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Во время учебы в "Гвардии наступления" кандидату повестка уже не может прийти, - МВД

гвардія,наступ

Во время обучения кандидату в бригадах "Гвардии наступления" ему уже не может прийти повестка.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН заявила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.

"Во время обучения повестка прийти не может. Потому что обучение происходит после назначения добровольца в ряды бригад", - сказала она.

По ее словам, обучение добровольцы проходят уже зачисленными на службу и длится несколько месяцев с момента прохождения всех этапов конкурса.

Павличенко отметила, что к подготовке "Гвардии наступления" уже сейчас привлекаются лучшие инструкторы по огневой подготовке, тактической медицине, в том числе и специалисты международных партнеров.

Отвечая на вопрос, будут ли оплачивать добровольцам обучение, заместитель главы МВД проинформировала, что с первого дня зачисления в то или иное подразделение кандидатам начисляется соответствующее денежное довольствие.

Читайте: Контрнаступление ВСУ может начаться в апреле, но Украине до сих пор не хватает боеприпасов и воздушных мощностей, - The Economist

МВД (9316) Павличенко Екатерина (20) наступление (203)


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Топ комментарии
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ВЛАДА ДОПЛАТ НЕ ПОВЕРНЕ

Недорога влада. Цей неймовірно цинічний пост я пишу спеціально для тебе. Щойно ти відібрала у українських солдатів доплату у 30 тисяч, за службу у тилу. І цим ти, владо, неймовірно полегшила життя мені і всім іншим своїм противникам. Бо, влада, дивися.

Я, владо, твій переконаний противник і я цього ніколи не приховував. Я агітував проти тебе ще коли Зеленський не був президентом, я критикую тебе всі роки зеленого президентсва і я категорично не сприймаю тезу ніби допомога Заходу Україні це бодай якось заслуга Зеленського. Я буду проти тебе агітувати у будь-яких випадках, крім ситуації коли з ЗЕкоманди будуть ганебно випхані Гетманцев (азаровець), Бужанський (ватник), і подібні - аж до самого Єрмака (сірий кардинал) і Зеленський займеться зміцненням (а не знищенням, як зараз) українського виробника.

Тобто - ніколи.

І от, влада, ти мені зробила просто королівський подарунок. Одним рішенням ти показала багатьом українцям що ти, влада - збіговисько підлоти і нікчем. Бо якщо ти влада не зрозуміла, що ти зробила, я тобі поясню.

Розумієш, влада, солдат який служить у тилу, це далеко не волоцюга і нероба, як ти намагаєшся подати. Солдат у тилу - це інструктор навчальної частини, який має за огидних умов навчання і абсолютної нестачі техніки перетворити солдата на спеціаліста. Солдат у тилу, це водій який добами не вилазить з-за керма перевозячи на фронт харчі, пальне, **********, тощо. Це медсестра у шпиталі, яка чергує на прорив. Тощо й тощо.

Коли відмазаний тобою, владо, від корупції міністр Резніков заявляє "хочеш заробляти більше - пиши рапорт і йди на фронт" він цинічно бреше. По-перше, солдат не обирає де служити. Якщо ти потрібний в тилу, на фронт тебе просто ніхто не відпустить. По-друге, чимало солдатів у тил служити і так прийшли з фронту. Просто тому, що в тилу потрібні професіонали, які знають потреби фронту.

Бо хто приготує мобілізованих громадян до фронту? Арестович? Чи оті твої блогери які заявляють "навчати солдатів не треба, бо мої знайомі чоловіки самі готуються"?

Я вже не кажу про солдатів яких з фронту відводять на ротацію, доукомплектування і навчання. Всі вони миттю переїздять зі 100 тисяч фронтових (які в багатьох частинах платять з затримкою) на цілих аж 22 тисячі. З цих грошей вони ремонтують та заправляють автотранспорт, оплачують собі житло і утримують свої сім'ї.

