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Визит Си Цзиньпина в Москву не изменил желания Путина убивать украинцев, - Белый дом

джон,кірбі

Воздушные удары, нанесенные Россией по городам Украины в среду, свидетельствуют, что визит Си Цзиньпина в Москву и его заявления о мире никоим образом не изменили желание Кремля убивать украинцев.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство", - сказал представитель Белого дома.

Он назвал "ироническим" тот факт, что накануне Путин и Си выступили с заявлениями о необходимости сохранять суверенитет и соблюдать Устав ООН, а также поиск "мирных решений" и прекращение боевых действий. И вот уже на следующий день Россия запускает беспилотники и крылатые ракеты по мирным городам Украины, убивая гражданских.

"Поэтому он (Путин – ред.) точно не изменил своей тактики после этой "высокой" риторики о мире и прекращении боевых действий", - отметил Кирби.

Что касается позиции Китая, лидер которого продемонстрировал поддержку России, он отметил, что Соединенные Штаты негативно относятся к любым усилиям облегчить международную изоляцию Путина и его режима.

"Мы не поддерживаем никаких попыток укрепить его экономику или сделать ее здоровее", - подчеркнул представитель Белого дома.

Читайте: США советуют России вывести из Украины танки, если ее беспокоят снаряды с обедненным ураном, - Кирби

обстрел (26928) путин владимир (31214) Кирби Джон (452)


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Топ комментарии
+13
ТАСС в 2018 году: Модернизация российских танков для стрельбы боеприпасами с обедненным ураном "не нарушает никаких международных договоров"

ТАСС в 2023 году: Великобритания, предоставляющая Украине боеприпасы с обедненным ураном, "нарушает основополагающие нормы международного права"
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23.03.2023 03:25
+12
У них убивать и калечить - в крови. Там еще тот террариум друзей

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23.03.2023 01:32
+9
куля легко і швидко може змінити всі бажання двбойоба путіна.
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23.03.2023 01:24
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куля легко і швидко може змінити всі бажання двбойоба путіна.
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23.03.2023 01:24 Ответить
а ще краще касетні **********
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23.03.2023 01:39 Ответить
******, але перед прильотом, європа і амери могли стопнути "всі свої заводи" хочаб на 3 дні, тоді пан сі, зовсім інше казав пану ху
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23.03.2023 01:30 Ответить
У них убивать и калечить - в крови. Там еще тот террариум друзей

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23.03.2023 01:32 Ответить
Только кол в сраку его изменит планы.
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23.03.2023 01:39 Ответить
У Курську знову "надзвук": ЗМІ повідомляють про потужний вибух (відео)
Імовірно, звуки вибухів чули в районі аеропорту. Але місцеві ЗМІ вже встигли повідомити, що це був просто "перехід літака на надзвук".
Детально: https://focus.ua/uk/*******-novosti/556538-v-kurske-opyat-sverhzvuk-smi-soobshchayut-o-moshchnom-vzryve-video

https://t.me/breakingmash/42669
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23.03.2023 01:55 Ответить
ТАСС в 2018 году: Модернизация российских танков для стрельбы боеприпасами с обедненным ураном "не нарушает никаких международных договоров"

