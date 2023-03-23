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ЮАР будет проводить консультации с РФ по ордеру на арест Путина перед его приездом на саммит БРИКС

суд,мкс,гаага,кримінальний,міжнародний

Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что правительству страны придется обсудить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и проконсультироваться с российской стороной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет SAfm news

В частности, министр заявила, что правительству ЮАР нужно обсудить выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента России.

Редактор SABC News Софи Мокуна опубликовала в Twitter фрагмент заявления Пандор.

По словам чиновницы, властям ЮАР также придется вести консультации с российской стороной.

Читайте: Европейские страны, являющиеся членами МУС, должны арестовать Путина в случае визита, - Блинкен

"Мы изучим положения нашего законодательства, вероятно, проведем дискуссии в кабинете министров, а также с нашими коллегами в России, чтобы определить, как действовать дальше".

В августе 2023 года Путин планирует посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР.

19 марта спикер президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что правительство страны "осознает свои юридические обязательства, но до саммита продолжит взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами".

Также читайте: Ордер МУС ставит Путина в совсем другую позицию по отношению к международному сообществу, - Боррель

Гаага (298) ЮАР (207) Международный уголовный суд (233)


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Топ комментарии
+30
з усамой бен ладеном ніхто не консультувався, які можуть бути консультації з терористом і виродком путіним?
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23.03.2023 00:03
+19
Уявляю як це буде: чи можна Вас заарештувати? Ні? Ну вибачте, але ми мусили запитати
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23.03.2023 00:04
+13
Та не приїде ботоксне уйобіще, пришле алкоконяку лаврова. Як завжди. Вже скільки разів подібне було, а після ордеру на арешт тим більше ботоксна сцикуняра нікуди не висуне свою сраку
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23.03.2023 00:03
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Та не приїде ботоксне уйобіще, пришле алкоконяку лаврова. Як завжди. Вже скільки разів подібне було, а після ордеру на арешт тим більше ботоксна сцикуняра нікуди не висуне свою сраку
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23.03.2023 00:03 Ответить
Він малодухий сцикун.
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23.03.2023 00:25 Ответить
з усамой бен ладеном ніхто не консультувався, які можуть бути консультації з терористом і виродком путіним?
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23.03.2023 00:03 Ответить
С Гитлером прошла в свое время масса консультаций, ехать ему на Ялтинскую конференцию, или все ж таки не ехать
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23.03.2023 00:07 Ответить
Гітлера запрошували на ялтинську конференцію?
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23.03.2023 06:36 Ответить
Уявляю як це буде: чи можна Вас заарештувати? Ні? Ну вибачте, але ми мусили запитати
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23.03.2023 00:04 Ответить
А що каже з цього приводу Загін D армії США ? 😂
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23.03.2023 00:10 Ответить
А нічого, у них не говорити задача, а ліквідовувати, і в кінці то кінців США залишиться в сторонці не при справах, якщо х.уйло все ж таки наважиться.
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23.03.2023 08:49 Ответить
Злочинця треба заарештувати, а не віляти та проводити якісь там консультації
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23.03.2023 00:04 Ответить
А там і речі нема про те щоб не видати, там консультації їдуть як пошагово це буде, + рфії порадять не привозити своє ***** на пристойне зібрання
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23.03.2023 00:22 Ответить
Міністр міжнародних відносин і співробітництва ПАР Наледі Пандор заявила, що уряду країни доведеться обговорити ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна і проконсультуватися з російською стороною.

Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.

Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що його країна поважає та дотримується рішень Міжнародного кримінального суду. Тому Володимир Путін у разі приїзду до Бразилії ризикував би потрапити під арешт.

