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Авиация ВСУ в течение 22 марта поразила 1 ЗРК противника и 12 районов сосредоточения оккупантов, - Генштаб

міг

Генштаб ВСУ обнародовал информацию об ударах авиации ВСУ по оккупантам в течение 22 марта.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает официальный фейсбук Генштаба ВСУ.

В сообщении отмечается: "В течение суток авиация Сил обороны нанесла удар по зенитно-ракетному комплексу противника, а также 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов".

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