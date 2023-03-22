Европейские страны, являющиеся членами МУС, должны арестовать Путина в случае визита, - Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил на слушаниях в Сенате, что любая европейская страна, являющаяся стороной Международного уголовного суда, должна арестовать президента России Владимира Путина, если он посетит эту страну.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
"Я думаю, что любой, кто является стороной в суде и имеет обязательство, должен выполнять свои обязательства", – сказал Блинкен в ответ на вопросы сенатора.
Госсекретарь не ответил на вопрос о том, выдадут ли власти США президента России МУС, если он приедет в эту страну. В то же время он отметил, что США не являются стороной в суде. Страна отозвала свою подпись, так и не ратифицировав устав в начале 2000-х.
"Я не думаю, что он планирует в ближайшее время приехать сюда", – отметил Блинкен.
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Если уж Бразилия сказала - арестуем, то про "демонстративные визиты" теперь только в Китай...
Ордер на арешт Злодія путіна...- ЦЕ 100% удар по руZZкій агентурі в Європі, щоб Макрони, Берлусконі, Меркельши, шрьодери, Папа , Ердоган та інші...НЕ хотіли "заглянуть путіну" в глаза і "сахраніть ліцо" диктатору...
дуже цікаво, як поведе себе орбан....
P.S шольц перший з європейських політиків себе "законтачив"... зателефонував Підозрюваному Педофілу путіну.... значить Є все ж таки якесь досьє у фсб на цього агента....
я думав, що чекісти орбану першому запропонують розмовляти з терористом путіним...
бо така мразота не має права на життя навіть за гратами 😠
І взагалі, ці літаки можна купити в любому воєнторзі.
Далі на вимогу параші при оон можна створити комісію, яка 10 років буде досліджувати, в якій комплектації ці самі F-16 продаються в умовному воєнторзі.