Визит Си Цзиньпина в Москву не изменил желания Путина убивать украинцев, - Белый дом
Воздушные удары, нанесенные Россией по городам Украины в среду, свидетельствуют, что визит Си Цзиньпина в Москву и его заявления о мире никоим образом не изменили желание Кремля убивать украинцев.
Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство", - сказал представитель Белого дома.
Он назвал "ироническим" тот факт, что накануне Путин и Си выступили с заявлениями о необходимости сохранять суверенитет и соблюдать Устав ООН, а также поиск "мирных решений" и прекращение боевых действий. И вот уже на следующий день Россия запускает беспилотники и крылатые ракеты по мирным городам Украины, убивая гражданских.
"Поэтому он (Путин – ред.) точно не изменил своей тактики после этой "высокой" риторики о мире и прекращении боевых действий", - отметил Кирби.
Что касается позиции Китая, лидер которого продемонстрировал поддержку России, он отметил, что Соединенные Штаты негативно относятся к любым усилиям облегчить международную изоляцию Путина и его режима.
"Мы не поддерживаем никаких попыток укрепить его экономику или сделать ее здоровее", - подчеркнул представитель Белого дома.
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Імовірно, звуки вибухів чули в районі аеропорту. Але місцеві ЗМІ вже встигли повідомити, що це був просто "перехід літака на надзвук".
Детально: https://focus.ua/uk/*******-novosti/556538-v-kurske-opyat-sverhzvuk-smi-soobshchayut-o-moshchnom-vzryve-video
https://t.me/breakingmash/42669
ТАСС в 2023 году: Великобритания, предоставляющая Украине боеприпасы с обедненным ураном, "нарушает основополагающие нормы международного права"
Результат "миротворчої місії" Сі. Ракетний удар по Запоріжжю: 18 постраждалих, зокрема двоє дітей.
Китайський документ не є "мирним планом"...
Сидят два диктатора в ситуационной комнате в кремлевском бункере, младший партнер Пу демонстририруе старшему пахану Си свою "решительность", а "хитрож*пый Си ему поощрительно подмигивает: давай,мол, Вован мути против США, а он, - мудрейший Си, - тем временем Тайвань себе "осувереню", т.е. всех переиграл-перехитрил.
А США, условный Запад! Тоже хитрит, миндальничает, трусливо маневрирует.
Важнее, чтобы вас уважали за силу, чтобы вас боялись, чем вас любили за добродетели. Держать в повиновение рабов можно только силой, а не добродетелями. ***********************************************************
Трусливое бегство США из Афганистана, как и эвакуация посольства из Киева накануне войны, нанесли непоправимый ущерб..
"Тенденция Америки делить мир на друзей и врагов - «силы демократии против автократии» - стала самореализовываться. Режимы, считающие себя жертвами американской враждебности, особенно из-за недостатков в правах человека на местном уровне , сотрудничают в оборонных целях во взаимной поддержке, подпитывая оппозицию Вашингтона.
Более того, как это ни парадоксально, проявления американской слабости, в частности неожиданный побег из Афганистана в 2021 году, нанесли ущерб репутации США.
Важнее, чтобы вас уважали за силу, чтобы вас боялись, чем вас любили за добродетели.
Это был тест, который Америка провалила во время эвакуации Кабула, а потом трусливым бегством посольства из Киева...
горбатого могила виправить
"Київ - Другий Єрусалим". Це теологічна концепція й історіософська ідея, що осмислювала місто Київ як Небесний Єрусалим - перенесення духовного центру християнського світу з Єрусалима до Києва, перетворення Києва на міжнародний релігійний центр.
Це - старозавітна ідея про «зміну світових царств».
Популярності концепція набула 1620 року під час місії єрусалимського патріарха Феофана III в Україну.
Ми живемо в епоху зміни часів.
Дуже дивно, коли прихильники культу Звіра апокалипсиса знаходять своїх героїв, як це було у випадку Гітлера і Путіна, а прихильники культу Христа розповідають про міфічні події 2000-літньоїї давнини.
Путін явно вів стосовно України Гальську війну, яка вже явно провалилася. Для Пунічної війни потрібно було, щоб Порошенко розбив Путіна, як це зробив Сципіон Африканський в битві при Замі. Залишаєиься версія Пелопонеської війни, тільки навпаки, бо США більше схожі на Афіни, а Росія - на Спарту. СВО - щось на зразок "переможної" спроби завоювання Афінами Сіракуз. Росія залишиться без армії і потім санкціями її дожмуть. Тоді скоріше за все снесуть стіни Московського Кремля.
Питання - дуже непросте.