Во время учебы в "Гвардии наступления" кандидату повестка уже не может прийти, - МВД
Во время обучения кандидату в бригадах "Гвардии наступления" ему уже не может прийти повестка.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в интервью УНИАН заявила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко.
"Во время обучения повестка прийти не может. Потому что обучение происходит после назначения добровольца в ряды бригад", - сказала она.
По ее словам, обучение добровольцы проходят уже зачисленными на службу и длится несколько месяцев с момента прохождения всех этапов конкурса.
Павличенко отметила, что к подготовке "Гвардии наступления" уже сейчас привлекаются лучшие инструкторы по огневой подготовке, тактической медицине, в том числе и специалисты международных партнеров.
Отвечая на вопрос, будут ли оплачивать добровольцам обучение, заместитель главы МВД проинформировала, что с первого дня зачисления в то или иное подразделение кандидатам начисляется соответствующее денежное довольствие.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Недорога влада. Цей неймовірно цинічний пост я пишу спеціально для тебе. Щойно ти відібрала у українських солдатів доплату у 30 тисяч, за службу у тилу. І цим ти, владо, неймовірно полегшила життя мені і всім іншим своїм противникам. Бо, влада, дивися.
Я, владо, твій переконаний противник і я цього ніколи не приховував. Я агітував проти тебе ще коли Зеленський не був президентом, я критикую тебе всі роки зеленого президентсва і я категорично не сприймаю тезу ніби допомога Заходу Україні це бодай якось заслуга Зеленського. Я буду проти тебе агітувати у будь-яких випадках, крім ситуації коли з ЗЕкоманди будуть ганебно випхані Гетманцев (азаровець), Бужанський (ватник), і подібні - аж до самого Єрмака (сірий кардинал) і Зеленський займеться зміцненням (а не знищенням, як зараз) українського виробника.
Тобто - ніколи.
І от, влада, ти мені зробила просто королівський подарунок. Одним рішенням ти показала багатьом українцям що ти, влада - збіговисько підлоти і нікчем. Бо якщо ти влада не зрозуміла, що ти зробила, я тобі поясню.
Розумієш, влада, солдат який служить у тилу, це далеко не волоцюга і нероба, як ти намагаєшся подати. Солдат у тилу - це інструктор навчальної частини, який має за огидних умов навчання і абсолютної нестачі техніки перетворити солдата на спеціаліста. Солдат у тилу, це водій який добами не вилазить з-за керма перевозячи на фронт харчі, пальне, **********, тощо. Це медсестра у шпиталі, яка чергує на прорив. Тощо й тощо.
Коли відмазаний тобою, владо, від корупції міністр Резніков заявляє "хочеш заробляти більше - пиши рапорт і йди на фронт" він цинічно бреше. По-перше, солдат не обирає де служити. Якщо ти потрібний в тилу, на фронт тебе просто ніхто не відпустить. По-друге, чимало солдатів у тил служити і так прийшли з фронту. Просто тому, що в тилу потрібні професіонали, які знають потреби фронту.
Бо хто приготує мобілізованих громадян до фронту? Арестович? Чи оті твої блогери які заявляють "навчати солдатів не треба, бо мої знайомі чоловіки самі готуються"?
Я вже не кажу про солдатів яких з фронту відводять на ротацію, доукомплектування і навчання. Всі вони миттю переїздять зі 100 тисяч фронтових (які в багатьох частинах платять з затримкою) на цілих аж 22 тисячі. З цих грошей вони ремонтують та заправляють автотранспорт, оплачують собі житло і утримують свої сім'ї.
Це суто матеріальний бік. А є ще й бік моральний. Ти, владо, намагаєшся переконати солдата, що наявні 22 тисячі кращі за 44 тисячі які були (14 тис окладу + 30 тис доплати). Але солдати бачать інше. Вони бачать, що гарно платили їм тоді, коли ти, влада, тремтіла від переляку через перспективу опинитися на колінах перед регочучою російською десантурою. Ти влада, була неймовірно щедрою коли ворог стояв під Києвом, і коли російські танки розстрілювали ваші дачі і ваше майно.
Але варто було тобі, владо, переконатися що небезпека далеко і боятися нічого, як ти, владо, почала економити. І економиш ти не на єдиних марафонах і не на власному піарі. Ти, владо, економиш на солдатах. На нас. Вже повір, владо, ЦЕ розуміють всі солдати без винятку.
Так от, владо, мені стало дуже просто пояснювати співрозмовникам що ти - збіговисько нікчем. Ні, я тебе зараз не критикую, боронь Боже. Я просто щоразу як мова заходить за ЗП (а заходить вона часто) починаю цитувати твого міністра Резнікова, твоїх депутангів, та твоїх пропагандистів. І це на солдатів діє краще за будь-яку пропаганду. А за кожним солдатом - сім'ї і родичі. А це все - виборці. Тямиш?
В принципі, владо, зроблене не складно виправити. Треба всього лише підтримати пропозиції Петра Порошенка і повернути солдатам доплату. Але ти, владо нічого не виправиш. Нічого!
По-перше, тому що ти панічно боїшся Порошенка. А по-друше тому, що ти, владо збіговисько дурнів. Ти нічого не розумієш.
Тому, владо, мені дуже просто зараз пояснювати сослуживцям хто ти, владо. Та власне, вони й самі все бачать.
Д. Вовнянко
це ЗСУ чи якась ЧВК а ля "вагнєр", скажімо "гвардійці короля" проти "мушкетерів" ЗСУ Залуженого?
своїм триндежом і фанфаронством ЗЄвхорний знову створює бардак в Державі ! 👿👿
Виникає нехороше відчуття, що створюють ЗЕлуплений аналог "беркутні".
https://www.youtube.com/shorts/rIX6kA2H5K4
1. Який правовий статус тих "грвардій наступів, чи заступів"?
2. Якщо це існуючі частини НГУ, чи прикордонної служби, то комплектація останніх прводиться в установленому порядку через ТЦК.
3 Якщо це якісь нові підрозділи створені без відповідного законодавства України- то це ніщо інше, ніч "незаконні збройні формування". Хто і за яких рахунок і з якою метою може створювати ці незаконні формування?
4 Чому журналісти УНІАН( власник Коломойський) не зпдали ці прості питання чувісі із МВС?
Дожити, щоб побачити це мурло на шибениці.
ВікП ордичу і в голову не могло прийти назвати тітушок "гвардією наступу"
чому не мушкетьори дь'Єрмака ?
проти кого зібрались воювати ці "гвардійці" проти цивільних "бунтівників"-порохоботів ?
чи проти ЗСУ? 👿
А оті "бунтівники" на фото ТерОборона, яка загинула захищаючи Херсон в Бузковому Гаю і яку не хочуть визнавати ЗЄльонськіє чиновники?
Чи ту гвардію вмотивованих не для наступу готувати будуть, а для розгону, наприклад, комунальних майданів?
Може ще пришелепкуваті зелені почнуть з полонених мокш щось формувати..бо умови їм створили - піндець..я вже нічому не дивуюсь
https://twitter.com/i/status/1638548482527985665
орденоносці 👿
схоже під час ! 👿
І хто ж буде "мушкетерами", а хто - "гвардійцями кардинала"?
Днями було відео, де хлопцю в окопі під Бахмутом дзвонить воєнкомівський щур і каже, що він ухилянт і уникає мобілізації. Щуру й відповіли на три літери)