Це суто матеріальний бік. А є ще й бік моральний. Ти, владо, намагаєшся переконати солдата, що наявні 22 тисячі кращі за 44 тисячі які були (14 тис окладу + 30 тис доплати). Але солдати бачать інше. Вони бачать, що гарно платили їм тоді, коли ти, влада, тремтіла від переляку через перспективу опинитися на колінах перед регочучою російською десантурою. Ти влада, була неймовірно щедрою коли ворог стояв під Києвом, і коли російські танки розстрілювали ваші дачі і ваше майно.

Але варто було тобі, владо, переконатися що небезпека далеко і боятися нічого, як ти, владо, почала економити. І економиш ти не на єдиних марафонах і не на власному піарі. Ти, владо, економиш на солдатах. На нас. Вже повір, владо, ЦЕ розуміють всі солдати без винятку.

Так от, владо, мені стало дуже просто пояснювати співрозмовникам що ти - збіговисько нікчем. Ні, я тебе зараз не критикую, боронь Боже. Я просто щоразу як мова заходить за ЗП (а заходить вона часто) починаю цитувати твого міністра Резнікова, твоїх депутангів, та твоїх пропагандистів. І це на солдатів діє краще за будь-яку пропаганду. А за кожним солдатом - сім'ї і родичі. А це все - виборці. Тямиш?

В принципі, владо, зроблене не складно виправити. Треба всього лише підтримати пропозиції Петра Порошенка і повернути солдатам доплату. Але ти, владо нічого не виправиш. Нічого!

По-перше, тому що ти панічно боїшся Порошенка. А по-друше тому, що ти, владо збіговисько дурнів. Ти нічого не розумієш.

Тому, владо, мені дуже просто зараз пояснювати сослуживцям хто ти, владо. Та власне, вони й самі все бачать.
Д. Вовнянко
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23.03.2023 01:00
+29
Вообще, странноватый проект от власти и МВС. Больше похоже на создание аналога росгвардии для прикрытия "величайшего" зада.
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23.03.2023 01:12
+23
Задавали другие. Ответы друг другу противоречили. То это создаются типа абсолютно новые части, то это на основе уже существующих частей. И почему под крылом МВС, а не ЗСУ? Если "наступу" и МВС, то кто и как им даст тяжелую технику, необходимую именно для наступлений? Напомню, кстати, что накануне большого вторжения 12 февраля Зеля проводил в Каланчаке рядом с Крымом не учения ЗСУ по защите юга, а полицейские учения МВС по разгону демонстраций несогласных. Это если кто забыл.

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23.03.2023 01:50
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Правила форума Совет форумчан
ВЛАДА ДОПЛАТ НЕ ПОВЕРНЕ

Недорога влада. Цей неймовірно цинічний пост я пишу спеціально для тебе. Щойно ти відібрала у українських солдатів доплату у 30 тисяч, за службу у тилу. І цим ти, владо, неймовірно полегшила життя мені і всім іншим своїм противникам. Бо, влада, дивися.

Я, владо, твій переконаний противник і я цього ніколи не приховував. Я агітував проти тебе ще коли Зеленський не був президентом, я критикую тебе всі роки зеленого президентсва і я категорично не сприймаю тезу ніби допомога Заходу Україні це бодай якось заслуга Зеленського. Я буду проти тебе агітувати у будь-яких випадках, крім ситуації коли з ЗЕкоманди будуть ганебно випхані Гетманцев (азаровець), Бужанський (ватник), і подібні - аж до самого Єрмака (сірий кардинал) і Зеленський займеться зміцненням (а не знищенням, як зараз) українського виробника.

Тобто - ніколи.

І от, влада, ти мені зробила просто королівський подарунок. Одним рішенням ти показала багатьом українцям що ти, влада - збіговисько підлоти і нікчем. Бо якщо ти влада не зрозуміла, що ти зробила, я тобі поясню.

Розумієш, влада, солдат який служить у тилу, це далеко не волоцюга і нероба, як ти намагаєшся подати. Солдат у тилу - це інструктор навчальної частини, який має за огидних умов навчання і абсолютної нестачі техніки перетворити солдата на спеціаліста. Солдат у тилу, це водій який добами не вилазить з-за керма перевозячи на фронт харчі, пальне, **********, тощо. Це медсестра у шпиталі, яка чергує на прорив. Тощо й тощо.