ТАСС в 2023 году: Великобритания, предоставляющая Украине боеприпасы с обедненным ураном, "нарушает основополагающие нормы международного права"
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23.03.2023 03:25 Ответить
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23.03.2023 03:31 Ответить
Украинцам надо поменьше покупать китайских товаров. А покупку дорогостоящих товаров (выше 500 гривень) исключить вообще.
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23.03.2023 05:11 Ответить
Нажаль, українці не такі багаті, щоб за однаковий товар переплачувати європейцям у 5 разів. Так що навряд Ваш заклик спрацює.
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23.03.2023 06:41 Ответить
Південна Корея, Тайвань, В'єтнам а інші азійці випускають якіснішу, або не менш якісну електроніку, ніж Китай, і цілком конкурентну за цінами, у якого серед флагманів фактично лише Ксіомі, так що зауваження Велемира цілком слушне, не треба купувати товари у тих, хто на боці нашого ворога
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23.03.2023 07:34 Ответить
А були якісь сумніви?
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23.03.2023 05:44 Ответить
"путін і Сі виступили із заявами про необхідність зберігати суверенітет і дотримуватися Статуту ООН" - vony maly na uvazi rosiya'kyi суверенітет vony j tut jertva
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23.03.2023 06:31 Ответить
Два косорилих вузькоглаза в глухому куті.
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23.03.2023 06:38 Ответить
А куди Путіну подіться? Йому і його шоблі задкувать пізно І навіть не тому, що вони бояться Гааги! Вона їм не так страшна - дожить кінець життя у тюремній камері, під доглядом лікарів, у теплі та ситості - не такий уже поганий кінець Путін і так у бункері себе, в тій самій "юремній камері", тримає третій рік Вони бояться власного бидла Бо воно може і не дать дожить до Гааги - не ******* кацапи невдах Вони розказували своєму бидлу, яке воно "величне" і обіцяли своє правління "кровопролитиями воспрославить", а вийшло лише "ковтання Чижика " Революції Росія робить не вміє - тільки сліпі бунти А при них не "суд справедливий" буде, а "черенок лопати в задниці"
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23.03.2023 07:02 Ответить
Русская матрешка встретилась с более навороченной и хитроумной китайской версией матрешки.

Результат "миротворчої місії" Сі. Ракетний удар по Запоріжжю: 18 постраждалих, зокрема двоє дітей.

Китайський документ не є "мирним планом"...

Сидят два диктатора в ситуационной комнате в кремлевском бункере, младший партнер Пу демонстририруе старшему пахану Си свою "решительность", а "хитрож*пый Си ему поощрительно подмигивает: давай,мол, Вован мути против США, а он, - мудрейший Си, - тем временем Тайвань себе "осувереню", т.е. всех переиграл-перехитрил.

А США, условный Запад! Тоже хитрит, миндальничает, трусливо маневрирует.

Важнее, чтобы вас уважали за силу, чтобы вас боялись, чем вас любили за добродетели. Держать в повиновение рабов можно только силой, а не добродетелями. ***********************************************************
Трусливое бегство США из Афганистана, как и эвакуация посольства из Киева накануне войны, нанесли непоправимый ущерб..

"Тенденция Америки делить мир на друзей и врагов - «силы демократии против автократии» - стала самореализовываться. Режимы, считающие себя жертвами американской враждебности, особенно из-за недостатков в правах человека на местном уровне , сотрудничают в оборонных целях во взаимной поддержке, подпитывая оппозицию Вашингтона.

Более того, как это ни парадоксально, проявления американской слабости, в частности неожиданный побег из Афганистана в 2021 году, нанесли ущерб репутации США.

Важнее, чтобы вас уважали за силу, чтобы вас боялись, чем вас любили за добродетели.

Это был тест, который Америка провалила во время эвакуации Кабула, а потом трусливым бегством посольства из Киева...
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23.03.2023 07:20 Ответить
як кажуть на росії
горбатого могила виправить
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23.03.2023 07:23 Ответить
Вселенський патріарх Варфоломій назвав https://espreso.tv/vselenskiy-patriarkh-varfolomiy-nazvav-rpts-vidpovidalnoyu-za-******-zlochini-v-ukraini РПЦ відповідальною за воєнні злочини в Україні.
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23.03.2023 08:09 Ответить
Але б було краще, якби він назвав Путіна звіром апокаліпсису, а Гундяєва - лжепророком. Одразу було б зрозуміло, чим ця парочка займається в Україні. Не зробив цього і Папа Римський.
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23.03.2023 14:12 Ответить
По Біблії, антихрист мав прийти зі Сходу (Росія - це також Схід) і остання битва має відбутися біля Єрусалиму. А тепер:

"Київ - Другий Єрусалим". Це теологічна концепція й історіософська ідея, що осмислювала місто Київ як Небесний Єрусалим - перенесення духовного центру християнського світу з Єрусалима до Києва, перетворення Києва на міжнародний релігійний центр.

