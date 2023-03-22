РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12503 посетителя онлайн
Новости
2 361 13

Эрдоган анонсировал переговоры с Путиным относительно экспорта зерна и российских удобрений

ердоган,путін

Президент Турции Раджеп Тайип Эрдоган анонсировал очередные переговоры с российским президентом Владимиром Путиным. Они могут состояться уже на этой неделе и будут касаться зерновой сделки и экспорта российских удобрений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В интервью нескольким местным телеканалам Эрдоган заявил, что "Турция является единственной страной, которую называют посредником в российско-украинской войне".

"Господин Путин говорит: "Я отправлю зерно через зерновой коридор, 44% отсюда идет в Европу, давайте отправлять в слаборазвитые страны Африки". Я сказал ему: "Давайте превратим это в муку и отправим в слаборазвитые страны". Мы будем еще разговаривать с господином. Путиным", – рассказал Эрдоган, уточнив, что разговор состоится через 2-3 дня.

Он также пообещал содействовать выполнению требований РФ по экспорту ее удобрений.

"Так же есть потребность в удобрениях. Мы их обеспечим. Мы попытаемся облегчить их транспортировку для отправки в слаборазвитые страны", - добавил президент Турции.

Читайте также: Приведенная Путиным статистика по зерновому коридору не соответствует действительности, - МИД

Автор: 

путин владимир (31214) Турция (3371) Эрдоган Реджеп Тайип (893) зерновой коридор (226)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
22.03.2023 23:19
+10
Насправді турки не набагато кращі за Китай, роблять тільки те ,що їм вигідно, ні про які цивілізаційні цінності, солідарність не ідеться - сухий розрахунок : нам байрактари, Мрапи . росії : ремонт літаків, логістика підсанкційних товарів. ООН : добрива, зерно. І всюди свій процент, і репутація " Єдинних справжніх посередників".... мені насправді здається, що їм і НАТО потрібне тільки ,щоб мати важелі впливу як от " ми візьмемо Фінляндію і Швецію " тільки при умові.... Вони і в ЕС хочуть .... а внутрішня риторика мало чим відрізняється від росії,Китаю .
показать весь комментарий
22.03.2023 23:38
+4
Добрива..аміакопровід..південний припортовий завод..погана для нас схема..
показать весь комментарий
22.03.2023 23:28
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
22.03.2023 23:19 Ответить
Добрива..аміакопровід..південний припортовий завод..погана для нас схема..
показать весь комментарий
22.03.2023 23:28 Ответить
А для пана султана - самий цимус...
показать весь комментарий
22.03.2023 23:34 Ответить
Треба запросити путіна на перемовини в Турцію. І там і припинити його президентства арештом
показать весь комментарий
22.03.2023 23:36 Ответить
Насправді турки не набагато кращі за Китай, роблять тільки те ,що їм вигідно, ні про які цивілізаційні цінності, солідарність не ідеться - сухий розрахунок : нам байрактари, Мрапи . росії : ремонт літаків, логістика підсанкційних товарів. ООН : добрива, зерно. І всюди свій процент, і репутація " Єдинних справжніх посередників".... мені насправді здається, що їм і НАТО потрібне тільки ,щоб мати важелі впливу як от " ми візьмемо Фінляндію і Швецію " тільки при умові.... Вони і в ЕС хочуть .... а внутрішня риторика мало чим відрізняється від росії,Китаю .
показать весь комментарий
22.03.2023 23:38 Ответить
НАТО не стоит надеяться на Турцию в случае чего:
Эрдоган: Турция не будет стороной какого-либо конфликта, она всегда будет выступать за мир.
показать весь комментарий
22.03.2023 23:53 Ответить
Ердогану нормально з міжнародним злочинцем спілкуватися перед самими виборами???
показать весь комментарий
22.03.2023 23:43 Ответить
туркам не до того - их трясет каждый день. поэтому про выборы они не думают.
показать весь комментарий
22.03.2023 23:48 Ответить
странно что ******** тянет с визитом лукашенко. Пока пюреру тоже не выписали ордер, можно договориться о поставках удобрений на прямую.
показать весь комментарий
22.03.2023 23:47 Ответить
Мо досить нас голодоморити, самім нехер кушати
показать весь комментарий
22.03.2023 23:56 Ответить
наші зе-бабуїни і просто дурачки радісно звуть турків нашими союзниками. але турки роблять тільки те що їм вигідно і цинічно наживаються і на нас і на русні. за ті ж Байрактари Укр. платить туркам+ дає двигуни+ дала їм технологію виробництва Стугни
показать весь комментарий
23.03.2023 00:18 Ответить
Тому Ердогану доповіли, що кацапи волають, що Константінопіль-це параша?
показать весь комментарий
23.03.2023 01:34 Ответить
а Эрдоган,часом не хочет стать соучастником *****,в Гаагском военном Трибунале ????
показать весь комментарий
23.03.2023 07:33 Ответить
 
 