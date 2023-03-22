Российские оккупанты в течение 22 марта трижды обстреляли из артиллерии Никопольскую громаду, - облсовет

В течение дня российские войска трижды били по Никопольскому району.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

"Террор Никопольщины, который совершают россияне, продолжается. В течение дня оккупанты трижды били по району - атаковали с дронов и били из тяжелой артиллерии. Под вражеским огнем была Марганецкая громада. В результате обстрелов там изуродовано админздание, два частных предприятия, хозяйственная постройка и автомогбиль. Повреждены и электросети, – написал он.

По словам Лукашука, обошлось без пострадавших.

"Снова стало больше воздушных тревог. Прошу всех не игнорировать сирены и соблюдать правила безопасности", - подытожил Лукашук.

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