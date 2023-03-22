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Европейские страны, являющиеся членами МУС, должны арестовать Путина в случае визита, - Блинкен

блінкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на слушаниях в Сенате, что любая европейская страна, являющаяся стороной Международного уголовного суда, должна арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит эту страну.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

"Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательство, должен выполнять свои обязательства", – сказал Блинкен в ответ на вопросы сенатора.

Госсекретарь не ответил на вопрос о том, выдадут ли власти США президента России МУС, если он приедет в эту страну. В то же время он отметил, что США не являются стороной в суде. Страна отозвала свою подпись, так и не ратифицировав устав в начале 2000-х.

"Я не думаю, что он планирует в ближайшее время приехать сюда", – отметил Блинкен.

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Автор: 

путин владимир (31214) США (26422) Международный уголовный суд (233) Блинкен Энтони (936)


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Топ комментарии
+4
Не все так просто, как нам видится с дивана...

Если уж Бразилия сказала - арестуем, то про "демонстративные визиты" теперь только в Китай...
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23.03.2023 00:08
+2
Почти уверен что никто на это не пойдет. А демонстративный визит обязательно будет в какую нибудь Венгрию, Кыргизстан или Иран ... даже ради того что бы самоутвердиться и показать что ему наплевать на любое международное право.
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22.03.2023 23:45
+2
В Угорщину не можна - вона зі статутом. Киргизстан збирається ратифікувати. Тож зі списку залишається лише фабрика мопедів
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23.03.2023 00:30
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Почти уверен что никто на это не пойдет. А демонстративный визит обязательно будет в какую нибудь Венгрию, Кыргизстан или Иран ... даже ради того что бы самоутвердиться и показать что ему наплевать на любое международное право.
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22.03.2023 23:45 Ответить
Не все так просто, как нам видится с дивана...

Если уж Бразилия сказала - арестуем, то про "демонстративные визиты" теперь только в Китай...
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23.03.2023 00:08 Ответить
Буде візит і цим покаже що їм байдуже рішення суду, як вже показали всі дії в ООН, ОБСЄ, G20.
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23.03.2023 00:13 Ответить
В Угорщину не можна - вона зі статутом. Киргизстан збирається ратифікувати. Тож зі списку залишається лише фабрика мопедів
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23.03.2023 00:30 Ответить
угорщина - це *************, орбан буде руки цілувати своєму кремлівському кумирові, якщо той приїде
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23.03.2023 08:30 Ответить
... чим дасть можливість звинуватити себе у невиконанні ордеру і не отримати західних грошей для своєї *************
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23.03.2023 09:24 Ответить
ну так хто був правий?
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23.03.2023 21:08 Ответить
Стосовно чого? пуйло ще нікуди не поїхало
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24.03.2023 01:35 Ответить
Гаага плює на раSSію....і показує, що любі контакти з підсудним педофілом путіним - це КІНЕЦЬ твоєї кар`єри в Європі, а можливо і у світі....
Ордер на арешт Злодія путіна...- ЦЕ 100% удар по руZZкій агентурі в Європі, щоб Макрони, Берлусконі, Меркельши, шрьодери, Папа , Ердоган та інші...НЕ хотіли "заглянуть путіну" в глаза і "сахраніть ліцо" диктатору...

дуже цікаво, як поведе себе орбан....

P.S шольц перший з європейських політиків себе "законтачив"... зателефонував Підозрюваному Педофілу путіну.... значить Є все ж таки якесь досьє у фсб на цього агента....

я думав, що чекісти орбану першому запропонують розмовляти з терористом путіним...
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23.03.2023 10:14 Ответить
В Угорщину можна бо... в Україні прітєсняют мадьярів 😕
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23.03.2023 00:47 Ответить
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23.03.2023 00:48 Ответить
З ху@ лом бажано покінчити до Гааги ,
бо така мразота не має права на життя навіть за гратами 😠
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23.03.2023 01:03 Ответить
Отвечая на высказывания :Госсекретаря США Энтони Блинкена об аресте В. Путина .... надо воспользоватся наработками Лукашенко. .... захватить пролетающий авиалайнер над государством истребителями и посадить на землю и арестовать нужную фигуру. , как лукашенко арестовал Протасевича с его девушкой над Белоруссией.
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23.03.2023 02:05 Ответить
Прекрасна тренувальна місія для пілотів повітряних сил ЗСУ, які тренуються на F-16.

І взагалі, ці літаки можна купити в любому воєнторзі.

Далі на вимогу параші при оон можна створити комісію, яка 10 років буде досліджувати, в якій комплектації ці самі F-16 продаються в умовному воєнторзі.
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23.03.2023 10:58 Ответить
..следует также арестовывать и за пособничество райху фаишистии и шайке ***** бункерного...
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23.03.2023 07:10 Ответить
 
 