Відчуваєте різницю?
Коли все чітко, то не треба цілому уряду нічого обговорювати, просто дотриматись своїх забов'язань і все...
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23.03.2023 02:05 Ответить
а хто там прістойньій?
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23.03.2023 06:39 Ответить
Кончені.
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23.03.2023 00:05 Ответить
Була нормальна країна апартеїду, а зараз чорт зна що із негритянськими презиками
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23.03.2023 00:52 Ответить
Та да.(((
Эх,какую страну просрали.
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23.03.2023 07:08 Ответить
Чому це з негритянськими? ***** начебто монголожид
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23.03.2023 08:52 Ответить
Они думают максимум на 10 минут вперед. Из леса их вывели, дали технологии, а дать пару сотен лет эволюции не смогли, вот и имеют.
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23.03.2023 11:26 Ответить
Хай буде перебувати у нейтральних водах, і хто забажа може його відвідати
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23.03.2023 00:17 Ответить
Консультації??? Мдаааа..Щось з цим світом явно не так.🤦
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23.03.2023 00:25 Ответить
Ну вообще то это именно то что и должно быть при нормальном международном сотрудничестве.
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23.03.2023 00:54 Ответить
Какое "международное сотрудничество" с руснявыми ********?
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23.03.2023 01:06 Ответить
То есть консультации с теми,чей главарь подан в международный розыск?
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23.03.2023 01:16 Ответить
Ви про що?
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23.03.2023 05:21 Ответить
точно? клянешся своєю кокаїновою дозою?
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23.03.2023 08:39 Ответить
При нормальному так, якщо це цивілізовані країни як Україна, США , Канада чи Велика Британія але ж рашка то забита опущенна недокраїна населена в основному біологічним лишньохромосомим сміттям, що поголівно підлягає евтаназії, які з ними можуть бути консультації????
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23.03.2023 08:56 Ответить
А вот поэтому на Западе закон работает потому что не является выборочно-применяемым.
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23.03.2023 09:50 Ответить
Юридично підорашка навіть не країна а терорист, до неї не можливо приміряти те що до інших країн, її просто потрібно добити як складену суку
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23.03.2023 20:18 Ответить
Юридически страна, как бы вышивате не хотелось бы обратного.
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23.03.2023 22:53 Ответить
А от ти і спалилося опущене лишньохромосомке біосміттьева потомствене уйобище! Ти потомствений виродку хоч прапор зміни не розорить Україну прицепи аквафрешну сцаяну тряпку! А щодо країни уточню - за 4 роки рашку розділять на близько 30 держав, які будуть існувати під патронатом України і Союзників, тому рашка не країна оскільки і влада там захоплена терористами. Але тобі отомственному лишньохромосомому це дійде тільки коли у двері постукають ЗСУ, СБУ чи Нацгвардія!
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24.03.2023 07:27 Ответить
попросят пуйло не приезжать
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23.03.2023 00:48 Ответить
бедные негры. Такой стресс на ровном месте...
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23.03.2023 01:16 Ответить
Там не тока негры, там же фрицев завались - это почерк меркельши.
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23.03.2023 06:54 Ответить
консультації можуть бути лише з приводу тюремного меню ху@ла ...
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23.03.2023 01:22 Ответить
Не мужики. Закон не дышло. Или вы его выполняете или нахрен этот цирк. Не получится тут и рыбку съесть и на путина сесть.
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23.03.2023 02:41 Ответить
Та пустять вони його, пустять...
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23.03.2023 05:45 Ответить
Будуть думати якого путлера не шкода
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23.03.2023 05:48 Ответить
та то ж зулуси, вони тридцять і три роки танцювали біля тюрми, де сидів їх вождик Нельсон Мандела і нічого, Але все таки за товариша Пу стидно. Якийсь Хан за один підпис приніс більше зневаги до нього ніж тисяча Навальних.
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23.03.2023 06:15 Ответить
ЮАР это буры.
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23.03.2023 22:56 Ответить
там бури не при владі, зулуси танцюють
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24.03.2023 01:43 Ответить
Нудить від цього плазування перед злочинцями. Гидота!
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23.03.2023 06:19 Ответить
Та бункерный уже никуда не поедет. Будет двойников оправлять.
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23.03.2023 06:20 Ответить
Это сколько же чемоданчиков - в движухе вокруг хутина, з оправленим материалом.
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23.03.2023 06:52 Ответить
Думаю, для двойников самое сложное в копировании повадок путина это научится срать в чемодан.
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23.03.2023 07:00 Ответить
Еще одни янелохи хотят позаглядывать нараис стороне в глаза.
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23.03.2023 06:50 Ответить
Ага! Сначала леваки (соплежуи-тряпки и любители прав "голых обезьян") загнобили адекватный и логичный режим "апартеида", а теперь ждут от безвольных и необразованых рабов цивилизованых и принципиальных проступков!
Реальность она не должна быть всегда БЛАГОСТНОЙ и ПРИЯТНОЙ, она такая какие мы есть на самом деле!
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23.03.2023 07:24 Ответить
Когда ничинают заигрывать в "демократию" с рабами и быдлом, то ничего хорошего из этого не получается!

Согласно сведениям 2018 года от сервиса Numbeo, собирающего данные о качестве жизни в различных странах, в первую десятку рейтинга самых криминальных городов мира вошли: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD Дурбан , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Йоханнесбург , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Претория https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%AE%D0%90%D0%A0#cite_note-2 [2] . В стране общий уровень преступности, в том числе организованной, достаточно высок, однако, основная часть криминалитета сосредоточена в бедных районах крупных городов - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Йоханнесбурга и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD Кейптауна , считающихся одними из самых криминогенных мегаполисов в миреhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%AE%D0%90%D0%A0#cite_note-%D0%9C%D0%98%D0%94-3 [3] . Широко распространены тяжкие преступления - убийства, грабежи, насилиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%AE%D0%90%D0%A0#cite_note-%D0%9C%D0%98%D0%94-3 [3] . В среднем, ежедневно на территории государства совершается около 50 убийствhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%AE%D0%90%D0%A0#cite_note-BBC-4 [4] . В туристических местах наблюдается повышенная активность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA карманников и финансовых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA мошенников https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%AE%D0%90%D0%A0#cite_note-%D0%9C%D0%98%D0%94-3 [3] .

 Тем кто поют песенки про "несчастных" преступников, убитых при задержании или встают на колени перед РАБАМИ (и их потомками) ведут страну к такому же краху как и в ЮАР!
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23.03.2023 07:34 Ответить
следует арествать всю кодлу *****,лишь потом проводить консультации...
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23.03.2023 07:31 Ответить
Задня?
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23.03.2023 07:41 Ответить
певно консультації були по антропометрії, щоб щось таке для ***** зробити
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23.03.2023 08:36 Ответить
ПАРе це ,там колись був типу апартеїд, а зараз , це супер успішна країна, та хоче, дружить с ****** Назвіть хоть одну успішну країну де понують (негри) африканцы. І це не расизм ,це життя, хоть одного нобелівського лауреата, в хімії, біології, фізики, то що .
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23.03.2023 09:39 Ответить
Скорее всего, по-тихому намекнут, что лучше на саммит ему не ездить.
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23.03.2023 09:57 Ответить
Консультироваться? Может ордер не настоящий или "вы не понимаете это другое" , не все так однозначно😂😂😂
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23.03.2023 11:10 Ответить
Консультація зі злочинцем на предмет його арешту мені нагадує нещодавні "обшуки" в Коломойського.
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23.03.2023 13:51 Ответить
 
 