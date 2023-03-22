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Новости Война
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Ядерная безопасность на ЗАЭС в критическом состоянии, в который раз призываю обезопасить станцию, - Гросси

заес,аес,запорізька

Наблюдатели Международного агентства по атомной энергии получили информацию о возможном отключении ЗАЭС от последней резервной линии электропередачи.

Об этом говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"Команда ISAMZ (миссия МАГАТЭ в Запорожье. - Ред.) была проинформирована о том, что подключение к линии 750 кВ может быть отключено на неизвестный период времени для проведения технического обслуживания/ремонта на линии. Пока нет информации о том, может ли это произойти, когда это произойдет и как долго. Важно, чтобы была необходима координация и коммуникация между диспетчером украинских электросетей и станцией", - говорится в заявлении.

В МАГАТЭ отметили, что в течение трех недель ЗАЭС получает внешнее электроснабжение только по одной магистральной внешней линии электропередач мощностью 750 кВ.

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"Хотя все шесть реакторов на ЗАЭС остановлены, а два из них находятся в состоянии горячей остановки, станции требуется внешнее электроснабжение для выполнения основных функций ядерной безопасности и обеспечения защиты. Без резервной линии любое повреждение линии 750 кВ приведет к полной потере всего внешнего питания станции," - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ также напомнили, что 9 марта ЗАЭС потеряла все внешнее электроснабжение на 11 часов, из-за чего станцию пришлось перевести на аварийные дизельные генераторы для охлаждения реакторов.

"Ядерная безопасность на ЗАЭС остается в шатком состоянии. Я еще раз призываю все стороны взять на себя обязательства по обеспечению ядерной безопасности и защиты на станции", - заявил Рафаэль Гросси.

Ремонтные работы последней резервной линии были назначены сначала на 5 марта, затем – на 10 и 13, однако переподключение было невозможно. Новой датой восстановления линии назначено 23 марта.

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Напомним, 9 марта Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность очередным обесточиванием ЗАЭС, которое произошло в результате массированного ракетного обстрела Украины россиянами. Гросси призвал сотрудников МАГАТЭ взять на себя обязательство защищать ядерную безопасность станции.

Автор: 

ядерная безопасность (490) Запорожская АЭС (701) Рафаэль Гросси (172)


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Кого закликає пан директор? "Сторони конфлікту"?
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22.03.2023 22:50 Ответить
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22.03.2023 22:58 Ответить
який там, нахрєн, бог. зараз Україна в руках української армії, та тієї цивілізованої частини світу, яка нам допомагає.
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23.03.2023 10:50 Ответить
Протріть йому хтось нарешті оченята
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22.03.2023 23:01 Ответить
Вы могли бы отозвать лицензию Росатом. Но бла бла - намного легче.
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23.03.2023 01:51 Ответить
''Закликає всі сторони''... Бляха-муха! А те що Україна немає туди доступу то він небачить???
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23.03.2023 09:14 Ответить
Грося ніх*я не зробив для поліпшення безпеки зі свого боку як директор МаГаТе але п*здіти не мішки таскати так?
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23.03.2023 13:03 Ответить
А если станция шарахнет, то ната введет вайска?
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23.03.2023 13:11 Ответить
 
 