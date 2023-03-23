ЮАР будет проводить консультации с РФ по ордеру на арест Путина перед его приездом на саммит БРИКС

Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что правительству страны придется обсудить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и проконсультироваться с российской стороной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет SAfm news

В частности, министр заявила, что правительству ЮАР нужно обсудить выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента России.

Редактор SABC News Софи Мокуна опубликовала в Twitter фрагмент заявления Пандор.

По словам чиновницы, властям ЮАР также придется вести консультации с российской стороной.

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"Мы изучим положения нашего законодательства, вероятно, проведем дискуссии в кабинете министров, а также с нашими коллегами в России, чтобы определить, как действовать дальше".

В августе 2023 года Путин планирует посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР.

19 марта спикер президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что правительство страны "осознает свои юридические обязательства, но до саммита продолжит взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами".

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