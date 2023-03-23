ЮАР будет проводить консультации с РФ по ордеру на арест Путина перед его приездом на саммит БРИКС
Министр международных отношений и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор заявила, что правительству страны придется обсудить ордер на арест российского диктатора Владимира Путина и проконсультироваться с российской стороной.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом пишет SAfm news
В частности, министр заявила, что правительству ЮАР нужно обсудить выдачу Международным уголовным судом ордера на арест президента России.
Редактор SABC News Софи Мокуна опубликовала в Twitter фрагмент заявления Пандор.
По словам чиновницы, властям ЮАР также придется вести консультации с российской стороной.
"Мы изучим положения нашего законодательства, вероятно, проведем дискуссии в кабинете министров, а также с нашими коллегами в России, чтобы определить, как действовать дальше".
В августе 2023 года Путин планирует посетить саммит БРИКС, который пройдет в ЮАР.
19 марта спикер президента ЮАР Винсент Магвенья заявил, что правительство страны "осознает свои юридические обязательства, но до саммита продолжит взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами".
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Міністр юстиції Німеччини Марко Бушманн оголосив, що виконає ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна, якщо він ступить на німецьку землю.
Міністр закордонних справ Бразилії Мауро Вієйра заявив, що його країна поважає та дотримується рішень Міжнародного кримінального суду. Тому Володимир Путін у разі приїзду до Бразилії ризикував би потрапити під арешт.
Відчуваєте різницю?
Коли все чітко, то не треба цілому уряду нічого обговорювати, просто дотриматись своїх забов'язань і все...
Эх,какую страну просрали.
Реальность она не должна быть всегда БЛАГОСТНОЙ и ПРИЯТНОЙ, она такая какие мы есть на самом деле!
Согласно сведениям 2018 года от сервиса Numbeo, собирающего данные о качестве жизни в различных странах, в первую десятку рейтинга самых криминальных городов мира вошли: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD Дурбан , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Йоханнесбург , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F Претория https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%AE%D0%90%D0%A0#cite_note-2 [2] . В стране общий уровень преступности, в том числе организованной, достаточно высок, однако, основная часть криминалитета сосредоточена в бедных районах крупных городов - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3 Йоханнесбурга и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD Кейптауна , считающихся одними из самых криминогенных мегаполисов в миреhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%AE%D0%90%D0%A0#cite_note-%D0%9C%D0%98%D0%94-3 [3] . Широко распространены тяжкие преступления - убийства, грабежи, насилиеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%AE%D0%90%D0%A0#cite_note-%D0%9C%D0%98%D0%94-3 [3] . В среднем, ежедневно на территории государства совершается около 50 убийствhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%AE%D0%90%D0%A0#cite_note-BBC-4 [4] . В туристических местах наблюдается повышенная активность https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA карманников и финансовых https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA мошенников https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B2_%D0%AE%D0%90%D0%A0#cite_note-%D0%9C%D0%98%D0%94-3 [3] .
Тем кто поют песенки про "несчастных" преступников, убитых при задержании или встают на колени перед РАБАМИ (и их потомками) ведут страну к такому же краху как и в ЮАР!