Коли відмазаний тобою, владо, від корупції міністр Резніков заявляє "хочеш заробляти більше - пиши рапорт і йди на фронт" він цинічно бреше. По-перше, солдат не обирає де служити. Якщо ти потрібний в тилу, на фронт тебе просто ніхто не відпустить. По-друге, чимало солдатів у тил служити і так прийшли з фронту. Просто тому, що в тилу потрібні професіонали, які знають потреби фронту.

Бо хто приготує мобілізованих громадян до фронту? Арестович? Чи оті твої блогери які заявляють "навчати солдатів не треба, бо мої знайомі чоловіки самі готуються"?

Я вже не кажу про солдатів яких з фронту відводять на ротацію, доукомплектування і навчання. Всі вони миттю переїздять зі 100 тисяч фронтових (які в багатьох частинах платять з затримкою) на цілих аж 22 тисячі. З цих грошей вони ремонтують та заправляють автотранспорт, оплачують собі житло і утримують свої сім'ї.

Це суто матеріальний бік. А є ще й бік моральний. Ти, владо, намагаєшся переконати солдата, що наявні 22 тисячі кращі за 44 тисячі які були (14 тис окладу + 30 тис доплати). Але солдати бачать інше. Вони бачать, що гарно платили їм тоді, коли ти, влада, тремтіла від переляку через перспективу опинитися на колінах перед регочучою російською десантурою. Ти влада, була неймовірно щедрою коли ворог стояв під Києвом, і коли російські танки розстрілювали ваші дачі і ваше майно.

Але варто було тобі, владо, переконатися що небезпека далеко і боятися нічого, як ти, владо, почала економити. І економиш ти не на єдиних марафонах і не на власному піарі. Ти, владо, економиш на солдатах. На нас. Вже повір, владо, ЦЕ розуміють всі солдати без винятку.

Так от, владо, мені стало дуже просто пояснювати співрозмовникам що ти - збіговисько нікчем. Ні, я тебе зараз не критикую, боронь Боже. Я просто щоразу як мова заходить за ЗП (а заходить вона часто) починаю цитувати твого міністра Резнікова, твоїх депутангів, та твоїх пропагандистів. І це на солдатів діє краще за будь-яку пропаганду. А за кожним солдатом - сім'ї і родичі. А це все - виборці. Тямиш?

В принципі, владо, зроблене не складно виправити. Треба всього лише підтримати пропозиції Петра Порошенка і повернути солдатам доплату. Але ти, владо нічого не виправиш. Нічого!

По-перше, тому що ти панічно боїшся Порошенка. А по-друше тому, що ти, владо збіговисько дурнів. Ти нічого не розумієш.

Тому, владо, мені дуже просто зараз пояснювати сослуживцям хто ти, владо. Та власне, вони й самі все бачать.
Д. Вовнянко
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23.03.2023 01:00 Ответить
Именно так

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23.03.2023 01:17 Ответить
Бред
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23.03.2023 01:45 Ответить
botyara c dvux nedel'noy registraciey - PNX !!!!
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23.03.2023 06:45 Ответить
Узбагойся вже урус москальский
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23.03.2023 03:14 Ответить
свіжеобреганий бот іде курсом до кацапської "маскви".
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23.03.2023 12:27 Ответить
Вообще, странноватый проект от власти и МВС. Больше похоже на создание аналога росгвардии для прикрытия "величайшего" зада.
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23.03.2023 01:12 Ответить
не зрозуміло, то вони мобілізовані чи так собі, бла-бла, просто "круті"?

це ЗСУ чи якась ЧВК а ля "вагнєр", скажімо "гвардійці короля" проти "мушкетерів" ЗСУ Залуженого?

