Российские оккупанты в течение 22 марта трижды обстреляли из артиллерии Никопольскую громаду, - облсовет
В течение дня российские войска трижды били по Никопольскому району.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале написал глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
"Террор Никопольщины, который совершают россияне, продолжается. В течение дня оккупанты трижды били по району - атаковали с дронов и били из тяжелой артиллерии. Под вражеским огнем была Марганецкая громада. В результате обстрелов там изуродовано админздание, два частных предприятия, хозяйственная постройка и автомогбиль. Повреждены и электросети, – написал он.
По словам Лукашука, обошлось без пострадавших.
"Снова стало больше воздушных тревог. Прошу всех не игнорировать сирены и соблюдать правила безопасности", - подытожил Лукашук.
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ПравдаЛюбка
показать весь комментарий22.03.2023 23:47 Ответить Мне нравится 1
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