км фронту.
мой прогноз - на первое число мая 203000+\- небольшой %...
Цілі галузі, ров'язані з ВПК США, активізувались, працюють з прибутком і розширюються.
Торгівля зброєю значно активізувалась: країни НАТО скидають Україні застраілі версії зброї, заміщаючи іх новітніми.
Нема чим зайнятись ???
А Світлана Круп дуже близько познайомиться з бурятами.
То ж краще включити мізки.
Де беруть ТП, які не здатні це збагнути ?