своїм триндежом і фанфаронством ЗЄвхорний знову створює бардак в Державі ! 👿👿
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23.03.2023 06:38 Ответить
ЧВК МусорГскій
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23.03.2023 11:32 Ответить
Та у будь-якої мислячої людини виникає питання - а чому раптом під прапором МВС, а не командування, наприклад, сухопутних військ ЗСУ.
Виникає нехороше відчуття, що створюють ЗЕлуплений аналог "беркутні".
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23.03.2023 07:41 Ответить
Вiйскомат вас знайде де завгодно... I смiх, i грiх... 😏😠
https://www.youtube.com/shorts/rIX6kA2H5K4
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23.03.2023 09:26 Ответить
Что то это напоминает какую то очередную "схему"... Это типа как в тер.обороне рота охраны военкоматов, куда пристраивают своих или продают места.
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23.03.2023 01:13 Ответить
Я от властных говорящих голов слышал уже диаметрально противоположное про эту гвардию, которая практически полицейские войска. Похоже нам Ермак с Тартаррвым пытаются пудрить мозги.
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23.03.2023 01:20 Ответить
Судячи з оцих "гучних заяв" мені здається, що це такий собі аналог "Земської гвардії" зразка часів І Світової війни Сиділи вони в тилу, носили форму, їли, спали, і ні хрєна не робили Тому туди ховали своїх синків від фронту "хитрокручені"
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23.03.2023 07:29 Ответить
Називали таких в ті часи "зємгусарами". Головним їхнім заняттям було обкрадання армії.
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23.03.2023 07:44 Ответить
От дурні ухилянти.Бабки платять скажені усяким схематозникам.Іноді ризикують навіть життям при переповзанні через кордон.Ідійоти!"Гардія наступу" - і ти в доміку.
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23.03.2023 01:25 Ответить
Всі ці зелені болтологи викрутять інформацію навмисно так, щоб усі були впевнені- роблять якусь аферу. Прикривають лапшою на вуха.
1. Який правовий статус тих "грвардій наступів, чи заступів"?
2. Якщо це існуючі частини НГУ, чи прикордонної служби, то комплектація останніх прводиться в установленому порядку через ТЦК.
3 Якщо це якісь нові підрозділи створені без відповідного законодавства України- то це ніщо інше, ніч "незаконні збройні формування". Хто і за яких рахунок і з якою метою може створювати ці незаконні формування?
4 Чому журналісти УНІАН( власник Коломойський) не зпдали ці прості питання чувісі із МВС?
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23.03.2023 01:28 Ответить
Задавали другие. Ответы друг другу противоречили. То это создаются типа абсолютно новые части, то это на основе уже существующих частей. И почему под крылом МВС, а не ЗСУ? Если "наступу" и МВС, то кто и как им даст тяжелую технику, необходимую именно для наступлений? Напомню, кстати, что накануне большого вторжения 12 февраля Зеля проводил в Каланчаке рядом с Крымом не учения ЗСУ по защите юга, а полицейские учения МВС по разгону демонстраций несогласных. Это если кто забыл.

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23.03.2023 01:50 Ответить
Єрмак завжди поруч. Буквально завжди. Єдине пояснення цьому це те, що президент несамостійний, керований, під впливом зовнішніх сил. Це не "дует", як хтось хоче думати, це повна керованість. Це буквальна втрата легітимності, що несе небезпеку державі
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23.03.2023 03:39 Ответить
I have a dream(c):

Дожити, щоб побачити це мурло на шибениці.
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23.03.2023 11:35 Ответить

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23.03.2023 01:52 Ответить
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23.03.2023 01:54 Ответить
дуже схоже на істину!

ВікП ордичу і в голову не могло прийти назвати тітушок "гвардією наступу"

чому не мушкетьори дь'Єрмака ?

проти кого зібрались воювати ці "гвардійці" проти цивільних "бунтівників"-порохоботів ?
чи проти ЗСУ? 👿
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23.03.2023 06:45 Ответить
Иногда от подоляковских попадаются очень интересные комментарии

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23.03.2023 09:59 Ответить
Нагадайте, це той самий Каланчак, який рашиські колони проскочили не зупиняючись?
А оті "бунтівники" на фото ТерОборона, яка загинула захищаючи Херсон в Бузковому Гаю і яку не хочуть визнавати ЗЄльонськіє чиновники?
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23.03.2023 06:54 Ответить
Афера..чим більше пафосу й пилу..знову акція прикриття чергової афери..

