Во время учебы в "Гвардии наступления" кандидату повестка уже не может прийти, - МВД

Во время обучения кандидату в бригадах "Гвардии наступления" ему уже не может прийти повестка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН заявила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

"Во время обучения повестка прийти не может. Потому что обучение происходит после назначения добровольца в ряды бригад", - сказала она.

По ее словам, обучение добровольцы проходят уже зачисленными на службу и длится несколько месяцев с момента прохождения всех этапов конкурса.

Павличенко отметила, что к подготовке "Гвардии наступления" уже сейчас привлекаются лучшие инструкторы по огневой подготовке, тактической медицине, в том числе и специалисты международных партнеров.

Отвечая на вопрос, будут ли оплачивать добровольцам обучение, заместитель главы МВД проинформировала, что с первого дня зачисления в то или иное подразделение кандидатам начисляется соответствующее денежное довольствие.

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