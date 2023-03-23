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Темпы операций РФ вокруг Бахмута замедляются, а в районе Авдеевки активизировались, - ISW

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Темпы российских операций вокруг Бахмута замедляются, российские войска, вероятно, пытаются начать наступление на других направлениях, в частности в районе Авдеевки.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УП, об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Эксперты института отметили, что 21 и 22 марта российские войска осуществили дополнительные незначительные продвижения на юге Бахмута, а украинские силы провели контратаки на юго-западных и северо-западных окраинах города.

Отмечается, что украинский Генеральный штаб сообщил 22 марта, что наступательный потенциал российских войск в районе Бахмута снижается. Ранее украинские официальные лица сообщали о меньшем количестве боевых столкновений в самом городе за последние дни.

В то же время представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил 21 марта, что российские и украинские силы продолжают отдавать приоритет операциям вокруг Бахмута, а также, что российские силы могут попытаться провести еще одно наступление, возможно, на многих разных направлениях.

При этом министерство обороны Великобритании заявило, что российские силы, вероятно, теряют темпы наступления в районе Бахмута, поскольку Министерство обороны РФ передислоцирует подразделения на другие направления.

"Российские силы сейчас увеличивают темпы наступательных операций вокруг Авдеевки с целью окружения населенного пункта. Не исключено, что российские силы делают это за счет операций вокруг Бахмута и наступления вокруг Угледара, которое остановилось", – говорится в отчете ISW.

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В институте отметили, что российские военнослужащие 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 58-й общевойсковой армии ранее заявляли, что их перебрасывают в район Угледара для проведения штурмовых действий, однако 21 марта один из российских военных блогеров сообщил, что подразделения 136-й мотострелковой бригады действуют на авдеевском направлении.

"Эта очевидная смена дислокации, если она не является результатом российского искажения фактов, вероятно, указывает на то, что российские войска выбрали в качестве приоритета активизацию операций вокруг Авдеевки, а не возобновление наступления на Угледар", – считают аналитики института.

В ISW подчеркнули, что 19 марта спикер Сил обороны Украины Алексей Дмитрашковский заявил, что российские войска начали усиливать обстрелы в районе Авдеевки.

"Похоже, что российские войска стягивают больше боевой мощи в район Авдеевки, что может позволить им увеличить темпы продвижения, хотя 22 марта не было подтверждено никаких российских наступательных действий в этом районе", – заявили в институте.

ISW продолжает считать, что продвижение российских войск может заставить украинские войска отступить из Бахмута и/или Авдеевки, однако пока такая перспектива не выглядит вероятной.

"Российские войска могут начать или активизировать наступательные операции на новых направлениях, но эти операции, скорее всего, не принесут ощутимых результатов, поскольку общее российское весеннее наступление продолжает приближаться к кульминации", – подытожили эксперты института.

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армия РФ (19067) Бахмут (1601) Авдеевка (2443) ISW (493)


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Топ комментарии
+1
Когда в нарабсее начнется гон, это скока же хутиных кацапы завалят.
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23.03.2023 06:47
+1
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.03.2023 10:09
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Когда в нарабсее начнется гон, это скока же хутиных кацапы завалят.
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23.03.2023 06:47 Ответить
Гон у них іде до казахського кордону
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23.03.2023 07:43 Ответить
Ну да.
Авось, тупиє хахли гдє-то оставілі свабодную дирочку! Ну далжна же она бить, ну далжна жи ж!
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23.03.2023 07:13 Ответить
Бахмут так то в оточенні і залишився коридорчик шириною менше 3 км, в якому можна робити тір. Тепер русня може бавитися і виснажувати оборонців, в яких тепер нема нормального підвозу і евакуації. Я бачу ситуацію так і не розумію, чого хлопців не виводять.
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23.03.2023 07:27 Ответить
Якщо є коридор, то це ніяке не оточення і цей коридор працює вже кілька тижнів. А якщо рашисти спробують завадити підвозу, то самі стануть мішенями
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23.03.2023 07:46 Ответить
Ага, спробуй якось поїздити під обстілом арти, танків, кулеметів, снайперів по коридорам в "неоточенні".
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23.03.2023 09:00 Ответить
Вже місяць як їздять. А ворог таке полуоточенн може утворити у будь-якому місті, бо він і там може продовжити атакувати з флангів
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23.03.2023 09:26 Ответить
вони так і будуть розхитувати нашу оборону то тут то там поки підвезуть свіжих 400 тис.. а ще хтось має наглість казати що вони тупі і не учаться!
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23.03.2023 08:40 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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23.03.2023 10:09 Ответить
 
 