Це - старозавітна ідея про «зміну світових царств».

Популярності концепція набула 1620 року під час місії єрусалимського патріарха Феофана III в Україну.
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23.03.2023 15:56 Ответить
Так воно і є. У римській і англосаксонській системах Звір і Христос будуть суттєво відрізнятися. Пріоритет буде не за вірою, а за знанням. І хто буде жертвою: Звір чи Христос - цікаве питання.
Ми живемо в епоху зміни часів.
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23.03.2023 18:29 Ответить
Проблема в тому, що жреці культу Христа і далі мають намір заробляти на "яйцях по 17 грн/шт". Зараз маємо чергове пришестя Антихриста і Христа. ******** Антихрист сидить у Московському Кремлі та бункері, звати його Вова. Але щось не видно, щоб Варфоломій разом з Епіфанієм взяли в руки ліхтарики і відправились на пошуки Нео, як це робив відомий герой американського фільму "Матриця".
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23.03.2023 14:38 Ответить
Ясно... То у всьому був винен Парашэнка, тепер винні у всьому Варфоломій з Епіфанієм?
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23.03.2023 15:52 Ответить
Наскілька я розумію, вони займаються пропагандою вбивства свого Головного Боса (Христа), що сприяє передачі ініціативи до рук Звіра арокаліпсису (в теперішній версії - Путіна) під час апокаліптичного дійства.
Дуже дивно, коли прихильники культу Звіра апокалипсиса знаходять своїх героїв, як це було у випадку Гітлера і Путіна, а прихильники культу Христа розповідають про міфічні події 2000-літньоїї давнини.
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23.03.2023 18:05 Ответить
Шановне товариство! Мене особисто цікавить те, коли до наших так званих партнерів дійде те, що світ спасе не тільки перемога України у війні проти *********** кацапії, а й те що після цієї перемоги кацапія має розпастись, як недоімперія на шматки. І нехай ці шматки порвуть один одному дупу та сконають, як колись сконала Золота орда, нащадками, якої і є весь цей морально деградований кацапський сброд.
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23.03.2023 10:36 Ответить
ПУТИН САМ ТАРАКАНА НЕ ДОГОНИТ, А ПОДСТРИКАЛО ОН ЧЕРТЯЧЕЕ !!!
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23.03.2023 11:11 Ответить
На відміну від України у США є серйозні аналітичні центри. От вони і повинні визначити, яку війну стосовно України веде РФ і яка у ній роль США. Все інше - балачки.
Путін явно вів стосовно України Гальську війну, яка вже явно провалилася. Для Пунічної війни потрібно було, щоб Порошенко розбив Путіна, як це зробив Сципіон Африканський в битві при Замі. Залишаєиься версія Пелопонеської війни, тільки навпаки, бо США більше схожі на Афіни, а Росія - на Спарту. СВО - щось на зразок "переможної" спроби завоювання Афінами Сіракуз. Росія залишиться без армії і потім санкціями її дожмуть. Тоді скоріше за все снесуть стіни Московського Кремля.
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23.03.2023 13:33 Ответить
Слов'янським народам Велика Росія не потрібна. А Московський Кремль має спіткати доля гітлерівської рейхсканцелярії. Росія і Україна мають бути трансформовані у два окремі національні проекти. У 2004 році багатьом здавалося, що для цього вистачить постояти на Майдані. Зараз багатьом здається, що для цього вистачить повернення захоплених РФ територій України. А комусь декілька років назад казалось, що для цього "достаточно перестать стрелять".
Питання - дуже непросте.
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23.03.2023 13:55 Ответить
Народна мудрість - "горбатого" тільки МОГИЛА виправить
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23.03.2023 16:46 Ответить
це як хижак добровільно стане вегетаріанцем... скаженого звіра - не лікують, а вбивають...
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24.03.2023 13:49 Ответить
 
 