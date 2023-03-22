Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным относительно экспорта зерна и российских удобрений

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган анонсировал очередные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Они могут состояться уже на этой неделе и будут касаться зерновой сделки и экспорта российских удобрений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В интервью нескольким местным телеканалам Эрдоган заявил, что "Турция является единственной страной, которую называют посредником в российско-украинской войне".

"Господин Путин говорит: "Я отправлю зерно через зерновой коридор, 44% отсюда идет в Европу, давайте отправлять в слаборазвитые страны Африки". Я сказал ему: "Давайте превратим это в муку и отправим в слаборазвитые страны". Мы будем еще разговаривать с господином. Путиным", – рассказал Эрдоган, уточнив, что разговор состоится через 2-3 дня.

Он также пообещал содействовать выполнению требований РФ по экспорту ее удобрений.

"Так же есть потребность в удобрениях. Мы их обеспечим. Мы попытаемся облегчить их транспортировку для отправки в слаборазвитые страны", - добавил президент Турции.

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