Чи ту гвардію вмотивованих не для наступу готувати будуть, а для розгону, наприклад, комунальних майданів?

Може ще пришелепкуваті зелені почнуть з полонених мокш щось формувати..бо умови їм створили - піндець..я вже нічому не дивуюсь
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23.03.2023 02:08 Ответить
это армия защиты 95 квартала -предателей и врагов ,которая не подчиняется армейскому руководству -специально заточеная под дермаков
https://twitter.com/i/status/1638548482527985665

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23.03.2023 02:50 Ответить
Це зелені готують захист себе любих коли після перемоги хлопці підуть зачищати ту зраду та ермаків.
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23.03.2023 03:19 Ответить
Бачу,на Цензорі забракували "Гвардію наступу". Несіть іншу.)
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23.03.2023 05:07 Ответить
А "оно" з народилось гнилим, якщо ти не помітив
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23.03.2023 06:57 Ответить
Гвардія.
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23.03.2023 06:21 Ответить
"гвардійці короля"
орденоносці 👿
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23.03.2023 06:47 Ответить
Не вони будуть зі зброєю бігати, але їх посіпаки з "гвардії наступу".
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23.03.2023 10:38 Ответить
Я так бачу в Україні таки буде громадянська війна після війни з кацапами.
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23.03.2023 06:37 Ответить
навіщо після?
схоже під час ! 👿
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23.03.2023 06:48 Ответить
Іншими словами, воші можна вивести, а гниди залишаться назавжди.
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23.03.2023 07:03 Ответить
Угу.
І хто ж буде "мушкетерами", а хто - "гвардійцями кардинала"?
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23.03.2023 07:08 Ответить
Гвардія - добірна привілейована частина військ. З'явилася в рабовласницьку епоху у вигляді загонів охоронців монархів і полководців. Вікіпедія
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23.03.2023 07:36 Ответить
взагалі дивне сполучення "гвардія наступу" - гвардія - це захист, оборона.. "гвардія наступу" - значить захист від наступу?
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23.03.2023 07:38 Ответить
Хто б сумнівався, ні для цього їх відгодовують.
Днями було відео, де хлопцю в окопі під Бахмутом дзвонить воєнкомівський щур і каже, що він ухилянт і уникає мобілізації. Щуру й відповіли на три літери)
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23.03.2023 08:45 Ответить
Провалюють мобілізацію, після цих всіх ловів на вулицях, тому така піар кампанія для пошуку вмотивованих
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23.03.2023 08:57 Ответить
Ну в принципі вже вимальовується картина диктатури в Україні після війни, аби клоунам не відповідати за злочини вчинені ними під час війни. клоун остаточно узурпує владу владу в країні, а роздуті до колосальних масштабів мусорські гвардії будуть назразок бєркута охороняти його банду від посягань громадянського суспільства.
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23.03.2023 09:33 Ответить
Я питала тут на Цензорі , чи будуть вони в складі ЗСУ , чи під командуванням Злужного . Якийсь пан відповів, що так , що то для поповнення сбу , та нацгвардії , які в зоні бойвих дій. Щось не вірю. Треба запитати Залужного, Забродського , чи буде ця армія під їх командуванням , може пан Бутусов це зробить ?
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23.03.2023 09:43 Ответить
"Гвардия наступления" подразделения МВД,то есть не часть ВСУ. Под оперативным командованием Залужного будут,так как заявленные задачи армейские ( сейчас под таким командованием бригады НГУ, отряды пограничников). Скрытая суть в переливе из не подлежащих мобилизации полумилитаров под армейские задачи. Не Бутусов), но ,возможно, что-то прояснит.
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23.03.2023 10:53 Ответить
 
 