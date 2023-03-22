Европейские страны, являющиеся членами МУС, должны арестовать Путина в случае визита, - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на слушаниях в Сенате, что любая европейская страна, являющаяся стороной Международного уголовного суда, должна арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит эту страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательство, должен выполнять свои обязательства", – сказал Блинкен в ответ на вопросы сенатора.

Госсекретарь не ответил на вопрос о том, выдадут ли власти США президента России МУС, если он приедет в эту страну. В то же время он отметил, что США не являются стороной в суде. Страна отозвала свою подпись, так и не ратифицировав устав в начале 2000-х.

"Я не думаю, что он планирует в ближайшее время приехать сюда", – отметил Блинкен.

Читайте также: Путин рискует попасть под арест, если приедет в Бразилию, - министр МИД Виейра