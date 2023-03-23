Визит Си Цзиньпина в Москву не изменил желания Путина убивать украинцев, - Белый дом

Воздушные удары, нанесенные Россией по городам Украины в среду, свидетельствуют, что визит Си Цзиньпина в Москву и его заявления о мире никоим образом не изменили желание Кремля убивать украинцев.

Об этом заявил на брифинге в Вашингтоне координатор Совбеза Белого дома Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Путин продолжает находить новые жестокие способы убивать украинцев и пытается фактически уничтожить украинские города, стереть Украину с карты мира как независимое суверенное государство", - сказал представитель Белого дома.

Он назвал "ироническим" тот факт, что накануне Путин и Си выступили с заявлениями о необходимости сохранять суверенитет и соблюдать Устав ООН, а также поиск "мирных решений" и прекращение боевых действий. И вот уже на следующий день Россия запускает беспилотники и крылатые ракеты по мирным городам Украины, убивая гражданских.

"Поэтому он (Путин – ред.) точно не изменил своей тактики после этой "высокой" риторики о мире и прекращении боевых действий", - отметил Кирби.

Что касается позиции Китая, лидер которого продемонстрировал поддержку России, он отметил, что Соединенные Штаты негативно относятся к любым усилиям облегчить международную изоляцию Путина и его режима.

"Мы не поддерживаем никаких попыток укрепить его экономику или сделать ее здоровее", - подчеркнул представитель Белого дома.

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